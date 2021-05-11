РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10822 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
12 159 60
история (1998) память (1456) Польша (7474) УНР (82) Богачук Олег (1431)

В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня, 10 мая, в Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения Киева от большевиков.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

В мероприятии приняли участие представители общественности, Вооруженных сил Украины, Украинского института национальной памяти, Министерства иностранных дел Украины, Государственной службы этнополитики и свободы совести, Польского института в Киеве. Присутствующие почтили память украинских и польских воинов.

Также состоялась совместная молитва, возложение цветов и военная сальва в честь украинско-польского союза оружия у памятника "Старшинам Армии УНР – уроженцам Киева" (ул. Маршала Малиновского, 6-а).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Памятник освободителю Крыма Болбочану открыли в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 01
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 02
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 03
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 04
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 05
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 06
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 07
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 08
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 09
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 10
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 11
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 12
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 13
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 14
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 15
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 16
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 17
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 18
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 19
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 20
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 21
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 22
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 23
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 24
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 25
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 26
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 27
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 28
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 29
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 30
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 31
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 32
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 33
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 34
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от большевиков 35

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+41
9 травня 1920 року - військовий парад на Хрещатику на честь звільнення Київа від більшовиків українсько-польскими військами

У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків - Цензор.НЕТ 8356
показать весь комментарий
10.05.2021 13:15
+34
Скільки десятиріч справжні українці-патріоти, розумні чесні, достойні люди чекали того часу, щоб прочитати заголовок цієї новини?!!! Десятки тисяч закатованих, сотні тисяч - заморених голодом, мільйони - репресованих і вбитих у війні між двома фашистськими режимами не дочекалися... Вічна їм пам'ять! Царство Небесне! Ганьба більшовицько-фашистській системі і її недоумковатим прибічникам. Слава Україні! Героям слава!
показать весь комментарий
10.05.2021 13:14
+28
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от РОССИЙСКИХ ОККУПАНТОВ. Поки російських окупантів не будемо називати російськими окупантами, будемо під російською окупацією.
показать весь комментарий
10.05.2021 13:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Четкий троллинг кацапов
показать весь комментарий
10.05.2021 13:09 Ответить
До чого тут трилінг кацапів, скільки можна дивитись на тих кацапів, нах вони вам потрібні? Це історія, яку кацо-комуністи боялись показувати і видавлювали. І яку на жаль основна маса українців забула і не знає, так само як мову, культуру та багато іншого.
показать весь комментарий
10.05.2021 18:08 Ответить
Скільки десятиріч справжні українці-патріоти, розумні чесні, достойні люди чекали того часу, щоб прочитати заголовок цієї новини?!!! Десятки тисяч закатованих, сотні тисяч - заморених голодом, мільйони - репресованих і вбитих у війні між двома фашистськими режимами не дочекалися... Вічна їм пам'ять! Царство Небесне! Ганьба більшовицько-фашистській системі і її недоумковатим прибічникам. Слава Україні! Героям слава!
показать весь комментарий
10.05.2021 13:14 Ответить
9 травня 1920 року - військовий парад на Хрещатику на честь звільнення Київа від більшовиків українсько-польскими військами

У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків - Цензор.НЕТ 8356
показать весь комментарий
10.05.2021 13:15 Ответить
В Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения украинской столицы от РОССИЙСКИХ ОККУПАНТОВ. Поки російських окупантів не будемо називати російськими окупантами, будемо під російською окупацією.
показать весь комментарий
10.05.2021 13:25 Ответить
Нет, праздник у нас только захват Наполеоном вашей Москвы. У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків - Цензор.НЕТ 794
показать весь комментарий
10.05.2021 13:37 Ответить
Здесь это парашное недоразумение написало, что для нас праздник- захват гитлеровцами одного из городов Украины. У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків - Цензор.НЕТ 6892
Но провисело оно тут минут 5. У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків - Цензор.НЕТ 8008
показать весь комментарий
10.05.2021 13:54 Ответить
лоханкин, взятие москвы 1610 польско-литовскими войсками - несомненно, праздник
показать весь комментарий
10.05.2021 13:47 Ответить
Нікуди не йди - будь на місці. Зараз під`їде СБУ і все пояснить.
показать весь комментарий
10.05.2021 13:47 Ответить
З чого б це? Атомну енергетику- побороли. ( Беня скупив нижче собівартості)
Взялися за гідро ( Пінчук скупив зі знижкою 18%).
Олігархів подолано.
У кацапів електроенергію купуємо, а ціни високі? З чого б це?
показать весь комментарий
10.05.2021 14:34 Ответить
Вижу так колбасит от этой новости троллей с московитами и недоразвитыми в умственном развитии, что и тут их раз-два и обчелся. У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків - Цензор.НЕТ 2206
показать весь комментарий
10.05.2021 13:51 Ответить
Слава Україні !!!
показать весь комментарий
10.05.2021 13:57 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показать весь комментарий
10.05.2021 14:35 Ответить
Слава Героям, защищавшим и защищающим сегодня Украину от кремлёвской нечисти!
показать весь комментарий
10.05.2021 13:59 Ответить
Особенно Ринату Леонидовичу Ахметову.
показать весь комментарий
10.05.2021 15:15 Ответить
Украина и сегодня, как и в 2020 году, имеет только ДВУХ надёжных союзников:

