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Белый дом отредактировал комментарий пресс-секретаря о вступлении Украины в НАТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Белый дом отредактировал комментарий пресс-секретаря о вступлении Украины в НАТО

На сайте Белого дома опубликована стенограмма общения с прессой заместителя спикера президентской канцелярии Карин Жан-Пьер от 6 мая с небольшим исправлением в части ее высказывания по вступлению Украины в НАТО. В частности, часть ответа Жан-Пьер на вопрос о Украине и НАТО подается с зачеркиванием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Секретарь Блинкен в Киеве сейчас, чтобы подтвердить нашу поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Его поездка также подчеркивает важность принятия ряда важных законодательных актов Украины, чтобы укреплять верховенство права, борьбу с коррупцией и экономические реформы и укреплять украинскую демократию и экономику а также продвигать евроатлантическую интеграцию. Относительно вашего вопроса, Скотт (Стивен - ред.), Администрация Байдена сторонник того, чтобы двери НАТО оставались открытыми для всех желающих, когда они будут готовы и способны выполнить свои обязательства членства и помогать безопасности Евроатлантчиного региона. Соединенные Штаты поддерживают усилия Украины по продвижению реформ относительно верховенства права а также в противостоянии на границе против российской агрессии", - сказала Жан-Пьер в четверг, отвечая на вопрос о позиции США по вступлению Украины в НАТО.

В то же время на уточняющий вопрос, "Вы поддерживаете вступление Украины в НАТО?", Жан-Пьер ответила: "Да, да, как я и говорила, администрация Байдена предана обеспечению того, чтобы двери НАТО оставались открытыми для всех  желающих, когда они будуь готовы и способны выполнить обязательства. Поэтому они должны выполнить обязательства членства и приобщиться к безопасности евроатлантического региона ".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США поддерживают вступление Украины в НАТО, - Белый дом

Впоследствии, слова "да, да .." были зачеркнуты.

В комментарии изданию New York Post чиновник Белого дома пояснил, что слова убрали, потому что Жан-Пьер "обмолвилась".

Смотрите: Двери НАТО открыты для Украины, - Блинкен. ВИДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+69
Поверніть ПОРОШЕНКА Белый дом отредактировал комментарий пресс-секретаря о вступлении Украины в НАТО - Цензор.НЕТ 7490
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07.05.2021 20:37
+39
Пане, може ви, нарешті, відкриєте мені очі і перерахуєте ЩО, КОЛИ і СКІЛЬКИ вкрав Порошенко? Бо Портнов так рвав дупу на хрест, що аж сам потрапив під слідство за недостовірні дані, а прокурори (один на 100% свій, а інша, мабуть, на всі 200%) ніяк не можуть порушити хоч якусь справу.
Благаю, пане, не лишайте мене в темряві незнання! Відкрийте мені очі, "Поднімітє мнє вєкі", щоб я нарешті прозрів і підтримав найвеличнішого реформатора, суперборця з ковідом, вселенського геополітика і космічного ритора між усіх світів - пана ЗЕ!
Допоможіть, благаю!
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07.05.2021 20:56
+38
Згода. Зеленського в тюрму. А його виборців позбавити права голосу за распдяйство.
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07.05.2021 20:47
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Alex Belenky

@gun1man

·21 ч

1963 год. Японка в машине смотрит портативный телевизор Sony TV5-303.
До появления в СССР первой туалетной бумаги в рулонах оставалось 6 лет.

Белый дом отредактировал комментарий пресс-секретаря о вступлении Украины в НАТО - Цензор.НЕТ 1717
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07.05.2021 20:46 Ответить
Найменший телевізор в світі (на той момент). Лондон, 1 вересня 1966 року

Білий дім відредагував коментар прессекретаря про вступ України в НАТО - Цензор.НЕТ 365
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07.05.2021 22:09 Ответить
1935 год,в США появилось первое цветное телевидение.Не прошло и 32 года, как совдепии изобрели телик весом 74 кг.
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08.05.2021 08:45 Ответить
а кто главнее Блинкин или эта вот, которая?
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07.05.2021 20:46 Ответить
Кому может лень читать всю суть? Тогда краткий пересказ-
- "Вы поддерживаете вступление Украины в НАТО?"

