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Отечественные COVID-сертификаты позволят гражданам Украины путешествовать без ограничений, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Отечественные COVID-сертификаты позволят гражданам Украины путешествовать без ограничений, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов уверяет, что отечественные ковидные сертификаты позволят украинцам путешествовать по миру без каких-либо ограничений.

"Специалисты и команда Минздрава вместе со специалистами Минцифры разработали соответствующее программное обеспечение, которое позволит получать такие сертификаты в онлайн-режиме", - сказал Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Степанов отметил, что сертификаты будут содержать всю необходимую информацию о вакцинации, в том числе и ту, которую прогнозируемо будет требовать ЕС и ВОЗ. По его словам, речь идет о прогнозируемых данных, потому что на сегодняшний день еще нет окончательного перечня информации, которая должна содержаться в этих документах, то есть ЕС еще не определился с этим.

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При этом министр добавил, что Минздрав проводит консультации с европейскими коллегами, и "мы знаем, какая потенциальная информация может содержаться там".

"Украина будет иметь такие сертификаты, которые позволят украинцам путешествовать без каких-либо ограничений", - заверил Степанов.

Он добавил, что начать выдачу гражданам ковидных сертификатов планируют до 1 июля 2021 года.
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Топ комментарии
+8
ЕС не сертицифицировал индийское и китайское гауно, которое вкалывает 95 квартал населению.
Что это яйцеголовое несет? Зачем врёт?
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12.05.2021 08:51
+4
Максим Степанов уверяет ..... надо поменять слово на наебы...ет !
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12.05.2021 08:56
+3
Напевне в тму місці, де на цв'яшку буде висіти тй журнал з вирваними сторінками. 😊 Дорослі у цій країні мали б зрозуміти, що всі заяви зеленої влади - це казки для дітей. Або дорослих, які так і не вийшли з дитячого віку.
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12.05.2021 09:20
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ЕС не сертицифицировал индийское и китайское гауно, которое вкалывает 95 квартал населению.
Что это яйцеголовое несет? Зачем врёт?
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12.05.2021 08:51 Ответить
Аусвайс від Степашки.
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12.05.2021 08:54 Ответить
Максим Степанов уверяет ..... надо поменять слово на наебы...ет !
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12.05.2021 08:56 Ответить
Меня перед прививкой медсестра записала в замызганый журнал с вываливающимися засаленными страницами. Где мне получить сертификат про прививку ?
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12.05.2021 09:09 Ответить
В онлайні Вітчизняні COVID-сертифікати дозволять громадянам України подорожувати без обмежень, - Степанов - Цензор.НЕТ 7589
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12.05.2021 09:14 Ответить
Напевне в тму місці, де на цв'яшку буде висіти тй журнал з вирваними сторінками. 😊 Дорослі у цій країні мали б зрозуміти, що всі заяви зеленої влади - це казки для дітей. Або дорослих, які так і не вийшли з дитячого віку.
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12.05.2021 09:20 Ответить
Че слабо было страницу из журнала вырвать?
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12.05.2021 11:10 Ответить
Хер вам от зели, а не свободные поездки. 25 мая заседание Ес, где приймут паспорта вакцинизации. А на границе можно эту статью показывать, вместо вакцин. За что нас так обидели. Фельдшер с клоуном командует
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12.05.2021 09:31 Ответить
Не ображайте степашку. Не фельдшер, а САНІТАР. Нарід так мріяв, щоб такий "проФФесійний медик" керував МОЗ. Що отримав.
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12.05.2021 10:29 Ответить
Зараз степашка скопіює в Європі новий ковід-паспорт та потім будут нам розповідати про "велике досягнення" зє-командора
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12.05.2021 09:33 Ответить
разговор со степашкой ))
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12.05.2021 10:01 Ответить
По территории Украины.
Просто он забыл добавить.
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12.05.2021 10:07 Ответить
 
 