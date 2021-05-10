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аварія (460) опитування (1404) пам'ять (1149) ЧАЕС (326)

Майже половина українців не знають точної дати аварії на ЧАЕС, - опитування

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Майже половина українців не знають точної дати аварії на ЧАЕС, - опитування

Майже половина населення (48%) не знає точної дати Чорнобильської катастрофи, водночас більше третини (31%) не змогли пригадати рік аварії.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке проводилось протягом 13-15 квітня 2021 року напередодні 35-х роковин трагедії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Більшість респондентів (69%) таки змогли пригадати принаймні рік, в якому сталася аварія на ЧАЕС, а 52% назвали точну дату. Згідно з опитуванням, рівень обізнаності щодо року катастрофи нижчий серед молодшого покоління (тільки 51% респондентів змогли назвати правильну відповідь) і приблизно однаковий у респондентів віком від 30 років. Українці віком 50-69 років (на момент аварії їм було від 15 до 34 років) найкраще знають точну дату.

У регіональному розрізі найбільш обізнані про аварію мешканці центральних областей України — 60% респондентів відповіли правильно, у західних — 47%, південних та східних — 48%.

Більшість респондентів (36%) вважають, що причиною аварії були помилки керівництва та/або персоналу станції. Ще 26% опитаних імовірною причиною аварії називають поєднання недоліків будівництва та помилок персоналу.

Приблизно однакова частка респондентів, які вважають, що до аварії призвели помилки, допущені під час проєктування та/або будівництва станції (11%) та нещасний випадок (8%).

Опитування проводилось 13-15 квітня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Всього опитали 2001 респондента з усієї України, крім окупованих територій. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Джерело: 


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Топ коментарі
+19
"Пользуясь случаем, я хотел бы напомнить, что 26-го будет праздник. Очень большой и очень важный праздник. Это трагедия, Чернобыльская катастрофа,
- заявил Николай Тищенко."
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10.05.2021 18:49
+13
Майже половина українців не знають точної дати аварії на ЧАЕС, - опитування - Цензор.НЕТ 4125
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10.05.2021 19:11
+12
И что теперь будет? Как это повлияет на жизнь респондентов?
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10.05.2021 18:41
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И что теперь будет? Как это повлияет на жизнь респондентов?
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10.05.2021 18:41 Відповісти
На г+г мєсяц Скотов и 95 портал пАказувать нє будут...
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10.05.2021 19:23 Відповісти
Йой! То це має Земля налетіти на власну вісь, Сонце - погаснути, а місцева курва Свєтка - постригтися в монашки...
Майже половина українців не знають точної дати аварії на ЧАЕС, - опитування - Цензор.НЕТ 3339
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10.05.2021 21:24 Відповісти
Точно Майже половина українців не знають точної дати аварії на ЧАЕС, - опитування - Цензор.НЕТ 9789
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10.05.2021 21:49 Відповісти
Знаєте, наприкінці 90-х років в мережи кабельного ТВ бачив три
документальних фільма польського ТВП-1,яки були присвячені
чорнобильської катастрофі. Перший фільм був польський,другий-
білоруський,третій-французський! Автори були різні,в різний час вони
були зняті і звичайно не маю підозри що вони між собою домовилися.
Перше що мене здивувало.Автори стверджували що причиною аварії
став невдалий експерімент на самому реакторі.Навить були названі
призвища ціх героїв.Ліпше б бавилися з атомною бомбою десь на полі-
гоні! І по-друге увага ви здивуєтеся! В Україні про цей день 26 квітня
86 року жоден український ТВ-канал, жодна паршива газетка не згадала
про цю всесвітню трагедію! Я це пам'ятаю точно!
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11.05.2021 18:44 Відповісти
Никак, ФАКТ, причину (общую), последствия (общие), обязаны знать все нормальные люди, а точную дату ЧЧ.ММ.ГГ... а наърен оно надо большей части?
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10.05.2021 19:31 Відповісти
Ну, в принципе, для 73 процентов населения нахрен не надо вообще ничего знать, кроме дня получки и цены на пивас...
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10.05.2021 22:06 Відповісти
Очень точное слово "получка". Отражает суть существования этих существ.
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11.05.2021 10:25 Відповісти
Почти половина украинцев не знают точной даты аварии на ЧАЭС, - опрос

==========================
это та половина,такие зелененькие с двумя головами?
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10.05.2021 19:56 Відповісти
Valery Greff Как это повлияет на жизнь респондентов?

