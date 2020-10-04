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Памятник освободителю Крыма Болбочану открыли в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Монумент полковнику армии УНР Петру Болбочану, под руководством которого украинские части в 1918 году освободила Крым от большевиков, открыли в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Памятник расположен в сквере им. Болбочана на ул. Сечевый Стрельцов.

Бюст Болбочана отлили из бронзы. Деньги на создание монумента собрали всего за месяц. Свои средства пожертвовали патриоты из Украины, Швейцарии, Польши, США и России.

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Петр Болбочан (1883-1919) - украинский военный деятель, полковник армии УНР, глава Крымской операции по освобождению Крыма от большевиков и взятию под контроль Черноморского флота. Был поборником самостоятельной и независимой Украины, категорически выступал против союза с большевиками и Россией. Был арестован за критику непоследовательной политики правительства УНР, осужден военно-полевым судом и расстрелян. На момент исполнения приговора талантливому полковнику было всего 35 лет.

Автор фото и видео - Олег Богачук

Памятник освободителю Крыма Болбочану открыли в Киеве 01
Памятник освободителю Крыма Болбочану открыли в Киеве 02
Памятник освободителю Крыма Болбочану открыли в Киеве 03
Памятник освободителю Крыма Болбочану открыли в Киеве 04
Памятник освободителю Крыма Болбочану открыли в Киеве 05
Памятник освободителю Крыма Болбочану открыли в Киеве 06
Памятник освободителю Крыма Болбочану открыли в Киеве 07
Памятник освободителю Крыма Болбочану открыли в Киеве 08
Памятник освободителю Крыма Болбочану открыли в Киеве 09
Памятник освободителю Крыма Болбочану открыли в Киеве 10
Памятник освободителю Крыма Болбочану открыли в Киеве 11
Памятник освободителю Крыма Болбочану открыли в Киеве 12
Памятник освободителю Крыма Болбочану открыли в Киеве 13

Автор: 

