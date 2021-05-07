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ВОЗ рекомендовала для экстренного использования вакцину китайской компании Sinopharm

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

ВОЗ рекомендовала для экстренного использования вакцину китайской компании Sinopharm

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала для экстренного использования китайскую вакцину от коронавирусной инфекции производства компании Sinopharm.

Об этом гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил на брифинге 7 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Таким образом ВОЗ расширяет список препаратов, которые могут быть закуплены в рамках глобальной инициативы доступа к вакцинам против коронавируса COVAX, пояснил глава ВОЗ.

Он уточнил, что Стратегическая консультативная группа экспертов (SAGE) по иммунизации изучила имеющиеся данные и рекомендует вакцину Sinopharm для людей от 18 лет и старше с графиком введения двух доз.

Вакцина Sinopharm стала шестым препаратом, который одобрила ВОЗ. Ранее организация разрешила использовать вакцины от Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Moderna и два варианта препарата от AstraZeneca (Astrazeneca-SK Bio и Covishield).

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Associated Press отмечает, что в публичном доступе мало информации об эффективности вакцины Sinopharm. Отдельная группа, которая консультирует ВОЗ по вопросам вакцин, заявила о высокой уверенности в том, что препарат эффективен в возрастной группе от 18 до 59 лет, но имеет "низкий уровень доверия" к ее эффективности для людей старше 60. Члены этой группы заявили, что опасения связаны с побочными эффектами, которые возникают у пациентов в возрасте 60+.

Автор: Володимир Янченко
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А у Степашки весь ГОД - "экстренная ситуация". ВОЗ рекомендовала для экстренного использования вакцину китайской компании Sinopharm - Цензор.НЕТ 9062
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07.05.2021 20:19 Ответить
ВОЗ рекомендовала для экстренного использования вакцину китайской компании Sinopharm - Цензор.НЕТ 2587 Решили вакцинацией замучать до могилы - коль вирус не берет народ !!
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07.05.2021 20:19 Ответить
верю, как не верить ВОЗ рекомендовала для экстренного использования вакцину китайской компании Sinopharm - Цензор.НЕТ 6199, это же- воз и ныне там ВОЗ рекомендовала для экстренного использования вакцину китайской компании Sinopharm - Цензор.НЕТ 4359
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07.05.2021 20:34 Ответить
Хоча б пояснили людям, шо означає це екстренне використовування.
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07.05.2021 20:44 Ответить
Це означає, що на безриб'ї й сіновак вакцина.
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08.05.2021 10:35 Ответить
 
 