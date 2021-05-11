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Медведчук (1323) Росія (47217) СБУ (10034)

СБУ оприлюднила аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

СБУ оприлюднила аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ. АУДIО

Служба безпеки України виклала в мережу запис розмови глави політради ОПЗЖ Віктора Медведчука з високопосадовцем Російської Федерації.

Запис опубліковано на ютуб-каналі СБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Медведчук і його співрозмовник обговорюють перереєстрацію розташованого в окупованому Криму родовища корисних копалин "Глибоке".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук і Козак у 2015 році "переоформили" родовище в окупованому Криму з ресурсами на 38 млрд грн, - Венедіктова

11 травня стало відомо, що СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука. У цей же день Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що вже підписала підозру Медведчуку і Козаку. Нардепів підозрюють у зраді і замаху на розкрадання нацресурсів в окупованому Криму.
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Топ коментарі
+34
Во всех этих прослушках особенно улыбает подобострастный тон Медведчука, как у побитой шавки перед Хозяином, скороговоркой и суетливо отсчитывается о проделанной работе. А Козак с лёгкой снисходительностью выслушивает пока нужного "малоросса", подкидывая немножко денежек на подсрать Украине. И этот мусор до сих пор ещё в Раде сидит
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11.05.2021 19:12
+27
Це доказуе шо Блинкин приезжал не зря!)
И у мокшанской агентуры будет подгорать коптилка)
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11.05.2021 19:13
+19
какое же оно жалкая рашистская шавка...как лебезит и вылизывает...
жалкий, убогий халдей у рашистской срани...

мертвечук, выслуживаясь у своих кремлевских хозяев, наверняка и маму родную бы продал...
тьфу, какая же он мразь и гнида.
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11.05.2021 19:15
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Що це доказує? Що у Медведчука є телефон?
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11.05.2021 19:10 Відповісти
Це доказуе шо Блинкин приезжал не зря!)
И у мокшанской агентуры будет подгорать коптилка)
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11.05.2021 19:13 Відповісти
поки що тільки в пресі, схоже на якісь торги. Чи щось ділять чи на один стілець 2 жопи не влізає.
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11.05.2021 19:17 Відповісти
Делить поздно...НаркоЗЕя поставили раком!
Теперь он ЩИРИЙ ПАТРИОТ) А мокшанской агентуре будет бо бо...
А если им не будет бо бо...то у ЗЕ и БА исчезнуть деньги за бугром)
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11.05.2021 19:22 Відповісти
Бобом роблять не патякаючи про це в пресі перед бобом. Це просто кури в курятнику квокчуть, а ти думаєш, що покращення йде.
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11.05.2021 19:27 Відповісти
да нет.. это доказывает то что ты путинский баран стойлового содержания
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12.05.2021 07:10 Відповісти
Ау! Дебилы Бакланова....
Где тело этого поца Мертвечука?
Вы **** в своей стране хоть шото контролируете? Кроме денежных потоков до нарколыги...
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11.05.2021 19:11 Відповісти
Во всех этих прослушках особенно улыбает подобострастный тон Медведчука, как у побитой шавки перед Хозяином, скороговоркой и суетливо отсчитывается о проделанной работе. А Козак с лёгкой снисходительностью выслушивает пока нужного "малоросса", подкидывая немножко денежек на подсрать Украине. И этот мусор до сих пор ещё в Раде сидит
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11.05.2021 19:12 Відповісти
100 вiдсоткiв.



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11.05.2021 19:16 Відповісти
кОзак, кстати, и сам манкурт и малоросс.
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11.05.2021 19:17 Відповісти
какое же оно жалкая рашистская шавка...как лебезит и вылизывает...
жалкий, убогий халдей у рашистской срани...

мертвечук, выслуживаясь у своих кремлевских хозяев, наверняка и маму родную бы продал...
тьфу, какая же он мразь и гнида.
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11.05.2021 19:15 Відповісти
причём об этом - же говорят его коллеги , харьковские выпускники .
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11.05.2021 19:29 Відповісти
Что-то между сериями этого сериала слишком большой перерыв. Прошлая серия была 80+ дней назад. Так нельзя! У зебилов же память как у рыбок.
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11.05.2021 19:16 Відповісти
Логічно було б взятися за весь собовий склад цього ОПЗЖ, починаючи з командира бойовиків Ківи, в.о. мера Харкова Тєрєхова, Рабіновича і Бойка. Але підозрюю, що обмежиться лише Медведчуком, піднявши Льовочкіна.
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11.05.2021 19:16 Відповісти
Уверен что все эти доказательства существовали и раньше. Но по каким-то причинам этих уродов не трогали. Чудеса украинской политической жизни...
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11.05.2021 19:18 Відповісти
этот неизвестный чиновник - Козак - корефан Ермака по "Минским посиделкам..
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11.05.2021 19:18 Відповісти
Козак, Дмитрий Николаевич

сейчас: Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации с 24 января 2020.
раньше: Заместитель председателя правительства Российской Федерации.

СБУ оприлюднила аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ - Цензор.НЕТ 2358
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11.05.2021 19:28 Відповісти
дмитро миколайович кóзак (кацп. Дми́трий Никола́евич Ко́зак, нар. 7 листопада 1958 року, с. Бандурове, Гайворонський район)- політик українського походження на азiопськiй паРашi.
манкурт. ворог України.
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11.05.2021 19:33 Відповісти
кОзак - це манкурт на службi у кремлядi, яка вбиває його матiр, Неньку.
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11.05.2021 19:26 Відповісти
Это другой Козак. Есть Козак со Львова, на которого Мертвечук свои каналы записывал, а есть Козак рашист, правая рука Путаны, это разные люди
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11.05.2021 19:34 Відповісти
це про цього, бувшого вiце-прем'єра з парашI, зараз воно заступник голови адмiнiстрацii пуйла. я знаю про що я говорю i не помиляюсь.
саме з ним мертвечук i розмовляє.

