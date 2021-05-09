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Новини Політика України
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День Перемоги (417) Разумков Дмитро (1449)

Разумков: Не потрібно віддавати свою перемогу іншій країні, зокрема і РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков: Не потрібно віддавати свою перемогу іншій країні, зокрема і РФ

Україна не ділитиметься своїм внеском у перемогу над нацизмом у Другій світовій війні з іншими державами, зокрема з Російською Федерацією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Ми не можемо, не маємо і не будемо віддавати ті перемоги, які були у нашої держави... Ми віддали дуже багато для того, щоб сьогодні ми могли говорити про 9 травня як про День Перемоги. І точно не треба віддавати свою перемогу будь-якій країні - чи то Росія, Білорусь, чи європейські держави", - сказав він журналістам у неділю в Києві.

Він нагадав, що Україна під час Другої світової війни зазнала величезних втрат - "і в економічному плані, і головне... щодо людей". За словами Разумкова, в Україні немає жодної родини, яка б не постраждала від Другої світової війни.

Дивіться також: Зеленський поклав квіти до Вічного вогню, вшановуючи пам’ять загиблих у Другій світовій війні. ФОТОрепортаж

Відповідаючи на запитання, що для нього означає 9 Травня, Разумков сказав: "З дитинства для мене це свято. У мене і бабуся, і дідусь пройшли війну. І я багато чув про війну... Вони розповідали багато такого, що навіть сьогодні мурашки біжать тілом. У моїй родині це завжди було свято. Може, з політичної точки зору варто казати інше, але я звик дотримуватися тих принципів, які у мене є".

Він наголосив, що цього дня, як і 8 травня, в День пам'яті і примирення, згадують тих, хто віддав життя, "щоб сьогодні ми могли святкувати".

Разумков зазначив, що наразі залишилися одиниці тих, хто пройшов війну, "але для них це однаково було святом". "І ми маємо це пам'ятати, поважати. І історію треба знати, якою б вона не була - зі своїми плюсами, зі своїми мінусами, зі своїми трагедіями, але ми маємо її знати, а ті уроки, які вона нам дала, ми мусимо добре врахувати і не допускати повторень", - сказав голова Верховної Ради.

Також наголошується, що Разумков, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук і глави парламентських комітетів взяли участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих у зв'язку з 76-ю річницею перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років і поклали квіти до пам'ятника на могилі Невідомого солдата в Києві.

Дивіться також: Зеленський: Від покоління до покоління батьки розповідали про війну дітям, а дідусі - онукам. А з 2014-го вже діти розповідають про війну батькам і дідусям. ВIДЕО
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Топ коментарі
+32
Яка перемога, якщо ми були окуповані ???
Людей вішали, розстрілювали, катували.
Взагалі то друга світова закінчилась в 1991. З розвалом совка.
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09.05.2021 11:01
+25
76 років минає...а ворог все той самий !!!!
Разумков: Не потрібно віддавати свою перемогу іншій країні, зокрема і РФ - Цензор.НЕТ 6707

