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Чернігівщина (1311) ботулізм (26)

Три людини захворіли на ботулізм у Чернігівській області

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Три людини захворіли на ботулізм у Чернігівській області

У Чернігівській області зареєстровано ще три випадки захворювання на ботулізм. Причиною захворювання у всіх випадках стала в'ялена непатрана риба.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Чернігівського обласного лабораторного центру МОЗ України.

Зокрема, захворіли 34-річний житель Чернігова, 38-річна та 67-річний жителі Чернігівської області. На сьогодні хворі перебувають на лікуванні в медичних закладах Чернігова.

Загалом у поточному році на ботулізм захворіли 7 осіб.

Фахівцями Чернігівського обласного лабораторного центру МОЗ України проводиться розслідування випадків захворювання і лабораторні дослідження для підтвердження діагнозу.

Фахівці вчергове попереджають, що вживання риби в'яленої непатраної, виготовленої з порушенням технології, є небезпечним для здоров'я.

Також читайте: МОЗ запропонував Мінекономіки співпрацювати в боротьбі з ботулізмом в Україні

Автор: Наталя Джума
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Пухнастий українобот

@UaArtem


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Три человека заболели ботулизмом в Черниговской области - Цензор.НЕТ 3555
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10.05.2021 13:38 Відповісти
та шо такое? это не то о чем вы подумали )))) мы честно хвост ждем ))))
Три людини захворіли на ботулізм у Чернігівській області - Цензор.НЕТ 8263

...
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10.05.2021 13:40 Відповісти
 
 