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Террористы передали Украине свои списки для обмена удерживаемых лиц

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Террористы передали Украине свои списки для обмена удерживаемых лиц

Представители оккупационной власти на Донбассе передали украинской стороне списки на обмен пленными. На сегодня списки уточняются.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила участник украинской делегации в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Татьяна Иванова.

По ее словам, как минимум еще зимой украинская сторона передала свои списки на обмен пленными.

"Все это время Украина настаивала, что бы нам зеркально были переданы списки со стороны ОРДЛО. Очень долго эти списки не передавались, и в апреле этого года мы все-таки эти списки получили. Сейчас идет работа с этими списками, они уточняются, с ними работают. Это, наконец произошло, и это очень существенный шаг, который дает надежду, что мы дойдем до того, что обмен произойдет", - заявила Иванова.

По ее словам, на сегодня сложно говориться о том, сколько украинцев могут быть освобождены с оккупированной территории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все инициативы Украины по обмену удерживаемыми лицами блокируются, - член гуманитарной подгруппы ТКГ Иванова
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Топ комментарии
+22
Опять зеля наменяет вместо воинов всяких таксистов и маргиналов...
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09.05.2021 17:58
+11
Обмін терористів на таксистів !!!))
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09.05.2021 18:11
+8
В первой партии предлагаю отправить им Медведчука, Рабиновича, Шуфрича, Королевскую, Киву, Мураева и Добкина ( что б последним двоим было не обидно)
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09.05.2021 18:46
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Опять зеля наменяет вместо воинов всяких таксистов и маргиналов...
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09.05.2021 17:58 Ответить
потерпевший вiслюк изрядно подрастерял электорат. Надо новый...
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09.05.2021 18:01 Ответить
да там сам Осел Ермак и вся Оппа..ГБР Офьис хренпрокулола и прочей шоблы...
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09.05.2021 18:47 Ответить
-- а вдруг, террористы запросили украинских патриотов и националистов на обмен?
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09.05.2021 18:10 Ответить
вотето уже больше похоже на правду
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09.05.2021 18:25 Ответить
Мабуть Дєрьмак воду в Крим пообіцяв.
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09.05.2021 18:28 Ответить
...бо "вагнерівців" на обмін нема.
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09.05.2021 18:29 Ответить
"Возьмите лучших из худших" (с)

Терористи передали Україні свої списки для обміну утримуваних осіб - Цензор.НЕТ 698
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09.05.2021 18:08 Ответить
Обмін терористів на таксистів !!!))
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09.05.2021 18:11 Ответить
Российский военный потерял сапог во время парада на Красной площади: видео инцидента попало в Сеть
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09.05.2021 18:12 Ответить
Терористи передали Україні свої списки для обміну утримуваних осіб - Цензор.НЕТ 1553
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09.05.2021 18:38 Ответить
Так ты Америку не открыл Джамала та ещё двуликая.Выиграла евровидение а пафоса на отборах и на тв как будто Оскар взяла.Хотя реально посредственная певичка которая сыграла на беде народа.Только она невостребована как раз из за её лицемерия и мания величия.
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09.05.2021 18:48 Ответить
ніт, той совковий формат у якому вона виступає нікому нецікавий, та й вона собою нічого особливого не представляє.
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11.05.2021 07:42 Ответить
В первой партии предлагаю отправить им Медведчука, Рабиновича, Шуфрича, Королевскую, Киву, Мураева и Добкина ( что б последним двоим было не обидно)
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09.05.2021 18:46 Ответить
Только всех их отправлять через минные поля.
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09.05.2021 18:49 Ответить
аха!!и ползком!!(чтоб какую мину не пропустили!!) Терористи передали Україні свої списки для обміну утримуваних осіб - Цензор.НЕТ 6623 Терористи передали Україні свої списки для обміну утримуваних осіб - Цензор.НЕТ 4980
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09.05.2021 19:16 Ответить
Кремль решил спасать рейтинг своих агентов.
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09.05.2021 19:32 Ответить
кроме военных никто больше не нужен.
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09.05.2021 19:59 Ответить
Кацапура,ти як сюди проліз?
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09.05.2021 21:14 Ответить
 
 