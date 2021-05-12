Кабмін створив Бюро економічної безпеки, - Шмигаль

Кабмін прийняв постанову про створення Бюро економічної безпеки.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Бюро економічної безпеки - створено. БЕБ отримає статус центрального органу виконавчої влади і буде займатися всіма злочинами у сфері економіки", - прокоментував прем'єр прийняття постанови про створення Бюро економічної безпеки.

Раніше Шмигаль також зазначив, що в ході сьогоднішнього засідання Кабмін прийме постанову про створення Бюро економічної безпеки.

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