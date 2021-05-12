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Кабмин (13803) налоговая милиция (1850) Шмыгаль Денис (2322) Бюро экономической безопасности (167)

Сегодня Кабмин примет постановление о создании Бюро экономической безопасности. Это окончательный конец маски-шоу, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Сегодня Кабмин примет постановление о создании Бюро экономической безопасности. Это окончательный конец маски-шоу, - Шмыгаль

Сегодня, 12 мая, Кабмин в ходе выездного заседания примет постановление о создании Бюро экономической безопасности.

Об этом, открывая заседание Кабмина, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Вопрос исторический для истории современной Украины. Сегодня правительство примет постановление, которым будет создано Бюро экономической безопастности, которое получит статус центрального органа исполнительной власти и будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики. Создание Бюро экономической безопасности - это новая страница в отношениях государства и бизнеса. Это один из финальных шагов на пути к ликвидации налоговой милиции. Это окончание времен силового давления на бизнес, это окончательный конец маски-шоу, это новый аналитический подход к расследованию в сфере финансово-экономических преступлений", - отметил премьер.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+9
Вчера Медведчук "положил конец"на маски-шоу. Сегодня Кабмин примет постановление о создании Бюро экономической безопасности. Это окончательный конец маски-шоу, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5281
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12.05.2021 14:38
+9
ой ты оспади....сколько пафоса от очередной мыльной бульки...
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12.05.2021 14:43
+8
Еще одних борцунов посадят на шею бизнеса !
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12.05.2021 14:38
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Вчера Медведчук "положил конец"на маски-шоу. Сегодня Кабмин примет постановление о создании Бюро экономической безопасности. Это окончательный конец маски-шоу, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5281
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12.05.2021 14:38 Ответить
Та теперь главные борцы с маски-шоу - уборщица, охранник и дворник !
Быть шоу или не быть - решают они... Сегодня Кабмин примет постановление о создании Бюро экономической безопасности. Это окончательный конец маски-шоу, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9622
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12.05.2021 14:40 Ответить
а может охрана была не простая, а государственная? Произошел конфликт спецслужб
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12.05.2021 14:42 Ответить
Еще одних борцунов посадят на шею бизнеса !
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12.05.2021 14:38 Ответить
Ага, смотрите что-бы мы в этой вашей "революционной" конторе не увидели постных рож бывших "обэповцев" ,"налоговых полицейских" и сбушников, которые носились по предпринимателям, как лань по кукурузе в надежде срубить бабла за очередной чих
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12.05.2021 14:40 Ответить
как так?? это же проверенные кадры.. тот же портнов - будет замом со специальной задачей - открыть еще 100500 дел на неугодных зеленскому людей..
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12.05.2021 14:42 Ответить
маски-шоу в Украине начались с приходом вовки-шмаркли, когда оно начала назначать всяких проходимцев типа шмыгаля - на посты..
вот и сейчас - иммитация бурной деятельсти.. смотрим кого назначать в БЭБ командовать - человека ахметова или коломойского Сегодня Кабмин примет постановление о создании Бюро экономической безопасности. Это окончательный конец маски-шоу, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6852
ну надо же прикрывать операции по выводу средств в офшоры кипра и омана от программ "Велике крадивництво", "Фонд ковид19" та множество других деребана госбюджета Украины зеленским и его друзьями...
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12.05.2021 14:40 Ответить
"запомните этот твит" (с)
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12.05.2021 14:40 Ответить
ой ты оспади....сколько пафоса от очередной мыльной бульки...
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12.05.2021 14:43 Ответить
Они заслуженно считают своих избирателей патентоваными идиотами, отсюда и такой бессмысленный словесный поток. Мол, зебилам все равно "какая разница" про шо мы гутарим...
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12.05.2021 15:12 Ответить
Ачо, намордники можно будет уже не носить?
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12.05.2021 15:14 Ответить
А раніше маски-шоу були із Луни чи Марса? Хто назначив керівників цих масок, хто понесе відповідальність? Та кінець це як, підарешт чи автоматом у нову контору на хлібну посаду?
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12.05.2021 15:18 Ответить
Ой, как все расстроились... В масках теперь ходят все, теперь мусорам не прикольно. Теперь будут скафандр шоу? Или виртуалшлем шоу? Были УБЭПы, помню. Драли предпринимателей на бабло - куда там тем бандитам. Восстанавливают?
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12.05.2021 15:49 Ответить
 
 