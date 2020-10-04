Пам'ятник визволителю Криму Болбочану відкрили в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Монумент полковнику армії УНР Петру Болбочану, під керівництвом якого українські частини в 1918 році звільнили Крим від більшовиків, відкрили в Києві.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Пам'ятник розташований у сквері ім. Болбочана на вул. Січових Стрільців.

Бюст Болбочана відлили з бронзи. Гроші на створення монумента зібрали всього за місяць. Свої кошти пожертвували патріоти з України, Швейцарії, Польщі, США та Росії.

Також читайте: "Вічного вам польоту": на місці катастрофи Ан-26 під Чугуєвом встановили тимчасовий пам'ятний знак. ФОТО

Петро Болбочан (1883-1919) - український військовий діяч, полковник армії УНР, голова Кримської операції зі звільнення Криму від більшовиків і взяття під контроль Чорноморського флоту. Був поборником самостійної і незалежної України, категорично виступав проти союзу з більшовиками і Росією. Був заарештований за критику непослідовної політики уряду УНР, засуджений військово-польовим судом і розстріляний. На момент виконання вироку талановитому полковнику було всього 35 років.

Автор фото і відео - Олег Богачук

























