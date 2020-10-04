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Пам'ятник визволителю Криму Болбочану відкрили в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Монумент полковнику армії УНР Петру Болбочану, під керівництвом якого українські частини в 1918 році звільнили Крим від більшовиків, відкрили в Києві.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Пам'ятник розташований у сквері ім. Болбочана на вул. Січових Стрільців.

Бюст Болбочана відлили з бронзи. Гроші на створення монумента зібрали всього за місяць. Свої кошти пожертвували патріоти з України, Швейцарії, Польщі, США та Росії.

Також читайте: "Вічного вам польоту": на місці катастрофи Ан-26 під Чугуєвом встановили тимчасовий пам'ятний знак. ФОТО

Петро Болбочан (1883-1919) - український військовий діяч, полковник армії УНР, голова Кримської операції зі звільнення Криму від більшовиків і взяття під контроль Чорноморського флоту. Був поборником самостійної і незалежної України, категорично виступав проти союзу з більшовиками і Росією. Був заарештований за критику непослідовної політики уряду УНР, засуджений військово-польовим судом і розстріляний. На момент виконання вироку талановитому полковнику було всього 35 років.

Автор фото і відео - Олег Богачук

Памятник визволителю Криму Болбочану відкрили в Києві 01
Памятник визволителю Криму Болбочану відкрили в Києві 02
Памятник визволителю Криму Болбочану відкрили в Києві 03
Памятник визволителю Криму Болбочану відкрили в Києві 04
Памятник визволителю Криму Болбочану відкрили в Києві 05
Памятник визволителю Криму Болбочану відкрили в Києві 06
Памятник визволителю Криму Болбочану відкрили в Києві 07
Памятник визволителю Криму Болбочану відкрили в Києві 08
Памятник визволителю Криму Болбочану відкрили в Києві 09
Памятник визволителю Криму Болбочану відкрили в Києві 10
Памятник визволителю Криму Болбочану відкрили в Києві 11
Памятник визволителю Криму Болбочану відкрили в Києві 12
Памятник визволителю Криму Болбочану відкрили в Києві 13

