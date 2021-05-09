Разумков: Не потрібно віддавати свою перемогу іншій країні, зокрема і РФ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Україна не ділитиметься своїм внеском у перемогу над нацизмом у Другій світовій війні з іншими державами, зокрема з Російською Федерацією.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
"Ми не можемо, не маємо і не будемо віддавати ті перемоги, які були у нашої держави... Ми віддали дуже багато для того, щоб сьогодні ми могли говорити про 9 травня як про День Перемоги. І точно не треба віддавати свою перемогу будь-якій країні - чи то Росія, Білорусь, чи європейські держави", - сказав він журналістам у неділю в Києві.
Він нагадав, що Україна під час Другої світової війни зазнала величезних втрат - "і в економічному плані, і головне... щодо людей". За словами Разумкова, в Україні немає жодної родини, яка б не постраждала від Другої світової війни.
Відповідаючи на запитання, що для нього означає 9 Травня, Разумков сказав: "З дитинства для мене це свято. У мене і бабуся, і дідусь пройшли війну. І я багато чув про війну... Вони розповідали багато такого, що навіть сьогодні мурашки біжать тілом. У моїй родині це завжди було свято. Може, з політичної точки зору варто казати інше, але я звик дотримуватися тих принципів, які у мене є".
Він наголосив, що цього дня, як і 8 травня, в День пам'яті і примирення, згадують тих, хто віддав життя, "щоб сьогодні ми могли святкувати".
Разумков зазначив, що наразі залишилися одиниці тих, хто пройшов війну, "але для них це однаково було святом". "І ми маємо це пам'ятати, поважати. І історію треба знати, якою б вона не була - зі своїми плюсами, зі своїми мінусами, зі своїми трагедіями, але ми маємо її знати, а ті уроки, які вона нам дала, ми мусимо добре врахувати і не допускати повторень", - сказав голова Верховної Ради.
Також наголошується, що Разумков, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук і глави парламентських комітетів взяли участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих у зв'язку з 76-ю річницею перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років і поклали квіти до пам'ятника на могилі Невідомого солдата в Києві.
Будь ласка, зачекайте...
Людей вішали, розстрілювали, катували.
Взагалі то друга світова закінчилась в 1991. З розвалом совка.
Во-первых, гибель 50 миллионов людей во время Второй мировой войны, нельзя считать праздником и поводом кого-то поздравлять. В цивилизованных странах 8 мая отмечают день окончания войны и поминают погибших.
Во-вторых, как выяснилось, 9 мая не произошло никакого знаменательного события, которое могло бы послужить поводом для памятной даты в связи с победой над Германией. Так как сегодня известно, что «Акт безоговорочной капитуляции» подписали ночью 7-го мая в Реймсе, вступила она а силу в 2 часа ночи 8-го мая - а официально объявил о победе над Германией Черчилль утром 8 мая на митинге в Лондоне. Нам долгие годы советско/российская пропаганда внушала ложь, что капитуляция была подписана в Берлине ночью, когда в Европе было 8-е мая, а в СССР уже 9-е… но эта ложь сегодня легко опровергается хрониками войны: 9-го мая в 9 утра (в Москве было 11 дня) в Карлсхорсте (пригород Берлина), в связи с тем что 7 мая в Реймсе представитель СССР испугался подписывать «Акт безоговорочной капитуляции», специально для СССР, был подписан «Дополнительный протокол к Акту безоговорочной капитуляции от 7 мая 1945 года» по этому протоколу в число подписантов капитуляции, включили СССР и другие страны антигитлеровской коалиции, на подписание которого со стороны западных союзников отправили второстепенных генералов.
В-третьих, с начала нулевых, Россия фактически присвоила дату 9 мая исключительно себе, и превратила ее празднование в какой то отвратительный фетиш победобессия с демонстрацией миру своей военной мощи, с обвешиванием населения власовскими георгиевскими ленточками, с бессмысленными маршами «бессмертных» полков, с купленными в супермаркетах портретами неизвестно кого - далеко переплюнув мастеров этого дела из КНДР.
В общем не вижу никакого вразумительного повода хоть как то реагировать на дату 9 мая…..
Чому в ідеологічному плані антипатріотичне керівництво України завжди намагається йти в фарватері кремля, а не в ногу з цивілізованими країнами, які своїми діями продемонстрували суттєву перевагу рівня та способу життя над нашим північним сусідом?
Те, що перемога над фашистськими загарбниками, є святом - ні в кого сумнівів не викликає. Питання в дрібниці -в даті святкування цієї перемоги...
-Якщо говорити про остаточну перемогу в другій світовій війні , то вона визначена і відзначається країнами антигітлерівської коаліції (окрім росії) як 2-ге вересня (2 вересня 1945 року)
-Якщо мова йде про лише про День остаточного визволення України від фашистських загарбників то свято, має відзначатися в Україні щорічно 28 жовтня (28 жовтня 1944 року)
-Якщо говорити про день закінчення Вітчизняної війни, то для України, вона й досі не завершена... І йде вона саме з росією !
