Стримування зовнішніх загроз: Байден виступив за посилення східного флангу НАТО
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Президент США Джо Байден під час участі в саміті "Бухарестської дев'ятки" наголосив на необхідності посилити спроможності країн східного флангу НАТО у сфері оборони і стримування зовнішніх загроз.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомили за результатами онлайн-виступу Джо Байдена в Білому домі.
Глава Білого дому підкреслив прагнення до більш тісної співпраці з дев'ятьма країнами-членами Альянсу в Центральній Європі, а також в Балтійському і Чорноморському регіонах за всіма викликами, в тому числі глобальної безпеки здоров'я, зміни клімату, енергетичної безпеки і відновлення глобальної економіки.
"Президент Байден висловив свою підтримку посиленню позицій НАТО з оборони і стримування зовнішніх загроз, а також важливості, щоб союзники підвищували рівень стійкості до зловмисних економічних і політичних дій з боку стратегічних супротивників", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, Північноатлантичний Альянс (НАТО) і Австрія підписали угоду про відкриття офісу зв'язку НАТО у Відні.
Це дозволить у майбутньому створити своє представництво при ОБСЄ та інших міжнародних організацій у Відні.
Будь ласка, зачекайте...
Сегодня (10.09.21) на официальной странице правительства Нидерландов опубликовано заявление о том, что в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подана так называемая правительственная жалоба против РФ в деле о сбитом авиалайнере Малазийских авиалиний, известном как «Рейс МН-17».
Напомним: в случае авиакатастрофы, сторонами расследования и дальнейших судебных разбирательств могут быть родственники погибших, которые признаются потерпевшими и далее - государства и организации, которые имеют отношение к этой катастрофе.
В первую очередь, это страна, на чьей территории упал самолет - Украина.
Обычно расследование и дальнейшие суды происходят именно в этой стране, но в связи с тем, что крушение произошло на оккупированной территории, Украина передала эти полномочия Нидерландам как стране, граждан которой погибло больше всего. Сторонами признаются все страны, чьи граждане погибли в катастрофе.
Плюс к этому, стороной признается страна, где был зарегистрирован самолет и страна-производитель авиалайнера, в данном случае это США, поскольку Боинг был произведен там.
К расследованию пыталась примазаться РФ, но так и не смогла пояснить оснований для этого и своего процессуального статуса. Как теперь понятно, она таки получит этот статус - в качестве ответчика, а ее граждане будут привлечены в качестве обвиняемых.
Подача жалобы не является отдельным иском, но подана в поддержку исков, уже поданных родственниками погибших. Тем не менее, эта жалоба устанавливает ответчика - РФ как государство. И это - очень интересный и важный момент,поскольку до этого момента официально обвинения выдвинуты против граждан РФ, которые не могут представлять государство и соответственно, это не может повлечь за собой указание на государство РФ как на ответчика.
В заявлении правительства указано, что в жалобе имеются все документы, которые подтверждают основания для привлечения РФ в качестве ответчика.
Это значит, что в деле появились твердые факты, связывающие российскую власть с катастрофой.
Это - серьезный ход и фактически, Нидерланды указывают на то, что Москва провела акт международного терроризма, а раз так, то «правительственной жалобой» в ЕСПЧ дело не ограничится и у кого-то начинаются серьезные и главное - долгосрочные проблемы.
Так случилось, что в субботу Чехия тоже косвенно указала на то, что Москва совершила акт государственного терроризма уже на ее территории. Министр финансов Чехии Алена Шиллерова заявила о планах взыскать с Кремля не менее 1 млрд крон (39 млн евро) в качестве ущерба за теракт, а вернее - диверсию, совершенную российскими спецслужбами в октябре 2014 года на складах боеприпасов, жертвами которого стали двое граждан страны и причинен значительный материальный ущерб.
