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Новости Общество
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авария (1265) опрос (2619) память (1456) ЧАЭС (522)

Почти половина украинцев не знают точной даты аварии на ЧАЭС, - опрос

Новости Цензор.НЕТ Общество

Почти половина украинцев не знают точной даты аварии на ЧАЭС, - опрос

Почти половина населения (48%) не знает точной даты Чернобыльской катастрофы, в то же время более трети (31%) не смогли вспомнить год аварии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), которое проводилось в течение 13-15 апреля 2021 накануне 35-й годовщины трагедии, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Суспільне.

Большинство респондентов (69%) все же смогли вспомнить по крайней мере год, в котором произошла авария на ЧАЭС, а 52% назвали точную дату. Согласно опросу, уровень осведомленности относительно года катастрофы ниже среди младшего поколения (только 51% респондентов смогли назвать правильный ответ) и примерно одинаковый у респондентов в возрасте от 30 лет . Украинцы в возрасте 50-69 лет (на момент аварии им было от 15 до 34 лет) лучше знают точную дату.

В региональном разрезе наиболее осведомлены об аварии жители центральных областей Украины - 60% респондентов ответили правильно, в западных - 47%, южных и восточных - 48%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Институт нацпамяти начал формирование коллекции устных свидетельств о Чернобыльской катастрофе

Большинство респондентов (36%) считают, что причиной аварии были ошибки руководства и / или персонала станции. Еще 26% опрошенных вероятной причиной аварии называют сочетание недостатков строительства и ошибок персонала.

Примерно одинаковая доля респондентов, которые считают, что к аварии привели ошибки, допущенные при проектирование и / или строительства станции (11%) и несчастный случай (8%). 

Опрос проводился 13-15 апреля 2021 методом телефонных интервью с использованием компьютера. Всего опросили 2001 респондента со всей Украины, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После установки "Укрытия-2" на ЧАЭС уровень радиации снизился более чем в 10 раз, - представитель ЕБРР

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Топ комментарии
+19
"Пользуясь случаем, я хотел бы напомнить, что 26-го будет праздник. Очень большой и очень важный праздник. Это трагедия, Чернобыльская катастрофа,
- заявил Николай Тищенко."
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10.05.2021 18:49
+13
Майже половина українців не знають точної дати аварії на ЧАЕС, - опитування - Цензор.НЕТ 4125
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10.05.2021 19:11
+12
И что теперь будет? Как это повлияет на жизнь респондентов?
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10.05.2021 18:41
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И что теперь будет? Как это повлияет на жизнь респондентов?
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10.05.2021 18:41 Ответить
На г+г мєсяц Скотов и 95 портал пАказувать нє будут...
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10.05.2021 19:23 Ответить
Йой! То це має Земля налетіти на власну вісь, Сонце - погаснути, а місцева курва Свєтка - постригтися в монашки...
Майже половина українців не знають точної дати аварії на ЧАЕС, - опитування - Цензор.НЕТ 3339
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10.05.2021 21:24 Ответить
Точно Майже половина українців не знають точної дати аварії на ЧАЕС, - опитування - Цензор.НЕТ 9789
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10.05.2021 21:49 Ответить
Знаєте, наприкінці 90-х років в мережи кабельного ТВ бачив три
документальних фільма польського ТВП-1,яки були присвячені
чорнобильської катастрофі. Перший фільм був польський,другий-
білоруський,третій-французський! Автори були різні,в різний час вони
були зняті і звичайно не маю підозри що вони між собою домовилися.
Перше що мене здивувало.Автори стверджували що причиною аварії
став невдалий експерімент на самому реакторі.Навить були названі
призвища ціх героїв.Ліпше б бавилися з атомною бомбою десь на полі-
гоні! І по-друге увага ви здивуєтеся! В Україні про цей день 26 квітня
86 року жоден український ТВ-канал, жодна паршива газетка не згадала
про цю всесвітню трагедію! Я це пам'ятаю точно!
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11.05.2021 18:44 Ответить
Никак, ФАКТ, причину (общую), последствия (общие), обязаны знать все нормальные люди, а точную дату ЧЧ.ММ.ГГ... а наърен оно надо большей части?
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10.05.2021 19:31 Ответить
Ну, в принципе, для 73 процентов населения нахрен не надо вообще ничего знать, кроме дня получки и цены на пивас...
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10.05.2021 22:06 Ответить
Очень точное слово "получка". Отражает суть существования этих существ.
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11.05.2021 10:25 Ответить
Почти половина украинцев не знают точной даты аварии на ЧАЭС, - опрос

==========================
это та половина,такие зелененькие с двумя головами?
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10.05.2021 19:56 Ответить
Valery Greff Как это повлияет на жизнь респондентов?