СБУ оприлюднила аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ - Цензор.НЕТ 7589
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11.05.2021 19:40 Відповісти
i хiба воно не манкурт?

СБУ оприлюднила аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ - Цензор.НЕТ 2588
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11.05.2021 19:43 Відповісти
Там ще хтось на голос гетьмана схожий , але то вже іншим разом . )
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11.05.2021 19:24 Відповісти
Кума Пуйла за грати на довічно!
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11.05.2021 19:34 Відповісти
***** його виміняє на щось…
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11.05.2021 21:02 Відповісти
щодо мене, то це фсе фігня в порівнянні із тим, що воно увідкриту їздить до мацкви лупашитись у десна з ******
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11.05.2021 19:36 Відповісти
нi, це все зовсiм не дрiбницi i не фігня.
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11.05.2021 19:45 Відповісти
я ж сказав: у порівнянні
звісно, що не фігня
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11.05.2021 19:47 Відповісти
вот- вот. в этом и есть истина.
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11.05.2021 19:46 Відповісти
а Новинский?, а попы?, у нас 30% таких в Раде сидят, а судьи?
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11.05.2021 19:37 Відповісти
БАЙДЕНУ РЕСПЕКТ
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11.05.2021 19:38 Відповісти
БАЙДЕНУ РЕСПЕКТ 883815
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11.05.2021 19:40 Відповісти
Секрет на три копейки. Агент Соколовский к своему куратору Плешивому на инструктаж в открытую летал. Вот этих разговоров записи есть?
СБУ оприлюднила аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ - Цензор.НЕТ 5382
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11.05.2021 19:44 Відповісти
Похоже из под шоколада уходит земля, пора чесать репу и делать ноги.
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11.05.2021 20:08 Відповісти
Скорее всего Медведчуку позавчера позвонили из ФСБ и он неспеша собрав вещи и не хлопая дверью спокойно отбыл в РФ)))))
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11.05.2021 20:10 Відповісти
Херня, торговать землицей кому попало значит можно, или может Украина перестала Российскую салярку закупать? Вся страна на топке агрессора ездит и не шуршит. Может шоколадный петя свой завод в Росии закрыл? Страна непуганных идиотов..
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11.05.2021 20:13 Відповісти
При данной ситуации эту тварь уже давно нужно поставить к стенке... нет человека нет и проблем...это классика)))
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11.05.2021 20:53 Відповісти
Медведчуку говорят "Витя", что то обещают "подумать как сделать"?
Общаются как с рядовым просителем где-нибудь в Шепетовке?
И это человеку, за которого РЕАЛЬНО вписывался не раз *****?
Кто то в это может поверить?
PS. Медведчук = госизменник и надо его к высшей мере приговаривать без вопросов.
Но эту то залипуху зачем так топорно ваять?!
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11.05.2021 21:43 Відповісти
PS. Выглядит так, как будто специально для поднятия рейтинга зеленой мрази ("борца с коррупцией") был записан ролик да, самим медведчуком (с согласия *****).
Который (ролик), естественно, будет признан смешным фейком.
Но скакнувший рейтинг "борца" то останется.
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11.05.2021 21:51 Відповісти
Кстати Марченко его жёношку тоже за волосы хватайте эта ещё та тварь.
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11.05.2021 22:30 Відповісти
"Охотой на Медведчука", которая закончится ничем, Зеленский и К просто прикрывают похищение Чауса и дело вагнеровцев. Классическое отвлечение внимания.

22.04.2021 г. состоялся телефонный разговор между главой ОПУ Ермаком и специальным представителем президента РФ Дмитриевым. В разговоре в частности подымался вопрос о возобновлении деятельности подсанкционных каналов "112 Украина", ZIK и Newsone письмо о чем было отправлено Зеленскому неделей раньше. Ермак заявил, что возобновление деятельности этих каналов приведет только к "усилению националистических сил" в Украине и предложил вариант, который, по его словам, согласован с частью ОПЗЖ. Суть предложения в том, что по решению правительства в структуре цены за электроэнергию, стоимость базового тарифа за услуги облэнерго по транспортировке до конечного пользователя будут повышены в 2-3 раза, что позволит "заинтересованным лицам" получить "определенную компенсацию". "Заинтересованным лица" - это Бойко и Левочкин. Пикантность ситуации в том, что структуры Медведчука почти не присутствуют в облэнерго. Жест Ермака - это более интерес Бойко, Левочкина и его структур. Фактически Ермак подавая это для Зеленского как условия России, решает какие то личные вопросы с частью ОПЗЖ, за спиной Медведчука и возможно и Зеленского.
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11.05.2021 22:34 Відповісти
задерживайте всё это кодло пока они не сбежали...и шуфрича не забудьте. бродит гадина сепарская по всем шоу.такой тупой..сидит только за маски всех благодарит постоянно и брови домиком делает..такой он забавный такие гримасы делает удивлённые...))
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11.05.2021 22:39 Відповісти
От козел ватный!!!
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11.05.2021 23:26 Відповісти
Медведчук заслужил розыск через Интерпол в любой точке земного шара.
Не Интерпол, так ФБР.
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12.05.2021 00:19 Відповісти
Это все что нужно знать про то, как и на кого олигархи (да и просто чиновники, коррупционеры) оформляют свои активы. Нужен левый чел? Да без проблем! Гражданство? С любым найдем!
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12.05.2021 10:55 Відповісти
 
 