Проєкт про промзабруднення потрібно допрацювати згідно зі стратегією економічної безпеки України, - РНБО

Проєкт закону №4167 "Про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності" потрібно допрацювати, остільки у існуючій редакції він загрожує економічній безпеці України.

Про це заявив заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони на засіданні Комітету ВРУ з питань екологічної політики та природокористування, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми, безумовно, підтримуємо підхід щодо імплемінтації гармонізації європейського законодавства у свіх сферах життєдіяльності, який насамперед стосується життя і здоров’я наших громадян. Але з іншого боку постає питання економічного забезпечення і питання збору відповідних податків, воно теж достатньо актуальне. Для того, щоб забезпечити систему охорони здоров’я наших громадян на відповідному рівні надання медичної допомоги", - пояснив Соловйов.

За його словами, РНБО виступає за імплементацію 75-ї директиви, проте досі не прораховано, які ризики це несе для економіки України.

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"Загроза полягає в тому, що Міністерство екології не проробило питання: а які економічні ризики несе ухвалення цього проєкту. Якщо підприємства будуть вимушені провести модернізацію, але залишать без надійної заробітної плати своїх робітників – це питання балансу. І це питання прогнозу. Тому загрозу економічній безпеці ми розглядаємо насамперед у цьому контексті", - пояснив Соловйов.

Саме тому, переконаний він, в проєкт мають бути внесені зміни – передусім у частину введення збірника найкращих доступних технологій та методів управління (НДТМ). Також має бути збільшено термін переходу на нові норми – з 4 до 7 років.

"Безумовно, є питання значного забруднення довкілля. Але у тому РНБО має побажання, щоб Міністерство екології запропонувало план поетапного переходу галузей економіки на найкращі доступні технології та методи управління. Також я маю надію, що приватний бізнес розуміє всю серйозність питання. Тому сім років - термін, який максимально визначений цим законодавством, - буде більш ніж достатнім, щоб промисловість України перейшла на європейські норми. Прошу врахувати ці зауваження", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликала Верховну Раду доопрацювати законопроєкт №4167, оскільки на його реалізацію необхідно знайти не менше $10 млрд. Таких грошей у промисловості, яка четвертий рік поспіль перебуває у кризі, немає. А проєкт не передбачає жодних механізмів державної підтримки, на відміну від країн ЄС.

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський закликав владу не брати на себе нереальні зобов'язання щодо термінів проведення екомодернізаціі. Замість цього, на його думку, влада повинна надати підтримку промисловості, як це роблять країни ЄС, і разом з бізнесом знайти джерела фінансування екомодернізаціі.