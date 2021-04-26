Институт нацпамяти начал формирование коллекции устных свидетельств о Чернобыльской катастрофе
К 35-й годовщине аварии на ЧАЭС Украинский институт национальной памяти начал формирование устно-исторической тематической коллекции, посвященной тем событиям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УИНП.
Коллекция формируется на основе записей, проводимых работниками института и принимаются на хранение от других учреждений, организаций и частных исследователей.
"Среди исторических источников для изучения событий, связанных с катастрофой, отдельный пласт составляют рассказы очевидцев. Воспоминания людей, принимавших участие в ликвидации последствий аварии, работников станции, тех, кто занимался эвакуацией населения, эвакуированных и тех, кто вернулся жить в зону отчуждения, других пострадавших, составляют разнообразную палитру устной истории Чернобыльской катастрофы. Постепенно она расширяется, впитывая рассказы с разной оптикой и смысловой нагрузкой", - говорится в сообщении.
Сейчас в коллекцию вошли записи, осуществленные фольклористкой, научной сотрудницей Государственного научного центра защиты культурного наследия от техногенных катастроф Натальей Лещенко. Устные свидетельства зафиксированы как видео или аудиоинтервью и дополнены фотографиями и документами, предоставленными рассказчиками.
Напомним, сегодня, 26 апреля, исполняется 35 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
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2. А ось цей ролік - нині вже історичне свідчення багатовікової суті їхньої "абсолютної чесності, відкритості, правдивості та "братерської допомоги"", які коротко, але влучно сформулював сам Путін... про "повну непричетність" російських військ та російської мілітарної складової до окупації та ведення військових дій, що призвели до захвату території південно-східної частини України : - "ви всьо врьотє"...
3. Пом'янімо ж жертв їхньої "непричетності"...
https://www.facebook.com/adagamov/videos/3910284289088467
Результат - променева хвороба.
Отак дбали про людей, бл*ді...