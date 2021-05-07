ВОЗ рекомендовала для экстренного использования вакцину китайской компании Sinopharm
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Всемирная организация здравоохранения рекомендовала для экстренного использования китайскую вакцину от коронавирусной инфекции производства компании Sinopharm.
Об этом гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил на брифинге 7 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Таким образом ВОЗ расширяет список препаратов, которые могут быть закуплены в рамках глобальной инициативы доступа к вакцинам против коронавируса COVAX, пояснил глава ВОЗ.
Он уточнил, что Стратегическая консультативная группа экспертов (SAGE) по иммунизации изучила имеющиеся данные и рекомендует вакцину Sinopharm для людей от 18 лет и старше с графиком введения двух доз.
Вакцина Sinopharm стала шестым препаратом, который одобрила ВОЗ. Ранее организация разрешила использовать вакцины от Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Moderna и два варианта препарата от AstraZeneca (Astrazeneca-SK Bio и Covishield).
Associated Press отмечает, что в публичном доступе мало информации об эффективности вакцины Sinopharm. Отдельная группа, которая консультирует ВОЗ по вопросам вакцин, заявила о высокой уверенности в том, что препарат эффективен в возрастной группе от 18 до 59 лет, но имеет "низкий уровень доверия" к ее эффективности для людей старше 60. Члены этой группы заявили, что опасения связаны с побочными эффектами, которые возникают у пациентов в возрасте 60+.
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