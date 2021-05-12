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Надання Україні ПДЧ не вплине на ескалацію з боку Росії, - Таран

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Надання Україні ПДЧ не вплине на ескалацію з боку Росії, - Таран

Отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) не вплине на посилення ескалації з боку Російської Федерації щодо України.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран журналістам після виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни" в середу, відповідаючи на запитання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я вважаю, що надання Україні ПДЧ жодним чином не вплине на агресивні устремління Російської Федерації та її плани. Хіба в 2014 році ми отримували ПДЧ? Або в 2014 році нас запрошували в НАТО? Згадайте, це ніяким чином не завадило Росії окупувати територію Криму і почати агресію на сході України", - сказав Таран.

Також читайте: Військовослужбовці ЗСУ вже мислять по-натівськи, - Таран

Автор: Анастасія Потіха
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Вероятно да. Но это будет шаг в нужном направлении. И придаст Украине и особенно его руководству и военным больше решимости и уверенности.
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12.05.2021 12:15 Відповісти
а вы обязаны реагировать на то, что оккупанту нравится, а что нет? Нужно постоянно заглядывать в...
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12.05.2021 12:20 Відповісти
какой-то набор слов...
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12.05.2021 12:32 Відповісти
 
 