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У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні, 10 травня, в Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення Києва від більшовиків.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

У заході взяли участь представники громадськості, Збройних сил України, Українського інституту національної пам'яті, Міністерства закордонних справ України, Державної служби етнополітики та свободи совісті, Польського інституту в Києві. Присутні вшанували пам'ять українських і польських воїнів.

Також відбулася спільна молитва, покладання квітів і військова сальва на честь українсько-польського союзу зброї біля пам'ятника "Старшинам Армії УНР - уродженцям Києва" (вул. Маршала Малиновського, 6-а).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пам'ять українських жертв нацизму вшанували в Берліні. ФОТОрепортаж

У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 01
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 02
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 03
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 04
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 05
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 06
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 07
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 08
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 09
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 10
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 11
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 12
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 13
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 14
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 15
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 16
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 17
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 18
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 19
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 20
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 21
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 22
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 23
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 24
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 25
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 26
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 27
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 28
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 29
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 30
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 31
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 32
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 33
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 34
У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків 35

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+41
9 травня 1920 року - військовий парад на Хрещатику на честь звільнення Київа від більшовиків українсько-польскими військами

У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків - Цензор.НЕТ 8356
показати весь коментар
10.05.2021 13:15
+34
Скільки десятиріч справжні українці-патріоти, розумні чесні, достойні люди чекали того часу, щоб прочитати заголовок цієї новини?!!! Десятки тисяч закатованих, сотні тисяч - заморених голодом, мільйони - репресованих і вбитих у війні між двома фашистськими режимами не дочекалися... Вічна їм пам'ять! Царство Небесне! Ганьба більшовицько-фашистській системі і її недоумковатим прибічникам. Слава Україні! Героям слава!
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10.05.2021 13:14
+28
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от РОССИЙСКИХ ОККУПАНТОВ. Поки російських окупантів не будемо називати російськими окупантами, будемо під російською окупацією.
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10.05.2021 13:25
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Четкий троллинг кацапов
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10.05.2021 13:09 Відповісти
До чого тут трилінг кацапів, скільки можна дивитись на тих кацапів, нах вони вам потрібні? Це історія, яку кацо-комуністи боялись показувати і видавлювали. І яку на жаль основна маса українців забула і не знає, так само як мову, культуру та багато іншого.
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10.05.2021 18:08 Відповісти
Скільки десятиріч справжні українці-патріоти, розумні чесні, достойні люди чекали того часу, щоб прочитати заголовок цієї новини?!!! Десятки тисяч закатованих, сотні тисяч - заморених голодом, мільйони - репресованих і вбитих у війні між двома фашистськими режимами не дочекалися... Вічна їм пам'ять! Царство Небесне! Ганьба більшовицько-фашистській системі і її недоумковатим прибічникам. Слава Україні! Героям слава!
показати весь коментар
10.05.2021 13:14 Відповісти
9 травня 1920 року - військовий парад на Хрещатику на честь звільнення Київа від більшовиків українсько-польскими військами

У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків - Цензор.НЕТ 8356
показати весь коментар
10.05.2021 13:15 Відповісти
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от РОССИЙСКИХ ОККУПАНТОВ. Поки російських окупантів не будемо називати російськими окупантами, будемо під російською окупацією.
показати весь коментар
10.05.2021 13:25 Відповісти
Нет, праздник у нас только захват Наполеоном вашей Москвы. У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків - Цензор.НЕТ 794
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10.05.2021 13:37 Відповісти
Здесь это парашное недоразумение написало, что для нас праздник- захват гитлеровцами одного из городов Украины. У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків - Цензор.НЕТ 6892
Но провисело оно тут минут 5. У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків - Цензор.НЕТ 8008
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10.05.2021 13:54 Відповісти
лоханкин, взятие москвы 1610 польско-литовскими войсками - несомненно, праздник
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10.05.2021 13:47 Відповісти
Нікуди не йди - будь на місці. Зараз під`їде СБУ і все пояснить.
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10.05.2021 13:47 Відповісти
З чого б це? Атомну енергетику- побороли. ( Беня скупив нижче собівартості)
Взялися за гідро ( Пінчук скупив зі знижкою 18%).
Олігархів подолано.
У кацапів електроенергію купуємо, а ціни високі? З чого б це?
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10.05.2021 14:34 Відповісти
Вижу так колбасит от этой новости троллей с московитами и недоразвитыми в умственном развитии, что и тут их раз-два и обчелся. У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків - Цензор.НЕТ 2206
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10.05.2021 13:51 Відповісти
Слава Україні !!!
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10.05.2021 13:57 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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10.05.2021 14:35 Відповісти
Слава Героям, защищавшим и защищающим сегодня Украину от кремлёвской нечисти!
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10.05.2021 13:59 Відповісти
Особенно Ринату Леонидовичу Ахметову.
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10.05.2021 15:15 Відповісти
Украина и сегодня, как и в 2020 году, имеет только ДВУХ надёжных союзников:

украинскую армию и Польшу.
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11.05.2021 03:33 Відповісти
По перше - слово Пан є звичайним звертанням в українській мові. А по друге - чому, по твоєму, і цій ГАЛІЦІЇ не було трьох Голодоморів, які були в усіх інших частинах України?
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10.05.2021 14:16 Відповісти
Як би ж ви знали панечі,
Як рве пердак кацапу у ночі.
Й в день теж пердак кацапу розриває,
Що Українець про кацапа Правду знає.
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10.05.2021 14:09 Відповісти
Это всё влажные мечты ватного придурка. Сколько ни повторяй "Халва, халва...", а во рту сладко не станет.
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10.05.2021 15:08 Відповісти
Viktor Turchanikov ви про що?
P. S. путин - *****!
рф&рашиссти- Ворог!
Крим - Україна!
*****&рашиссти - ПНХ!
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10.05.2021 23:03 Відповісти
Я о том, что вы явно не Маяковский.
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11.05.2021 00:34 Відповісти
Аби щось ляпнуть.... я й не претендував на звання Маяковскій.... які ви тупі з набутилкіно-скалєнвставанії.
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11.05.2021 11:44 Відповісти
Мы от них до сих пор не освободились. Особенно у некоторых в башке хронический совок.
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10.05.2021 14:13 Відповісти
Си́мон Васи́льович Петлю́ра, власне Семен Васи́льович Петлю́ра[2] (10 [22] травня 1879, Полтава, Російська імперія - 25 травня 1926, Париж, Франція) - український державний, військовий та політичний діяч, публіцист, літературний і театральний критик. Організатор українських збройних сил. Член Генерального секретаріату Української Центральної Ради на посаді Генерального секретаря з військових справ (28 червня - 31 грудня 1917[3]). Головний отаман військ Української Народної Республіки (УНР) (з листопада 1918). Голова Директорії УНР (9 травня 1919 - 10 листопада 1920). Борець за незалежність України у ХХ сторіччі. Дядько по матері патріарха Мстислава (Скрипника).
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10.05.2021 14:35 Відповісти
Организатор украинских збройных сил- Микола Михновский и генерал Скоропадский. Они с самого начала были за независимость. Пока в это время Петлюры с Винниченками еще игрались в автономию и заглядывали Троцкому в глаза в поисках мира. Уничтожили политических конкурентов но сами были бездарями от которых армия разбежалась по хатам и к большевикам. Игрались в мир с рашкой аж пока большевики не захватили Полтаву и Кремень.
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10.05.2021 21:39 Відповісти
Никуда они не изгнаны в 1991. Они все продолжали сидеть в парламенте, кто перекрашенные а кто даже и нет. Их идолы продолжили стоять, и их культы продолжали отмечаться.
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10.05.2021 20:01 Відповісти
Ну так а кто должен был их изгонять? Те же кто в 1920 изгонял? Так они, одни полягли изгоняючи, а кто тогда выжил, так тех все-равно уже давно нет, дай бог чтобы могилы хотя бы еще можно было найти.
Может Буш, Клинтон, Обама? Так им некогда было, у них своих забот хватало - вон им в скольких подъездах и лифтах на пост.совке нужно было понассыкать и кнопки посжечь.
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10.05.2021 21:17 Відповісти
Сегодня, 10 мая, в Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения Киева от большевиков. Источник: https://censor.net/ru/v3264334

ОЦЕ СВЯТО ТРЕБА СВЯТКУВАТИ ЗАМІСТЬ 9 ТРАВНЯ В УКРАЇНІ НА ВСІХ ТБ КАНАЛАХ У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків - Цензор.НЕТ 3688
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10.05.2021 16:25 Відповісти
9 мая - это сталинско-совковый "праздник", абсолютно антиисторичный фейк московской пропаганды.
Акт капитуляции Германии был подписан 7 мая в Реймсе: война антигитлеровской коалиции против Германии закончилась 7 мая 1945 года.
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11.05.2021 03:39 Відповісти
Парторг "Южмаша" Кучма два президентских срока оттрубил -
это называется "освобождение от большевиков" ?
Его сын Ахметов гнобит благодаря папику-президенту всю страну - это освобождение ?
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10.05.2021 22:12 Відповісти
Если порыться в истории, то обнаружится, что в Енакиево папиком из двух друзей был именно Ахметов, а не будущий президент Янукович. У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків - Цензор.НЕТ 3006
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11.05.2021 00:40 Відповісти
Пожалейте соловьева и скабееву,наверное, главных большевиков сейчас.......... У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків - Цензор.НЕТ 6081......... У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків - Цензор.НЕТ 9099
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11.05.2021 07:58 Відповісти
 
 