І чому ми повинні святкувати разом саме з росією, з агресором.... незакінчену (Вітчизняну) війну?
Або найсвіжіший ляп... "У питанні можливого перейменування Української Православної Церкви Московського Патріархату в Російську Православну Церкву необхідний діалог, заявив міністр "безкультур'я та дезінформаційної політики" СН -Олександр Ткаченко.
«У будь-якому разі рухатися в той чи в інший бік для того, щоб зараз роздмухувати цю ситуацію, якою могли би скористатися наші недруги, я вважаю, не потрібно. Діалог, культура діалогу - найкращі ліки від запобігання будь-яких дискусій».
Який тип діалогу, пане Ткаченко? Кримський чи донецький? Так він йде з похоронками вже восьмий рік...
І це всупереч чинному закону, який перейменування російської визначив, як імператив для влади і для московського патріархату.... Інакше (за тим же законом) - вона вже мала бути знятою з реєстрації в Україні!
І це після того, як Блінкен продемонстрував підтримку ПЦУ, як єдиної української церкви, яка відображає єдність віри і державності, патріотизму.
-Та й не секрет, що Томос Україною був отриманий завдяки зусиллям США і всупереч перепонам Путіна та Гундяєва... Бо РПЦ ж є не чим іншим, як ідеологічним департаментом Путіна, а не просто церквою... Тому США й "попрохали" Порошенка розвернути на 180 градусів свою церковну орієнтацію...
Правда, тупо-ЗЕлені й досі не усвідомили жест Блінкена про зустріч з Епіфанієм, як офіційну позицію США
Таким міністрам, як ткаченко логічніше було б мати прізвище ткаченкОв... чи путіненкОв
Те ж відноситься до його зусиль поставити перепони для повної реалізації положень чинного закону про українську мову.
Про ЗЕ - мовчу, бо то - те саме... якщо таке витворяє його міністр ткаченкОв і лишається й надалі міністром після візиту Блінкена..,
Пропоную її назвати Великою Вітчизняною війною!
І святкувати Перемогу в ній - нам ще рано...
А святкувати "Тєнь По-БЄДИ" 9-го травня (у її війні 1939-45 року) залишимо росії - не збідніємо від цього...
Как савецкое командование заставляло с кирпичом в руке бросаться на немецкие пулеметы? Или про одну винтовку на пятерыx?
...
Цю тактику придумав не Гітлер. Ще перші більшовики зробили її головним методом політичної боротьби, а Юлія Тимошенко періодично використовує й досі. Ленін визначав цей прийом терміном «наднахабство«: «Действительное впечатление можно произвести только сверхнаглостью».
Впевнено називати чорне білим і навпаки - ось що таке російська хуцпа в нинішній гібридній війні. Коли законно обрана влада стає «хунтою», а самозвана військова хунта - «народною владою».
Хуцпа - це вивернути з ніг на голову слова сімферопольського рабина, який скаржиться на принесений окупантами антисемітизм і збирається тікати з Криму. Збрехати, що це київський рабин - і ось уже готова новина «Евреи бегут из Киева из-за антисемитизма новой власти».
Хуцпа - це назвати могилу російських окупантів, убитих в бою під Макіївкою, массовыми захоронениями мирных жителей Донбасса. Закатованих карателями, ясна річ. «В основном женщин! - такий анонс (разом зі списком коментаторів) розсилатиме путінська адміністрація. - Их насиловали и убивали страшно!» І вимагатиме від ОБСЄ і ПАРЄ розслідувати цей «воєнний злочин».
Хуцпа - це Путін, який у березні 2014 року, готуючись розпалити гібридну війну від Харкова до Одеси звертається з парламентської трибуни до українців:
Любі друзі, не вірте тим, хто лякає вас Росією. Тим, хто кричить, що за Кримом настане черга інших регіонів. Росія не хоче поділу України, нам це не потрібно.
Хуцпа - це Гітлер, який у березні 1935 року, готуючись дощенту зруйнувати мирний устрій, звертається з парламентської трибуни до Заходу: «Націонал-соціалістична Німеччина не хоче війни, тому що прекрасно розуміє: в будь-якій війні гине цвіт нації... Ми й гадки не маємо завойовувати інші народи. Німеччині потрібен мир, вона прагне його!». - https://texty.org.ua/d/2018/putler/
- Наверно тем чем сейчас
Пропоную її назвати Великою Вітчизняною війною!
І святкувати Перемогу в ній - нам ще рано...
А святкувати "Тєнь По-БЄДИ" 9-го травня (у її війні 1939-45 року) залишимо росії - не збідніємо від цього...
Если бы вчера (8 мая) что-то вякнул, наверняка бы пайки от }{уйла лишился.
І головне,висновки які з цієї перемоги зроблені.Ми не судді нашим дідам,тут в ********* годі розібратись.
Победа несуществующего государства на исчезнувшим.
Ничего себе ПРАЗДНИК!!! И чем председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отличается от россиян?