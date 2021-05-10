Почти половина украинцев не знают точной даты аварии на ЧАЭС, - опрос
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Почти половина населения (48%) не знает точной даты Чернобыльской катастрофы, в то же время более трети (31%) не смогли вспомнить год аварии.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), которое проводилось в течение 13-15 апреля 2021 накануне 35-й годовщины трагедии, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Суспільне.
Большинство респондентов (69%) все же смогли вспомнить по крайней мере год, в котором произошла авария на ЧАЭС, а 52% назвали точную дату. Согласно опросу, уровень осведомленности относительно года катастрофы ниже среди младшего поколения (только 51% респондентов смогли назвать правильный ответ) и примерно одинаковый у респондентов в возрасте от 30 лет . Украинцы в возрасте 50-69 лет (на момент аварии им было от 15 до 34 лет) лучше знают точную дату.
В региональном разрезе наиболее осведомлены об аварии жители центральных областей Украины - 60% респондентов ответили правильно, в западных - 47%, южных и восточных - 48%.
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Большинство респондентов (36%) считают, что причиной аварии были ошибки руководства и / или персонала станции. Еще 26% опрошенных вероятной причиной аварии называют сочетание недостатков строительства и ошибок персонала.
Примерно одинаковая доля респондентов, которые считают, что к аварии привели ошибки, допущенные при проектирование и / или строительства станции (11%) и несчастный случай (8%).
Опрос проводился 13-15 апреля 2021 методом телефонных интервью с использованием компьютера. Всего опросили 2001 респондента со всей Украины, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.
Пожалуйста, подождите...
документальних фільма польського ТВП-1,яки були присвячені
чорнобильської катастрофі. Перший фільм був польський,другий-
білоруський,третій-французський! Автори були різні,в різний час вони
були зняті і звичайно не маю підозри що вони між собою домовилися.
Перше що мене здивувало.Автори стверджували що причиною аварії
став невдалий експерімент на самому реакторі.Навить були названі
призвища ціх героїв.Ліпше б бавилися з атомною бомбою десь на полі-
гоні! І по-друге увага ви здивуєтеся! В Україні про цей день 26 квітня
86 року жоден український ТВ-канал, жодна паршива газетка не згадала
про цю всесвітню трагедію! Я це пам'ятаю точно!
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это та половина,такие зелененькие с двумя головами?
уже повлияло - 75% украинцев не помнят что с 14-го года и до сих пор продолжается украино-российская война
Лучше поспрашивайте когда день независимости.
Я думаю это знают ещё меньше. И это гораздо хуже.
- заявил Николай Тищенко."
-...Што
https://www.youtube.com/watch?v=gU7OsCdznFs&t=3s&ab_channel=%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
Хтось з тих, що проводили опит, знає дати початку та кінця Першої світової? А може вони точно знають рік хрещення Руси? Мо знають скільки років трипільській культурі?
Це історія. ******* (як у випадку Чорнобиля) чи древня... Так вже стається, що прості люди, не історики, забувають дати, які не пов'язані з їхнім життям.
Невже влада знов десь обіср@лась, що заповнюють медіапростір такими новинами?
... с полной уверенностью, что Александров - преступник! От неточностей при расчётах и проектировании не застрахован никто, но уже после катастрофы на ЧАЭС - когда эти просчёты были более чем видны простым инженерам-физикам (про академиков вообще при таком раскладе говорить не хочется), то свинством было сваливать всю вину на оперативный персонал станции, который по большому счёту стал жертвой "творения" Александрова...
Отвечать за все назначили совсем не тех, кто был виновен в этом преступлении, а непосредственных руководителей станции и погибших работников - "справедливый" суд, в "закрытой зоне" который "народный"...
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда СССР под председательством члена верховного суда СССР Р. К. Бризе рассмотрела дело по обвинению бывших директора Чернобыльской атомной электростанции В. Брюханова, главного инженера Н. Фомина, его заместителя А. Дятлова, начальника реакторного цеха А. Коваленко, начальника смены Б. Рогожкина, государственного инспектора Госатомтехнадзора СССР Ю. Лаушкина.
Однако номер не прошел на этот раз.
