Три людини захворіли на ботулізм у Чернігівській області
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У Чернігівській області зареєстровано ще три випадки захворювання на ботулізм. Причиною захворювання у всіх випадках стала в'ялена непатрана риба.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Чернігівського обласного лабораторного центру МОЗ України.
Зокрема, захворіли 34-річний житель Чернігова, 38-річна та 67-річний жителі Чернігівської області. На сьогодні хворі перебувають на лікуванні в медичних закладах Чернігова.
Загалом у поточному році на ботулізм захворіли 7 осіб.
Фахівцями Чернігівського обласного лабораторного центру МОЗ України проводиться розслідування випадків захворювання і лабораторні дослідження для підтвердження діагнозу.
Фахівці вчергове попереджають, що вживання риби в'яленої непатраної, виготовленої з порушенням технології, є небезпечним для здоров'я.
Будь ласка, зачекайте...
Пухнастий українобот
@UaArtem
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