історія (1071) Київ (19665) пам’ятник (932) пам’ять (1190) УНР (65) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+13
До речі, кримський рейд дуже грамотно проведений був
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04.10.2020 12:48 Відповісти
+11
москалям, як серпом по писанках.
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04.10.2020 12:49 Відповісти
+9
Героям - слава и память потомков в веках.
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04.10.2020 12:22 Відповісти
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В Станиславе Болбочан вновь принял участие в антипетлюровском заговоре, к которому присоединился военный инспектор (политический комиссар) Запорожского корпуса М. Гавришко. 7 июня 1919 года Гавришко подготовил приказ об отстранении командира Запорожского корпуса https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимира Сальского от командования корпусом и замене его Болбочаном (на что он имел право в чрезвычайных случаях). 9 июня Болбочан и Гавришко явились с этим приказом к Сальскому, причём Болбочан заявил ему, что во главе УНР стоит «правительство марксистских изменников», которому Ленин и Раковский дороже, чем истинные патриоты Украины, и что такое правительство следует как можно скорее устранить от власти. Однако Сальский отказался подчиниться приказу до получения подтверждения от Петлюры, а когда он связался по телефону с Петлюрой, тот приказал арестовать Болбочана. 12 июня военно-полевой суд осудил его на смертную казнь. Приговор подписал наказной атаман https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Александр Осецкий .
28 июня 1919 года в 10-м часу вечера Петра Болбочана расстреляли на станции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F) Балин . Там же, недалеко от станции, он был похоронен.
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04.10.2020 12:20 Відповісти
Ми і самі вікіпедію можемо почитати.
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04.10.2020 12:28 Відповісти
очень уж сомнительно, что большинство троллей цензора просто так будут ее читать
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04.10.2020 12:29 Відповісти
А почему ты читаешь русскоязычную википедию?!
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04.10.2020 12:38 Відповісти
Він зебіл.
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04.10.2020 12:40 Відповісти
А Антон - москаль )
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04.10.2020 13:17 Відповісти
ну а ты судя по всему просто дебил, и что дальше?
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04.10.2020 13:21 Відповісти
А чого ти ображаєшся ?
Я, наприклад, шанувальника шмарія можу і не так назвати.
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04.10.2020 13:28 Відповісти
не шанувальник, но иногда посматриваю..я еще и "страну" читаю...но это мне не мешает читать и вышиватный цензор
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04.10.2020 15:18 Відповісти
Патаму чьтааа
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04.10.2020 17:22 Відповісти
А навіщо тролям твої висери з кацапської вікіпедії?
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04.10.2020 12:44 Відповісти
а в украинской совершенно противоположное написано?
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04.10.2020 13:20 Відповісти
То в чому проблема скопіювати з української вікіпедії? Чи в зебілів лише кацапська котирується?
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04.10.2020 13:24 Відповісти
потому что мне удобней воспринимать статьи на русском, ферштейн?
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04.10.2020 15:19 Відповісти
Одна справа - особисті вподобання, інша - пропаганда чужих ресурсів.
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04.10.2020 15:56 Відповісти
вот только тупой вышиватный дебил меня не учил, что делать...в спам
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04.10.2020 16:29 Відповісти
Савершєнна пративапаложнає
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04.10.2020 17:23 Відповісти
Памятник такой себе. Если сделали бюст - зачем было его лепить на такой огромный и непропорциональный постамент? надо было делать легкий, в виде колонны.
Лучше бы сделали в полный рост. Тогда и высокий постамент был бы к месту.
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04.10.2020 13:32 Відповісти
А я думал только комуняки расстреливали... а оно вона как...
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09.03.2021 15:36 Відповісти
Героям - слава и память потомков в веках.
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04.10.2020 12:22 Відповісти
Опять в веках???
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04.10.2020 12:48 Відповісти
Да... апьять...
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04.10.2020 17:24 Відповісти
Его история жизни показательна для всей Украины. Нельзя быть разобщенными и никому нельзя отстаивать свои личные политические интересы (имею ввиду прежде всего Петлюру) в ущерб интересам государства. Так легко стать надуманным "изменником". Итог - внутренние распри, выгодные врагу...
