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Спроможності ВМС України будуть відновлені протягом двох-трьох років, - Таран

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Спроможності ВМС України будуть відновлені протягом двох-трьох років, - Таран

Міністр оборони України Андрій Таран розповів про положення Стратегії воєнної безпеки країни. Вони передбачають збільшення військово-морського потенціалу України для посилення засобів оборони в Азово-Чорноморському регіоні.

Про це повідомляє пресслужба Мінборони, передає Цензор.НЕТ.

Таран зазначив, що для нього пріоритет - розвиток Військово-морських сил України.

"Реалізація вже закладених проєктів дасть змогу протягом двох-трьох років значно відновити спроможності ВМС", - зазначив міністр.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
_У них всё хорошее - в будущем. Всё плохое для народа - прямо сейчас. И скорей за всё у нас нет этих 2-3 лет.
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12.05.2021 12:48
+7
Пять лет РЖАЛИ над катерами, что Порошенко строил и покупал.
Затем два года УНИЧТОЖАЛИ все, что строил и покупал Порошенко.
А теперь, ВДРУГ обещают все, что успели порушить - восстановить?
Что-то СЛАБО вериться в ваши обещалки...
Способности ВМС Украины будут восстановлены в течение двух-трех лет, - Таран - Цензор.НЕТ 9458
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12.05.2021 12:54
+4
Через два-три года уже будет десять лет войны .
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12.05.2021 12:49
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Способности ВМС Украины будут восстановлены в течение двух-трех лет, - Таран - Цензор.НЕТ 1140...раша даст тебе 2-3 года? точно?
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12.05.2021 12:44 Відповісти
А куди вона дінеться?
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12.05.2021 12:50 Відповісти
пощезне...(хай би з ***** почалось))) щоб у кремлівську стіну... з траурним салютом - там і фєйєрверками - по усьому світу))))
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12.05.2021 12:54 Відповісти
Таран просто не розуміє всього комплексу проблем які потрібно вирішити для відновлення боєздатності ВМСУ. Нам потрібно побудувати власну військову систему супутникового зв'язку для повноцінного використання дронів, повітряних, надводних та підводних, а це затягнеться на 15-20 років і без цього говорити про якусь боєздатність ВМСУ це просто смішити людей!
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12.05.2021 12:55 Відповісти
_У них всё хорошее - в будущем. Всё плохое для народа - прямо сейчас. И скорей за всё у нас нет этих 2-3 лет.
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12.05.2021 12:48 Відповісти
Через два-три года уже будет десять лет войны .
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12.05.2021 12:49 Відповісти
Всё таки необходима обязательная психиатрическая экспертиза, независимого консилиума профильных специалистов, людей кандидатов на госДолжности, особенно в Армии.
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12.05.2021 12:50 Відповісти
Да он и не йокнутый. Он просто знай себе брешет! Язык без костей.
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12.05.2021 12:54 Відповісти
Пять лет РЖАЛИ над катерами, что Порошенко строил и покупал.
Затем два года УНИЧТОЖАЛИ все, что строил и покупал Порошенко.
А теперь, ВДРУГ обещают все, что успели порушить - восстановить?
Что-то СЛАБО вериться в ваши обещалки...
Способности ВМС Украины будут восстановлены в течение двух-трех лет, - Таран - Цензор.НЕТ 9458
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12.05.2021 12:54 Відповісти
А шо саме знічтожили? Щось не чув.
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12.05.2021 13:03 Відповісти
тому, що не шукав.
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12.05.2021 13:10 Відповісти
Спроможності ВМС України будуть відновлені протягом двох-трьох років, - Таран - Цензор.НЕТ 9158
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12.05.2021 13:11 Відповісти
значительно восстановить-это совсем не значит восстановить...
игра слов
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12.05.2021 12:55 Відповісти
Идиотов слишком много,людей мало.Гете
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12.05.2021 12:59 Відповісти
Нам нужны ракетные и противоракетные войска.....
Мы не можем соревноваться с рашкой по количеству кораблей и подлодок.
Но должны иметь ракеты, которые могут их потопить.
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12.05.2021 13:04 Відповісти
Відновлення ВМС України означає те,що корабельний склад стане до рівня 20 лютого 2014 року,коли окупант РФ силою захопила наші кораблі: 3 корвета,4 ракетні катери,2 тральщика,2 десантні суда,підводний човен та інше,що склало біля 3/4 складу всього нашого флоту!А головне - ми втратили основні наші 2 військово-морські бази!Раша - единий та сильний ворог України!!!
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12.05.2021 13:09 Відповісти
Говорили,балакали- сіли та й заплакали...
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12.05.2021 13:41 Відповісти
Спроможності ВМС України будуть відновлені протягом двох-трьох років....Відновлення чого ? Спроможностей флоту який зовсім не зміг протистояти окупації Криму, і без бою і навіть жодного постріла був захоплений лютим ворогом загарбником.
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12.05.2021 14:45 Відповісти
Я не спец, но не уместнее было бы потратить деньги на те же Нептуны и другие РК, чтобы их были тысячи, и у кацапов не возникало сомнений, что на каждый танк, самолет или машину что-то да прилетит. И не стесняться запускать, пока на своей территории в сторону оккупантов. А списывать на сбой в маневрах, "криворукость" расчета, заблудились, случай, промысел Божий...
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12.05.2021 15:20 Відповісти
Таран, не ****@, один корвет не можете построить уже скоро как десять лет пройдет от закладки киля. Если строить по нормальным нормам, то головной корабль такого класса заберет как минимум 5 лет на заводе. А, потом, испытания, обучение экипажа, и т.п. Так что, дурень думкой богатеет и надеется на Штаты.
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12.05.2021 15:26 Відповісти
это не идиот, это идиотище!
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12.05.2021 15:28 Відповісти
 
 