РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12593 посетителя онлайн
Новости ПроисшествияОбществоЗдоровье
3 503 2
Черниговщина (1342) ботулизм (28)

Три человека заболели ботулизмом в Черниговской области

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество Здоровье

Три человека заболели ботулизмом в Черниговской области

В Черниговской области зарегистрированы еще три случая заболевания ботулизмом. Причиной заболевания во всех случаях стала вяленая непотрошеная рыба.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Черниговского областного лабораторного центра МЗ Украины.

В частности заболе 34-летний житель Чернигова, 38-летняя и 67-летний жители Черниговской области. На сегодняшний день больные находятся на лечении в медицинских учреждениях Чернигова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года в Украине зафиксированы 40 случаев ботулизма, - ЦОЗ

Всего в текущем году ботулизмом заболело 7 человек.

Специалистами Черниговского областного лабораторного центра МЗ Украины проводится расследование случаев заболевания и лабораторные исследования для подтверждения диагноза.

Специалисты в очередной раз предупреждает, что употребление рыбы вяленой непотрошенной, изготовленной с нарушением технологии, является опасным для здоровья.

Также читайте: Минздрав предложил Минэкономики сотрудничать в борьбе с ботулизмом в Украине
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан



Пухнастий українобот

@UaArtem


Вам не здалося.
Тетяна Бахтєєва, Королева медичної корупції часів Януковича, людина, що цинічно обкрадала дитячі лікарні на мед закупівлях, засвітилася сьогодні в Костянтинівці.
Травневий шабаш, як бал сатани у Булгакова, скликає всю нечість, що давно мала бути утилізована!

Три человека заболели ботулизмом в Черниговской области - Цензор.НЕТ 3555
показать весь комментарий
10.05.2021 13:38 Ответить
та шо такое? это не то о чем вы подумали )))) мы честно хвост ждем ))))
Три людини захворіли на ботулізм у Чернігівській області - Цензор.НЕТ 8263

...
показать весь комментарий
10.05.2021 13:40 Ответить
 
 