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04.10.2020 12:29 Відповісти
Освободитель Крыма
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04.10.2020 12:33 Відповісти
До речі, кримський рейд дуже грамотно проведений був
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04.10.2020 12:48 Відповісти
Ну і навіщо тоді своє невігластво на показ виставляти? Болбочана у школіививчають взагалі-то навіть!
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04.10.2020 12:41 Відповісти
Для козломордих і 5-ї колони це не аргумент.
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04.10.2020 12:42 Відповісти
я закончил в 91-м. И про Болбочана знал.
А ті - двоечник.
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04.10.2020 12:56 Відповісти
Але визволителя не Криму, а таки Тавриди - наша слов'янська прадавня назва, існує близько 3200 р.
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04.10.2020 12:46 Відповісти
А я то думаю, чому за поребриком, все частіше лунають голоси про перейменування Криму в Тавриду.
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04.10.2020 12:54 Відповісти
крымские татары называют себя кырымлы -то есть буквально - КРЫМЧАНЕ. а не "тавричане".
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04.10.2020 12:57 Відповісти
бо татарам до лампочки, що то наша слов'янська земля; а українська влада відсутня і не впроваджує українську лінію - по-суті здає Тавриду татарам; нагадаю, що останній етнічний українець, якй правив країною, був Петро Шелест
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04.10.2020 13:12 Відповісти
если большинство украинцев такие же тупые как ты и не понимают, что единственный шанс вернуть Крым - это использовать карту притеснения крымских татар - Крым будет потерян для Украины навсегда.
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04.10.2020 14:16 Відповісти
единственный шанс вернуть крым--это распад раши, то ли в результате 3ей мировой, то ли в результате внутренней дестабилизации...крымский вопрос очень уж отдаленное влияние на эти варианты имеет
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04.10.2020 15:21 Відповісти
Пожиємо, побачимо. Як зайдемо в нату, може й раніше трошки все станеться.
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04.10.2020 16:26 Відповісти
москалям, як серпом по писанках.
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04.10.2020 12:49 Відповісти
У москалів немає писанок)))) як і колядок чи щедрівок...
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04.10.2020 12:51 Відповісти
але я ж української мовою пишу.
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04.10.2020 12:52 Відповісти
Я маю на увазі, що у них в традиціях нема ані писанок на Великдень, ані колядок на Різдво - такі вони "слов'яни"...
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04.10.2020 12:57 Відповісти
Я знаю. Вони виродки слов'янів, змішані з усілякими племенами.
Болотяні безхатькі, які приписали себе до Русі.
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04.10.2020 13:00 Відповісти
У них толька первоє майя, день пабьєди, диди ваивали,диди на палках, диди на швабрах, день седьмова ******* - красний дєнь кальєндарья... вот настаящіє священниє празнікі настаящьєва скрепаносца...
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04.10.2020 17:29 Відповісти
есть крашенки. И есть колядки. Песни и традиции сильно отличаются от наших. Но они ЕСТЬ.
Другое дело, что русские свои традиции не помнят - поют эти песни только собиратели песен, культурные деятели и т.д.
Русские - не звери. Пропаганда многое может. Вон, в Украине весной 14 года было больше 60% порохоботов и всего лишь спустя 5 лет стало 73% зелебобиков.
https://www.youtube.com/watch?v=sn0cwrSAzDQ Russians Children Singing & Dance Zima Winter Kolyadki
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04.10.2020 13:01 Відповісти
Немає. Я жила серед москалів. Вони нашу паску сприймали, ніби щось небачене.
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04.10.2020 13:16 Відповісти
на самом деле не было не 60 процентов порохоботов в 2014 году, ни 73 процента зелебобиков в 2019, я думаю, не надо детально разжевывать почему?
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04.10.2020 13:24 Відповісти
Есть 2 две банды конкурирующие меж собой...Днепровская и Донецкая...даже Киевской нет...
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04.10.2020 13:53 Відповісти
Сдрисни, кац, не смерди тут кислими щамі сутачнимі.
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04.10.2020 16:27 Відповісти
Я думаю потрібно "разжовивать". Спробуйте, якщо вийде.
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04.10.2020 16:29 Відповісти
Крашанки і писанки - це трохи різні речі))))
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04.10.2020 14:46 Відповісти
Да, они не звери, они намного хуже...
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04.10.2020 17:31 Відповісти