история (2017) Киев (25685) памятник (2243) память (1498) УНР (84) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+13
До речі, кримський рейд дуже грамотно проведений був
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04.10.2020 12:48 Ответить
+11
москалям, як серпом по писанках.
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04.10.2020 12:49 Ответить
+9
Героям - слава и память потомков в веках.
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04.10.2020 12:22 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
В Станиславе Болбочан вновь принял участие в антипетлюровском заговоре, к которому присоединился военный инспектор (политический комиссар) Запорожского корпуса М. Гавришко. 7 июня 1919 года Гавришко подготовил приказ об отстранении командира Запорожского корпуса https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимира Сальского от командования корпусом и замене его Болбочаном (на что он имел право в чрезвычайных случаях). 9 июня Болбочан и Гавришко явились с этим приказом к Сальскому, причём Болбочан заявил ему, что во главе УНР стоит «правительство марксистских изменников», которому Ленин и Раковский дороже, чем истинные патриоты Украины, и что такое правительство следует как можно скорее устранить от власти. Однако Сальский отказался подчиниться приказу до получения подтверждения от Петлюры, а когда он связался по телефону с Петлюрой, тот приказал арестовать Болбочана. 12 июня военно-полевой суд осудил его на смертную казнь. Приговор подписал наказной атаман https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Александр Осецкий .
28 июня 1919 года в 10-м часу вечера Петра Болбочана расстреляли на станции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F) Балин . Там же, недалеко от станции, он был похоронен.
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04.10.2020 12:20 Ответить
Ми і самі вікіпедію можемо почитати.
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04.10.2020 12:28 Ответить
очень уж сомнительно, что большинство троллей цензора просто так будут ее читать
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04.10.2020 12:29 Ответить
А почему ты читаешь русскоязычную википедию?!
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04.10.2020 12:38 Ответить
Він зебіл.
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04.10.2020 12:40 Ответить
А Антон - москаль )
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04.10.2020 13:17 Ответить
ну а ты судя по всему просто дебил, и что дальше?
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04.10.2020 13:21 Ответить
А чого ти ображаєшся ?
Я, наприклад, шанувальника шмарія можу і не так назвати.
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04.10.2020 13:28 Ответить
не шанувальник, но иногда посматриваю..я еще и "страну" читаю...но это мне не мешает читать и вышиватный цензор
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04.10.2020 15:18 Ответить
Патаму чьтааа
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04.10.2020 17:22 Ответить
А навіщо тролям твої висери з кацапської вікіпедії?
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04.10.2020 12:44 Ответить
а в украинской совершенно противоположное написано?
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04.10.2020 13:20 Ответить
То в чому проблема скопіювати з української вікіпедії? Чи в зебілів лише кацапська котирується?
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04.10.2020 13:24 Ответить
потому что мне удобней воспринимать статьи на русском, ферштейн?
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04.10.2020 15:19 Ответить
Одна справа - особисті вподобання, інша - пропаганда чужих ресурсів.
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04.10.2020 15:56 Ответить
вот только тупой вышиватный дебил меня не учил, что делать...в спам
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04.10.2020 16:29 Ответить
Савершєнна пративапаложнає
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04.10.2020 17:23 Ответить
Памятник такой себе. Если сделали бюст - зачем было его лепить на такой огромный и непропорциональный постамент? надо было делать легкий, в виде колонны.
Лучше бы сделали в полный рост. Тогда и высокий постамент был бы к месту.
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04.10.2020 13:32 Ответить
А я думал только комуняки расстреливали... а оно вона как...
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09.03.2021 15:36 Ответить
Героям - слава и память потомков в веках.
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04.10.2020 12:22 Ответить
Опять в веках???
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04.10.2020 12:48 Ответить
Да... апьять...
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04.10.2020 17:24 Ответить
Его история жизни показательна для всей Украины. Нельзя быть разобщенными и никому нельзя отстаивать свои личные политические интересы (имею ввиду прежде всего Петлюру) в ущерб интересам государства. Так легко стать надуманным "изменником". Итог - внутренние распри, выгодные врагу...
