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Про Україну говоритимуть і під час засідань "Бухарестської дев'ятки", і на саміті НАТО, - Дуда

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Про Україну говоритимуть і під час засідань

Європа і світ мають уважно стежити за ситуацією в Україні в контексті агресивних дій Росії. Це питання буде одним з основних під час саміту "Бухарестської дев'ятки" 10 травня, а також під час саміту Альянсу 14 червня в Брюсселі.

Про це заявив Президент Польщі Дуда в понеділок у Бухаресті на спільній пресконференції з Президентом Румунії Йоханнісом у межах офіційного візиту до Румунії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ані Європа, ані світ не мають відводити очей від цієї частини світу. З одного боку, ми усі повинні підтримувати Україну, а з іншого, - ми маємо стояти на сторожі нашої безпеки, оскільки як для Польщі, так і для Румунії - це східний фланг НАТО", - заявив Дуда.

Президент РП звернув увагу на нещодавню передислокацію російських військ до кордонів України, що ще два тижні тому "було величезною проблемою і становило небезпеку подальшої агресії проти України". Він зауважив, що зараз російські військові підрозділи повертаються до своїх постійних місць дислокації.

"Але немає жодних сумнівів, що ситуація там є дуже складною, адже частина території України залишається окупованою, йдеться, зокрема, про частини Донецької та Луганської областей", - констатував Дуда.

Польський лідер зауважив, що Росія дуже вміло провела перекидання значної кількості своїх військових підрозділів до кордонів України, а тому НАТО має на це звернути увагу в першу чергу з військової точки зору. На його переконання, в останні роки спостерігається агресивна поведінка Росії, її безсумнівне повернення до імперської політики, проявом чого стала агресія проти України в 2014 році, окупація Криму та частини східної України.

"Зараз дуже важливо показувати, що НАТО є живим Альянсом і реагує на зміну ситуації", - наголосив Дуда.

Також читайте: "Бухарестська дев'ятка" виступає за посилення присутності НАТО в Чорноморському регіоні, - Дуда

Глава Польської держави висловив задоволення, що в саміті "Бухарестської дев’ятки" 10 травня візьмуть участь Президент США Джо Байден і генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Це показує, наскільки ця зустріч є важливою і сприймається позитивно в НАТО. Це демонструє євроатлантичну єдність, що зараз дуже важливо", - наголосив Дуда.

Президент Польщі зауважив, що "Бухарестської дев’ятка" є "важливим форумом у межах НАТО", а участь Байдена і Столтенберга свідчить про те, що "ситуація в цій частині Європи заслуговує на особливу увагу".

"Тому я не маю жодних сумнівів, що питання України, зокрема безпека і шлях України до НАТО, а також загалом питання східного флангу НАТО, матимуть важливе значення на наступному саміті НАТО у Брюсселі", - наголосив Дуда.

Він додав, що зараз важливо під час саміту "Бухарестської дев’ятки" детально обговорити це питання, аби згодом, під час саміту НАТО, "представити спільну позицію".

Також читайте: У підписаній Зеленським та Дудою декларації прямо сказано, що Польща підтримуватиме вступ України до Євросоюзу

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
это он не нам говорит...это он говорит остальным членам ЕС и НАТО...
щоб понимали ,для чего надо Украину поддерживать.
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10.05.2021 15:41
+4
Привет клоунам. дадуда-дуда
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10.05.2021 15:40
+2
Он прав, дело в том, что в Украине так и не вычистили чекистов из органов, поэтому к Украине нужно относится очень осторожно, мне очень жаль, что я вынужден это говорить про свою страну, но у нас все еще много совкового говна сидит и в СБУ и в МВД и та далее...
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10.05.2021 16:33
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Про Украину будут говорить и во время заседаний "Бухарестской девятки", и на саммите НАТО, - Дуда - Цензор.НЕТ 5003
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10.05.2021 15:35 Відповісти
Привет клоунам. дадуда-дуда
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10.05.2021 15:40 Відповісти
Да что за хрень ты несешь, чебураха драная шифрованная
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10.05.2021 16:04 Відповісти
Прювет зебобикам, дадуда-дуда.
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10.05.2021 18:09 Відповісти
это он не нам говорит...это он говорит остальным членам ЕС и НАТО...
щоб понимали ,для чего надо Украину поддерживать.
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10.05.2021 15:41 Відповісти
Это он говорит тем, которые ради этого и собрались.
...не блаженным верующим...
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10.05.2021 15:45 Відповісти
С одной стороны, мы все должны поддерживать Украину, а с другой мы должны стоять на страже нашей безопасности

