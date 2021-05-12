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Вітчизняні COVID-сертифікати дозволять громадянам України подорожувати без обмежень, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вітчизняні COVID-сертифікати дозволять громадянам України подорожувати без обмежень, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевняє, що вітчизняні ковідні сертифікати дозволять українцям подорожувати світом без будь-яких обмежень.

"Фахівці та команда МОЗ разом із фахівцями Мінцифри розробили відповідне програмне забезпечення, яке дозволить отримувати такі сертифікати в онлайн-режимі", - сказав Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Степанов зазначив, що сертифікати будуть містити всю необхідну інформацію щодо вакцинації, в тому числі й ту, яку прогнозовано вимагатимуть ЄС та ВООЗ. За його словами, йдеться про прогнозовані дані, бо на сьогодні ще немає остаточного переліку інформації, яка має міститися в цих документах, тобто ЄС ще не визначився з цим.

Також читайте: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 18 264 особи, загалом - 882 621, - Степанов

При цьому міністр додав, що МОЗ проводить консультації з європейськими колегами, і "ми знаємо, яка потенційна інформація може міститися там".

"Україна матиме такі сертифікати, які дозволять українцям подорожувати без будь-яких обмежень", - запевнив Степанов.

Він додав, що розпочати видачу громадянам ковідних сертифікатів планують до 1 липня 2021 року.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
ЕС не сертицифицировал индийское и китайское гауно, которое вкалывает 95 квартал населению.
Что это яйцеголовое несет? Зачем врёт?
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12.05.2021 08:51
+4
Максим Степанов уверяет ..... надо поменять слово на наебы...ет !
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12.05.2021 08:56
+3
Напевне в тму місці, де на цв'яшку буде висіти тй журнал з вирваними сторінками. 😊 Дорослі у цій країні мали б зрозуміти, що всі заяви зеленої влади - це казки для дітей. Або дорослих, які так і не вийшли з дитячого віку.
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12.05.2021 09:20
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ЕС не сертицифицировал индийское и китайское гауно, которое вкалывает 95 квартал населению.
Что это яйцеголовое несет? Зачем врёт?
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12.05.2021 08:51 Відповісти
Аусвайс від Степашки.
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12.05.2021 08:54 Відповісти
Максим Степанов уверяет ..... надо поменять слово на наебы...ет !
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12.05.2021 08:56 Відповісти
Меня перед прививкой медсестра записала в замызганый журнал с вываливающимися засаленными страницами. Где мне получить сертификат про прививку ?
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12.05.2021 09:09 Відповісти
В онлайні Вітчизняні COVID-сертифікати дозволять громадянам України подорожувати без обмежень, - Степанов - Цензор.НЕТ 7589
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12.05.2021 09:14 Відповісти
Напевне в тму місці, де на цв'яшку буде висіти тй журнал з вирваними сторінками. 😊 Дорослі у цій країні мали б зрозуміти, що всі заяви зеленої влади - це казки для дітей. Або дорослих, які так і не вийшли з дитячого віку.
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12.05.2021 09:20 Відповісти
Че слабо было страницу из журнала вырвать?
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12.05.2021 11:10 Відповісти
Хер вам от зели, а не свободные поездки. 25 мая заседание Ес, где приймут паспорта вакцинизации. А на границе можно эту статью показывать, вместо вакцин. За что нас так обидели. Фельдшер с клоуном командует
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12.05.2021 09:31 Відповісти
Не ображайте степашку. Не фельдшер, а САНІТАР. Нарід так мріяв, щоб такий "проФФесійний медик" керував МОЗ. Що отримав.
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12.05.2021 10:29 Відповісти
Зараз степашка скопіює в Європі новий ковід-паспорт та потім будут нам розповідати про "велике досягнення" зє-командора
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12.05.2021 09:33 Відповісти
разговор со степашкой ))
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12.05.2021 10:01 Відповісти
По территории Украины.
Просто он забыл добавить.
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12.05.2021 10:07 Відповісти
 
 