уже повлияло - 75% украинцев не помнят что с 14-го года и до сих пор продолжается украино-российская война Майже половина українців не знають точної дати аварії на ЧАЕС, - опитування - Цензор.НЕТ 2162
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10.05.2021 20:57 Відповісти
Зато помнят вкус совкового пломбира за 20 копеек, при том, что большинство из этих 73% (не 75) родились после развала совка.
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11.05.2021 10:23 Відповісти
А що це дуже хороша дата? Це трагедія і не всім хочеться про це пам'ятати.
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10.05.2021 18:42 Відповісти
яка різниця коли? головне вже відбулося і коли виросте хвіст чи відвалиться якийсь орган - то це від аварії.
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10.05.2021 19:31 Відповісти
26...вересня? Почти половина украинцев не знают точной даты аварии на ЧАЭС, - опрос - Цензор.НЕТ 5664
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10.05.2021 18:46 Відповісти
Сідай, двійка! 30-го лютого!
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10.05.2021 18:49 Відповісти
Шисят четвертого?
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10.05.2021 18:52 Відповісти
62квітня 68 року в Воронєже.
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10.05.2021 19:13 Відповісти
Воронежская резня.
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10.05.2021 19:21 Відповісти
Скрепами.
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10.05.2021 20:17 Відповісти
Што.
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10.05.2021 20:50 Відповісти
Якщо в Воронєже, то дєло било в апрєлє!
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10.05.2021 20:21 Відповісти
Хм-м-м... Цікава версія.
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10.05.2021 21:28 Відповісти
Достатньо знати одну дату - Жовтневого перевороту (чи революції, як кажуть комуняки). З неї все й почалося.
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10.05.2021 18:47 Відповісти
Это началось значительно раньше. С основания масквабада Менгу Тимуром.
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10.05.2021 18:49 Відповісти
Ыыы... а вот одному Юре щас обидно было...
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10.05.2021 19:35 Відповісти
Это не важно. Мы за правдивую историю.
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10.05.2021 19:45 Відповісти
Думаю больше, я не помню дату, и что? Это делает меня плохим человеком? Или глупым? О чем это вообще?
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10.05.2021 18:48 Відповісти
головне, щоб ти знав причину, по якій у тебе виросте хвіст або відвалиться якийсь орган. це важливіше.
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10.05.2021 19:32 Відповісти
Достаточно знать сам факт трагедии и примерный год.
Лучше поспрашивайте когда день независимости.
Я думаю это знают ещё меньше. И это гораздо хуже.
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10.05.2021 18:48 Відповісти
"Пользуясь случаем, я хотел бы напомнить, что 26-го будет праздник. Очень большой и очень важный праздник. Это трагедия, Чернобыльская катастрофа,
- заявил Николай Тищенко."
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10.05.2021 18:49 Відповісти
Та нормально всё. У нас что ни президент (мэр), то или мудак, или дегенерат. Не будем отклоняться от тренда. В следующий раз - Колю в президенты.
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10.05.2021 18:55 Відповісти
Не, Коля еще не дорос. А вот "кандидат" Кива... Вполне реально, с нашим населением.
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10.05.2021 19:04 Відповісти
Сказав Тищенко, а іспанський встид чомусь відчуваю я.
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10.05.2021 19:22 Відповісти
Пугает идиотизм автора статейки, после которой не прибавилось информации о дате трагедии. Ишак, и когда же это случилось? Напомни нам сирым.
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10.05.2021 18:52 Відповісти
Он очень хорошо понял вопрос и обязательно ответит на него в своей следующей научной работе (с)
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10.05.2021 19:12 Відповісти
Чернобыль ухудшил не только память. Молодёжь стала менее выносливой.
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10.05.2021 18:53 Відповісти
Стали меньше выносить? Так это совок кончился, а с ним и несуны подсократились.
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10.05.2021 18:57 Відповісти
-Когда был взрыв на чаэс?
-...Што
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10.05.2021 18:54 Відповісти
Тут живуть дракони. Серія 3: Як ми говоримо про Чорнобиль?

