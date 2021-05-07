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Новости Политика Украины
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Гриценко Анатолий (1408) контрабанда (2379) Медведчук (1754) санкции (10612) СНБО (4373)

Почему Медведчук путешествует, если на него наложены санкции СНБО?, - Гриценко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Почему Медведчук путешествует, если на него наложены санкции СНБО?, - Гриценко

Санкции СНБО не мешают Виктору Медведчуку и его супруге путешествовать за границей. Также не ясно, как санкции СНБО против топ-контрабандистов улучшили ситуацию на украинской таможне.

Об этом на своей странице в Фейсбук пишет Анатолий Гриценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Нам громко сообщили, что на Медведчука и его бизнесвумен-жену наложили полный пакет санкций: арестовали активы, заморозили счета ... Впрочем, Медведчук спокойно выезжает заграницу, летает чартерами, путешествует себе по Хорватщине. На какие средства летает, путешествует, отдыхает? Власти же все это известно, но таких вопросов у нее не возникает? Почему?", - задает вопрос политик.

Он также отмечает отсутствие результатов санкций СНБО по борьбе с контрабандой.

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"Аналогично с санкциями против топ-контрабандистов, целых два списка СНБО утвердил, ну и? За более чем месяц как там на таможне, теперь все чисто-прозрачно? Десятки миллиардов дополнительно в бюджет поступили или нет? Потому что видим, что правительство продолжает набирать долги, внутренние и внешние, значит, не очень все чисто-прозрачно с таможней? Что народ получил от громких решений СНБО? Не только же видосики?", - написал Гриценко.

Почему Медведчук путешествует, если на него наложены санкции СНБО?, - Гриценко 01

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+27
Всі ці санкціі,закриття каналів ТБ,продуктопровід,це все імітація боротьби,локшина на вуха лохтората !!!))))
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07.05.2021 21:37
+27
Ой ржу не могу....
Медведку за 2 недели до решения СНБО предупредили и он самолеты перегнал за бугор....
А вы удивляетесь.....
Друзья и теща дали покататься...
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07.05.2021 21:41
+23
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!)))
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07.05.2021 21:39
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Смешной вопрос, а где "служили" ваши работодатели в это время? Которые стали президентами и им такие вопросы никто не задавал. Они просто мечта украинского, да что уж украинского, мирового избирателя.
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08.05.2021 11:00 Ответить
Ім ще й в навантаження до Ляшка, Смєшка підкинули. Того, що очолював фсб-шну філію СБУ на дачі якого рашисти отруїли Ющенка. Якраз ці дві ляльки і відібрали голоси для проходження до другого туру.
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08.05.2021 07:41 Ответить
Кто платит, тот и катается.
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08.05.2021 07:13 Ответить
Ублюдочная семья, папа-убийца полицай, сынок-убийца-ворюга.
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08.05.2021 09:09 Ответить
неясно
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08.05.2021 12:18 Ответить
санкции СНБО зеленский наложил для того, что б Медведчук становился ещё богаче на самом деле
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08.05.2021 12:19 Ответить
Акции для того и наложили, чтобы Медвекдчук избежал тюремного заключения.
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08.05.2021 13:12 Ответить
А Медведчук летает по заграницам потому , что наш президент Зеленский брехло и сцикло!!!
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08.05.2021 13:39 Ответить
Да, обсуждения новости не получилось. Всё свелось к оскорблениям, хамству и глупостям. Такое впечатление, что новости про Гриценко появляются только для того, чтобы проверить скорость реакции ботов. Зато цензор возглавляет топ-100 изданий.
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08.05.2021 14:13 Ответить
Якби "пан Гриценко" сидів у тюрмі за розпродаж майна ЗСУ разом з прем'єром міністром України того часу, то й Медведчук зараз по заграницям не катався б.
Висновок як відповідь Гриценку:
Тому що вас,ублюдків рятує імпотентність влади, корумпована вищою мірою судова система, безхребетність "мудрого наріду", відсутність "настоящих буйньіх".
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08.05.2021 19:07 Ответить
"Медведчук ... подменяет собой все резидентуры спецслужб РФ - ФСБ, СВР, ГРУ. Они Кремлю не нужны, пока в Украине есть Медведчук. Если он беспрепятственно ведет бурную политическую и экономическую деятельность в Украине, это значит, что в стране компрадорская власть, которая за спиной народа тихо ведет закулисные торги с Кремлем»

(Ю.Швец).
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08.05.2021 21:06 Ответить
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