уже повлияло - 75% украинцев не помнят что с 14-го года и до сих пор продолжается украино-российская война Майже половина українців не знають точної дати аварії на ЧАЕС, - опитування - Цензор.НЕТ 2162
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10.05.2021 20:57 Ответить
Зато помнят вкус совкового пломбира за 20 копеек, при том, что большинство из этих 73% (не 75) родились после развала совка.
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11.05.2021 10:23 Ответить
А що це дуже хороша дата? Це трагедія і не всім хочеться про це пам'ятати.
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10.05.2021 18:42 Ответить
яка різниця коли? головне вже відбулося і коли виросте хвіст чи відвалиться якийсь орган - то це від аварії.
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10.05.2021 19:31 Ответить
26...вересня? Почти половина украинцев не знают точной даты аварии на ЧАЭС, - опрос - Цензор.НЕТ 5664
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10.05.2021 18:46 Ответить
Сідай, двійка! 30-го лютого!
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10.05.2021 18:49 Ответить
Шисят четвертого?
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10.05.2021 18:52 Ответить
62квітня 68 року в Воронєже.
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10.05.2021 19:13 Ответить
Воронежская резня.
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10.05.2021 19:21 Ответить
Скрепами.
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10.05.2021 20:17 Ответить
Што.
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10.05.2021 20:50 Ответить
Якщо в Воронєже, то дєло било в апрєлє!
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10.05.2021 20:21 Ответить
Хм-м-м... Цікава версія.
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10.05.2021 21:28 Ответить
Достатньо знати одну дату - Жовтневого перевороту (чи революції, як кажуть комуняки). З неї все й почалося.
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10.05.2021 18:47 Ответить
Это началось значительно раньше. С основания масквабада Менгу Тимуром.
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10.05.2021 18:49 Ответить
Ыыы... а вот одному Юре щас обидно было...
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10.05.2021 19:35 Ответить
Это не важно. Мы за правдивую историю.
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10.05.2021 19:45 Ответить
Думаю больше, я не помню дату, и что? Это делает меня плохим человеком? Или глупым? О чем это вообще?
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10.05.2021 18:48 Ответить
головне, щоб ти знав причину, по якій у тебе виросте хвіст або відвалиться якийсь орган. це важливіше.
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10.05.2021 19:32 Ответить
Достаточно знать сам факт трагедии и примерный год.
Лучше поспрашивайте когда день независимости.
Я думаю это знают ещё меньше. И это гораздо хуже.
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10.05.2021 18:48 Ответить
"Пользуясь случаем, я хотел бы напомнить, что 26-го будет праздник. Очень большой и очень важный праздник. Это трагедия, Чернобыльская катастрофа,
- заявил Николай Тищенко."
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10.05.2021 18:49 Ответить
Та нормально всё. У нас что ни президент (мэр), то или мудак, или дегенерат. Не будем отклоняться от тренда. В следующий раз - Колю в президенты.
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10.05.2021 18:55 Ответить
Не, Коля еще не дорос. А вот "кандидат" Кива... Вполне реально, с нашим населением.
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10.05.2021 19:04 Ответить
Сказав Тищенко, а іспанський встид чомусь відчуваю я.
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10.05.2021 19:22 Ответить
Пугает идиотизм автора статейки, после которой не прибавилось информации о дате трагедии. Ишак, и когда же это случилось? Напомни нам сирым.
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10.05.2021 18:52 Ответить
Он очень хорошо понял вопрос и обязательно ответит на него в своей следующей научной работе (с)
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10.05.2021 19:12 Ответить
Чернобыль ухудшил не только память. Молодёжь стала менее выносливой.
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10.05.2021 18:53 Ответить
Стали меньше выносить? Так это совок кончился, а с ним и несуны подсократились.
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10.05.2021 18:57 Ответить
-Когда был взрыв на чаэс?
-...Што
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10.05.2021 18:54 Ответить
Тут живуть дракони. Серія 3: Як ми говоримо про Чорнобиль?