...
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09.05.2021 11:18
+23
Разумков: Не нужно отдавать свою победу другой стране, в том числе и РФ - Цензор.НЕТ 8717
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09.05.2021 11:13
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Яка перемога, якщо ми були окуповані ???
Людей вішали, розстрілювали, катували.
Взагалі то друга світова закінчилась в 1991. З розвалом совка.
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09.05.2021 11:01 Відповісти
Вы абсолютно правы. Сталинский кровавый режим ценой жизней миллионов украинцев разгромил кровавый диктаторский режим национал - социалистов и захватил часть Европы.... Сегодня кремлёвская крыса продолжает кровавые преступления своих кумиров - гитлера и сталина...
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09.05.2021 11:15 Відповісти
Уже семь лет никого непоздравляю с 9-го мая (специально чтобы ФБ не выделял написал слитно) . Причин несколько:
Во-первых, гибель 50 миллионов людей во время Второй мировой войны, нельзя считать праздником и поводом кого-то поздравлять. В цивилизованных странах 8 мая отмечают день окончания войны и поминают погибших.
Во-вторых, как выяснилось, 9 мая не произошло никакого знаменательного события, которое могло бы послужить поводом для памятной даты в связи с победой над Германией. Так как сегодня известно, что «Акт безоговорочной капитуляции» подписали ночью 7-го мая в Реймсе, вступила она а силу в 2 часа ночи 8-го мая - а официально объявил о победе над Германией Черчилль утром 8 мая на митинге в Лондоне. Нам долгие годы советско/российская пропаганда внушала ложь, что капитуляция была подписана в Берлине ночью, когда в Европе было 8-е мая, а в СССР уже 9-е… но эта ложь сегодня легко опровергается хрониками войны: 9-го мая в 9 утра (в Москве было 11 дня) в Карлсхорсте (пригород Берлина), в связи с тем что 7 мая в Реймсе представитель СССР испугался подписывать «Акт безоговорочной капитуляции», специально для СССР, был подписан «Дополнительный протокол к Акту безоговорочной капитуляции от 7 мая 1945 года» по этому протоколу в число подписантов капитуляции, включили СССР и другие страны антигитлеровской коалиции, на подписание которого со стороны западных союзников отправили второстепенных генералов.
В-третьих, с начала нулевых, Россия фактически присвоила дату 9 мая исключительно себе, и превратила ее празднование в какой то отвратительный фетиш победобессия с демонстрацией миру своей военной мощи, с обвешиванием населения власовскими георгиевскими ленточками, с бессмысленными маршами «бессмертных» полков, с купленными в супермаркетах портретами неизвестно кого - далеко переплюнув мастеров этого дела из КНДР.
В общем не вижу никакого вразумительного повода хоть как то реагировать на дату 9 мая…..
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09.05.2021 11:51 Відповісти
Разумков: Не потрібно віддавати свою перемогу іншій країні, зокрема і РФ - Цензор.НЕТ 9337
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09.05.2021 11:31 Відповісти
Чому українців й досі змушують йти в фарватері агресора?

Чому в ідеологічному плані антипатріотичне керівництво України завжди намагається йти в фарватері кремля, а не в ногу з цивілізованими країнами, які своїми діями продемонстрували суттєву перевагу рівня та способу життя над нашим північним сусідом?

Те, що перемога над фашистськими загарбниками, є святом - ні в кого сумнівів не викликає. Питання в дрібниці -в даті святкування цієї перемоги...

-Якщо говорити про остаточну перемогу в другій світовій війні , то вона визначена і відзначається країнами антигітлерівської коаліції (окрім росії) як 2-ге вересня (2 вересня 1945 року)

-Якщо мова йде про лише про День остаточного визволення України від фашистських загарбників то свято, має відзначатися в Україні щорічно 28 жовтня (28 жовтня 1944 року)

-Якщо говорити про день закінчення Вітчизняної війни, то для України, вона й досі не завершена... І йде вона саме з росією !

І чому ми повинні святкувати разом саме з росією, з агресором.... незакінчену (Вітчизняну) війну?

Або найсвіжіший ляп... "У питанні можливого перейменування Української Православної Церкви Московського Патріархату в Російську Православну Церкву необхідний діалог, заявив міністр "безкультур'я та дезінформаційної політики" СН -Олександр Ткаченко.

«У будь-якому разі рухатися в той чи в інший бік для того, щоб зараз роздмухувати цю ситуацію, якою могли би скористатися наші недруги, я вважаю, не потрібно. Діалог, культура діалогу - найкращі ліки від запобігання будь-яких дискусій».

Який тип діалогу, пане Ткаченко? Кримський чи донецький? Так він йде з похоронками вже восьмий рік...

І це всупереч чинному закону, який перейменування російської визначив, як імператив для влади і для московського патріархату.... Інакше (за тим же законом) - вона вже мала бути знятою з реєстрації в Україні!

