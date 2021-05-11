В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня, 10 мая, в Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения Киева от большевиков.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
В мероприятии приняли участие представители общественности, Вооруженных сил Украины, Украинского института национальной памяти, Министерства иностранных дел Украины, Государственной службы этнополитики и свободы совести, Польского института в Киеве. Присутствующие почтили память украинских и польских воинов.
Также состоялась совместная молитва, возложение цветов и военная сальва в честь украинско-польского союза оружия у памятника "Старшинам Армии УНР – уроженцам Киева" (ул. Маршала Малиновского, 6-а).
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Но провисело оно тут минут 5.
Взялися за гідро ( Пінчук скупив зі знижкою 18%).
Олігархів подолано.
У кацапів електроенергію купуємо, а ціни високі? З чого б це?
украинскую армию и Польшу.
Як рве пердак кацапу у ночі.
Й в день теж пердак кацапу розриває,
Що Українець про кацапа Правду знає.
P. S. путин - *****!
рф&рашиссти- Ворог!
Крим - Україна!
*****&рашиссти - ПНХ!
Может Буш, Клинтон, Обама? Так им некогда было, у них своих забот хватало - вон им в скольких подъездах и лифтах на пост.совке нужно было понассыкать и кнопки посжечь.
ОЦЕ СВЯТО ТРЕБА СВЯТКУВАТИ ЗАМІСТЬ 9 ТРАВНЯ В УКРАЇНІ НА ВСІХ ТБ КАНАЛАХ
Акт капитуляции Германии был подписан 7 мая в Реймсе: война антигитлеровской коалиции против Германии закончилась 7 мая 1945 года.
это называется "освобождение от большевиков" ?
Его сын Ахметов гнобит благодаря папику-президенту всю страну - это освобождение ?