https://www.youtube.com/watch?v=gU7OsCdznFs&t=3s&ab_channel=%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
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10.05.2021 18:56 Ответить
Майже половина українців не знають точної дати аварії на ЧАЕС, - опитування - Цензор.НЕТ 4125
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10.05.2021 19:11 Ответить
Тому що дебiли!
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10.05.2021 19:12 Ответить
І страшно, що таких підлога країни.
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10.05.2021 19:24 Ответить
Дружини пиляють чоловіків за те, що вони не пам'ятають дату першого поцілунку, день народження тестя чи тещі чи ще якусь фігню...
Хтось з тих, що проводили опит, знає дати початку та кінця Першої світової? А може вони точно знають рік хрещення Руси? Мо знають скільки років трипільській культурі?
Це історія. ******* (як у випадку Чорнобиля) чи древня... Так вже стається, що прості люди, не історики, забувають дати, які не пов'язані з їхнім життям.
Невже влада знов десь обіср@лась, що заповнюють медіапростір такими новинами?
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10.05.2021 19:16 Ответить
Обісратися для нашої влади - як дурному з гори збігти.
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10.05.2021 21:30 Ответить
Волынская резня.
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10.05.2021 19:20 Ответить
На Волыне этого не знают! Сам спрашивал в Киверцах - не знают! Патаму што очень много мифов комуняцких, искажений истории , наглой лжи от ылиты прежней....
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10.05.2021 20:45 Ответить
Короткая память у населения, позволяет бесконечно во время выборов прокручивать одну и ту же пластинку- тарифы на газ и тепло, пензии, бесплатные трамваи, "борщевой набор"... Радостно проголосовав за хироскрученного популиста, через полгода начинает привычно ныть, шо его "абманули"! И все по новой.
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10.05.2021 19:28 Ответить
Кияне то помнят. Но где ж их теперь взять?
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10.05.2021 19:31 Ответить
Как то, несколько лет назад парень, индусско-арабской внешности и славянская девушка спрашивали мост "Понтона", находясь на Днепросвкой набережной, рядом с мостом им. Патона.Теперь так живем...
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10.05.2021 19:43 Ответить
Если они не заявляли что вы панаехали, а они щиро-каренные, то пока терпимо
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10.05.2021 19:46 Ответить
Подавляющее большинство киевлян вулицю Хорива называют на русском улица Хоривая.
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10.05.2021 22:12 Ответить
Ну да, она на СССР-овских картах Киева называлась "Хоревая", хотя с 1500-летия Киева официально называлась -вулиця ХорИва.
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10.05.2021 23:01 Ответить
Кто же "жахнул" реактор? «Будет все, но не будет никого. А на месте города станет расти Полы́нь »Чернобыль - дело рук также и Александровских "курчонков беспредельных"

... с полной уверенностью, что Александров - преступник! От неточностей при расчётах и проектировании не застрахован никто, но уже после катастрофы на ЧАЭС - когда эти просчёты были более чем видны простым инженерам-физикам (про академиков вообще при таком раскладе говорить не хочется), то свинством было сваливать всю вину на оперативный персонал станции, который по большому счёту стал жертвой "творения" Александрова...

Отвечать за все назначили совсем не тех, кто был виновен в этом преступлении, а непосредственных руководителей станции и погибших работников - "справедливый" суд, в "закрытой зоне" который "народный"...
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда СССР под председательством члена верховного суда СССР Р. К. Бризе рассмотрела дело по обвинению бывших директора Чернобыльской атомной электростанции В. Брюханова, главного инженера Н. Фомина, его заместителя А. Дятлова, начальника реакторного цеха А. Коваленко, начальника смены Б. Рогожкина, государственного инспектора Госатомтехнадзора СССР Ю. Лаушкина.
Однако номер не прошел на этот раз.
В стране объявили гласность, и об альтернативных причинах взрыва заговорили в печати.
Реактор был создан на основе военного, вырабатывавшего оружейный плутоний для оборонных нужд

Реактор был создан на основе военного, вырабатывавшего оружейный плутоний для оборонных нужд. Он имел врожденный порок в виде тех самых стержней, регулирующих цепную реакцию - они слишком медленно вводятся в активную зону (за 18 секунд вместо 3 необходимых).
В результате реактор получает слишком много времени для саморазгона на мгновенных нейтронах, которых и призваны поглощать стержни. К тому же при строительстве ЧАЭС для экономии бетона на 2 метра уменьшили высоту подреакторного помещения, в результате чего длина стержней тоже уменьшилась - с 7 до 4 метров ( c )
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10.05.2021 21:00 Ответить
Ну уже не плохо.

