Надання Україні ПДЧ не вплине на ескалацію з боку Росії, - Таран

Отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) не вплине на посилення ескалації з боку Російської Федерації щодо України.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран журналістам після виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни" в середу, відповідаючи на запитання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я вважаю, що надання Україні ПДЧ жодним чином не вплине на агресивні устремління Російської Федерації та її плани. Хіба в 2014 році ми отримували ПДЧ? Або в 2014 році нас запрошували в НАТО? Згадайте, це ніяким чином не завадило Росії окупувати територію Криму і почати агресію на сході України", - сказав Таран.

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