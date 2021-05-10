Три человека заболели ботулизмом в Черниговской области

В Черниговской области зарегистрированы еще три случая заболевания ботулизмом. Причиной заболевания во всех случаях стала вяленая непотрошеная рыба.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Черниговского областного лабораторного центра МЗ Украины.

В частности заболе 34-летний житель Чернигова, 38-летняя и 67-летний жители Черниговской области. На сегодняшний день больные находятся на лечении в медицинских учреждениях Чернигова.

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Всего в текущем году ботулизмом заболело 7 человек.

Специалистами Черниговского областного лабораторного центра МЗ Украины проводится расследование случаев заболевания и лабораторные исследования для подтверждения диагноза.

Специалисты в очередной раз предупреждает, что употребление рыбы вяленой непотрошенной, изготовленной с нарушением технологии, является опасным для здоровья.

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