Она отметила, что это требование будет выдвинуто из расчета на добрую волю Москвы и без публичного выворачивания всего того, что уже собрало следствие, на всеобщее обозрение мировой общественности. В частности, она сказала следующее:
«Самый жизнеспособный путь, который кажется оптимальным, - это международная компенсация в соответствии с международным правом, потому что, если мы пойдем, например, путем компенсации ущерба через уголовное судопроизводство, это займет очень много времени».
Проще говоря, она предупредила Москву о том, что вот сейчас она может отделаться дешево и сердито, а если откажется, то все равно заплатит. Для этого понадобится время, но тогда прийдется платить больше и будут предъявлены обвинения диверсантам, которые работают под прикрытием дипломатических паспортов. А это уже будет однозначным и публичным сигналом всем, кто на своей территории имеет посольства и консульства с кучей атташе и советников, работающих на ГРУ, чтобы внимательно присмотреться к скрепным «дипломатам».
Ведь если будет выплачена компенсация, то это является безусловным признанием вины в совершении акта государственного терроризма.
А это как-то не улыбается ни Путину, ни его окружению, поскольку в очереди стоит уже огромное количество таких обвинений - хотя бы за тот самолет, о котором сказано выше.
И это еще Украина не выдвинул свои требования. А как только изменится ситуация в Сирии, - а она, безусловно, изменится,- Москва получит иски на сотни миллиардов долларов.
То есть, однажды признав себя террористом-международником, РФ тут же откроет ящик Пандоры, из которого посыплется все то, что пока что Москве удавалось удерживать без движения. Поэтому там делают вид «лихой и придурковатый», отвечая на это требование примерно так:
«Любые требования Чехии в адрес России о выплате компенсации за надуманную причастность спецслужб РФ к взрывам на складах в Врбетице, выдержанную в духе highly likely, абсурдны… Праге стоило бы переадресовать подобные требования своим «вашингтонским кураторам, которые стоят за организацией этой провокации».
Это такое говорит глава комитета по международным делам ГосДупы.
Бандиты иначе себя вести не могут, и поэтому распальцовка и босяцкий базар - их почерк. И это еще на арену не выпустили Машу Захарова или Унылую Лошадь. Оно и понятно: для быстрых ответов нужны вот такие деятели, у которых нет прямого и неограниченного доступа к аргентинской муке. Тяжелая артиллерия должна прийти в себя, пройти интенсивный курс детоксикации и только после этого выходить к микрофону. Никому не нужны эксцессы, наподобие вытаскивания микрофона из Машиного рта.
Насколько можно понять, Чехия вряд ли рассчитывала на получение компенсации, но действует так, чтобы вызвать ответную реакцию Москвы. Причем, предсказуемую реакцию. На самом деле, сейчас идет игра как для внутреннего зрителя, так и для европейских партнеров. Ведь в заявлении министра, сказано буквально следующее. «Мы не хотим уголовного преследования и нам не нужен какой-то громкий скандал.Более того - мы не требуем триллионы, как это делаете вы. Мы требуем копеечную сумму, никак не большую той, которой соответствует ущерб».
То есть, для всех показано - Чехия пошла по самому мирному и тихому пути сатисфакции за диверсию на своей территории, но РФ привычно посылает всех по известному адресу, и потому с ней нельзя иметь дела, поскольку Москва не умеет себя вести цивилизованно.
А раз так, то будут предпринимаются меры другого характера, от чего Кремлю уже не отмыться.
Будь эти «подарки» в режиме «соло», их можно было бы попытаться не то, что игнорировать, но замести под коврик до поры до времени, но выстрел дуплетом - другое дело.
Причем, это прозвучало из двух европейских столиц по двум разным поводам, но, безусловно, связанных одним контекстом - государственным терроризмом РФ, который входит в стадию формализации уже в Европе.
Ну и прямо сейчас американская пресса пишет о том, что следователи имеют основания полагать, что хакерская атака на американскую трубопроводную сеть осуществлена российскими спецслужбами. А это все то же самое - акт государственного терроризма. Пока мы пишем эти строки, официальная позиция Вашингтона пока неизвестна, но что-то подсказывает, что скоро мы ее услышим. И вот на этом фоне, все более интересно выглядят речи Макрона и Меркель о том, что надо учитывать интересы Путина.