- Слова "да, да .." были зачеркнуты."
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07.05.2021 20:51 Ответить
А стенограммы чёркать нехорошо! У них наверное и Будапештский меморандум уже весь исчёрканный...
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07.05.2021 20:58 Ответить
К стати о птичках, с нато Украина плотно контактировала при пасечнике и как ни странно при зеле. Петро этот вопрос спустил на самотек, где ему минус.
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07.05.2021 20:59 Ответить
Ты еще вспомни , как вы , ватаны , любите говорить что Порох ,, сбитый лётчик "
Так вот , ,, сбитый лётчик " обоссал "величайшего лидера современности".
Порох смог обставить все так, чтобы Блинкен и Нуланд до встречи с бубочкой встретились с главами фракций.
На встрече Порошенко и Блинкена, не было переводчиков.
Часть лидеров фракций сидела молча, чтобы не опозориться.
Юля, например, улыбалась и со всем соглашалась. Это называется дипломатическая хитрость.
Это было очень тонко - пригласить на встречу людей, которые не знают английского, поэтому могут только кивать гривой, но при этом формальность соблюдена.
Это выглядело так, что других лидеров фракций пригласили, чтобы легализовать встречу Блинкена с Порошенко.
Что именно обсуждали Госсекретарь США и седьмой президент Украины, можно почитать на странице Порошенко.
Там много чего интересного👍🏼😏
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07.05.2021 21:28 Ответить
дебіл брехливий Waleo Ko. Зеля, наприклад відмовився від запрошення на самміт НАТО в листопаді 2019року, де Грузія подала заяву на ПДЧ (і Україна мала би подати). А організував це запрошення Президенту України не хто інший, як Порошенко з Клімкіним. До речі, Порошенко з 2016го року не пропустив жодного самміиу НАТО. А зеля - жодного разу не був в Брюсселі, в штаб-квартирі НАТО. Притому, що Порох туди заходив раз на півроку.
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07.05.2021 23:50 Ответить
Особенно при зеле!! Уже два года как при НАТО не назначен представитель Украины! Про какое тесное сотрудничество ты имел в виду?
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08.05.2021 08:47 Ответить
Яке нахєр НАТО, якщо з Шуфричами, Бойками, Коломойскими, Ахметовими , Пінчуками впоратись не можемо !
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07.05.2021 21:02 Ответить
100% , ці товариші від ОПЗЖ , повинні висіти на деревах за співпрацю із нашим споконвічним ворогом , росієюЮ !
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07.05.2021 21:06 Ответить
Пінчук і Коломойський не зажопівці.Та й є ще повно інших напів олігархів.Та й Пінчук має відносини з Клінтонами.
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08.05.2021 02:56 Ответить
Они сопротивляются, что ж вы хотели. Потом ликвидировать их не нужно, сейчас не 17 й год с крейсером Авророй, нужно просто поставить их в стойло, лишить преференций и доступа к гос казне. Ведь многие их процветающие бранчи мигом становятся убыточными , как только их ставят в общие условия и лишают гос поддержки, гос заказов.
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08.05.2021 05:45 Ответить
Тогда зенелох и зедебилы будут получать зарплату депутата,и сами разбегутся!! А клоун ,опять будет в цирке,только на пособиии.Потому что по всем отчетам в налоговой ,квартал 95 убыточное предприятие.
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08.05.2021 08:50 Ответить
Ну это и следовало ожидать зато путин в удовольствии потирает свои лапки.
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07.05.2021 21:05 Ответить
Вполне подленько.
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07.05.2021 21:06 Ответить
але не несподівано.
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07.05.2021 23:51 Ответить
Ну это и следовало ожидать зато путин в удовольствии потирает свои лапки.
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07.05.2021 21:07 Ответить
Есть статья очень интересная Майкла Тэлэна от 16 апреля под названием Два удара по россии. Речь идёт о создании кибер НАТО и возможной роли Украины в этой организации..Украина нужна альянсу не меньше, чем НАТО нужен нам. Это взаимонеобходимый союз . Украина уже партнёр расширенных возможностей НАТО , натовское присутствие увеличилось и в небе нашем и в море, это факт, Украина участвует в миссиях НАТО , Си бриз проходят уже почти 30 лет. Поэтому зачеркнуто там что-то или нет , ничего не меняет. Процесс вступления Украины в НАТО уже необратим
