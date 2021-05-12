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ВМС (1317) Таран Андрей (267)

Способности ВМС Украины будут восстановлены в течение двух-трех лет, - Таран

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Способности ВМС Украины будут восстановлены в течение двух-трех лет, - Таран

Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал о положениях Стратегии военной безопасности страны. Они предусматривают увеличение военно-морского потенциала Украины для усиления средств обороны в Азово-Черноморском регионе.

Об этом сообщает пресс-служба Минбороны, передает Цензор.НЕТ.

Таран отметил, что для него приоритет - развитие Военно-морских сил Украины.

"Реализация уже заложенных проектов позволит в течение двух-трех лет значительно восстановить способности ВМС", - отметил министр.

Читайте также: Украина нуждается в усилении ПВО: РФ может в любой момент нанести ракетный удар, - Таран
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Топ комментарии
+7
_У них всё хорошее - в будущем. Всё плохое для народа - прямо сейчас. И скорей за всё у нас нет этих 2-3 лет.
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12.05.2021 12:48
+7
Пять лет РЖАЛИ над катерами, что Порошенко строил и покупал.
Затем два года УНИЧТОЖАЛИ все, что строил и покупал Порошенко.
А теперь, ВДРУГ обещают все, что успели порушить - восстановить?
Что-то СЛАБО вериться в ваши обещалки...
Способности ВМС Украины будут восстановлены в течение двух-трех лет, - Таран - Цензор.НЕТ 9458
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12.05.2021 12:54
+4
Через два-три года уже будет десять лет войны .
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12.05.2021 12:49
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Способности ВМС Украины будут восстановлены в течение двух-трех лет, - Таран - Цензор.НЕТ 1140...раша даст тебе 2-3 года? точно?
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12.05.2021 12:44 Ответить
А куди вона дінеться?
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12.05.2021 12:50 Ответить
пощезне...(хай би з ***** почалось))) щоб у кремлівську стіну... з траурним салютом - там і фєйєрверками - по усьому світу))))
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12.05.2021 12:54 Ответить
Таран просто не розуміє всього комплексу проблем які потрібно вирішити для відновлення боєздатності ВМСУ. Нам потрібно побудувати власну військову систему супутникового зв'язку для повноцінного використання дронів, повітряних, надводних та підводних, а це затягнеться на 15-20 років і без цього говорити про якусь боєздатність ВМСУ це просто смішити людей!
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12.05.2021 12:55 Ответить
_У них всё хорошее - в будущем. Всё плохое для народа - прямо сейчас. И скорей за всё у нас нет этих 2-3 лет.
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12.05.2021 12:48 Ответить
Через два-три года уже будет десять лет войны .
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12.05.2021 12:49 Ответить
Всё таки необходима обязательная психиатрическая экспертиза, независимого консилиума профильных специалистов, людей кандидатов на госДолжности, особенно в Армии.
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12.05.2021 12:50 Ответить
Да он и не йокнутый. Он просто знай себе брешет! Язык без костей.
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12.05.2021 12:54 Ответить
Пять лет РЖАЛИ над катерами, что Порошенко строил и покупал.
Затем два года УНИЧТОЖАЛИ все, что строил и покупал Порошенко.
А теперь, ВДРУГ обещают все, что успели порушить - восстановить?
Что-то СЛАБО вериться в ваши обещалки...
Способности ВМС Украины будут восстановлены в течение двух-трех лет, - Таран - Цензор.НЕТ 9458
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12.05.2021 12:54 Ответить
А шо саме знічтожили? Щось не чув.
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12.05.2021 13:03 Ответить
тому, що не шукав.
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12.05.2021 13:10 Ответить
Спроможності ВМС України будуть відновлені протягом двох-трьох років, - Таран - Цензор.НЕТ 9158
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12.05.2021 13:11 Ответить
значительно восстановить-это совсем не значит восстановить...
игра слов
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12.05.2021 12:55 Ответить
Идиотов слишком много,людей мало.Гете
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12.05.2021 12:59 Ответить
Нам нужны ракетные и противоракетные войска.....
Мы не можем соревноваться с рашкой по количеству кораблей и подлодок.
Но должны иметь ракеты, которые могут их потопить.
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12.05.2021 13:04 Ответить
Відновлення ВМС України означає те,що корабельний склад стане до рівня 20 лютого 2014 року,коли окупант РФ силою захопила наші кораблі: 3 корвета,4 ракетні катери,2 тральщика,2 десантні суда,підводний човен та інше,що склало біля 3/4 складу всього нашого флоту!А головне - ми втратили основні наші 2 військово-морські бази!Раша - единий та сильний ворог України!!!
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12.05.2021 13:09 Ответить
Говорили,балакали- сіли та й заплакали...
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12.05.2021 13:41 Ответить
Спроможності ВМС України будуть відновлені протягом двох-трьох років....Відновлення чого ? Спроможностей флоту який зовсім не зміг протистояти окупації Криму, і без бою і навіть жодного постріла був захоплений лютим ворогом загарбником.
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12.05.2021 14:45 Ответить
Я не спец, но не уместнее было бы потратить деньги на те же Нептуны и другие РК, чтобы их были тысячи, и у кацапов не возникало сомнений, что на каждый танк, самолет или машину что-то да прилетит. И не стесняться запускать, пока на своей территории в сторону оккупантов. А списывать на сбой в маневрах, "криворукость" расчета, заблудились, случай, промысел Божий...
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12.05.2021 15:20 Ответить
Таран, не ****@, один корвет не можете построить уже скоро как десять лет пройдет от закладки киля. Если строить по нормальным нормам, то головной корабль такого класса заберет как минимум 5 лет на заводе. А, потом, испытания, обучение экипажа, и т.п. Так что, дурень думкой богатеет и надеется на Штаты.
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12.05.2021 15:26 Ответить
это не идиот, это идиотище!
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12.05.2021 15:28 Ответить
 
 