І це після того, як Блінкен продемонстрував підтримку ПЦУ, як єдиної української церкви, яка відображає єдність віри і державності, патріотизму.

-Та й не секрет, що Томос Україною був отриманий завдяки зусиллям США і всупереч перепонам Путіна та Гундяєва... Бо РПЦ ж є не чим іншим, як ідеологічним департаментом Путіна, а не просто церквою... Тому США й "попрохали" Порошенка розвернути на 180 градусів свою церковну орієнтацію...

Правда, тупо-ЗЕлені й досі не усвідомили жест Блінкена про зустріч з Епіфанієм, як офіційну позицію США

Таким міністрам, як ткаченко логічніше було б мати прізвище ткаченкОв... чи путіненкОв

Те ж відноситься до його зусиль поставити перепони для повної реалізації положень чинного закону про українську мову.

Про ЗЕ - мовчу, бо то - те саме... якщо таке витворяє його міністр ткаченкОв і лишається й надалі міністром після візиту Блінкена..,
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09.05.2021 13:57 Відповісти
Пропоную нинішній війні України з росією врешті-решт дати офіційну назву для історії !

Пропоную її назвати Великою Вітчизняною війною!

І святкувати Перемогу в ній - нам ще рано...

А святкувати "Тєнь По-БЄДИ" 9-го травня (у її війні 1939-45 року) залишимо росії - не збідніємо від цього...
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09.05.2021 15:43 Відповісти
Разумков: Не нужно отдавать свою победу другой стране, в том числе и РФ - Цензор.НЕТ 7256
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09.05.2021 11:04 Відповісти
Девочка рисует прахом умершего прадеда, "рассказывая о его жизни".

Разумков: Не нужно отдавать свою победу другой стране, в том числе и РФ - Цензор.НЕТ 3178
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09.05.2021 11:10 Відповісти
то що вы пишите, это карго -культ, как раз для отсталых народов. Помнить надо, но делать из этого культ...
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09.05.2021 11:17 Відповісти
Еще одно быдло пасть открыло.
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09.05.2021 11:07 Відповісти
Да ,УКРАИНЦЫ победили фашизм ,победят и рашизм ! СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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09.05.2021 11:08 Відповісти
Радянська армія,це армія ґвалтівників,а не визволителів.А більшість дідів було нерозуміючими рабами.
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09.05.2021 11:13 Відповісти
Разумков: Не нужно отдавать свою победу другой стране, в том числе и РФ - Цензор.НЕТ 8717
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09.05.2021 11:13 Відповісти
Разумков: Не нужно отдавать свою победу другой стране, в том числе и РФ - Цензор.НЕТ 3765
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09.05.2021 11:15 Відповісти
Интересно, что ж такого "рассказывали много такого, что даже сегодня мурашки бегут по телу" этому комсомольчику бабушка с дедушкой? Разумков: Не нужно отдавать свою победу другой стране, в том числе и РФ - Цензор.НЕТ 8966
Как савецкое командование заставляло с кирпичом в руке бросаться на немецкие пулеметы? Или про одну винтовку на пятерыx? Разумков: Не нужно отдавать свою победу другой стране, в том числе и РФ - Цензор.НЕТ 3634
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09.05.2021 11:16 Відповісти
Разумков 83 року народження, аби його бабушкі і дедушкі щось пам'ятали з тієї війни, мама Разумкова мала народжувати його у 50 років...
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09.05.2021 12:32 Відповісти
76 років минає...а ворог все той самий !!!!
Разумков: Не потрібно віддавати свою перемогу іншій країні, зокрема і РФ - Цензор.НЕТ 6707

...
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09.05.2021 11:18 Відповісти
Зеленій шоблі Х...ло дозволив все що завгодно говорити, лиш би робили все як він скаже.
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09.05.2021 11:19 Відповісти
Что такое "своя победа" ? Это про машину в гараже? Победа в мировой войне -это изнанка трагедии ,оплаченная миллионами жизней, лишениями и разрухой. Это плод усилий множества стран и народов. Победу нельзя "отдать","забрать" или присвоить она давно стала страницей истории и главное теперь - не допустить новой бойни. Меньше надо болтать!
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09.05.2021 11:21 Відповісти
Хуцпа - нахабна цинічна брехня, яка паралізує опонента