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07.05.2021 21:14 Ответить
Вне НАТО Украину можно использовать без всяких обязательств. Это самый удачный вариант для Запада.
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08.05.2021 05:19 Ответить
Как раз НАТО даёт гораздо больше, чем забирает. Потом Украина не попрошайка, наши воины лучшие, легко обучаются к тому же. Нам нужно партнёрство, а не подачки. Наша огромная проблема - это коррупция, которая пронизала все насквозь. Если изменить в этом хоть что- то, то общество начнёт выздоравливать , и нато будет уже не призрачным будущим, а реальной ближайшей перспективой. И Грузия, кстати, тоже имеет реальные перспективы. Зачеркивают да только для того, чтобы *****, которое стоит у наших границ , не имело повода для прямого вторжения.
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08.05.2021 05:40 Ответить
Если примут Украину в НАТО Западу придется за нее воевать.
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08.05.2021 06:10 Ответить
Твое ***** обоссыт все памперсы, а на НАТО не рыпнется.
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08.05.2021 08:49 Ответить
НАТО это не Америка а большая часть мира,так что ***** даже из своим ржавым ЯО против полпланеты не рыпнется.
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08.05.2021 15:38 Ответить
P.S.А странам членам НАТО просто нравится играть с мокшанами в политику не придпринимая решительных шагов то ссылаясь на ЯО то боясь остаться без нефти и газа хотя ***** в любом случае даже нехотя придется продавать иначе все подохнут с голода в прямом смысле этого слова.
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08.05.2021 15:43 Ответить
Корупція -- це антидержавна діяльність всередині країни, яка здійснюється ворогами і колаборантами.
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08.05.2021 09:34 Ответить
Возможно,если клоун в ближайшее время перейдет обратно на работу в цирк.
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08.05.2021 08:52 Ответить
ну, и...все ясно и понятно...все очень корректно и дипломатично дали понять...у кого еще есть вопросы?! Гаранты они такие....одни кидалы, другие оккупанты.
Только надеяться на себя нужно.
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08.05.2021 03:03 Ответить
Враги не предают.
Предают друзья!
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08.05.2021 09:22 Ответить
Білий дім відредагував коментар прессекретаря про вступ України в НАТО - Цензор.НЕТ 5119
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08.05.2021 11:37 Ответить
Членство Украины в НАТО будет не раньше чем через несколько поколений пока не выдохнут до последнего те кто стремится в кацапию и мечтает об новоросии,а их при власти сейчас предостаточное количество и сдерживает их только страх потерять власть и кресло.
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08.05.2021 15:36 Ответить
Конечно "поддерживаем вступление Украины в НАТО"!Поддерживали и будем поддерживать,
но...ничего не обещаем! Епут мозги со своей поддержкой !
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08.05.2021 16:16 Ответить
Короче, послали США нашего Зеленского, с вступлениемв НАТО, на три буквы , а может и дальше!!
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08.05.2021 16:26 Ответить
Послали пока что не Вову а целую страну .И не при Вове , а еще раньше .Потому что они НЕ хотят воевать с рашкой за свои же ценности. Они хотят за них только выпивать пива с шампанским и говорить тосты на форумах и саммитах
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08.05.2021 19:41 Ответить
НАТО у кожну ХАТУ,хай Мавзолейные хмыри бесятся от любом фразы Белого дома,********* Шалаввьевы Сикелевы и прочее быдло Путлербурга... Білий дім відредагував коментар прессекретаря про вступ України в НАТО - Цензор.НЕТ 7917
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08.05.2021 20:27 Ответить
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