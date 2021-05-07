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Новини Політика України
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Гриценко Анатолій (385) контрабанда (1551) Медведчук (1323) санкції (6834) РНБО (1717)

Чому Медведчук подорожує, якщо на нього накладено санкції РНБО? - Гриценко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Чому Медведчук подорожує, якщо на нього накладено санкції РНБО? - Гриценко

Санкції РНБО не заважають Віктору Медведчуку і його дружині подорожувати за кордоном. Також не ясно, як санкції РНБО проти топконтрабандистів поліпшили ситуацію на українській митниці.

Про це на своїй сторінці в фейсбук пише Анатолій Гриценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам голосно повідомили, що на Медведчука і його бізнесвумен-дружину наклали повний пакет санкцій: заарештували активи, заморозили рахунки ... Втім, Медведчук спокійно виїжджає за кордон, літає чартерами, подорожує собі Хорватщиною. На які кошти літає, подорожує, відпочиває? Владі ж все це відомо, але таких питань у неї не виникає? Чому?", - порушує питання політик.

Він також наголошує на відсутності результатів санкцій РНБО по боротьбі з контрабандою.

"Аналогічно з санкціями проти топконтрабандистів, цілих два списки РНБО затвердив, ну і? За більш ніж місяць як там на митниці, тепер все чисто-прозоро? Десятки мільярдів додатково в бюджет надійшли чи ні? Тому що бачимо, що уряд продовжує набирати борги, внутрішні і зовнішні, значить, не дуже все чисто-прозоро з митницею? Що народ отримав від гучних рішень РНБО? Не тільки ж відосики?", - написав Гриценко.

Чому Медведчук подорожує, якщо на нього накладено санкції РНБО? - Гриценко 01
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Топ коментарі
+27
Всі ці санкціі,закриття каналів ТБ,продуктопровід,це все імітація боротьби,локшина на вуха лохтората !!!))))
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07.05.2021 21:37
+27
Ой ржу не могу....
Медведку за 2 недели до решения СНБО предупредили и он самолеты перегнал за бугор....
А вы удивляетесь.....
Друзья и теща дали покататься...
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07.05.2021 21:41
+23
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!)))
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07.05.2021 21:39
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Смешной вопрос, а где "служили" ваши работодатели в это время? Которые стали президентами и им такие вопросы никто не задавал. Они просто мечта украинского, да что уж украинского, мирового избирателя.
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08.05.2021 11:00 Відповісти
Ім ще й в навантаження до Ляшка, Смєшка підкинули. Того, що очолював фсб-шну філію СБУ на дачі якого рашисти отруїли Ющенка. Якраз ці дві ляльки і відібрали голоси для проходження до другого туру.
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08.05.2021 07:41 Відповісти
Кто платит, тот и катается.
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08.05.2021 07:13 Відповісти
Ублюдочная семья, папа-убийца полицай, сынок-убийца-ворюга.
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08.05.2021 09:09 Відповісти
неясно
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08.05.2021 12:18 Відповісти
санкции СНБО зеленский наложил для того, что б Медведчук становился ещё богаче на самом деле
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08.05.2021 12:19 Відповісти
Акции для того и наложили, чтобы Медвекдчук избежал тюремного заключения.
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08.05.2021 13:12 Відповісти
А Медведчук летает по заграницам потому , что наш президент Зеленский брехло и сцикло!!!
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08.05.2021 13:39 Відповісти
Да, обсуждения новости не получилось. Всё свелось к оскорблениям, хамству и глупостям. Такое впечатление, что новости про Гриценко появляются только для того, чтобы проверить скорость реакции ботов. Зато цензор возглавляет топ-100 изданий.
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08.05.2021 14:13 Відповісти
Якби "пан Гриценко" сидів у тюрмі за розпродаж майна ЗСУ разом з прем'єром міністром України того часу, то й Медведчук зараз по заграницям не катався б.
Висновок як відповідь Гриценку:
Тому що вас,ублюдків рятує імпотентність влади, корумпована вищою мірою судова система, безхребетність "мудрого наріду", відсутність "настоящих буйньіх".
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08.05.2021 19:07 Відповісти
"Медведчук ... подменяет собой все резидентуры спецслужб РФ - ФСБ, СВР, ГРУ. Они Кремлю не нужны, пока в Украине есть Медведчук. Если он беспрепятственно ведет бурную политическую и экономическую деятельность в Украине, это значит, что в стране компрадорская власть, которая за спиной народа тихо ведет закулисные торги с Кремлем»

(Ю.Швец).
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08.05.2021 21:06 Відповісти
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