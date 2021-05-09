Разумков: Не потрібно віддавати свою перемогу іншій країні, зокрема і РФ

Україна не ділитиметься своїм внеском у перемогу над нацизмом у Другій світовій війні з іншими державами, зокрема з Російською Федерацією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Ми не можемо, не маємо і не будемо віддавати ті перемоги, які були у нашої держави... Ми віддали дуже багато для того, щоб сьогодні ми могли говорити про 9 травня як про День Перемоги. І точно не треба віддавати свою перемогу будь-якій країні - чи то Росія, Білорусь, чи європейські держави", - сказав він журналістам у неділю в Києві.

Він нагадав, що Україна під час Другої світової війни зазнала величезних втрат - "і в економічному плані, і головне... щодо людей". За словами Разумкова, в Україні немає жодної родини, яка б не постраждала від Другої світової війни.

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Відповідаючи на запитання, що для нього означає 9 Травня, Разумков сказав: "З дитинства для мене це свято. У мене і бабуся, і дідусь пройшли війну. І я багато чув про війну... Вони розповідали багато такого, що навіть сьогодні мурашки біжать тілом. У моїй родині це завжди було свято. Може, з політичної точки зору варто казати інше, але я звик дотримуватися тих принципів, які у мене є".

Він наголосив, що цього дня, як і 8 травня, в День пам'яті і примирення, згадують тих, хто віддав життя, "щоб сьогодні ми могли святкувати".

Разумков зазначив, що наразі залишилися одиниці тих, хто пройшов війну, "але для них це однаково було святом". "І ми маємо це пам'ятати, поважати. І історію треба знати, якою б вона не була - зі своїми плюсами, зі своїми мінусами, зі своїми трагедіями, але ми маємо її знати, а ті уроки, які вона нам дала, ми мусимо добре врахувати і не допускати повторень", - сказав голова Верховної Ради.

Також наголошується, що Разумков, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук і глави парламентських комітетів взяли участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих у зв'язку з 76-ю річницею перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років і поклали квіти до пам'ятника на могилі Невідомого солдата в Києві.

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