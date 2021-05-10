Про Україну говоритимуть і під час засідань "Бухарестської дев'ятки", і на саміті НАТО, - Дуда
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Європа і світ мають уважно стежити за ситуацією в Україні в контексті агресивних дій Росії. Це питання буде одним з основних під час саміту "Бухарестської дев'ятки" 10 травня, а також під час саміту Альянсу 14 червня в Брюсселі.
Про це заявив Президент Польщі Дуда в понеділок у Бухаресті на спільній пресконференції з Президентом Румунії Йоханнісом у межах офіційного візиту до Румунії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ані Європа, ані світ не мають відводити очей від цієї частини світу. З одного боку, ми усі повинні підтримувати Україну, а з іншого, - ми маємо стояти на сторожі нашої безпеки, оскільки як для Польщі, так і для Румунії - це східний фланг НАТО", - заявив Дуда.
Президент РП звернув увагу на нещодавню передислокацію російських військ до кордонів України, що ще два тижні тому "було величезною проблемою і становило небезпеку подальшої агресії проти України". Він зауважив, що зараз російські військові підрозділи повертаються до своїх постійних місць дислокації.
"Але немає жодних сумнівів, що ситуація там є дуже складною, адже частина території України залишається окупованою, йдеться, зокрема, про частини Донецької та Луганської областей", - констатував Дуда.
Польський лідер зауважив, що Росія дуже вміло провела перекидання значної кількості своїх військових підрозділів до кордонів України, а тому НАТО має на це звернути увагу в першу чергу з військової точки зору. На його переконання, в останні роки спостерігається агресивна поведінка Росії, її безсумнівне повернення до імперської політики, проявом чого стала агресія проти України в 2014 році, окупація Криму та частини східної України.
"Зараз дуже важливо показувати, що НАТО є живим Альянсом і реагує на зміну ситуації", - наголосив Дуда.
Глава Польської держави висловив задоволення, що в саміті "Бухарестської дев’ятки" 10 травня візьмуть участь Президент США Джо Байден і генсек НАТО Єнс Столтенберг.
"Це показує, наскільки ця зустріч є важливою і сприймається позитивно в НАТО. Це демонструє євроатлантичну єдність, що зараз дуже важливо", - наголосив Дуда.
Президент Польщі зауважив, що "Бухарестської дев’ятка" є "важливим форумом у межах НАТО", а участь Байдена і Столтенберга свідчить про те, що "ситуація в цій частині Європи заслуговує на особливу увагу".
"Тому я не маю жодних сумнівів, що питання України, зокрема безпека і шлях України до НАТО, а також загалом питання східного флангу НАТО, матимуть важливе значення на наступному саміті НАТО у Брюсселі", - наголосив Дуда.
Він додав, що зараз важливо під час саміту "Бухарестської дев’ятки" детально обговорити це питання, аби згодом, під час саміту НАТО, "представити спільну позицію".
Будь ласка, зачекайте...
щоб понимали ,для чего надо Украину поддерживать.
...не блаженным верующим...
Понятно сказано про сегодняшнюю Украину? -- с двумя взимоисключающими сторонами...
Помочь надо так, что бы, если вдруг Украина ляжет под России сателлитом, самому Западу не вляпаться в халэпу.
Инициатива стать свободной и независимой от России, должна принадлежать в первую очередь Украине! -- а не забугорным политикам.
Задолбали вы уже всех, короче, своими ломаными векторами метаний... -- но вас никто не бросит, конечно.
Россия -- враг Западной Цивилизации! ...Украина не должна стать врагом...
Мы стараемся -- насколько вы нам позволяете...*)