Цю тактику придумав не Гітлер. Ще перші більшовики зробили її головним методом політичної боротьби, а Юлія Тимошенко періодично використовує й досі. Ленін визначав цей прийом терміном «наднахабство«: «Действительное впечатление можно произвести только сверхнаглостью».
Впевнено називати чорне білим і навпаки - ось що таке російська хуцпа в нинішній гібридній війні. Коли законно обрана влада стає «хунтою», а самозвана військова хунта - «народною владою».
Хуцпа - це вивернути з ніг на голову слова сімферопольського рабина, який скаржиться на принесений окупантами антисемітизм і збирається тікати з Криму. Збрехати, що це київський рабин - і ось уже готова новина «Евреи бегут из Киева из-за антисемитизма новой власти».
Хуцпа - це назвати могилу російських окупантів, убитих в бою під Макіївкою, массовыми захоронениями мирных жителей Донбасса. Закатованих карателями, ясна річ. «В основном женщин! - такий анонс (разом зі списком коментаторів) розсилатиме путінська адміністрація. - Их насиловали и убивали страшно!» І вимагатиме від ОБСЄ і ПАРЄ розслідувати цей «воєнний злочин».
Хуцпа - це Путін, який у березні 2014 року, готуючись розпалити гібридну війну від Харкова до Одеси звертається з парламентської трибуни до українців:
Любі друзі, не вірте тим, хто лякає вас Росією. Тим, хто кричить, що за Кримом настане черга інших регіонів. Росія не хоче поділу України, нам це не потрібно.
Хуцпа - це Гітлер, який у березні 1935 року, готуючись дощенту зруйнувати мирний устрій, звертається з парламентської трибуни до Заходу: «Націонал-соціалістична Німеччина не хоче війни, тому що прекрасно розуміє: в будь-якій війні гине цвіт нації... Ми й гадки не маємо завойовувати інші народи. Німеччині потрібен мир, вона прагне його!». - https://texty.org.ua/d/2018/putler/
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09.05.2021 11:55 Відповісти
Очевидно подобные пропагандистские сказки времен совка и рассказывали Разумкову бабушка с дедушкой Разумков: Не потрібно віддавати свою перемогу іншій країні, зокрема і РФ - Цензор.НЕТ 7125 Интересно еще узнать чем занимались при совке его замечательные предки. У вовочки дедушка расстреливал демонстрации, у димочки наверняка не xуже Разумков: Не потрібно віддавати свою перемогу іншій країні, зокрема і РФ - Цензор.НЕТ 5473
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09.05.2021 12:11 Відповісти
"Интересно еще узнать чем занимались при совке его замечательные предки"

- Наверно тем чем сейчас Разумков: Не потрібно віддавати свою перемогу іншій країні, зокрема і РФ - Цензор.НЕТ 571
Разумков: Не потрібно віддавати свою перемогу іншій країні, зокрема і РФ - Цензор.НЕТ 5124
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09.05.2021 12:25 Відповісти
Пропоную нинішній війні України з росією врешті-решт дати офіційну назву для історії !

Пропоную її назвати Великою Вітчизняною війною!

І святкувати Перемогу в ній - нам ще рано...

