УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10148 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 904 15

Директора харківського "коксохіму" підозрюють в забрудненні навколишнього середовища, - СБУ. ФОТО

У Харкові Служба безпеки України викрила у причетності до забруднення навколишнього середовища директора коксового заводу. Топменеджеру повідомлено про підозру у вчиненні злочину, а роботу заводу тимчасово припинено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що керівництво приватного підприємства організувало виробничий цикл з грубими порушеннями екологічних норм. Протягом восьми місяців завод здійснював понаднормативні викиди забруднюючих речовин у повітря без відповідного дозволу.

Менеджмент підприємства раніше вже притягували до адміністративної відповідальності за недотримання вимог щодо охорони атмосферного повітря. Попри це посадовці й далі не виконували приписи державних контролюючих органів щодо обов’язкового отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин. Комерсанти також не зважали на протестні акції мешканців міста, які вимагали негайного припинення порушень екологічного законодавства.

Читайте також: Екологічними проблемами України всерйоз стурбовані країни-сусіди

Так, Харківський окружний адміністративний суд тимчасово припинив виробничу діяльність коксового заводу до отримання всіх необхідних дозволів.

Наразі директору підприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 241 (забруднення атмосферного повітря) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх посадовців, винних у завданні шкоди довкіллю та здоров’ю громадян.

Директора харківського коксохіму підозрюють в забрудненні навколишнього середовища, - СБУ 01
Директора харківського коксохіму підозрюють в забрудненні навколишнього середовища, - СБУ 02

Автор: 

забруднення (245) СБУ (12842) Харків (5623)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Харьковский Коксохим травит Харьков с начала 30х годов,когда Харьков ещё был столицей Украины.То есть не одно поколение харьковчан в абсолютно не угольно-металлургическом крае подохло от рака .Уже давно нет института Коксохим,структурным подразделением которого был завод.Убрав Завод,там можно развивать промышленный кластер ,строить дома чуть в стороне от жд .Рядом,леса,карьер по добыче песка и соответственно озеро.Городу есть куда развиваться коттеджами.
показати весь коментар
24.03.2021 18:24
+2
Так это не завод загрязняет , а директор ! Что же он ест ?
показати весь коментар
24.03.2021 17:19
+2
Не прошло и 50 ти лет как ЗАПИДОЗРЫЛИ в забруднении. Да ещё во времена ТОЛКУЧКИ на Новожаново там продохнуть легче было через жопу чем через органы дыхания. И вот те на нашли таки козла отпущения и ату его пужать да приговаривать "вот придёть весна и покажеть куда ты сукин сын срать ходил последние 50 лет, а за одно поинтересуйтесь, не маком ли он срал все эти годы".
показати весь коментар
24.03.2021 18:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так это не завод загрязняет , а директор ! Что же он ест ?
показати весь коментар
24.03.2021 17:19 Відповісти
Кривом Рогу приготовиться. Ну, или нет.
показати весь коментар
24.03.2021 17:21 Відповісти
Коксохим загрязняет окружающую среду ?
Не может быть!
показати весь коментар
24.03.2021 17:43 Відповісти
Вчера позавчера не загрязнял а сегодня бац взял и загрязнил.Здесь пахнет намереным саботажем направленым на зарытие завода и заводов зависимих от этого коксохима.
показати весь коментар
24.03.2021 17:47 Відповісти
пахнет дурно, можешь для своего удовольствия поселиться в этом районе и вдыхать эти ароматы.
показати весь коментар
24.03.2021 20:47 Відповісти
та все простійше, хтось ЖК побудувати задумав...
Гепи вже нема, от і розбійничають.
показати весь коментар
25.03.2021 00:34 Відповісти
Так директор забруднив середовище,чи може його комбінат? написано в заголовку,що директор все таки, дааааа крепкий мужичок,прямо геракакил якись!!!
показати весь коментар
24.03.2021 17:49 Відповісти
Не прошло и 50 ти лет как ЗАПИДОЗРЫЛИ в забруднении. Да ещё во времена ТОЛКУЧКИ на Новожаново там продохнуть легче было через жопу чем через органы дыхания. И вот те на нашли таки козла отпущения и ату его пужать да приговаривать "вот придёть весна и покажеть куда ты сукин сын срать ходил последние 50 лет, а за одно поинтересуйтесь, не маком ли он срал все эти годы".
показати весь коментар
24.03.2021 18:20 Відповісти
Не забываем ,неподалёку ,диканёвские очистные сооружения,которые тоже ароматы разносят ,такие,что глаза выедает.
показати весь коментар
24.03.2021 18:26 Відповісти
Давно пора, а то вся "Запорожсталь" в дыму и на город всё несёт...
показати весь коментар
24.03.2021 18:23 Відповісти
Харьковский Коксохим травит Харьков с начала 30х годов,когда Харьков ещё был столицей Украины.То есть не одно поколение харьковчан в абсолютно не угольно-металлургическом крае подохло от рака .Уже давно нет института Коксохим,структурным подразделением которого был завод.Убрав Завод,там можно развивать промышленный кластер ,строить дома чуть в стороне от жд .Рядом,леса,карьер по добыче песка и соответственно озеро.Городу есть куда развиваться коттеджами.
показати весь коментар
24.03.2021 18:24 Відповісти
Не проще вычислить директора
показати весь коментар
24.03.2021 19:39 Відповісти
эту зловонную клоаку, давно уже пора закрыть. Реально травят, порой окна открыть на проветривание нет возможности из-за химического зловония.
показати весь коментар
24.03.2021 20:45 Відповісти
Реку загадили,черная жижа течет.Ахметка задолбал.
показати весь коментар
24.03.2021 21:54 Відповісти
судя по фото завода он либо на трехдневке или вообще не рабочий.
показати весь коментар
25.03.2021 18:10 Відповісти
 
 