украинскую армию и Польшу.
показать весь комментарий
11.05.2021 03:33 Ответить
По перше - слово Пан є звичайним звертанням в українській мові. А по друге - чому, по твоєму, і цій ГАЛІЦІЇ не було трьох Голодоморів, які були в усіх інших частинах України?
показать весь комментарий
10.05.2021 14:16 Ответить
Як би ж ви знали панечі,
Як рве пердак кацапу у ночі.
Й в день теж пердак кацапу розриває,
Що Українець про кацапа Правду знає.
показать весь комментарий
10.05.2021 14:09 Ответить
Это всё влажные мечты ватного придурка. Сколько ни повторяй "Халва, халва...", а во рту сладко не станет.
показать весь комментарий
10.05.2021 15:08 Ответить
Viktor Turchanikov ви про що?
P. S. путин - *****!
рф&рашиссти- Ворог!
Крим - Україна!
*****&рашиссти - ПНХ!
показать весь комментарий
10.05.2021 23:03 Ответить
Я о том, что вы явно не Маяковский.
показать весь комментарий
11.05.2021 00:34 Ответить
Аби щось ляпнуть.... я й не претендував на звання Маяковскій.... які ви тупі з набутилкіно-скалєнвставанії.
показать весь комментарий
11.05.2021 11:44 Ответить
Мы от них до сих пор не освободились. Особенно у некоторых в башке хронический совок.
показать весь комментарий
10.05.2021 14:13 Ответить
Си́мон Васи́льович Петлю́ра, власне Семен Васи́льович Петлю́ра[2] (10 [22] травня 1879, Полтава, Російська імперія - 25 травня 1926, Париж, Франція) - український державний, військовий та політичний діяч, публіцист, літературний і театральний критик. Організатор українських збройних сил. Член Генерального секретаріату Української Центральної Ради на посаді Генерального секретаря з військових справ (28 червня - 31 грудня 1917[3]). Головний отаман військ Української Народної Республіки (УНР) (з листопада 1918). Голова Директорії УНР (9 травня 1919 - 10 листопада 1920). Борець за незалежність України у ХХ сторіччі. Дядько по матері патріарха Мстислава (Скрипника).
показать весь комментарий
10.05.2021 14:35 Ответить
Организатор украинских збройных сил- Микола Михновский и генерал Скоропадский. Они с самого начала были за независимость. Пока в это время Петлюры с Винниченками еще игрались в автономию и заглядывали Троцкому в глаза в поисках мира. Уничтожили политических конкурентов но сами были бездарями от которых армия разбежалась по хатам и к большевикам. Игрались в мир с рашкой аж пока большевики не захватили Полтаву и Кремень.
показать весь комментарий
10.05.2021 21:39 Ответить
Никуда они не изгнаны в 1991. Они все продолжали сидеть в парламенте, кто перекрашенные а кто даже и нет. Их идолы продолжили стоять, и их культы продолжали отмечаться.
показать весь комментарий
10.05.2021 20:01 Ответить
Ну так а кто должен был их изгонять? Те же кто в 1920 изгонял? Так они, одни полягли изгоняючи, а кто тогда выжил, так тех все-равно уже давно нет, дай бог чтобы могилы хотя бы еще можно было найти.
Может Буш, Клинтон, Обама? Так им некогда было, у них своих забот хватало - вон им в скольких подъездах и лифтах на пост.совке нужно было понассыкать и кнопки посжечь.
показать весь комментарий
10.05.2021 21:17 Ответить
Сегодня, 10 мая, в Киеве прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-летию освобождения Киева от большевиков. Источник: https://censor.net/ru/v3264334

ОЦЕ СВЯТО ТРЕБА СВЯТКУВАТИ ЗАМІСТЬ 9 ТРАВНЯ В УКРАЇНІ НА ВСІХ ТБ КАНАЛАХ У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків - Цензор.НЕТ 3688
показать весь комментарий
10.05.2021 16:25 Ответить
9 мая - это сталинско-совковый "праздник", абсолютно антиисторичный фейк московской пропаганды.
Акт капитуляции Германии был подписан 7 мая в Реймсе: война антигитлеровской коалиции против Германии закончилась 7 мая 1945 года.
показать весь комментарий
11.05.2021 03:39 Ответить
Парторг "Южмаша" Кучма два президентских срока оттрубил -
это называется "освобождение от большевиков" ?
Его сын Ахметов гнобит благодаря папику-президенту всю страну - это освобождение ?
показать весь комментарий
10.05.2021 22:12 Ответить
Если порыться в истории, то обнаружится, что в Енакиево папиком из двух друзей был именно Ахметов, а не будущий президент Янукович. У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків - Цензор.НЕТ 3006
показать весь комментарий
11.05.2021 00:40 Ответить
Пожалейте соловьева и скабееву,наверное, главных большевиков сейчас.......... У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків - Цензор.НЕТ 6081......... У Києві відбулися урочисті заходи, присвячені 101-річчю визволення української столиці від більшовиків - Цензор.НЕТ 9099
показать весь комментарий
11.05.2021 07:58 Ответить
 
 