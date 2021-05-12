Кабмин создал Бюро экономической безопасности, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Кабмин принял постановление о создании Бюро экономической безопасности.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Бюро экономической безопасности - создано. БЭБ получит статус центрального органа исполнительной власти и будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики", - прокомментировал премьер принятие постановления о создании Бюро экономической безопасности.
Ранее Шмыгаль также отметил, что в ходе сегодняшего заседания Кабмин примет постановление о создании Бюро экономической безопасности.
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Тепер у Шмигаля буде своє бюро яке рослідуватиме діяльність Шмигаля.
Это не закон...
А нада Космической..
Вони зможуть дуже легко забирати справи під своє "крило" і "вертіти їх до посиніння" - висновок - свої не сядуть .
https://www.youtube.com/watch?v=QPoc9zWJ_ZY