Институт нацпамяти начал формирование коллекции устных свидетельств о Чернобыльской катастрофе

К 35-й годовщине аварии на ЧАЭС Украинский институт национальной памяти начал формирование устно-исторической тематической коллекции, посвященной тем событиям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УИНП.

Коллекция формируется на основе записей, проводимых работниками института и принимаются на хранение от других учреждений, организаций и частных исследователей.

"Среди исторических источников для изучения событий, связанных с катастрофой, отдельный пласт составляют рассказы очевидцев. Воспоминания людей, принимавших участие в ликвидации последствий аварии, работников станции, тех, кто занимался эвакуацией населения, эвакуированных и тех, кто вернулся жить в зону отчуждения, других пострадавших, составляют разнообразную палитру устной истории Чернобыльской катастрофы. Постепенно она расширяется, впитывая рассказы с разной оптикой и смысловой нагрузкой", - говорится в сообщении.

Сейчас в коллекцию вошли записи, осуществленные фольклористкой, научной сотрудницей Государственного научного центра защиты культурного наследия от техногенных катастроф Натальей Лещенко. Устные свидетельства зафиксированы как видео или аудиоинтервью и дополнены фотографиями и документами, предоставленными рассказчиками.

Напомним, сегодня, 26 апреля, исполняется 35 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

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