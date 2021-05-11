У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Сьогодні, 10 травня, в Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення Києва від більшовиків.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
У заході взяли участь представники громадськості, Збройних сил України, Українського інституту національної пам'яті, Міністерства закордонних справ України, Державної служби етнополітики та свободи совісті, Польського інституту в Києві. Присутні вшанували пам'ять українських і польських воїнів.
Також відбулася спільна молитва, покладання квітів і військова сальва на честь українсько-польського союзу зброї біля пам'ятника "Старшинам Армії УНР - уродженцям Києва" (вул. Маршала Малиновського, 6-а).
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Но провисело оно тут минут 5.
Взялися за гідро ( Пінчук скупив зі знижкою 18%).
Олігархів подолано.
У кацапів електроенергію купуємо, а ціни високі? З чого б це?
украинскую армию и Польшу.
Як рве пердак кацапу у ночі.
Й в день теж пердак кацапу розриває,
Що Українець про кацапа Правду знає.
P. S. путин - *****!
рф&рашиссти- Ворог!
Крим - Україна!
*****&рашиссти - ПНХ!
Может Буш, Клинтон, Обама? Так им некогда было, у них своих забот хватало - вон им в скольких подъездах и лифтах на пост.совке нужно было понассыкать и кнопки посжечь.
ОЦЕ СВЯТО ТРЕБА СВЯТКУВАТИ ЗАМІСТЬ 9 ТРАВНЯ В УКРАЇНІ НА ВСІХ ТБ КАНАЛАХ
Акт капитуляции Германии был подписан 7 мая в Реймсе: война антигитлеровской коалиции против Германии закончилась 7 мая 1945 года.
это называется "освобождение от большевиков" ?
Его сын Ахметов гнобит благодаря папику-президенту всю страну - это освобождение ?