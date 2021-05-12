Спроможності ВМС України будуть відновлені протягом двох-трьох років, - Таран
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр оборони України Андрій Таран розповів про положення Стратегії воєнної безпеки країни. Вони передбачають збільшення військово-морського потенціалу України для посилення засобів оборони в Азово-Чорноморському регіоні.
Про це повідомляє пресслужба Мінборони, передає Цензор.НЕТ.
Таран зазначив, що для нього пріоритет - розвиток Військово-морських сил України.
"Реалізація вже закладених проєктів дасть змогу протягом двох-трьох років значно відновити спроможності ВМС", - зазначив міністр.
Топ коментарі
+7 NonCFist
показати весь коментар12.05.2021 12:48
+7 Small Jerboa
показати весь коментар12.05.2021 12:54
+4 Envoy
показати весь коментар12.05.2021 12:49
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Затем два года УНИЧТОЖАЛИ все, что строил и покупал Порошенко.
А теперь, ВДРУГ обещают все, что успели порушить - восстановить?
Что-то СЛАБО вериться в ваши обещалки...
игра слов
Мы не можем соревноваться с рашкой по количеству кораблей и подлодок.
Но должны иметь ракеты, которые могут их потопить.