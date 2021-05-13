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Перший турецький безпілотник Bayraktar цього року отримають ВМС України

Новини Цензор.НЕТ Події

Перший турецький безпілотник Bayraktar цього року отримають ВМС України

Військово-морські сили України цього року отримають перший комплект безпілотного комплексу Bayraktar. Його збираються застосовувати як у Чорному, так і Азовському морях.

Про це під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни" повідомив командувач ВМС контрадмірал Олексій Неїжпапа, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Військово-морські сили, як і інші види/роди військ Збройних сил, як і весь цивілізований світ, переходять на безпілотні технології. Це крок вперед. І в цьому році у складі ВМС ми будемо мати перший комплект безпілотного комплексу Bayraktar, який буде застосовуватись як в Чорному, так і Азовському морях в інтересах як надводних сил, так і морської піхоти. В подальшому ми плануємо закупати в інтересах ВМС безпілотні протимінні системи, які дуже оптимальні і по ціні, і по ефективності застосування", - заявив Неїжпапа.

Він наголосив, що надалі приділятиметься більше уваги безпілотним можливостям Військово-морських сил ЗСУ.

Bayraktar TB2 - турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Розробка і виробництво компанії "Байкар Макина".
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Топ коментарі
+14
Первый турецкий беспилотник Bayraktar в этом году получат ВМС Украины - Цензор.НЕТ 783
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12.05.2021 19:25
+9
Йшов 7 рік війни....... І 30 рік тотального грабунку держави внутрішніми ворогами.
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12.05.2021 19:24
+5
Первый! На седьмом году войны! Один на все ВМС!
Грёбаный стыд!...
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12.05.2021 19:48
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Йшов 7 рік війни....... І 30 рік тотального грабунку держави внутрішніми ворогами.
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12.05.2021 19:24 Відповісти
Тролли устали 7 лет нести пургу!!!!
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12.05.2021 19:29 Відповісти
так була ж інформація, що в Україні повно байрактарів!! Так їх ще нема??? Як і українських новітніх ракетних комплексів, які мали були бути у військах ще 2 роки тому!!! То до чого ми готові?? До знищення ВСУ??
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12.05.2021 20:27 Відповісти
Що встигли купити за Пороха те і є. Нового більше нічого немає.
А встигли купити нажаль дуже мало так як все треба, а бюджет в України не резиновий.
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12.05.2021 22:23 Відповісти
Первый турецкий беспилотник Bayraktar в этом году получат ВМС Украины - Цензор.НЕТ 783
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12.05.2021 19:25 Відповісти
Так же по количеству упавших на месте старта и на собственных сограждан!
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12.05.2021 19:44 Відповісти
Ну, хоть в чем-то вы лапти обогнали Палестину Первый турецкий беспилотник Bayraktar в этом году получат ВМС Украины - Цензор.НЕТ 5630
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12.05.2021 20:24 Відповісти
Ты идиот?
Вопрос риторический.
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12.05.2021 20:27 Відповісти
получат
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12.05.2021 19:28 Відповісти
Заголовок писал магистр Йода?
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12.05.2021 19:29 Відповісти
Если б не поголовная корупция в Украине и кровососы олегархи, то люди б не знали куда деньги девать ! В Украине для этого есть всё - плодородные чернозёмы, полезные ископаемые и т.д.
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12.05.2021 19:39 Відповісти
не будет этих олигархов и коррупционеров, на их место придут другие, самые активные из людей, которые щаз яростно выступают за правду и справедливость...
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12.05.2021 20:22 Відповісти
да, мы с нашими ресурсами и положением страны должны жить на уровне финнов и уж лучше, чем штатники. Но кровососы выпивают всю кровь.
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12.05.2021 20:34 Відповісти
Аббревиатуру ВМС слабО осилить?
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12.05.2021 19:42 Відповісти
Ага...
то нієпімама собі іграшку купив? - будуть в ангарі тримати, комісіям показувати...
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12.05.2021 19:46 Відповісти
Первый! На седьмом году войны! Один на все ВМС!
Грёбаный стыд!...
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12.05.2021 19:48 Відповісти
згадалась Задунайська січ.
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12.05.2021 19:48 Відповісти
чим?
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12.05.2021 20:24 Відповісти
Це складний асоціативний процес.
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12.05.2021 20:27 Відповісти
але, хоч, ланцюжок послідовний?
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12.05.2021 20:32 Відповісти
боротьба українців з кацапською імперією
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12.05.2021 20:40 Відповісти
Спасибо тебе, США
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12.05.2021 19:53 Відповісти
Я не специалист, но мне непонятно зачем Байрактар в ВМС? Он что может нести какую то серьезную противокорабельную ракету, способную уничтожить крейсер или десантный корабль?
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12.05.2021 20:47 Відповісти
******* корита які по помилці називають бойовими кораблями тонуть від зіткнень не те що від ракети.
ФАКТ в тому що всі ******* кораблі це скляні пушки знищити які можна навіть маленькою ракетою бпла. Одне попадання і корабель виведено із бою, а там він сам потоне бо це тупо доказаний факт на десятках прикладів.
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12.05.2021 22:21 Відповісти
Це хто доказав? Недооцiнка ворога може стати страшною помилкою.
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12.05.2021 22:33 Відповісти
Це доказали баржі, круїзні судна та інші які після зіткнень топлять майже всі військові кораблі які би це нові кораблі крутих країн не були, при чому самі цивільні кораблі не отримують майже ніяких пошкоджень. Тупо факт.
А вислів про скляні пушки це навіть не те що факт це те як всі ******* військові кораблі задумуються та будуються. Саме тому всі цивілізовані країни намагаються як найшвидше перейти на дрони.

