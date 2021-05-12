Надання Україні ПДЧ не вплине на ескалацію з боку Росії, - Таран
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Отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) не вплине на посилення ескалації з боку Російської Федерації щодо України.
Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран журналістам після виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни" в середу, відповідаючи на запитання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я вважаю, що надання Україні ПДЧ жодним чином не вплине на агресивні устремління Російської Федерації та її плани. Хіба в 2014 році ми отримували ПДЧ? Або в 2014 році нас запрошували в НАТО? Згадайте, це ніяким чином не завадило Росії окупувати територію Криму і почати агресію на сході України", - сказав Таран.
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Андерсен a4cbf7de
показати весь коментар12.05.2021 12:15 Відповісти Мені подобається 0
Aleks_15
показати весь коментар12.05.2021 12:20 Відповісти Мені подобається 1
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Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар12.05.2021 12:32 Відповісти Мені подобається 0
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