Способности ВМС Украины будут восстановлены в течение двух-трех лет, - Таран
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал о положениях Стратегии военной безопасности страны. Они предусматривают увеличение военно-морского потенциала Украины для усиления средств обороны в Азово-Черноморском регионе.
Об этом сообщает пресс-служба Минбороны, передает Цензор.НЕТ.
Таран отметил, что для него приоритет - развитие Военно-морских сил Украины.
"Реализация уже заложенных проектов позволит в течение двух-трех лет значительно восстановить способности ВМС", - отметил министр.
Топ комментарии
+7 NonCFist
показать весь комментарий12.05.2021 12:48
+7 Small Jerboa
показать весь комментарий12.05.2021 12:54
+4 Envoy
показать весь комментарий12.05.2021 12:49
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Затем два года УНИЧТОЖАЛИ все, что строил и покупал Порошенко.
А теперь, ВДРУГ обещают все, что успели порушить - восстановить?
Что-то СЛАБО вериться в ваши обещалки...
игра слов
Мы не можем соревноваться с рашкой по количеству кораблей и подлодок.
Но должны иметь ракеты, которые могут их потопить.