«Линия обороны»
Нідерланди подають позов до Європейського суду з прав людини проти Росії у зв'язку з роллю останньої у збитті боїнгу МН17. Цим позовом країна підтримує індивідуальні позови проти Росії від найближчих родичів загиблих.
Одночасно, Нідерланди беруть на себе зобов'язання юридично підтримувати інтереси і позови родичів усіх 298 загиблих, серед яких були громадяни 17 країн.
Слід відзначити, що перші позови від родичів надійшли до ЄСПЛ іще у 2016 році. Відтоді і до сьогодні, уряди Нідерландів та інших країн, чиї громадяни загинули у цьому теракті, заявляли про своє незмінне прагнення досягти справедливого покарання для винуватців трагедії.
У цьому місці можна було б говорити про повільні жорна європейського правосуддя. Про те, що такі процеси можуть тривати роками і десятиліттями, і що близькі родичі у третьому чи четвертому покоління таки отримають якесь відшкодування. А може, навіть і вибачення від тих, хто прийде на місце путіна…
Але всі зауваження з боку України перекреслюються одним - Володимир Цемах.
Людина, яку прокуратура Нідерландів вважала ключовим свідком у справі про збиття «Боїнга», і чий статус потім змінила на «підозрюваного».
Це той, хто мав інформацію про пересування та безпосередньо брав участь у приховуванні після катастрофи ЗРК «Бук», з якого і було збито «Боїнг».
Це той, кого наші сбу-шники і розвідники викрали на окупованій території 27 червня 2019 року та вивезли через Мар'їнку. У ході цієї операції, загинув старший сержант 74-го розвідувального батальйону Олександр Колодяжний, а також втратив ногу солдат Дмитро Гержан.
Цемах, якого Володимир Зеленський відпустив після телефонних переговорів з Путіним.
7 вересня 2019 року Цемах був переданий в Росію в рамках обміну полоненими у форматі «35 на 35».
Після цього Україна втратила право долучатися, виступати стороною чи підтримувати позовні заяви проти Росії по цій катастрофі.
Ми більше не претендуємо на роль обвинувачення.
Зусиллями Зеленського Україна перетворилася на країну, яка покриває убивць і ховає ключових свідків.
Це була одна з перших і найбільш знакових дипломатичних, моральних і політичних поразок України часів Зеленського. Хочеться вірити, що ми «не забудемо і не пробачимо» і це також.
Тамара Горіха Зерня
10.05.2021
Игры Зеленского и Марченко с ОВГЗ, начинают тихо разрушать банковскую систему Украины.
Классический пример - "Ощадбанк".
За 2020 год, банк рапортовал о наличии прибыли 2,8 млрд грн., что позволило выплатить государству дивиденды в размере 833 млн грн.
В 2021 году оказалось, что прибыль сформирована в результате от переоценки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в капитале банка, а на самом деле - никакой прибыли просто нет.
Результат - прибыль на первый квартал 2021 года упала почти в десять (!!) раз по сравнению с 2020 г.
Решение о приглашении Украины на саммит НАТО, проводимый 14 июня 2021 г. в Брюсселе, находится в процессе обсуждения.
Главный вопрос - позиция президента США Байдена. В окружении Байдена, большинство предлагает воздержаться от прямых контактов с украинским президентом, рассматривая это как неверный сигнал после визита Блинкена и отсутствие реального реагирования на его критику действий нынешней украинской власти.
tZE inform
если вы боитесь агрессора и тянете время в его пользу, то понятно
почему вы не строите базы НАТО под Харьковом и в Мариуполе ?
вот где нужно офисы открывать было и не сейчас, а семь лет назад !
разве вы не знаете поговорки " промедление - смерти подобно "
кремлёвский гопник тащится с вашего сцыкливого поведения !