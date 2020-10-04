Памятник освободителю Крыма Болбочану открыли в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Монумент полковнику армии УНР Петру Болбочану, под руководством которого украинские части в 1918 году освободила Крым от большевиков, открыли в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Памятник расположен в сквере им. Болбочана на ул. Сечевый Стрельцов.

Бюст Болбочана отлили из бронзы. Деньги на создание монумента собрали всего за месяц. Свои средства пожертвовали патриоты из Украины, Швейцарии, Польши, США и России.

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Петр Болбочан (1883-1919) - украинский военный деятель, полковник армии УНР, глава Крымской операции по освобождению Крыма от большевиков и взятию под контроль Черноморского флота. Был поборником самостоятельной и независимой Украины, категорически выступал против союза с большевиками и Россией. Был арестован за критику непоследовательной политики правительства УНР, осужден военно-полевым судом и расстрелян. На момент исполнения приговора талантливому полковнику было всего 35 лет.

Автор фото и видео - Олег Богачук

























