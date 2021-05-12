Кабмін створив Бюро економічної безпеки, - Шмигаль
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Кабмін прийняв постанову про створення Бюро економічної безпеки.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Бюро економічної безпеки - створено. БЕБ отримає статус центрального органу виконавчої влади і буде займатися всіма злочинами у сфері економіки", - прокоментував прем'єр прийняття постанови про створення Бюро економічної безпеки.
Раніше Шмигаль також зазначив, що в ході сьогоднішнього засідання Кабмін прийме постанову про створення Бюро економічної безпеки.
Топ коментарі
+5 Mykhailo Stepanov
показати весь коментар12.05.2021 15:23
+5 Andriy Kalnyshevsky
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+3 Igor Budnik b2adf589
показати весь коментар12.05.2021 15:26
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Будь ласка, зачекайте...
Тепер у Шмигаля буде своє бюро яке рослідуватиме діяльність Шмигаля.
Это не закон...
А нада Космической..
Вони зможуть дуже легко забирати справи під своє "крило" і "вертіти їх до посиніння" - висновок - свої не сядуть .
https://www.youtube.com/watch?v=QPoc9zWJ_ZY