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04.10.2020 12:29 Ответить
Освободитель Крыма
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04.10.2020 12:33 Ответить
До речі, кримський рейд дуже грамотно проведений був
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04.10.2020 12:48 Ответить
Ну і навіщо тоді своє невігластво на показ виставляти? Болбочана у школіививчають взагалі-то навіть!
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04.10.2020 12:41 Ответить
Для козломордих і 5-ї колони це не аргумент.
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04.10.2020 12:42 Ответить
я закончил в 91-м. И про Болбочана знал.
А ті - двоечник.
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04.10.2020 12:56 Ответить
Але визволителя не Криму, а таки Тавриди - наша слов'янська прадавня назва, існує близько 3200 р.
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04.10.2020 12:46 Ответить
А я то думаю, чому за поребриком, все частіше лунають голоси про перейменування Криму в Тавриду.
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04.10.2020 12:54 Ответить
крымские татары называют себя кырымлы -то есть буквально - КРЫМЧАНЕ. а не "тавричане".
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04.10.2020 12:57 Ответить
бо татарам до лампочки, що то наша слов'янська земля; а українська влада відсутня і не впроваджує українську лінію - по-суті здає Тавриду татарам; нагадаю, що останній етнічний українець, якй правив країною, був Петро Шелест
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04.10.2020 13:12 Ответить
если большинство украинцев такие же тупые как ты и не понимают, что единственный шанс вернуть Крым - это использовать карту притеснения крымских татар - Крым будет потерян для Украины навсегда.
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04.10.2020 14:16 Ответить
единственный шанс вернуть крым--это распад раши, то ли в результате 3ей мировой, то ли в результате внутренней дестабилизации...крымский вопрос очень уж отдаленное влияние на эти варианты имеет
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04.10.2020 15:21 Ответить
Пожиємо, побачимо. Як зайдемо в нату, може й раніше трошки все станеться.
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04.10.2020 16:26 Ответить
москалям, як серпом по писанках.
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04.10.2020 12:49 Ответить
У москалів немає писанок)))) як і колядок чи щедрівок...
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04.10.2020 12:51 Ответить
але я ж української мовою пишу.
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04.10.2020 12:52 Ответить
Я маю на увазі, що у них в традиціях нема ані писанок на Великдень, ані колядок на Різдво - такі вони "слов'яни"...
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04.10.2020 12:57 Ответить
Я знаю. Вони виродки слов'янів, змішані з усілякими племенами.
Болотяні безхатькі, які приписали себе до Русі.
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04.10.2020 13:00 Ответить
У них толька первоє майя, день пабьєди, диди ваивали,диди на палках, диди на швабрах, день седьмова ******* - красний дєнь кальєндарья... вот настаящіє священниє празнікі настаящьєва скрепаносца...
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04.10.2020 17:29 Ответить
есть крашенки. И есть колядки. Песни и традиции сильно отличаются от наших. Но они ЕСТЬ.
Другое дело, что русские свои традиции не помнят - поют эти песни только собиратели песен, культурные деятели и т.д.
Русские - не звери. Пропаганда многое может. Вон, в Украине весной 14 года было больше 60% порохоботов и всего лишь спустя 5 лет стало 73% зелебобиков.
https://www.youtube.com/watch?v=sn0cwrSAzDQ Russians Children Singing & Dance Zima Winter Kolyadki
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04.10.2020 13:01 Ответить
Немає. Я жила серед москалів. Вони нашу паску сприймали, ніби щось небачене.
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04.10.2020 13:16 Ответить
на самом деле не было не 60 процентов порохоботов в 2014 году, ни 73 процента зелебобиков в 2019, я думаю, не надо детально разжевывать почему?
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04.10.2020 13:24 Ответить
Есть 2 две банды конкурирующие меж собой...Днепровская и Донецкая...даже Киевской нет...
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04.10.2020 13:53 Ответить
Сдрисни, кац, не смерди тут кислими щамі сутачнимі.
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04.10.2020 16:27 Ответить
Я думаю потрібно "разжовивать". Спробуйте, якщо вийде.
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04.10.2020 16:29 Ответить
Крашанки і писанки - це трохи різні речі))))
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04.10.2020 14:46 Ответить
Да, они не звери, они намного хуже...
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04.10.2020 17:31 Ответить
