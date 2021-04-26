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Новости
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Институт нацпамяти начал формирование коллекции устных свидетельств о Чернобыльской катастрофе

Институт нацпамяти начал формирование коллекции устных свидетельств о Чернобыльской катастрофе

К 35-й годовщине аварии на ЧАЭС Украинский институт национальной памяти начал формирование устно-исторической тематической коллекции, посвященной тем событиям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УИНП.

Коллекция формируется на основе записей, проводимых работниками института и принимаются на хранение от других учреждений, организаций и частных исследователей.

"Среди исторических источников для изучения событий, связанных с катастрофой, отдельный пласт составляют рассказы очевидцев. Воспоминания людей, принимавших участие в ликвидации последствий аварии, работников станции, тех, кто занимался эвакуацией населения, эвакуированных и тех, кто вернулся жить в зону отчуждения, других пострадавших, составляют разнообразную палитру устной истории Чернобыльской катастрофы. Постепенно она расширяется, впитывая рассказы с разной оптикой и смысловой нагрузкой", - говорится в сообщении.

Сейчас в коллекцию вошли записи, осуществленные фольклористкой, научной сотрудницей Государственного научного центра защиты культурного наследия от техногенных катастроф Натальей Лещенко. Устные свидетельства зафиксированы как видео или аудиоинтервью и дополнены фотографиями и документами, предоставленными рассказчиками.

Напомним, сегодня, 26 апреля, исполняется 35 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

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Автор: 

Институт нацпамяти (305) катастрофа (427) память (1491) ЧАЭС (566) Чернобыль (512)


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Топ комментарии
+1
Ранее не приходилось слышать, а сейчас повсеместно звучат заявления о том, что авария на 4-ом энергоблоке ЧАЭС произошла в результате какого-то эксперимента на нем. Что за эксперимент и был ли выявлен круг виновных, а не назначены виновными люди, подвернувшиеся под руку?
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26.04.2021 12:28
+1
Аварію влаштувало КДБ.
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26.04.2021 12:32
+1
У тому злощасному році я дізнався про катастрофу з Радіо Свобода по ось такому дівайсу.
Институт нацпамяти начал формирование коллекции устных свидетельств о Чернобыльской катастрофе - Цензор.НЕТ 3241
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26.04.2021 12:35
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Ранее не приходилось слышать, а сейчас повсеместно звучат заявления о том, что авария на 4-ом энергоблоке ЧАЭС произошла в результате какого-то эксперимента на нем. Что за эксперимент и был ли выявлен круг виновных, а не назначены виновными люди, подвернувшиеся под руку?
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26.04.2021 12:28 Ответить
Аварію влаштувало КДБ.
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26.04.2021 12:32 Ответить
1. Сьогодні 35-ті роковини від початку отримання перших трагічних результатів "наукових експериментів" саме росіян з "мирним атомом" в Україні, на ЧАЕС.
2. А ось цей ролік - нині вже історичне свідчення багатовікової суті їхньої "абсолютної чесності, відкритості, правдивості та "братерської допомоги"", які коротко, але влучно сформулював сам Путін... про "повну непричетність" російських військ та російської мілітарної складової до окупації та ведення військових дій, що призвели до захвату території південно-східної частини України : - "ви всьо врьотє"...
3. Пом'янімо ж жертв їхньої "непричетності"...
https://www.facebook.com/adagamov/videos/3910284289088467
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26.04.2021 14:18 Ответить
Так начебто давно вже не таємниця. Експеримент із серії "что будет, если разогнать реактор до ни в рот е*ических показателей".
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26.04.2021 12:40 Ответить
Повесть называется "Чернобыльская тетрадь", публиковалась в журнале "Новое время" , в 1989 г. кажется. Отдельным изданием повесть не издавалась.Это действительно был эксперимент , от которого отказались все АЭС Союза.Суть эксперимента - хватит ли в аварийной ситуации остаточной энергии выбега ротора для срабатывания защиты
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26.04.2021 14:02 Ответить
...не хватило...
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26.04.2021 15:09 Ответить
У тому злощасному році я дізнався про катастрофу з Радіо Свобода по ось такому дівайсу.
Институт нацпамяти начал формирование коллекции устных свидетельств о Чернобыльской катастрофе - Цензор.НЕТ 3241
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26.04.2021 12:35 Ответить
Я дізнався пообіді 26 квітня, коли зі школи прийшов сусід-товариш і переказав останні шкільні новини. Одне уточнення - школа товариша була в селі в 5 км від 4-го реактора.
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26.04.2021 14:31 Ответить
...27 квітня 1986 р. до гуртожитків сусіднього заводу в середмісті Києва привезли надвечір після дощу евакуантів з Прип'яті - хто в чому був. Завод був воєнка, тож ми без дозиметрів швидко збагнули: сталося страшне й непоправне.
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26.04.2021 12:43 Ответить
Один із родичів (помер у 2001 році) в ту ніч стояв у очепленні станції, кілька сотень метрів від палаючого реактора. А потім усіх відпустили по домівках без жодної дезактивації.
Результат - променева хвороба.
Отак дбали про людей, бл*ді...
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26.04.2021 12:45 Ответить
Вся вина на комуністичному керівництві і недосконалості тих типів реакторів.Зараз до речі,багато теорій розповсюджено у змі.
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26.04.2021 13:48 Ответить
 
 