УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10111 відвідувач онлайн
Новини Політика України Обмін полоненими
7 265 22
обмін (982) тероризм (2785) полонені (1939)

Терористи передали Україні свої списки для обміну утримуваних осіб

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Терористи передали Україні свої списки для обміну утримуваних осіб

Представники окупаційної влади на Донбасі передали українській стороні списки на обмін полоненими. На сьогодні списки уточнюються.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявила учасниця української делегації в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Тетяна Іванова.

За її словами, як мінімум ще взимку українська сторона передала свої списки на обмін полоненими.

"Весь цей час Україна наполягала, що б нам дзеркально були передані списки з боку ОРДЛО. Дуже довго ці списки не передавались, і в квітні цього року ми все-таки ці списки отримали. Зараз йде робота з цими списками, вони уточнюються, з ними працюють. Це, нарешті сталося, і це дуже суттєвий крок, який дає надію, що ми дійдемо до того, що обмін відбудеться", - заявила Іванова.

За її словами, на сьогодні складно говорити про те, скільки українців можуть бути звільнені з окупованої території.

Також читайте: Усі ініціативи України щодо обміну утримуваними особами блокуються, - член гуманітарної підгрупи ТКГ Іванова
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+22
Опять зеля наменяет вместо воинов всяких таксистов и маргиналов...
показати весь коментар
09.05.2021 17:58
+11
Обмін терористів на таксистів !!!))
показати весь коментар
09.05.2021 18:11
+8
В первой партии предлагаю отправить им Медведчука, Рабиновича, Шуфрича, Королевскую, Киву, Мураева и Добкина ( что б последним двоим было не обидно)
показати весь коментар
09.05.2021 18:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Опять зеля наменяет вместо воинов всяких таксистов и маргиналов...
показати весь коментар
09.05.2021 17:58 Відповісти
потерпевший вiслюк изрядно подрастерял электорат. Надо новый...
показати весь коментар
09.05.2021 18:01 Відповісти
да там сам Осел Ермак и вся Оппа..ГБР Офьис хренпрокулола и прочей шоблы...
показати весь коментар
09.05.2021 18:47 Відповісти
-- а вдруг, террористы запросили украинских патриотов и националистов на обмен?
показати весь коментар
09.05.2021 18:10 Відповісти
вотето уже больше похоже на правду
показати весь коментар
09.05.2021 18:25 Відповісти
Мабуть Дєрьмак воду в Крим пообіцяв.
показати весь коментар
09.05.2021 18:28 Відповісти
...бо "вагнерівців" на обмін нема.
показати весь коментар
09.05.2021 18:29 Відповісти
"Возьмите лучших из худших" (с)

Терористи передали Україні свої списки для обміну утримуваних осіб - Цензор.НЕТ 698
показати весь коментар
09.05.2021 18:08 Відповісти
Обмін терористів на таксистів !!!))
показати весь коментар
09.05.2021 18:11 Відповісти
Российский военный потерял сапог во время парада на Красной площади: видео инцидента попало в Сеть
показати весь коментар
09.05.2021 18:12 Відповісти
Терористи передали Україні свої списки для обміну утримуваних осіб - Цензор.НЕТ 1553
показати весь коментар
09.05.2021 18:38 Відповісти
Так ты Америку не открыл Джамала та ещё двуликая.Выиграла евровидение а пафоса на отборах и на тв как будто Оскар взяла.Хотя реально посредственная певичка которая сыграла на беде народа.Только она невостребована как раз из за её лицемерия и мания величия.
показати весь коментар
09.05.2021 18:48 Відповісти
ніт, той совковий формат у якому вона виступає нікому нецікавий, та й вона собою нічого особливого не представляє.
показати весь коментар
11.05.2021 07:42 Відповісти
В первой партии предлагаю отправить им Медведчука, Рабиновича, Шуфрича, Королевскую, Киву, Мураева и Добкина ( что б последним двоим было не обидно)
показати весь коментар
09.05.2021 18:46 Відповісти
Только всех их отправлять через минные поля.
показати весь коментар
09.05.2021 18:49 Відповісти
аха!!и ползком!!(чтоб какую мину не пропустили!!) Терористи передали Україні свої списки для обміну утримуваних осіб - Цензор.НЕТ 6623 Терористи передали Україні свої списки для обміну утримуваних осіб - Цензор.НЕТ 4980
показати весь коментар
09.05.2021 19:16 Відповісти
Кремль решил спасать рейтинг своих агентов.
показати весь коментар
09.05.2021 19:32 Відповісти
кроме военных никто больше не нужен.
показати весь коментар
09.05.2021 19:59 Відповісти
Кацапура,ти як сюди проліз?
показати весь коментар
09.05.2021 21:14 Відповісти
 
 