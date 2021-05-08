Білий дім відредагував коментар прессекретаря про вступ України в НАТО

На сайті Білого дому опубліковано стенограму спілкування з пресою заступниці речника президентської канцелярії Карін Жан-П’єр від 6 травня із невеликим виправленням в частині її висловлювання щодо вступу України в НАТО. Зокрема, частину відповіді Жан-П’єр на запитання щодо України й НАТО вказано із закресленням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Секретар Блінкен в Києві зараз, щоб підтвердити нашу підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Його поїздка також наголошує на важливості прийняття низки важливих законодавчих актів Україною, щоб зміцнювати верховенство права, боротьбу з корупцією та економічні реформи і зміцнювати українську демократію та економіку а також просувати євроатлантичну інтеграцію. Щодо вашого питання, Скотт (Стівен – ред.), адміністрація Байдена віддана тому, щоб двері НАТО залишались відкритими для бажаючих, коли вони будуть готові і спроможні виконати свої зобов‘язання членства і допомагати безпеці Євроатлантчиного регіону. Сполучені Штати підтримують зусилля України з просування реформ щодо верховенства права а також у протистоянні на кордоні проти російської агресії", – сказала Жан-П’єр у четвер, відповідаючи на запитання про позицію США щодо вступу України в НАТО.

Водночас на уточнювальне запитання, "Чи ви підтримуєте вступ України в НАТО?", Жан-П’єр відповіла: "Так, так, як я і говорила, адміністрація Байдена віддана забезпеченню того, щоб двері НАТО залишались відкритими для охочих, коли вони готові та здатні виконати зобов’язання. Тому вони мають виконати зобов’язання членства та долучитись до безпеки євроатлантичного регіону".

Згодом, слова "так, так.." були закреслені.

У коментарі виданню New York Post посадовець Білого дому пояснив, що слова прибрали, бо Жан-П’єр "обмовилась".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двері НАТО відкриті для України, - Блінкен. ВIДЕО