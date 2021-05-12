Кабмин создал Бюро экономической безопасности, - Шмыгаль

Кабмин принял постановление о создании Бюро экономической безопасности.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Бюро экономической безопасности - создано. БЭБ получит статус центрального органа исполнительной власти и будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики", - прокомментировал премьер принятие постановления о создании Бюро экономической безопасности.

Ранее Шмыгаль также отметил, что в ходе сегодняшего заседания Кабмин примет постановление о создании Бюро экономической безопасности.

Читайте также: Разумков подписал законы о Бюро экономической безопасности и о сроках ликвидации налоговой милиции