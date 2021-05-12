Вітчизняні COVID-сертифікати дозволять громадянам України подорожувати без обмежень, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевняє, що вітчизняні ковідні сертифікати дозволять українцям подорожувати світом без будь-яких обмежень.

"Фахівці та команда МОЗ разом із фахівцями Мінцифри розробили відповідне програмне забезпечення, яке дозволить отримувати такі сертифікати в онлайн-режимі", - сказав Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Степанов зазначив, що сертифікати будуть містити всю необхідну інформацію щодо вакцинації, в тому числі й ту, яку прогнозовано вимагатимуть ЄС та ВООЗ. За його словами, йдеться про прогнозовані дані, бо на сьогодні ще немає остаточного переліку інформації, яка має міститися в цих документах, тобто ЄС ще не визначився з цим.

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При цьому міністр додав, що МОЗ проводить консультації з європейськими колегами, і "ми знаємо, яка потенційна інформація може міститися там".

"Україна матиме такі сертифікати, які дозволять українцям подорожувати без будь-яких обмежень", - запевнив Степанов.

Він додав, що розпочати видачу громадянам ковідних сертифікатів планують до 1 липня 2021 року.