https://www.youtube.com/watch?v=gU7OsCdznFs&t=3s&ab_channel=%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
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10.05.2021 18:56 Відповісти
Майже половина українців не знають точної дати аварії на ЧАЕС, - опитування - Цензор.НЕТ 4125
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10.05.2021 19:11 Відповісти
Тому що дебiли!
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10.05.2021 19:12 Відповісти
І страшно, що таких підлога країни.
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10.05.2021 19:24 Відповісти
Дружини пиляють чоловіків за те, що вони не пам'ятають дату першого поцілунку, день народження тестя чи тещі чи ще якусь фігню...
Хтось з тих, що проводили опит, знає дати початку та кінця Першої світової? А може вони точно знають рік хрещення Руси? Мо знають скільки років трипільській культурі?
Це історія. ******* (як у випадку Чорнобиля) чи древня... Так вже стається, що прості люди, не історики, забувають дати, які не пов'язані з їхнім життям.
Невже влада знов десь обіср@лась, що заповнюють медіапростір такими новинами?
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10.05.2021 19:16 Відповісти
Обісратися для нашої влади - як дурному з гори збігти.
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10.05.2021 21:30 Відповісти
Волынская резня.
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10.05.2021 19:20 Відповісти
На Волыне этого не знают! Сам спрашивал в Киверцах - не знают! Патаму што очень много мифов комуняцких, искажений истории , наглой лжи от ылиты прежней....
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10.05.2021 20:45 Відповісти
Короткая память у населения, позволяет бесконечно во время выборов прокручивать одну и ту же пластинку- тарифы на газ и тепло, пензии, бесплатные трамваи, "борщевой набор"... Радостно проголосовав за хироскрученного популиста, через полгода начинает привычно ныть, шо его "абманули"! И все по новой.
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10.05.2021 19:28 Відповісти
Кияне то помнят. Но где ж их теперь взять?
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10.05.2021 19:31 Відповісти
Как то, несколько лет назад парень, индусско-арабской внешности и славянская девушка спрашивали мост "Понтона", находясь на Днепросвкой набережной, рядом с мостом им. Патона.Теперь так живем...
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10.05.2021 19:43 Відповісти
Если они не заявляли что вы панаехали, а они щиро-каренные, то пока терпимо
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10.05.2021 19:46 Відповісти
Подавляющее большинство киевлян вулицю Хорива называют на русском улица Хоривая.
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10.05.2021 22:12 Відповісти
Ну да, она на СССР-овских картах Киева называлась "Хоревая", хотя с 1500-летия Киева официально называлась -вулиця ХорИва.
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10.05.2021 23:01 Відповісти
Кто же "жахнул" реактор? «Будет все, но не будет никого. А на месте города станет расти Полы́нь »Чернобыль - дело рук также и Александровских "курчонков беспредельных"

... с полной уверенностью, что Александров - преступник! От неточностей при расчётах и проектировании не застрахован никто, но уже после катастрофы на ЧАЭС - когда эти просчёты были более чем видны простым инженерам-физикам (про академиков вообще при таком раскладе говорить не хочется), то свинством было сваливать всю вину на оперативный персонал станции, который по большому счёту стал жертвой "творения" Александрова...

Отвечать за все назначили совсем не тех, кто был виновен в этом преступлении, а непосредственных руководителей станции и погибших работников - "справедливый" суд, в "закрытой зоне" который "народный"...
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда СССР под председательством члена верховного суда СССР Р. К. Бризе рассмотрела дело по обвинению бывших директора Чернобыльской атомной электростанции В. Брюханова, главного инженера Н. Фомина, его заместителя А. Дятлова, начальника реакторного цеха А. Коваленко, начальника смены Б. Рогожкина, государственного инспектора Госатомтехнадзора СССР Ю. Лаушкина.
Однако номер не прошел на этот раз.
В стране объявили гласность, и об альтернативных причинах взрыва заговорили в печати.
Реактор был создан на основе военного, вырабатывавшего оружейный плутоний для оборонных нужд

Реактор был создан на основе военного, вырабатывавшего оружейный плутоний для оборонных нужд. Он имел врожденный порок в виде тех самых стержней, регулирующих цепную реакцию - они слишком медленно вводятся в активную зону (за 18 секунд вместо 3 необходимых).
В результате реактор получает слишком много времени для саморазгона на мгновенных нейтронах, которых и призваны поглощать стержни. К тому же при строительстве ЧАЭС для экономии бетона на 2 метра уменьшили высоту подреакторного помещения, в результате чего длина стержней тоже уменьшилась - с 7 до 4 метров ( c )
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10.05.2021 21:00 Відповісти
Ну уже не плохо.

