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Кабмин (13803) Шмыгаль Денис (2322) Бюро экономической безопасности (167)

Кабмин создал Бюро экономической безопасности, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Кабмин создал Бюро экономической безопасности, - Шмыгаль

Кабмин принял постановление о создании Бюро экономической безопасности.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Бюро экономической безопасности - создано. БЭБ получит статус центрального органа исполнительной власти и будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики", - прокомментировал премьер принятие постановления о создании Бюро экономической безопасности.

Ранее Шмыгаль также отметил, что в ходе сегодняшего заседания Кабмин примет постановление о создании Бюро экономической безопасности.

Читайте также: Разумков подписал законы о Бюро экономической безопасности и о сроках ликвидации налоговой милиции

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
все к чему прикасается Шмыгаль превращается в говно
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12.05.2021 15:23
+5
Нарешті!
Тепер у Шмигаля буде своє бюро яке рослідуватиме діяльність Шмигаля.
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12.05.2021 15:23
+3
Что вы еще , зеленые придурки не создали? Лигу сексуальных реформ, верховный троллейбусный совет, или антикоррупционную рыгаловку?
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12.05.2021 15:26
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все к чему прикасается Шмыгаль превращается в говно
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12.05.2021 15:23 Ответить
БЭБ - Беня, Экономический Борец Кабмин создал Бюро экономической безопасности, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5152
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12.05.2021 15:27 Ответить
- Знаете, Воробьянинов, этот стул напоминает мне нашу жизнь. Мы тоже плывем по течению. Нас топят, мы выплываем, хотя, кажется, никого этим не радуем. Нас никто не любит, если не считать уголовногорозыска, который тоже нас не любит. Никому до нас нет дела. (с)
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12.05.2021 15:44 Ответить
шмыгаль, - сам есть говно, до которого дотронулся Зебил
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12.05.2021 15:44 Ответить
Нарешті!
Тепер у Шмигаля буде своє бюро яке рослідуватиме діяльність Шмигаля.
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12.05.2021 15:23 Ответить
Постановление кабмина...это филькина грамота...любой следующий кабмин его может на раз отменить или изменить...
Это не закон...
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12.05.2021 15:24 Ответить
Что вы еще , зеленые придурки не создали? Лигу сексуальных реформ, верховный троллейбусный совет, или антикоррупционную рыгаловку?
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12.05.2021 15:26 Ответить
Вы хоть читайте не только заголовок, Бюро эконом.безопасности создано в феврале этого года на основании Закона ВР https://censor.net/ru/news/3247620/razumkov_podpisal_zakony_o_byuro_ekonomicheskoyi_bezopasnosti_i_o_srokah_likvidatsii_nalogovoyi_militsii
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12.05.2021 15:41 Ответить
Читать ты уже научился, теперь еще попродуй научиться шевелить мозгом, хотя бы спинным. Закон принятый самими слугами урода - это что индульгенция от бреда который они творят? Все через жепу, а с законом или без - это вопрос второй. Все эти смены вывесок делаются с одной целью - завести на теплые должности своих людей.
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13.05.2021 13:53 Ответить
Придурок, читать я научился где-то лет 65 назад, когда тебя еще и в проекте не было.
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13.05.2021 14:06 Ответить
Комической...
А нада Космической..
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12.05.2021 15:27 Ответить
охороняти найгіршу економіку в Європі - ну це тільки Ахметов в цьому зацікавлений.
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12.05.2021 15:28 Ответить
Охороняти, щоб не росла. Клоуни нічого робити, крім красти не вміють.
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12.05.2021 15:29 Ответить
Все логічно - потрібен "орган" , яким вони можуть керувати і контролювати ...
Вони зможуть дуже легко забирати справи під своє "крило" і "вертіти їх до посиніння" - висновок - свої не сядуть . Кабмін створив Бюро економічної безпеки, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3341
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12.05.2021 15:32 Ответить
Вот в чем надо отдать должное этим клоунам так это умение пудрить мозги. Создается очередная контора-никанора!!!!!!
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12.05.2021 15:33 Ответить
таможню они уже остановили - то шо стоило 2 доллара за единицу, сейчас хотят 10 , а конечный покупатель столько не заплатит ,значит все позиция ушла с рынка, кому хорошо, покупателю конечному? нет ,а ведь найдутся кто завезет то же только дешевле - монополия называется, искусственная монополия, теперь БЭБ - вы плохо к слугам относитесь - мы идем к вам)))
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12.05.2021 15:33 Ответить
БЭБ... Что-то напоминает... А, точно, бебибокс обещанный зелей. Зебабушке таки нужны памперсы няньчить зевнучка, самые дорогие разумеется.
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12.05.2021 15:36 Ответить
Все коррумпированные налоговики на низком старте! А куда ж их деть! В Бюро экономической безопасности место всем найдется!
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12.05.2021 15:39 Ответить
Кабмін створив Бюро економічної безпеки, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4821 А що не так із "обшуками в Медведчука"?! Чому немає радості?!
https://www.youtube.com/watch?v=QPoc9zWJ_ZY
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12.05.2021 15:40 Ответить
В любой непонятной ситуации, особенно, если американцы наседают и требуют бороться с коррупцией, - создавай БЭБ. А дальше, - по ситуации...
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12.05.2021 15:46 Ответить
еБЭБ твою мат, Зеля, что ты творишь, дурилка картонная?!
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12.05.2021 15:47 Ответить
Важко їм буде . Любе розслідування виходитеме на Порошенко. А на нього краще не виходить. Коло.
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12.05.2021 15:51 Ответить
На раисе во всем Обама был виноват, даже в подъездах срал, в Украине - Порошенко. Это провал, кацап!
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12.05.2021 16:13 Ответить
Старое ОБХСС.
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12.05.2021 18:05 Ответить
Ну чем то же им заниматься надо, одно закрыли, другое открыли и вроде как делом заняты! ДАБИ тоже недавно закрыли, теперь открыли... - отличная работа!
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12.05.2021 19:24 Ответить
Родственников пристроили что ли?
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12.05.2021 19:32 Ответить
всё, пипец всем ФОПам..
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12.05.2021 20:33 Ответить
 
 