В 2019 дебилов было 73%, а сейчас уже 50%.
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10.05.2021 19:29 Ответить
А в 2014-м? 46? Егеж?
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10.05.2021 19:32 Ответить
Ты и тогда был дебилом. Ваш процент не меняется с годами.
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10.05.2021 19:36 Ответить
Вы оскорбляет незнакомых людей, потому что думаете, что вас никогда не вытащат за хобот? Ошибаетесь
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10.05.2021 19:43 Ответить
Ты что ли человек, зебил?

Люди, как минимум, способны видеть последствия своих действий и нести за них ответственность.
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10.05.2021 19:46 Ответить
Да, я человек и хотел узнать - вы в реале тоже такой смелый или только здесь? Нет, я не зебил. Я хотел уточнить сколько было дебилов по вашей логике в 2014-м?
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10.05.2021 19:48 Ответить
Нет. Ты ублюдочный малорос, а не человек.
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10.05.2021 21:26 Ответить
Я ещё пока здесь. Индеферентен к оскорблениям ботов и жду ответ. Ты такой смелый только здесь или напрыклад на Кресте тоже?
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10.05.2021 21:28 Ответить
у тебя писюн сколько сантиметров ?

А писяешь ты струёй на какое расстояние ?
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10.05.2021 22:14 Ответить
Все интернетные хамы - трусы и голубцы
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10.05.2021 22:38 Ответить
На болте. Майже половина українців не знають точної дати аварії на ЧАЕС, - опитування - Цензор.НЕТ 7474 Ты такой оригинальной со своими "стрелками".

Цуко... Где вас, буратин тупых, только выстругивают таких одинаковых...
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10.05.2021 22:37 Ответить
54.
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10.05.2021 20:53 Ответить
Вот Цензор, ну вот если ты подаёшь такие новости, то уже написали бы когда была эта долбаная авария . Глядишь, процент незнающих меньше стал бы .
А вообще "Опрос проводился ... методом телефонных интервью с использованием компьютера." (С) Я бы тоже попал в число незнающих, т.к. "идите нахер сраные спамеры" - это скорее всего не правильный ответ
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10.05.2021 19:32 Ответить
А это так важно, знать точную дату? Страшнее другое. То что последствия катастрофы на ЧАЭС и дальнейшей трагедии большинство наших сограждан не отождествляют с СССР и КПСС. Это демонстрация в Киеве 1 мая 1986 года, которую провели по прихоти и по требованию Москвы и Горбачева лично
Майже половина українців не знають точної дати аварії на ЧАЕС, - опитування - Цензор.НЕТ 9074
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10.05.2021 19:38 Ответить
саме так. всі пам'ятають перше травня. та дивні калюжі.
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10.05.2021 19:45 Ответить
це не опитування і не статистика - це маячня і розпил лове, та наруга взагалі над здоровим глуздом.
26/04/1986 біля другої ночі ....що це дає кому....
брєд.
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10.05.2021 19:40 Ответить
Кого тогда зацепило, тот и помнит.
А если само государство забило на ликвидаторов, то чего они теперь хотят ?
Сколько нахлебников приезжали в Зону ради печатей в командировке, а потом требовали льгот для ликвидаторов. Удостоверения раздавались своим по блату. А кто реально там нарушил здоровье, тому в карточке писали всё, только не радиоактивное заражение.
Люди тогда честно отработали, но в следующий раз после такого 100 раз подумают ...
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10.05.2021 22:50 Ответить
в следующий раз Япония на Фукусиму послала роботов
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11.05.2021 00:29 Ответить
У нас много АЭС второй свежести.
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11.05.2021 05:32 Ответить
А скільки зараз проживаючих на теренах моєї Батьківщини зараховуючих себе не до москалів відповісти на нескладне питання взмоз?і-"а пачиму роддина ************* мамулю?"(ну то є так,бо Русь це Украіна а не та конструкція,що надумали собі веспи з уграми пручачись усіляким Темучиноудегеям.......
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10.05.2021 19:49 Ответить
Про маляров, истопника и теорию относительности
Сл. и муз. - А.Галич

Исполнял В.Высоцкий тоже...

Чувствуем с напарником - ну и ну!
Ноги прямо ватные, всё в дыму.
Чувствуем, нуждаемся в отдыхе -
Что-то нехорошее в воздухе.

Взяли "Жигулёвского" и "Дубняка",
Третьим пригласили истопника,
Выпили, добавили ещё раза -
Тут нам истопник и раскрыл глаза

Про ужасную историю,
Про Москву и про Париж,
Как наши физики проспорили
Ихним физикам пари.

