Белый дом отредактировал комментарий пресс-секретаря о вступлении Украины в НАТО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
На сайте Белого дома опубликована стенограмма общения с прессой заместителя спикера президентской канцелярии Карин Жан-Пьер от 6 мая с небольшим исправлением в части ее высказывания по вступлению Украины в НАТО. В частности, часть ответа Жан-Пьер на вопрос о Украине и НАТО подается с зачеркиванием.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Секретарь Блинкен в Киеве сейчас, чтобы подтвердить нашу поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Его поездка также подчеркивает важность принятия ряда важных законодательных актов Украины, чтобы укреплять верховенство права, борьбу с коррупцией и экономические реформы и укреплять украинскую демократию и экономику а также продвигать евроатлантическую интеграцию. Относительно вашего вопроса, Скотт (Стивен - ред.), Администрация Байдена сторонник того, чтобы двери НАТО оставались открытыми для всех желающих, когда они будут готовы и способны выполнить свои обязательства членства и помогать безопасности Евроатлантчиного региона. Соединенные Штаты поддерживают усилия Украины по продвижению реформ относительно верховенства права а также в противостоянии на границе против российской агрессии", - сказала Жан-Пьер в четверг, отвечая на вопрос о позиции США по вступлению Украины в НАТО.
В то же время на уточняющий вопрос, "Вы поддерживаете вступление Украины в НАТО?", Жан-Пьер ответила: "Да, да, как я и говорила, администрация Байдена предана обеспечению того, чтобы двери НАТО оставались открытыми для всех желающих, когда они будуь готовы и способны выполнить обязательства. Поэтому они должны выполнить обязательства членства и приобщиться к безопасности евроатлантического региона ".
Впоследствии, слова "да, да .." были зачеркнуты.
В комментарии изданию New York Post чиновник Белого дома пояснил, что слова убрали, потому что Жан-Пьер "обмолвилась".
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Alex Belenky
@gun1man
·21 ч
1963 год. Японка в машине смотрит портативный телевизор Sony TV5-303.
До появления в СССР первой туалетной бумаги в рулонах оставалось 6 лет.
- "Вы поддерживаете вступление Украины в НАТО?"
- Слова "да, да .." были зачеркнуты."
Так вот , ,, сбитый лётчик " обоссал "величайшего лидера современности".
Порох смог обставить все так, чтобы Блинкен и Нуланд до встречи с бубочкой встретились с главами фракций.
На встрече Порошенко и Блинкена, не было переводчиков.
Часть лидеров фракций сидела молча, чтобы не опозориться.
Юля, например, улыбалась и со всем соглашалась. Это называется дипломатическая хитрость.
Это было очень тонко - пригласить на встречу людей, которые не знают английского, поэтому могут только кивать гривой, но при этом формальность соблюдена.
Это выглядело так, что других лидеров фракций пригласили, чтобы легализовать встречу Блинкена с Порошенко.
Что именно обсуждали Госсекретарь США и седьмой президент Украины, можно почитать на странице Порошенко.
Там много чего интересного👍🏼😏
Только надеяться на себя нужно.
https://theins.ru/antifake/241717?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=ria-novosti-i-rt-povtorili-feyk-fox-ne&utm_content=50573471
...
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2021/05/06/press-gaggle-by-principal-deputy-press-secretary-karine-jean-pierre-aboard-air-force-one-en-route-lake-charles-la/
Предают друзья!
но...ничего не обещаем! Епут мозги со своей поддержкой !