Понятно сказано про сегодняшнюю Украину? -- с двумя взимоисключающими сторонами...
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10.05.2021 15:43 Відповісти
Аааааа,опять ты попердываешь,краснозадая тряпка
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10.05.2021 16:06 Відповісти
Он прав, дело в том, что в Украине так и не вычистили чекистов из органов, поэтому к Украине нужно относится очень осторожно, мне очень жаль, что я вынужден это говорить про свою страну, но у нас все еще много совкового говна сидит и в СБУ и в МВД и та далее...
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10.05.2021 16:33 Відповісти
А до цього, майже 7 років, що робили ? Правильна відповідь - ГОВОРИЛИ... Ну поговоріть, ще років 7....
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10.05.2021 15:51 Відповісти
Если у вас всё время одно и то же, то про это и говорят одно и то же...
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10.05.2021 15:55 Відповісти
Погоджусь ! Але дрібні, злодійкуваті, не компетентні, безвідповідальні, популістичні політики, не тільки в Україні - а по всьому світу.. сильні політики - є, але в них свої недоліки...
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10.05.2021 16:04 Відповісти
Если мы не будем уклоняться во все строны сразу, то Запад хочет помочь Украине замириться с Россией. Потому что война, никаких вопросов не решает -- она увеличивает их количество и откладывает их разрешение на будущее...
Помочь надо так, что бы, если вдруг Украина ляжет под России сателлитом, самому Западу не вляпаться в халэпу.
Инициатива стать свободной и независимой от России, должна принадлежать в первую очередь Украине! -- а не забугорным политикам.
Задолбали вы уже всех, короче, своими ломаными векторами метаний... -- но вас никто не бросит, конечно.

Россия -- враг Западной Цивилизации! ...Украина не должна стать врагом...
Мы стараемся -- насколько вы нам позволяете...*)
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10.05.2021 16:30 Відповісти
Польша, ау. ЕС, ау. НАТО - ау!
Про Україну говоритимуть і під час засідань "Бухарестської дев'ятки", і на саміті НАТО, - Дуда - Цензор.НЕТ 9069
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10.05.2021 15:54 Відповісти
Им покуй. ************** жрут свои сопли Про Україну говоритимуть і під час засідань "Бухарестської дев'ятки", і на саміті НАТО, - Дуда - Цензор.НЕТ 439
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10.05.2021 16:08 Відповісти
Он издевается над зекретином?
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10.05.2021 16:40 Відповісти
Про Украину будут говорить/ Что будут говорить, известно. На закрытых встречах с украинским руководством постоянно звучат слова "Приватбанк" и "Коломойский", - посол Германии Фельдгузен/ Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год .
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10.05.2021 18:40 Відповісти
Решение о приглашении Украины на саммит НАТО проводимый 14 июня 2021 г. в Брюсселе, находится с процессе обсуждения. Главный вопрос - позиция президента США Байдена. В окружении Байдена большинство предлагает воздержаться от прямых контактов с украинским президентом, рассматривая это как неверный сигнал после визита Блинкена и отсутствия реального реагирования на его критику действий нынешней украинской власти.
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10.05.2021 20:06 Відповісти
 
 