Всё теперь на шарике вкось и вскочь,
Шиворот-навыворот, набекрень:
‹А› что мы с вами думаем - день, то - ночь,
А что мы с вами думаем - ночь, то - день.

И рубают финики лопари,
А в Сахаре снегу невпроворот -
Это гады-физики на пари
Раскрутили шарик наоборот.

Где полюс был - там тропики,
А где Нью-Йорк - Нахичевань,
А что мы с вами люди, а не бобики -
Им на это начихать.

Кончил ту историю истопник.
Чувствую, напарник буквально сник:
"Раз такое дело, - ‹говорит он›, - гори огнём!
Больше мы малярничать не пойдём!"

Взяли в полуклинике булютень -
Больше нас работою не морочь! -
‹Ну› что тут за работа, если ночью - день,
А потом опять - не день, а ночь?

Ведь при всей квалификации
Здесь возможен перекос -
‹Ведь› это ж, братцы, радиация,
А не просто - купорос!

Пятую неделю я не сплю с женой,
Пятую неделю я хожу больной,
‹И› тоже и напарничек мой плачется -
Дескать, он отравленный начисто.

И лечусь "Столичною" лично я,
Чтоб совсем с ума не стронуться -
Истопник сказал: "Столичная"
Очень хороша от стронция!

И не верится, не верится,
Что минует нас беда.
А шарик крутится да вертится,
Да‹к› всё время - не туда.

1962

Чета знали..
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10.05.2021 20:04 Ответить
более половины "украинцев" и украинцами не являются ..
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10.05.2021 20:07 Ответить
Только без антицеммитизма.
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11.05.2021 05:31 Ответить
Давно пора оторвать от бюджетной кормушки такие "беззубые" организации как КМИС. Задают никому не нужные вопросы, создавая иллюзию общественной активности. Ну, какая разница для простого гражданина когда конкретно произошла чернобыльская авария?! Пусть попробуют задать вопросы, задевающие интересы сильных мира сего. Про офшоры, например. Или как поступить с олигархами. Так нет, кишка тонка.
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10.05.2021 20:13 Ответить
И эта половина говорит ,что на Красной площади в Кремле захоронен первый космонавт Ленин Майже половина українців не знають точної дати аварії на ЧАЕС, - опитування - Цензор.НЕТ 10
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10.05.2021 20:40 Ответить
А Йа знаю когда дедушка левин родился и когда загнулся...и что такое сбор металлолома )))
А если вместо железяк собрать бутылки. и отнести на Молдаванку в пункт приема, то можно их сдать не по 12 копеек (у детей посуда не принимается), а по 7 и купить с корешем 2 пачки сигарет ))))
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10.05.2021 21:07 Ответить
Дибіли.
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10.05.2021 20:54 Ответить
КМИС не забыл, что на улице уже 9 мая, а не 26 апреля ?
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10.05.2021 22:04 Ответить
так они опрос внутри своей шаражки проводили. как всегда, впрочем.
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11.05.2021 08:11 Ответить
Половина не знает когда началось ато в Украине, а вы говорите о чернобеле. Короче не люди а животные
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10.05.2021 22:47 Ответить
Антитеррористические операции длятся часы. От силы считанные дни.
Но никак не 5 лет. За АТО отвечала СБУ - посмоттрите на них - откормленные, при квартирах, на премиальных иномарках, при льготах - что им мешало навести порядок в Крыму ?
Так что не надо обижать простых людей - животные не они.
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11.05.2021 00:40 Ответить
майже половина українців взагалі мало що знає! Тай взагалі майже половина населення БУДЬ-ЯКОЇ країни у світі мало що знає.... На то вона і "половина"
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11.05.2021 01:17 Ответить
а шо ж сделать, если половина наших ВАЩЕ НИХ НЕ ЗНАЕТ, и НЕ ХОЧЕТ ЗНАТЬ,,???- тоска и жуть..............(((((((((((((((
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11.05.2021 02:23 Ответить
и шо? у меня с датами тоже туго. или я должен помнить день рождения тёщи?
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11.05.2021 08:01 Ответить
А на хрена оно нужно!! Что Чернобыльская трагедия, это знаменательная дата, для Украины, ?? Или может ещё парад проведём??Чернобыль-Это страшная трагедия и напоминание людям о том , что коммунистов,которые хуже фашистов и пророссийских ОПОЖОПОВЦЕВ-сепаратистов,ни в коем случае нельзя допускать к власти в УКраине!!
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11.05.2021 18:28 Ответить
 
 