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Минздрав разработал регламент по проведению йодопрофилактики в случае возникновения радиационной аварии, - Ляшко

Минздрав разработал регламент по проведению йодопрофилактики в случае возникновения радиационной аварии, - Ляшко

Министерство здравоохранения Украины разработало регламент по проведению йодной профилактики в случае возникновения радиационной аварии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Минздрава, главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Он отметил, трагедия на Чернобыльской АЭС 35 лет назад и коронавирус сегодня показывают важность готовности к катаклизмам.

"При радиационной аварии на ядерных установках может происходить выброс радиоактивных веществ в окружающую природную среду и значительных количеств радиоактивных изотопов йода. Для того чтобы уменьшить или предотвратить радиационное облучение щитовидной железы при таких авариях Министерство здравоохранения разработало Регламент по проведению йодной профилактики в случае возникновения радиационной аварии. Соответствующий приказ Министерства здравоохранения (№408) был 16 апреля 2021 года зарегистрирован в Министерстве юстиции", - сообщил Ляшко.

Главный санврач подчеркнул, что йодная профилактика относится к срочным мерам, направленным на предотвращение негативного влияния ранней фазы радиационной аварии. Она заключается в приеме препаратов стабильного йода в течение первых 6 часов после поглощения радиоактивных изотопов йода щитовидной железой.

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По словам Ляшко, регламент объясняет, почему йод нужно применять именно в течение 6 часов, когда снижается эффективность йодной профилактики, какой именно механизм защиты работает и в чем он заключается, а также объясняет, как обеспечить доступность к препаратам стабильного йода.

Напомним, ровно 35 лет назад, 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла авария, которая стала величайшей атомной катастрофой.

Минздрав разработал регламент по проведению йодопрофилактики в случае возникновения радиационной аварии, - Ляшко 01

авария (1284) Минюст (1748) радиация (321) ЧАЭС (566) Ляшко Виктор (1363)


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И перегнали туда снова деньги из ковидного фонда? Степанов уже улетел закупать йод?
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26.04.2021 10:43 Ответить
Зеленое стадо ищет любой повод для личного пиара...
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26.04.2021 10:44 Ответить
Не напоили Ляшка йодом вовремя, и вот теперь вся страна от него мается...
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26.04.2021 10:44 Ответить
Это типа предупреждение щас было, что нужно готовится к новому Чернобылю. Ну с такими руководителями это не мудрено
Минздрав разработал регламент по проведению йодопрофилактики в случае возникновения радиационной аварии, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8696
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26.04.2021 10:46 Ответить
Враховуючи досвід цілої низки країн від Франції до Омана і Японії, Зеленського в жодному! чуєте, ЖОДНОМУ!!! разі не можна і близько підпускати до ядерних електростанцій!
Інакше - пздць! ☢️
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26.04.2021 10:59 Ответить
Не надорвитесь,в пандемию.
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26.04.2021 10:48 Ответить
ППЦ. чем эти у@бки занимаются! каждый день минус 500 человек, только от К19.
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26.04.2021 10:48 Ответить
Хоча б не каркав, дохтур мля...
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26.04.2021 10:52 Ответить
 
 