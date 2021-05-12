Отечественные COVID-сертификаты позволят гражданам Украины путешествовать без ограничений, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов уверяет, что отечественные ковидные сертификаты позволят украинцам путешествовать по миру без каких-либо ограничений.

"Специалисты и команда Минздрава вместе со специалистами Минцифры разработали соответствующее программное обеспечение, которое позволит получать такие сертификаты в онлайн-режиме", - сказал Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Степанов отметил, что сертификаты будут содержать всю необходимую информацию о вакцинации, в том числе и ту, которую прогнозируемо будет требовать ЕС и ВОЗ. По его словам, речь идет о прогнозируемых данных, потому что на сегодняшний день еще нет окончательного перечня информации, которая должна содержаться в этих документах, то есть ЕС еще не определился с этим.

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При этом министр добавил, что Минздрав проводит консультации с европейскими коллегами, и "мы знаем, какая потенциальная информация может содержаться там".

"Украина будет иметь такие сертификаты, которые позволят украинцам путешествовать без каких-либо ограничений", - заверил Степанов.

Он добавил, что начать выдачу гражданам ковидных сертификатов планируют до 1 июля 2021 года.