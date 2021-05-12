Спроможності ВМС України будуть відновлені протягом двох-трьох років, - Таран

Міністр оборони України Андрій Таран розповів про положення Стратегії воєнної безпеки країни. Вони передбачають збільшення військово-морського потенціалу України для посилення засобів оборони в Азово-Чорноморському регіоні.

Про це повідомляє пресслужба Мінборони, передає Цензор.НЕТ.

Таран зазначив, що для нього пріоритет - розвиток Військово-морських сил України.

"Реалізація вже закладених проєктів дасть змогу протягом двох-трьох років значно відновити спроможності ВМС", - зазначив міністр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ВМС ЗСУ спільно з береговою охороною США провели тренування типу PASSEX в акваторії Чорного моря. ФОТОрепортаж