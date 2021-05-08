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Білий дім відредагував коментар прессекретаря про вступ України в НАТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Білий дім відредагував коментар прессекретаря про вступ України в НАТО

На сайті Білого дому опубліковано стенограму спілкування з пресою заступниці речника президентської канцелярії Карін Жан-П’єр від 6 травня із невеликим виправленням в частині її висловлювання щодо вступу України в НАТО. Зокрема, частину відповіді Жан-П’єр на запитання щодо України й НАТО вказано із закресленням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Секретар Блінкен в Києві зараз, щоб підтвердити нашу підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Його поїздка також наголошує на важливості прийняття низки важливих законодавчих актів Україною, щоб зміцнювати верховенство права, боротьбу з корупцією та економічні реформи і зміцнювати українську демократію та економіку а також просувати євроатлантичну інтеграцію. Щодо вашого питання, Скотт (Стівен – ред.), адміністрація Байдена віддана тому, щоб двері НАТО залишались відкритими для бажаючих, коли вони будуть готові і спроможні виконати свої зобов‘язання членства і допомагати безпеці Євроатлантчиного регіону. Сполучені Штати підтримують зусилля України з просування реформ щодо верховенства права а також у протистоянні на кордоні проти російської агресії", – сказала Жан-П’єр у четвер, відповідаючи на запитання про позицію США щодо вступу України в НАТО.

Водночас на уточнювальне запитання, "Чи ви підтримуєте вступ України в НАТО?", Жан-П’єр відповіла: "Так, так, як я і говорила, адміністрація Байдена віддана забезпеченню того, щоб двері НАТО залишались відкритими для охочих, коли вони готові та здатні виконати зобов’язання. Тому вони мають виконати зобов’язання членства та долучитись до безпеки євроатлантичного регіону".

Згодом, слова "так, так.." були закреслені.

У коментарі виданню New York Post посадовець Білого дому пояснив, що слова прибрали, бо Жан-П’єр "обмовилась".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двері НАТО відкриті для України, - Блінкен. ВIДЕО
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Топ коментарі
+69
Поверніть ПОРОШЕНКА Белый дом отредактировал комментарий пресс-секретаря о вступлении Украины в НАТО - Цензор.НЕТ 7490
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07.05.2021 20:37
+39
Пане, може ви, нарешті, відкриєте мені очі і перерахуєте ЩО, КОЛИ і СКІЛЬКИ вкрав Порошенко? Бо Портнов так рвав дупу на хрест, що аж сам потрапив під слідство за недостовірні дані, а прокурори (один на 100% свій, а інша, мабуть, на всі 200%) ніяк не можуть порушити хоч якусь справу.
Благаю, пане, не лишайте мене в темряві незнання! Відкрийте мені очі, "Поднімітє мнє вєкі", щоб я нарешті прозрів і підтримав найвеличнішого реформатора, суперборця з ковідом, вселенського геополітика і космічного ритора між усіх світів - пана ЗЕ!
Допоможіть, благаю!
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07.05.2021 20:56
+38
Згода. Зеленського в тюрму. А його виборців позбавити права голосу за распдяйство.
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07.05.2021 20:47
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Alex Belenky

@gun1man

·21 ч

1963 год. Японка в машине смотрит портативный телевизор Sony TV5-303.
До появления в СССР первой туалетной бумаги в рулонах оставалось 6 лет.

Белый дом отредактировал комментарий пресс-секретаря о вступлении Украины в НАТО - Цензор.НЕТ 1717
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07.05.2021 20:46 Відповісти
Найменший телевізор в світі (на той момент). Лондон, 1 вересня 1966 року

Білий дім відредагував коментар прессекретаря про вступ України в НАТО - Цензор.НЕТ 365
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07.05.2021 22:09 Відповісти
1935 год,в США появилось первое цветное телевидение.Не прошло и 32 года, как совдепии изобрели телик весом 74 кг.
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08.05.2021 08:45 Відповісти
а кто главнее Блинкин или эта вот, которая?
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07.05.2021 20:46 Відповісти
Кому может лень читать всю суть? Тогда краткий пересказ-
- "Вы поддерживаете вступление Украины в НАТО?"

