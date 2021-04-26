УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7541 відвідувач онлайн
Новини
1 547 8

МОЗ розробило регламент щодо проведення йодопрофілактики в разі виникнення радіаційної аварії, - Ляшко

МОЗ розробило регламент щодо проведення йодопрофілактики в разі виникнення радіаційної аварії, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я України розробило регламент щодо проведення йодної профілактики в разі виникнення радіаційної аварії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник глави МОЗ, головний санлікар України Віктор Ляшко.

Він зазначив, що трагедія на Чорнобильській АЕС 35 років тому і коронавірус сьогодні показують важливість готовності до катаклізмів.

"У разі радіаційної аварії на ядерних установках може відбуватись викид радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище та значних кількостей радіоактивних ізотопів йоду. Для того щоб зменшити або відвернути радіаційне опромінення щитоподібної залози при таких аваріях Міністерство охорони здоров’я розробило Регламент щодо проведення йодної профілактики у разі виникнення радіаційної аварії. Відповідний наказ Міністерства охорони здоров’я (№408) було 16 квітня 2021 року зареєстровано в Міністерстві юстиції", - повідомив Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо не зробити висновки з трагедії на ЧАЕС, то жахливе колесо історії може знову почати крутитися, - Яценюк

Головний санлікар наголосив, що йодна профілактика належить до термінових заходів спрямованих на запобігання негативного впливу ранньої фази радіаційної аварії. Вона полягає в застосуванні препаратів стабільного йоду впродовж перших 6 годин після поглинання радіоактивних ізотопів йоду щитоподібною залозою.

За словами Ляшка, регламент пояснює, чому йод потрібно застосовувати саме протягом 6 годин, коли знижується ефективність йодної профілактики, який саме механізм захисту працює і в чому він полягає, а також пояснює, як забезпечити доступність до препаратів стабільного йоду.

Нагадаємо, рівно 35 років тому, 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС сталася аварія, яка стала найбільшою атомною катастрофою.

МОЗ розробило регламент щодо проведення йодопрофілактики в разі виникнення радіаційної аварії, - Ляшко 01

Автор: 

аварія (560) Мін'юст (1586) радіація (186) ЧАЕС (537) Ляшко Віктор (1510)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И перегнали туда снова деньги из ковидного фонда? Степанов уже улетел закупать йод?
показати весь коментар
26.04.2021 10:43 Відповісти
Зеленое стадо ищет любой повод для личного пиара...
показати весь коментар
26.04.2021 10:44 Відповісти
Не напоили Ляшка йодом вовремя, и вот теперь вся страна от него мается...
показати весь коментар
26.04.2021 10:44 Відповісти
Это типа предупреждение щас было, что нужно готовится к новому Чернобылю. Ну с такими руководителями это не мудрено
Минздрав разработал регламент по проведению йодопрофилактики в случае возникновения радиационной аварии, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8696
показати весь коментар
26.04.2021 10:46 Відповісти
Враховуючи досвід цілої низки країн від Франції до Омана і Японії, Зеленського в жодному! чуєте, ЖОДНОМУ!!! разі не можна і близько підпускати до ядерних електростанцій!
Інакше - пздць! ☢️
показати весь коментар
26.04.2021 10:59 Відповісти
Не надорвитесь,в пандемию.
показати весь коментар
26.04.2021 10:48 Відповісти
ППЦ. чем эти у@бки занимаются! каждый день минус 500 человек, только от К19.
показати весь коментар
26.04.2021 10:48 Відповісти
Хоча б не каркав, дохтур мля...
показати весь коментар
26.04.2021 10:52 Відповісти
 
 