Директора харківського "коксохіму" підозрюють в забрудненні навколишнього середовища, - СБУ. ФОТО

У Харкові Служба безпеки України викрила у причетності до забруднення навколишнього середовища директора коксового заводу. Топменеджеру повідомлено про підозру у вчиненні злочину, а роботу заводу тимчасово припинено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що керівництво приватного підприємства організувало виробничий цикл з грубими порушеннями екологічних норм. Протягом восьми місяців завод здійснював понаднормативні викиди забруднюючих речовин у повітря без відповідного дозволу.

Менеджмент підприємства раніше вже притягували до адміністративної відповідальності за недотримання вимог щодо охорони атмосферного повітря. Попри це посадовці й далі не виконували приписи державних контролюючих органів щодо обов’язкового отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин. Комерсанти також не зважали на протестні акції мешканців міста, які вимагали негайного припинення порушень екологічного законодавства.

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Так, Харківський окружний адміністративний суд тимчасово припинив виробничу діяльність коксового заводу до отримання всіх необхідних дозволів.

Наразі директору підприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 241 (забруднення атмосферного повітря) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх посадовців, винних у завданні шкоди довкіллю та здоров’ю громадян.