Есть ядро условных патриотов ~25%. Есть ядро условных ватников~20%. Между ними серая маса которая меняет симпатии в зависимости от власти и телевизора. Так было сотни лет назад (козаки, запроданцы паны, безграмотные крестьяни-чернь), так было сто лет назад, и так сейчас. Меняется только процентное соотношение этих групп. Мой дед на вопрос-как можно было поверить примитивной пропаганде большевиков, ответил что 90% населения были безграмотны и верили любой красивой сказке. В 1917 году громили маетки и топили печки книгами из панских библиотек что он лично наблюдал. Причем на мой вопрос почему ты тайком забрал себе пару книг, он сказал что могли убить его как сочуствующего панам. Сейчас все умеют читать но думать их так и не научили. Совки привыкли что за них все решат.
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04.10.2020 20:53 Ответить
Велика шана,Великому Українцю!
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04.10.2020 12:50 Ответить
Ох порве пукани у ватопітеків.
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04.10.2020 12:53 Ответить
РВУТЬСЯ, РВУТЬСЯ ПЕРДАКИ,
НА БЕРЕГАХ МОСКВЫ РЕКИ!
ОХ НЕ ЛЮБЯТ ЭТИ Б..ЛЯДИ
ПРАВДУ ЖИЗНИ ТОТ КИЕВСКОЙ ТЕТИ НАДИ.
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04.10.2020 12:56 Ответить
Ну... не так чтобы очень.
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04.10.2020 13:09 Ответить
В 1736 году Крысы Мавзолейные напали на столицу Крыма Бахчисарай...цель одна... похитить Архив и другие документы Крымского Ханства и скрыть свое ХОЛОПСКОЕ РАБское происхождение...
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04.10.2020 13:48 Ответить
-
Боротьба України за свій рідний Український Кримський півострів в 1918 р. У грудні 1917 р татарська директорія затвердила свою владу в Сімферополі, Бахчисараї, Джанкої всюди в Криму крім Севастополя. І чисельна кримсько-татарська кіннота спробувала лютим штурмом взяти його, але була відкинута. Слідом за цим бандитські червоні частини кремлівськіх окупантів завдали кримсько-татарським військам важкої поразку у Альми. Тоді в березні 1918 року в Криму була проголошена московськими окупантами кривава бандитська більшовицька маріонеткова кремлю республіка Таврида. Через це в Крим терміново була висунута потужна Українська армійська група під командуванням ПФ. Болбочана, в складі: Запорізького корпусу, 1-й кінного полку імені Гордієнко, кінно-гірський - артилерійський дивізіон, 1 і 2-й піхотний, Запорізький полки ... та інші допоміжні частини. І ця потужна Українська армія несподіваною лютою нічною атакою, захопила міст через Сиваш. А вже 22 квітня був узятий Джанкой. К 25 квітня міста Сімферополь і Бахчисарай були звільнені українськими військами. І 29 квітня від кремлівських бандитів було звільненно кремлівське бандитське лігво Севастополь і на всіх кораблях, починаючи з флагманського лінкора «Георгій Побідоносець», були підняті величні жовто-блакитні полотнища під командою українського адмірала Остроградського.
Але незабаром в Крим і Севастополь увірвалися німці, а в спину українцям підступно ударили прокляті російські окупанти бандити - більшовики з москви. До Криму було висунуто п'ять потужних німецьких дивізій. Українська армія була змушена відійти з Криму для знищення московських нападників на Україну (УНР) на Сході більшовиків - бандитів, цих озвірілих кремлівських кацапів - окупантів......
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04.10.2020 14:32 Ответить
Уявляю як на честь цієї події, озоряють небо вибухи ватних дуп за порєбріком.
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04.10.2020 14:58 Ответить
Мы никогда не построим Украину 22 века если псевдо-патриоты будут тянуть нас в 19 век. ***** тянет парашу в 19 век и барыжные патриоты туда же.
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04.10.2020 15:37 Ответить
От дивись.
Я, в 2010, у першому турі, голосував за Ющенка (а не «протів когото»).
У другому турі, голосував за Тимошенко, (проти Януковича). І до 2014 пітримував її на всіх форумах.
У 2014, і 2019, голосував за Порошенка. В 2019 і в першому, і в другому турах.
Якби у другий тур вийшли, Зеленський і Кошулинський, я ,«порохобот», голосував би за Кошулинського.

Тому, що я коли голосую, то голосую, не за УССР, чи Мало/Новороссію.
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04.10.2020 16:04 Ответить
А НАМ УКРАЇНЦЯМ-ПАТРІОТАМ В НАШІЙ БОГОМ ДАНІЙ ДЕРЖАВІ ні кацапи, ні хохли-сепарасти-зрадники НЕ ПОТРІБНІ. Або змінюй те мєнталітєт, альбо на куй з поля, васятко.
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04.10.2020 16:34 Ответить
Не писанки, а писки! А взагалі правильно! Крим все-одно БУДЕ НАШ!
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04.10.2020 16:47 Ответить
Пам'ятник визволителю Криму Болбочану відкрили в Києві - Цензор.НЕТ 2424
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04.10.2020 16:59 Ответить
cупер
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04.10.2020 17:06 Ответить
Достойной человек Пётр Фёдорович Болбочан!
Расстрелянный по приказу таких же "ермаков-зеленских" в 1919.
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04.10.2020 21:31 Ответить
Хорошо, что Крым большевикам не достался!
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05.10.2020 10:24 Ответить
 
 