А святкувати "Тєнь По-БЄДИ" 9-го травня (у її війні 1939-45 року) залишимо росії - не збідніємо від цього...
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09.05.2021 15:44 Відповісти
Голубе, на скільки років наперед тобі проплатили плювання в бік ЮВТ, що ти і спросоння майбуть мантруєш: ,,Юлька вароффка!" Ти ложкою дьогтю згидив бочку меду.
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09.05.2021 21:25 Відповісти
Разумков, а вот большинство украинцев считают, что нужно отойти от совкового прошлого и отмечать вместе со всем цивилизованным Миром- 8 мая День памяти и примирения
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09.05.2021 11:22 Відповісти
Что-то вчера, когда весь нормальный мир праздновал, этого лупоглазого не было ни видно, ни слышно.
Если бы вчера (8 мая) что-то вякнул, наверняка бы пайки от }{уйла лишился. Разумков: Не потрібно віддавати свою перемогу іншій країні, зокрема і РФ - Цензор.НЕТ 1495
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09.05.2021 11:26 Відповісти
Разумков з тієї ж шобли, що і Пуйло. Нехай вони святкують разом. А український народ буде святкувати 8 травня як і весь світ. А День Перемоги над путінізмом в Україні введуть вже після повернення Криму і ОРДЛО.
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09.05.2021 11:28 Відповісти
Да никто не отказывает от Победы. Просто отказываемся от "победобесия"...
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09.05.2021 11:44 Відповісти
Шухевич для тебе страшилка?
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09.05.2021 11:51 Відповісти
Власов повстав проти радянської влади, так же як і Шухевич. Вважалось що ворог мого ворога мій друг. Але цей друг виявився таким же окупантом як і Сталін. Тому ОУН(б) почала війну з обома під проводом С.Бандери. Була ще ОУН Мельника яка сподівалась здобути незалежність дипломатичними методами.
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09.05.2021 12:56 Відповісти
Победа была одна на всех.Ее воруют кацапы,как и нашу землю,веру,историю.
І головне,висновки які з цієї перемоги зроблені.Ми не судді нашим дідам,тут в ********* годі розібратись.
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09.05.2021 11:54 Відповісти
Так нельзя, надо менять свои ценности, семейные традиции в угоду политической повестке. Только из-за того что существует кива и рабинович, на 9 мая надо сидеть дома и делать вид что тебе уже никто и ничто не важны, просто какой-то день памяти матери. А чтоб было легче убедить себя, обязательно надо почитать какую ж там гадостную пропаганду в маскве в этом году устроили, а потом нашу контрпропаганду почитать, а потом сидеть с давлением и всех ненавидеть, вместо того чтобы пойти в парк и может даже положить долбаный цветок у памятника. Так будет правильно, по цивилизованному
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09.05.2021 18:00 Відповісти
не ерничай.Бери деда на палке и иди гулять.
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09.05.2021 18:26 Відповісти
Можно без крайностей, или ты сам ходил с дедом на палке? Теперь из-за тебя весь этот вынос мозга, кто какую эмоцию должен давить и в какой день месяца. Прямо день тупых предложений какой-то
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09.05.2021 19:10 Відповісти
перечитай свой верхний пост ,где ты день матери назвал каким -то,цветок долбанным,а двух олигофренов киву и рабиновича чуть ли не законодателями моды.То кто тупит?
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09.05.2021 21:02 Відповісти
Не ерничай, ты понял о чем я. Весь день инфополе наполнено фриками опзж и теми кому надо вывернуть все другую крайность, особый кайф поржать с дидов. Нету среднего, при котором ты можешь в поминальный день уважительно отнестись к ветеранам и тебя не заклеймили. Спрашивается, какого х это стало нормой
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10.05.2021 00:17 Відповісти
Так,я тебе добре зозумів,та ...Тут форум,усі викладають свою думку,а не розповідають про свої реальні справи.А в реалі, я таки чарчину випив за упокій своїх дідів-обидвох війна забрала,один- червоноармієць в Чехії спочиває,другий - боєць УПА в Англії.Співпало 9 тр. майже з Паскою ,то доопорядкував могилу чоловіка,якого в дитинстві дідусем називав...Отака моя особиста память...І кожний має право на свою думку і дію ,як до цієї так і інших дат і подій.
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10.05.2021 23:25 Відповісти