В стране объявили гласность, и об альтернативных причинах взрыва заговорили в печати.
Реактор был создан на основе военного, вырабатывавшего оружейный плутоний для оборонных нужд
Реактор был создан на основе военного, вырабатывавшего оружейный плутоний для оборонных нужд. Он имел врожденный порок в виде тех самых стержней, регулирующих цепную реакцию - они слишком медленно вводятся в активную зону (за 18 секунд вместо 3 необходимых).
В результате реактор получает слишком много времени для саморазгона на мгновенных нейтронах, которых и призваны поглощать стержни. К тому же при строительстве ЧАЭС для экономии бетона на 2 метра уменьшили высоту подреакторного помещения, в результате чего длина стержней тоже уменьшилась - с 7 до 4 метров ( c )
В 2019 дебилов было 73%, а сейчас уже 50%.
Люди, как минимум, способны видеть последствия своих действий и нести за них ответственность.
А писяешь ты струёй на какое расстояние ?
Цуко... Где вас, буратин тупых, только выстругивают таких одинаковых...
А вообще "Опрос проводился ... методом телефонных интервью с использованием компьютера." (С) Я бы тоже попал в число незнающих, т.к. "идите нахер сраные спамеры" - это скорее всего не правильный ответ
26/04/1986 біля другої ночі ....що це дає кому....
брєд.
А если само государство забило на ликвидаторов, то чего они теперь хотят ?
Сколько нахлебников приезжали в Зону ради печатей в командировке, а потом требовали льгот для ликвидаторов. Удостоверения раздавались своим по блату. А кто реально там нарушил здоровье, тому в карточке писали всё, только не радиоактивное заражение.
Люди тогда честно отработали, но в следующий раз после такого 100 раз подумают ...
Сл. и муз. - А.Галич
Исполнял В.Высоцкий тоже...
Чувствуем с напарником - ну и ну!
Ноги прямо ватные, всё в дыму.
Чувствуем, нуждаемся в отдыхе -
Что-то нехорошее в воздухе.
Взяли "Жигулёвского" и "Дубняка",
Третьим пригласили истопника,
Выпили, добавили ещё раза -
Тут нам истопник и раскрыл глаза
Про ужасную историю,
Про Москву и про Париж,
Как наши физики проспорили
Ихним физикам пари.
Всё теперь на шарике вкось и вскочь,
Шиворот-навыворот, набекрень:
‹А› что мы с вами думаем - день, то - ночь,
А что мы с вами думаем - ночь, то - день.
И рубают финики лопари,
А в Сахаре снегу невпроворот -
Это гады-физики на пари
Раскрутили шарик наоборот.
Где полюс был - там тропики,
А где Нью-Йорк - Нахичевань,
А что мы с вами люди, а не бобики -
Им на это начихать.
Кончил ту историю истопник.
Чувствую, напарник буквально сник:
"Раз такое дело, - ‹говорит он›, - гори огнём!
Больше мы малярничать не пойдём!"
Взяли в полуклинике булютень -
Больше нас работою не морочь! -
‹Ну› что тут за работа, если ночью - день,
А потом опять - не день, а ночь?
Ведь при всей квалификации
Здесь возможен перекос -
‹Ведь› это ж, братцы, радиация,
А не просто - купорос!
Пятую неделю я не сплю с женой,
Пятую неделю я хожу больной,
‹И› тоже и напарничек мой плачется -
Дескать, он отравленный начисто.
И лечусь "Столичною" лично я,
Чтоб совсем с ума не стронуться -
Истопник сказал: "Столичная"
Очень хороша от стронция!
И не верится, не верится,
Что минует нас беда.
А шарик крутится да вертится,
Да‹к› всё время - не туда.
1962
Чета знали..
А если вместо железяк собрать бутылки. и отнести на Молдаванку в пункт приема, то можно их сдать не по 12 копеек (у детей посуда не принимается), а по 7 и купить с корешем 2 пачки сигарет ))))
Но никак не 5 лет. За АТО отвечала СБУ - посмоттрите на них - откормленные, при квартирах, на премиальных иномарках, при льготах - что им мешало навести порядок в Крыму ?
Так что не надо обижать простых людей - животные не они.