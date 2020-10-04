Пам'ятник визволителю Криму Болбочану відкрили в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Монумент полковнику армії УНР Петру Болбочану, під керівництвом якого українські частини в 1918 році звільнили Крим від більшовиків, відкрили в Києві.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Пам'ятник розташований у сквері ім. Болбочана на вул. Січових Стрільців.
Бюст Болбочана відлили з бронзи. Гроші на створення монумента зібрали всього за місяць. Свої кошти пожертвували патріоти з України, Швейцарії, Польщі, США та Росії.
Петро Болбочан (1883-1919) - український військовий діяч, полковник армії УНР, голова Кримської операції зі звільнення Криму від більшовиків і взяття під контроль Чорноморського флоту. Був поборником самостійної і незалежної України, категорично виступав проти союзу з більшовиками і Росією. Був заарештований за критику непослідовної політики уряду УНР, засуджений військово-польовим судом і розстріляний. На момент виконання вироку талановитому полковнику було всього 35 років.
Автор фото і відео - Олег Богачук
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28 июня 1919 года в 10-м часу вечера Петра Болбочана расстреляли на станции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F) Балин . Там же, недалеко от станции, он был похоронен.
Я, наприклад, шанувальника шмарія можу і не так назвати.
Лучше бы сделали в полный рост. Тогда и высокий постамент был бы к месту.
А ті - двоечник.
Болотяні безхатькі, які приписали себе до Русі.
Другое дело, что русские свои традиции не помнят - поют эти песни только собиратели песен, культурные деятели и т.д.
Русские - не звери. Пропаганда многое может. Вон, в Украине весной 14 года было больше 60% порохоботов и всего лишь спустя 5 лет стало 73% зелебобиков.
https://www.youtube.com/watch?v=sn0cwrSAzDQ Russians Children Singing & Dance Zima Winter Kolyadki
НА БЕРЕГАХ МОСКВЫ РЕКИ!
ОХ НЕ ЛЮБЯТ ЭТИ Б..ЛЯДИ
ПРАВДУ ЖИЗНИ ТОТ КИЕВСКОЙ ТЕТИ НАДИ.
Боротьба України за свій рідний Український Кримський півострів в 1918 р. У грудні 1917 р татарська директорія затвердила свою владу в Сімферополі, Бахчисараї, Джанкої всюди в Криму крім Севастополя. І чисельна кримсько-татарська кіннота спробувала лютим штурмом взяти його, але була відкинута. Слідом за цим бандитські червоні частини кремлівськіх окупантів завдали кримсько-татарським військам важкої поразку у Альми. Тоді в березні 1918 року в Криму була проголошена московськими окупантами кривава бандитська більшовицька маріонеткова кремлю республіка Таврида. Через це в Крим терміново була висунута потужна Українська армійська група під командуванням ПФ. Болбочана, в складі: Запорізького корпусу, 1-й кінного полку імені Гордієнко, кінно-гірський - артилерійський дивізіон, 1 і 2-й піхотний, Запорізький полки ... та інші допоміжні частини. І ця потужна Українська армія несподіваною лютою нічною атакою, захопила міст через Сиваш. А вже 22 квітня був узятий Джанкой. К 25 квітня міста Сімферополь і Бахчисарай були звільнені українськими військами. І 29 квітня від кремлівських бандитів було звільненно кремлівське бандитське лігво Севастополь і на всіх кораблях, починаючи з флагманського лінкора «Георгій Побідоносець», були підняті величні жовто-блакитні полотнища під командою українського адмірала Остроградського.
Але незабаром в Крим і Севастополь увірвалися німці, а в спину українцям підступно ударили прокляті російські окупанти бандити - більшовики з москви. До Криму було висунуто п'ять потужних німецьких дивізій. Українська армія була змушена відійти з Криму для знищення московських нападників на Україну (УНР) на Сході більшовиків - бандитів, цих озвірілих кремлівських кацапів - окупантів......
Я, в 2010, у першому турі, голосував за Ющенка (а не «протів когото»).
У другому турі, голосував за Тимошенко, (проти Януковича). І до 2014 пітримував її на всіх форумах.
У 2014, і 2019, голосував за Порошенка. В 2019 і в першому, і в другому турах.
Якби у другий тур вийшли, Зеленський і Кошулинський, я ,«порохобот», голосував би за Кошулинського.
Тому, що я коли голосую, то голосую, не за УССР, чи Мало/Новороссію.
Расстрелянный по приказу таких же "ермаков-зеленских" в 1919.