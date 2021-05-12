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Кабмін (6264) Денис Шмигаль (2703) Бюро економічної безпеки (200)

Кабмін створив Бюро економічної безпеки, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Кабмін створив Бюро економічної безпеки, - Шмигаль

Кабмін прийняв постанову про створення Бюро економічної безпеки.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Бюро економічної безпеки - створено. БЕБ отримає статус центрального органу виконавчої влади і буде займатися всіма злочинами у сфері економіки", - прокоментував прем'єр прийняття постанови про створення Бюро економічної безпеки.

Раніше Шмигаль також зазначив, що в ході сьогоднішнього засідання Кабмін прийме постанову про створення Бюро економічної безпеки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Профільний комітет обрав у комісію з призначення глави Бюро економічної безпеки рекомендованих Гетманцевим кандидатів. Решту взагалі не запросили на засідання, - ЗМІ. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
все к чему прикасается Шмыгаль превращается в говно
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12.05.2021 15:23
+5
Нарешті!
Тепер у Шмигаля буде своє бюро яке рослідуватиме діяльність Шмигаля.
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12.05.2021 15:23
+3
Что вы еще , зеленые придурки не создали? Лигу сексуальных реформ, верховный троллейбусный совет, или антикоррупционную рыгаловку?
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12.05.2021 15:26
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все к чему прикасается Шмыгаль превращается в говно
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12.05.2021 15:23 Відповісти
БЭБ - Беня, Экономический Борец Кабмин создал Бюро экономической безопасности, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5152
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12.05.2021 15:27 Відповісти
- Знаете, Воробьянинов, этот стул напоминает мне нашу жизнь. Мы тоже плывем по течению. Нас топят, мы выплываем, хотя, кажется, никого этим не радуем. Нас никто не любит, если не считать уголовногорозыска, который тоже нас не любит. Никому до нас нет дела. (с)
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12.05.2021 15:44 Відповісти
шмыгаль, - сам есть говно, до которого дотронулся Зебил
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12.05.2021 15:44 Відповісти
Нарешті!
Тепер у Шмигаля буде своє бюро яке рослідуватиме діяльність Шмигаля.
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12.05.2021 15:23 Відповісти
Постановление кабмина...это филькина грамота...любой следующий кабмин его может на раз отменить или изменить...
Это не закон...
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12.05.2021 15:24 Відповісти
Что вы еще , зеленые придурки не создали? Лигу сексуальных реформ, верховный троллейбусный совет, или антикоррупционную рыгаловку?
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12.05.2021 15:26 Відповісти
Вы хоть читайте не только заголовок, Бюро эконом.безопасности создано в феврале этого года на основании Закона ВР https://censor.net/ru/news/3247620/razumkov_podpisal_zakony_o_byuro_ekonomicheskoyi_bezopasnosti_i_o_srokah_likvidatsii_nalogovoyi_militsii
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12.05.2021 15:41 Відповісти
Читать ты уже научился, теперь еще попродуй научиться шевелить мозгом, хотя бы спинным. Закон принятый самими слугами урода - это что индульгенция от бреда который они творят? Все через жепу, а с законом или без - это вопрос второй. Все эти смены вывесок делаются с одной целью - завести на теплые должности своих людей.
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13.05.2021 13:53 Відповісти
Придурок, читать я научился где-то лет 65 назад, когда тебя еще и в проекте не было.
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13.05.2021 14:06 Відповісти
Комической...
А нада Космической..
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12.05.2021 15:27 Відповісти
охороняти найгіршу економіку в Європі - ну це тільки Ахметов в цьому зацікавлений.
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12.05.2021 15:28 Відповісти
Охороняти, щоб не росла. Клоуни нічого робити, крім красти не вміють.
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12.05.2021 15:29 Відповісти
Все логічно - потрібен "орган" , яким вони можуть керувати і контролювати ...
Вони зможуть дуже легко забирати справи під своє "крило" і "вертіти їх до посиніння" - висновок - свої не сядуть . Кабмін створив Бюро економічної безпеки, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3341
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12.05.2021 15:32 Відповісти
Вот в чем надо отдать должное этим клоунам так это умение пудрить мозги. Создается очередная контора-никанора!!!!!!
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12.05.2021 15:33 Відповісти
таможню они уже остановили - то шо стоило 2 доллара за единицу, сейчас хотят 10 , а конечный покупатель столько не заплатит ,значит все позиция ушла с рынка, кому хорошо, покупателю конечному? нет ,а ведь найдутся кто завезет то же только дешевле - монополия называется, искусственная монополия, теперь БЭБ - вы плохо к слугам относитесь - мы идем к вам)))
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12.05.2021 15:33 Відповісти
БЭБ... Что-то напоминает... А, точно, бебибокс обещанный зелей. Зебабушке таки нужны памперсы няньчить зевнучка, самые дорогие разумеется.
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12.05.2021 15:36 Відповісти
Все коррумпированные налоговики на низком старте! А куда ж их деть! В Бюро экономической безопасности место всем найдется!
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12.05.2021 15:39 Відповісти
Кабмін створив Бюро економічної безпеки, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4821 А що не так із "обшуками в Медведчука"?! Чому немає радості?!
https://www.youtube.com/watch?v=QPoc9zWJ_ZY
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12.05.2021 15:40 Відповісти
В любой непонятной ситуации, особенно, если американцы наседают и требуют бороться с коррупцией, - создавай БЭБ. А дальше, - по ситуации...
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12.05.2021 15:46 Відповісти
еБЭБ твою мат, Зеля, что ты творишь, дурилка картонная?!
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12.05.2021 15:47 Відповісти
Важко їм буде . Любе розслідування виходитеме на Порошенко. А на нього краще не виходить. Коло.
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12.05.2021 15:51 Відповісти
На раисе во всем Обама был виноват, даже в подъездах срал, в Украине - Порошенко. Это провал, кацап!
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12.05.2021 16:13 Відповісти
Старое ОБХСС.
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12.05.2021 18:05 Відповісти
Ну чем то же им заниматься надо, одно закрыли, другое открыли и вроде как делом заняты! ДАБИ тоже недавно закрыли, теперь открыли... - отличная работа!
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12.05.2021 19:24 Відповісти
Родственников пристроили что ли?
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12.05.2021 19:32 Відповісти
всё, пипец всем ФОПам..
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12.05.2021 20:33 Відповісти
 
 