В 2019 дебилов было 73%, а сейчас уже 50%.
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10.05.2021 19:29 Відповісти
А в 2014-м? 46? Егеж?
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10.05.2021 19:32 Відповісти
Ты и тогда был дебилом. Ваш процент не меняется с годами.
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10.05.2021 19:36 Відповісти
Вы оскорбляет незнакомых людей, потому что думаете, что вас никогда не вытащат за хобот? Ошибаетесь
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10.05.2021 19:43 Відповісти
Ты что ли человек, зебил?

Люди, как минимум, способны видеть последствия своих действий и нести за них ответственность.
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10.05.2021 19:46 Відповісти
Да, я человек и хотел узнать - вы в реале тоже такой смелый или только здесь? Нет, я не зебил. Я хотел уточнить сколько было дебилов по вашей логике в 2014-м?
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10.05.2021 19:48 Відповісти
Нет. Ты ублюдочный малорос, а не человек.
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10.05.2021 21:26 Відповісти
Я ещё пока здесь. Индеферентен к оскорблениям ботов и жду ответ. Ты такой смелый только здесь или напрыклад на Кресте тоже?
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10.05.2021 21:28 Відповісти
у тебя писюн сколько сантиметров ?

А писяешь ты струёй на какое расстояние ?
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10.05.2021 22:14 Відповісти
Все интернетные хамы - трусы и голубцы
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10.05.2021 22:38 Відповісти
На болте. Майже половина українців не знають точної дати аварії на ЧАЕС, - опитування - Цензор.НЕТ 7474 Ты такой оригинальной со своими "стрелками".

Цуко... Где вас, буратин тупых, только выстругивают таких одинаковых...
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10.05.2021 22:37 Відповісти
54.
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10.05.2021 20:53 Відповісти
Вот Цензор, ну вот если ты подаёшь такие новости, то уже написали бы когда была эта долбаная авария . Глядишь, процент незнающих меньше стал бы .
А вообще "Опрос проводился ... методом телефонных интервью с использованием компьютера." (С) Я бы тоже попал в число незнающих, т.к. "идите нахер сраные спамеры" - это скорее всего не правильный ответ
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10.05.2021 19:32 Відповісти
А это так важно, знать точную дату? Страшнее другое. То что последствия катастрофы на ЧАЭС и дальнейшей трагедии большинство наших сограждан не отождествляют с СССР и КПСС. Это демонстрация в Киеве 1 мая 1986 года, которую провели по прихоти и по требованию Москвы и Горбачева лично
Майже половина українців не знають точної дати аварії на ЧАЕС, - опитування - Цензор.НЕТ 9074
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10.05.2021 19:38 Відповісти
саме так. всі пам'ятають перше травня. та дивні калюжі.
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10.05.2021 19:45 Відповісти
це не опитування і не статистика - це маячня і розпил лове, та наруга взагалі над здоровим глуздом.
26/04/1986 біля другої ночі ....що це дає кому....
брєд.
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10.05.2021 19:40 Відповісти
Кого тогда зацепило, тот и помнит.
А если само государство забило на ликвидаторов, то чего они теперь хотят ?
Сколько нахлебников приезжали в Зону ради печатей в командировке, а потом требовали льгот для ликвидаторов. Удостоверения раздавались своим по блату. А кто реально там нарушил здоровье, тому в карточке писали всё, только не радиоактивное заражение.
Люди тогда честно отработали, но в следующий раз после такого 100 раз подумают ...
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10.05.2021 22:50 Відповісти
в следующий раз Япония на Фукусиму послала роботов
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11.05.2021 00:29 Відповісти
У нас много АЭС второй свежести.
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11.05.2021 05:32 Відповісти
А скільки зараз проживаючих на теренах моєї Батьківщини зараховуючих себе не до москалів відповісти на нескладне питання взмоз?і-"а пачиму роддина ************* мамулю?"(ну то є так,бо Русь це Украіна а не та конструкція,що надумали собі веспи з уграми пручачись усіляким Темучиноудегеям.......
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10.05.2021 19:49 Відповісти
Про маляров, истопника и теорию относительности
Сл. и муз. - А.Галич

Исполнял В.Высоцкий тоже...

Чувствуем с напарником - ну и ну!
Ноги прямо ватные, всё в дыму.
Чувствуем, нуждаемся в отдыхе -
Что-то нехорошее в воздухе.

Взяли "Жигулёвского" и "Дубняка",
Третьим пригласили истопника,
Выпили, добавили ещё раза -
Тут нам истопник и раскрыл глаза

Про ужасную историю,
Про Москву и про Париж,
Как наши физики проспорили
Ихним физикам пари.