Есть ядро условных патриотов ~25%. Есть ядро условных ватников~20%. Между ними серая маса которая меняет симпатии в зависимости от власти и телевизора. Так было сотни лет назад (козаки, запроданцы паны, безграмотные крестьяни-чернь), так было сто лет назад, и так сейчас. Меняется только процентное соотношение этих групп. Мой дед на вопрос-как можно было поверить примитивной пропаганде большевиков, ответил что 90% населения были безграмотны и верили любой красивой сказке. В 1917 году громили маетки и топили печки книгами из панских библиотек что он лично наблюдал. Причем на мой вопрос почему ты тайком забрал себе пару книг, он сказал что могли убить его как сочуствующего панам. Сейчас все умеют читать но думать их так и не научили. Совки привыкли что за них все решат.
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04.10.2020 20:53 Відповісти
Велика шана,Великому Українцю!
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04.10.2020 12:50 Відповісти
Ох порве пукани у ватопітеків.
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04.10.2020 12:53 Відповісти
РВУТЬСЯ, РВУТЬСЯ ПЕРДАКИ,
НА БЕРЕГАХ МОСКВЫ РЕКИ!
ОХ НЕ ЛЮБЯТ ЭТИ Б..ЛЯДИ
ПРАВДУ ЖИЗНИ ТОТ КИЕВСКОЙ ТЕТИ НАДИ.
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04.10.2020 12:56 Відповісти
Ну... не так чтобы очень.
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04.10.2020 13:09 Відповісти
В 1736 году Крысы Мавзолейные напали на столицу Крыма Бахчисарай...цель одна... похитить Архив и другие документы Крымского Ханства и скрыть свое ХОЛОПСКОЕ РАБское происхождение...
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04.10.2020 13:48 Відповісти
-
Боротьба України за свій рідний Український Кримський півострів в 1918 р. У грудні 1917 р татарська директорія затвердила свою владу в Сімферополі, Бахчисараї, Джанкої всюди в Криму крім Севастополя. І чисельна кримсько-татарська кіннота спробувала лютим штурмом взяти його, але була відкинута. Слідом за цим бандитські червоні частини кремлівськіх окупантів завдали кримсько-татарським військам важкої поразку у Альми. Тоді в березні 1918 року в Криму була проголошена московськими окупантами кривава бандитська більшовицька маріонеткова кремлю республіка Таврида. Через це в Крим терміново була висунута потужна Українська армійська група під командуванням ПФ. Болбочана, в складі: Запорізького корпусу, 1-й кінного полку імені Гордієнко, кінно-гірський - артилерійський дивізіон, 1 і 2-й піхотний, Запорізький полки ... та інші допоміжні частини. І ця потужна Українська армія несподіваною лютою нічною атакою, захопила міст через Сиваш. А вже 22 квітня був узятий Джанкой. К 25 квітня міста Сімферополь і Бахчисарай були звільнені українськими військами. І 29 квітня від кремлівських бандитів було звільненно кремлівське бандитське лігво Севастополь і на всіх кораблях, починаючи з флагманського лінкора «Георгій Побідоносець», були підняті величні жовто-блакитні полотнища під командою українського адмірала Остроградського.
Але незабаром в Крим і Севастополь увірвалися німці, а в спину українцям підступно ударили прокляті російські окупанти бандити - більшовики з москви. До Криму було висунуто п'ять потужних німецьких дивізій. Українська армія була змушена відійти з Криму для знищення московських нападників на Україну (УНР) на Сході більшовиків - бандитів, цих озвірілих кремлівських кацапів - окупантів......
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04.10.2020 14:32 Відповісти
Уявляю як на честь цієї події, озоряють небо вибухи ватних дуп за порєбріком.
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04.10.2020 14:58 Відповісти
Мы никогда не построим Украину 22 века если псевдо-патриоты будут тянуть нас в 19 век. ***** тянет парашу в 19 век и барыжные патриоты туда же.
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04.10.2020 15:37 Відповісти
От дивись.
Я, в 2010, у першому турі, голосував за Ющенка (а не «протів когото»).
У другому турі, голосував за Тимошенко, (проти Януковича). І до 2014 пітримував її на всіх форумах.
У 2014, і 2019, голосував за Порошенка. В 2019 і в першому, і в другому турах.
Якби у другий тур вийшли, Зеленський і Кошулинський, я ,«порохобот», голосував би за Кошулинського.

Тому, що я коли голосую, то голосую, не за УССР, чи Мало/Новороссію.
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04.10.2020 16:04 Відповісти
А НАМ УКРАЇНЦЯМ-ПАТРІОТАМ В НАШІЙ БОГОМ ДАНІЙ ДЕРЖАВІ ні кацапи, ні хохли-сепарасти-зрадники НЕ ПОТРІБНІ. Або змінюй те мєнталітєт, альбо на куй з поля, васятко.
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04.10.2020 16:34 Відповісти
Не писанки, а писки! А взагалі правильно! Крим все-одно БУДЕ НАШ!
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04.10.2020 16:47 Відповісти
Пам'ятник визволителю Криму Болбочану відкрили в Києві - Цензор.НЕТ 2424
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04.10.2020 16:59 Відповісти
cупер
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04.10.2020 17:06 Відповісти
Достойной человек Пётр Фёдорович Болбочан!
Расстрелянный по приказу таких же "ермаков-зеленских" в 1919.
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04.10.2020 21:31 Відповісти
Хорошо, что Крым большевикам не достался!
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05.10.2020 10:24 Відповісти
 
 