- Слова "да, да .." были зачеркнуты."
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07.05.2021 20:51 Відповісти
А стенограммы чёркать нехорошо! У них наверное и Будапештский меморандум уже весь исчёрканный...
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07.05.2021 20:58 Відповісти
К стати о птичках, с нато Украина плотно контактировала при пасечнике и как ни странно при зеле. Петро этот вопрос спустил на самотек, где ему минус.
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07.05.2021 20:59 Відповісти
Ты еще вспомни , как вы , ватаны , любите говорить что Порох ,, сбитый лётчик "
Так вот , ,, сбитый лётчик " обоссал "величайшего лидера современности".
Порох смог обставить все так, чтобы Блинкен и Нуланд до встречи с бубочкой встретились с главами фракций.
На встрече Порошенко и Блинкена, не было переводчиков.
Часть лидеров фракций сидела молча, чтобы не опозориться.
Юля, например, улыбалась и со всем соглашалась. Это называется дипломатическая хитрость.
Это было очень тонко - пригласить на встречу людей, которые не знают английского, поэтому могут только кивать гривой, но при этом формальность соблюдена.
Это выглядело так, что других лидеров фракций пригласили, чтобы легализовать встречу Блинкена с Порошенко.
Что именно обсуждали Госсекретарь США и седьмой президент Украины, можно почитать на странице Порошенко.
Там много чего интересного👍🏼😏
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07.05.2021 21:28 Відповісти
дебіл брехливий Waleo Ko. Зеля, наприклад відмовився від запрошення на самміт НАТО в листопаді 2019року, де Грузія подала заяву на ПДЧ (і Україна мала би подати). А організував це запрошення Президенту України не хто інший, як Порошенко з Клімкіним. До речі, Порошенко з 2016го року не пропустив жодного самміиу НАТО. А зеля - жодного разу не був в Брюсселі, в штаб-квартирі НАТО. Притому, що Порох туди заходив раз на півроку.
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07.05.2021 23:50 Відповісти
Особенно при зеле!! Уже два года как при НАТО не назначен представитель Украины! Про какое тесное сотрудничество ты имел в виду?
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08.05.2021 08:47 Відповісти
Яке нахєр НАТО, якщо з Шуфричами, Бойками, Коломойскими, Ахметовими , Пінчуками впоратись не можемо !
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07.05.2021 21:02 Відповісти
100% , ці товариші від ОПЗЖ , повинні висіти на деревах за співпрацю із нашим споконвічним ворогом , росієюЮ !
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07.05.2021 21:06 Відповісти
Пінчук і Коломойський не зажопівці.Та й є ще повно інших напів олігархів.Та й Пінчук має відносини з Клінтонами.
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08.05.2021 02:56 Відповісти
Они сопротивляются, что ж вы хотели. Потом ликвидировать их не нужно, сейчас не 17 й год с крейсером Авророй, нужно просто поставить их в стойло, лишить преференций и доступа к гос казне. Ведь многие их процветающие бранчи мигом становятся убыточными , как только их ставят в общие условия и лишают гос поддержки, гос заказов.
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08.05.2021 05:45 Відповісти
Тогда зенелох и зедебилы будут получать зарплату депутата,и сами разбегутся!! А клоун ,опять будет в цирке,только на пособиии.Потому что по всем отчетам в налоговой ,квартал 95 убыточное предприятие.
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08.05.2021 08:50 Відповісти
Ну это и следовало ожидать зато путин в удовольствии потирает свои лапки.
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07.05.2021 21:05 Відповісти
Вполне подленько.
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07.05.2021 21:06 Відповісти
але не несподівано.
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07.05.2021 23:51 Відповісти
Ну это и следовало ожидать зато путин в удовольствии потирает свои лапки.
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07.05.2021 21:07 Відповісти
Есть статья очень интересная Майкла Тэлэна от 16 апреля под названием Два удара по россии. Речь идёт о создании кибер НАТО и возможной роли Украины в этой организации..Украина нужна альянсу не меньше, чем НАТО нужен нам. Это взаимонеобходимый союз . Украина уже партнёр расширенных возможностей НАТО , натовское присутствие увеличилось и в небе нашем и в море, это факт, Украина участвует в миссиях НАТО , Си бриз проходят уже почти 30 лет. Поэтому зачеркнуто там что-то или нет , ничего не меняет. Процесс вступления Украины в НАТО уже необратим
