Минздрав разработал регламент по проведению йодопрофилактики в случае возникновения радиационной аварии, - Ляшко
Министерство здравоохранения Украины разработало регламент по проведению йодной профилактики в случае возникновения радиационной аварии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Минздрава, главный санврач Украины Виктор Ляшко.
Он отметил, трагедия на Чернобыльской АЭС 35 лет назад и коронавирус сегодня показывают важность готовности к катаклизмам.
"При радиационной аварии на ядерных установках может происходить выброс радиоактивных веществ в окружающую природную среду и значительных количеств радиоактивных изотопов йода. Для того чтобы уменьшить или предотвратить радиационное облучение щитовидной железы при таких авариях Министерство здравоохранения разработало Регламент по проведению йодной профилактики в случае возникновения радиационной аварии. Соответствующий приказ Министерства здравоохранения (№408) был 16 апреля 2021 года зарегистрирован в Министерстве юстиции", - сообщил Ляшко.
Главный санврач подчеркнул, что йодная профилактика относится к срочным мерам, направленным на предотвращение негативного влияния ранней фазы радиационной аварии. Она заключается в приеме препаратов стабильного йода в течение первых 6 часов после поглощения радиоактивных изотопов йода щитовидной железой.
По словам Ляшко, регламент объясняет, почему йод нужно применять именно в течение 6 часов, когда снижается эффективность йодной профилактики, какой именно механизм защиты работает и в чем он заключается, а также объясняет, как обеспечить доступность к препаратам стабильного йода.
Напомним, ровно 35 лет назад, 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла авария, которая стала величайшей атомной катастрофой.
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