Всё теперь на шарике вкось и вскочь,
Шиворот-навыворот, набекрень:
‹А› что мы с вами думаем - день, то - ночь,
А что мы с вами думаем - ночь, то - день.

И рубают финики лопари,
А в Сахаре снегу невпроворот -
Это гады-физики на пари
Раскрутили шарик наоборот.

Где полюс был - там тропики,
А где Нью-Йорк - Нахичевань,
А что мы с вами люди, а не бобики -
Им на это начихать.

Кончил ту историю истопник.
Чувствую, напарник буквально сник:
"Раз такое дело, - ‹говорит он›, - гори огнём!
Больше мы малярничать не пойдём!"

Взяли в полуклинике булютень -
Больше нас работою не морочь! -
‹Ну› что тут за работа, если ночью - день,
А потом опять - не день, а ночь?

Ведь при всей квалификации
Здесь возможен перекос -
‹Ведь› это ж, братцы, радиация,
А не просто - купорос!

Пятую неделю я не сплю с женой,
Пятую неделю я хожу больной,
‹И› тоже и напарничек мой плачется -
Дескать, он отравленный начисто.

И лечусь "Столичною" лично я,
Чтоб совсем с ума не стронуться -
Истопник сказал: "Столичная"
Очень хороша от стронция!

И не верится, не верится,
Что минует нас беда.
А шарик крутится да вертится,
Да‹к› всё время - не туда.

1962

Чета знали..
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10.05.2021 20:04 Відповісти
более половины "украинцев" и украинцами не являются ..
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10.05.2021 20:07 Відповісти
Только без антицеммитизма.
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11.05.2021 05:31 Відповісти
Давно пора оторвать от бюджетной кормушки такие "беззубые" организации как КМИС. Задают никому не нужные вопросы, создавая иллюзию общественной активности. Ну, какая разница для простого гражданина когда конкретно произошла чернобыльская авария?! Пусть попробуют задать вопросы, задевающие интересы сильных мира сего. Про офшоры, например. Или как поступить с олигархами. Так нет, кишка тонка.
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10.05.2021 20:13 Відповісти
И эта половина говорит ,что на Красной площади в Кремле захоронен первый космонавт Ленин Майже половина українців не знають точної дати аварії на ЧАЕС, - опитування - Цензор.НЕТ 10
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10.05.2021 20:40 Відповісти
А Йа знаю когда дедушка левин родился и когда загнулся...и что такое сбор металлолома )))
А если вместо железяк собрать бутылки. и отнести на Молдаванку в пункт приема, то можно их сдать не по 12 копеек (у детей посуда не принимается), а по 7 и купить с корешем 2 пачки сигарет ))))
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10.05.2021 21:07 Відповісти
Дибіли.
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10.05.2021 20:54 Відповісти
КМИС не забыл, что на улице уже 9 мая, а не 26 апреля ?
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10.05.2021 22:04 Відповісти
так они опрос внутри своей шаражки проводили. как всегда, впрочем.
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11.05.2021 08:11 Відповісти
Половина не знает когда началось ато в Украине, а вы говорите о чернобеле. Короче не люди а животные
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10.05.2021 22:47 Відповісти
Антитеррористические операции длятся часы. От силы считанные дни.
Но никак не 5 лет. За АТО отвечала СБУ - посмоттрите на них - откормленные, при квартирах, на премиальных иномарках, при льготах - что им мешало навести порядок в Крыму ?
Так что не надо обижать простых людей - животные не они.
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11.05.2021 00:40 Відповісти
майже половина українців взагалі мало що знає! Тай взагалі майже половина населення БУДЬ-ЯКОЇ країни у світі мало що знає.... На то вона і "половина"
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11.05.2021 01:17 Відповісти
а шо ж сделать, если половина наших ВАЩЕ НИХ НЕ ЗНАЕТ, и НЕ ХОЧЕТ ЗНАТЬ,,???- тоска и жуть..............(((((((((((((((
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11.05.2021 02:23 Відповісти
и шо? у меня с датами тоже туго. или я должен помнить день рождения тёщи?
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11.05.2021 08:01 Відповісти
А на хрена оно нужно!! Что Чернобыльская трагедия, это знаменательная дата, для Украины, ?? Или может ещё парад проведём??Чернобыль-Это страшная трагедия и напоминание людям о том , что коммунистов,которые хуже фашистов и пророссийских ОПОЖОПОВЦЕВ-сепаратистов,ни в коем случае нельзя допускать к власти в УКраине!!
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11.05.2021 18:28 Відповісти
 
 