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07.05.2021 21:14 Відповісти
Вне НАТО Украину можно использовать без всяких обязательств. Это самый удачный вариант для Запада.
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08.05.2021 05:19 Відповісти
Как раз НАТО даёт гораздо больше, чем забирает. Потом Украина не попрошайка, наши воины лучшие, легко обучаются к тому же. Нам нужно партнёрство, а не подачки. Наша огромная проблема - это коррупция, которая пронизала все насквозь. Если изменить в этом хоть что- то, то общество начнёт выздоравливать , и нато будет уже не призрачным будущим, а реальной ближайшей перспективой. И Грузия, кстати, тоже имеет реальные перспективы. Зачеркивают да только для того, чтобы *****, которое стоит у наших границ , не имело повода для прямого вторжения.
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08.05.2021 05:40 Відповісти
Если примут Украину в НАТО Западу придется за нее воевать.
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08.05.2021 06:10 Відповісти
Твое ***** обоссыт все памперсы, а на НАТО не рыпнется.
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08.05.2021 08:49 Відповісти
НАТО это не Америка а большая часть мира,так что ***** даже из своим ржавым ЯО против полпланеты не рыпнется.
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08.05.2021 15:38 Відповісти
P.S.А странам членам НАТО просто нравится играть с мокшанами в политику не придпринимая решительных шагов то ссылаясь на ЯО то боясь остаться без нефти и газа хотя ***** в любом случае даже нехотя придется продавать иначе все подохнут с голода в прямом смысле этого слова.
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08.05.2021 15:43 Відповісти
Корупція -- це антидержавна діяльність всередині країни, яка здійснюється ворогами і колаборантами.
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08.05.2021 09:34 Відповісти
Возможно,если клоун в ближайшее время перейдет обратно на работу в цирк.
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08.05.2021 08:52 Відповісти
ну, и...все ясно и понятно...все очень корректно и дипломатично дали понять...у кого еще есть вопросы?! Гаранты они такие....одни кидалы, другие оккупанты.
Только надеяться на себя нужно.
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08.05.2021 03:03 Відповісти
Враги не предают.
Предают друзья!
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08.05.2021 09:22 Відповісти
Білий дім відредагував коментар прессекретаря про вступ України в НАТО - Цензор.НЕТ 5119
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08.05.2021 11:37 Відповісти
Членство Украины в НАТО будет не раньше чем через несколько поколений пока не выдохнут до последнего те кто стремится в кацапию и мечтает об новоросии,а их при власти сейчас предостаточное количество и сдерживает их только страх потерять власть и кресло.
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08.05.2021 15:36 Відповісти
Конечно "поддерживаем вступление Украины в НАТО"!Поддерживали и будем поддерживать,
но...ничего не обещаем! Епут мозги со своей поддержкой !
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08.05.2021 16:16 Відповісти
Короче, послали США нашего Зеленского, с вступлениемв НАТО, на три буквы , а может и дальше!!
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08.05.2021 16:26 Відповісти
Послали пока что не Вову а целую страну .И не при Вове , а еще раньше .Потому что они НЕ хотят воевать с рашкой за свои же ценности. Они хотят за них только выпивать пива с шампанским и говорить тосты на форумах и саммитах
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08.05.2021 19:41 Відповісти
НАТО у кожну ХАТУ,хай Мавзолейные хмыри бесятся от любом фразы Белого дома,********* Шалаввьевы Сикелевы и прочее быдло Путлербурга... Білий дім відредагував коментар прессекретаря про вступ України в НАТО - Цензор.НЕТ 7917
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08.05.2021 20:27 Відповісти
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