Гитлер считал самой ценной частью немецкой нации сельское население, увеличение которого нацию усилит. Но не в самой Германии, ибо там все земли уже были разобраны. Жизненное пространство для немцев Гитлер видел в Украине, богатства которой приводили его в экстаз. Гитлеру создать латифундии в Украине не удалось.Но его дело живёт. Открывать рынок земли нужно , - Разумков .Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех украинцев и для меня лично". Но : Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли. На что у мафии Коломойского есть отмазка: Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук
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09.05.2021 11:35 Відповісти
"Можем повторить!" А потом о них все забыли...
Разумков: Не потрібно віддавати свою перемогу іншій країні, зокрема і РФ - Цензор.НЕТ 9002
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09.05.2021 11:43 Відповісти
Безруких/безногих вивезли на Соловки.
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09.05.2021 11:53 Відповісти
В Охотское море на баржу, которую там же и затопили
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09.05.2021 12:27 Відповісти
Їх там було дофіга, з усього союзу. Кого на баржу, а кого на Соловки.
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09.05.2021 12:37 Відповісти
Та Валаам.
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09.05.2021 12:43 Відповісти
Вспоминают только 9 мая, да и то с утра, пока не нажрутся.
Разумков: Не потрібно віддавати свою перемогу іншій країні, зокрема і РФ - Цензор.НЕТ 3300
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09.05.2021 12:08 Відповісти
Пора уже вписать в учебники - краснопузые московитские комуняки сдали Украину фашистам без боя,организовав оборону только под своими ленингадами и москвами,а освобождать Украину лучше было бы американским войскам,а не новыми незванными джугашвилевскми оккупантами.
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09.05.2021 11:48 Відповісти
Підірвали греблю Дніпрогесу разом з біженцями і драпонули світ заочі. 3 дні в місті не було ніякої влади. Потім очухались і повернулись.Разумков: Не потрібно віддавати свою перемогу іншій країні, зокрема і РФ - Цензор.НЕТ 5642
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09.05.2021 12:44 Відповісти
Ну да.
Победа несуществующего государства на исчезнувшим.
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09.05.2021 12:00 Відповісти
Блін, то вже якась мазсова шиза на тому побєдобєсії! Та які, нафік, пабєдітєлі, якщо полягло разів в 5 більше, ніж пабєждьоних німців? Яка, нахер, пабєда, коли ж ті німці вже десятки років живуть в десятки разів багатше і краще, ніж срані пабєдітєлі? Яка, в то в хрону, пабєда?! Хто ж то кого пабєділ, придурки?
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09.05.2021 12:06 Відповісти
Совок Разумков і далі відзначатиме сталінське свято 9 травня, а не загальнолюдський День Пам'яті 8 травня. Тьху!
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09.05.2021 12:33 Відповісти
Ватник.
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09.05.2021 12:55 Відповісти
Как задрал етот Разумков своими выс-рами
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09.05.2021 13:22 Відповісти
"Отвечая на вопрос, что для него означает 9 мая, Разумков сказал: "С детства для меня это праздник".

Ничего себе ПРАЗДНИК!!! И чем председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отличается от россиян?
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09.05.2021 14:56 Відповісти
Спочатку розберись хто, коли і для чого започаткував святкувати 9-те Травня, а потім будеш вдавати із себе розумника, Разумков.
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09.05.2021 21:16 Відповісти
"Мы не можем, не должны и не будем отдавать те победы, которые были у нашего государства…" Блазень грається на почуттях несвідомої частини українців. Справа навіть не у даті. 9 травня. Так, це перемога над нацизмом та фашизмом всього світу. Всього світу. Закарбуйте собі цю тезу у свідомості. Не червоної армії, не британських військ. І тому подібне. Світова війна з трьома диктатурами закінчилась перемогою. Всього світового людства. Це чекає й ...йло. Нехай спробують .... повторити. Їм це повториться у руїнах Кремля.
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09.05.2021 22:19 Відповісти
Вместе с многими народами мира мы тогда победили гитлеризм, но мы не победили совдепию. Надо разделять. Но гитлеризм таки победили и никому своей части от победы никак отдавать нельзя. Странно, что кому-то это может быть неясным.
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12.05.2021 15:48 Відповісти
 
 