Так ось ворогів недооцінюють ті хто вірить що якесь корито в морі може зробити щось ворогу, а не буде банально взяте ворогом на абордаж чи взагалі потоплене маленькою ******** ракетою чи торпедою. Ворогів недооцінюють ті хто переносять методи ведення війни яка була років сто назад в ******** світ де зявились сотні видів нового озброєння яке повністю міняє всі правила гри.
А взагалі назвіть мені ******* морські бої, зіткнення, застосоване озброєння та наслідки.
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13.05.2021 13:18 Відповісти
А пам'ятаєте казки Зеленського про сотні Оплотів, які б могла Україна виробити, якби Порошенко всьо не вкрав?!Первый турецкий беспилотник Bayraktar в этом году получат ВМС Украины - Цензор.НЕТ 4665
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12.05.2021 21:55 Відповісти
Вони самі винні - голосували за Зе.
Я так думаю тут поможуть тільки масові розстріли виборців щоб в живих залишились тільки 25% і тоді не буде ніяких проблем. Але ж нам так не можна ми типу толерантні прагнемо до цивілізації, а ось в ссср так робили - всіх хто був здатен думати розстріляли як наслідок маємо тепер проблему, маємо наслідки негативної селекції.
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12.05.2021 22:18 Відповісти
С беспилотниками научились бороться при помощи таких же беспилотников Запускаешь свои и сбиваешь все чужие.
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13.05.2021 03:02 Відповісти
Є вже бпла винищувачі??
Я вам відкрию секрет їх немає в жодної країни на озброєнні. Є багато в кого прототипи, но дальше через імбецильність та закостеніння мізків нічого не йшло.
І я так думаю першою країною яка поставить їх на озброєння буде Туреччина.

Но навіть якщо і так, а що це тоді дасть? Тоді вийде що замість людей гинутимуть дрони. А в цього нічого поганого немає, і війни закінчуватимуться тоді коли і ресурси.
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13.05.2021 13:24 Відповісти
самая научная страна мира - Украина - так и не смогла наладить производство ни одной нормальной техники... бараны? нет... долбодятлы с научными степенями...
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13.05.2021 07:24 Відповісти
Совки, негативна селекція і гора ворогів в державній системі.
Що смішно в приватників все виходить зразу і легко, но якщо за це береться держава то їй треба неміряно ресурсів, роки часу і в кінці ще може нічого не вийти.
Треба оборонку передавати повністю в приватні руки і дозволяти приватникам виготовляти озброєння, ударних дронів, ракети, мати свої приватні склади із снарядами (як в Чехії) і так далі. Тоді майже зразу все в Україні появиться бо не всі люди то дурні...
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13.05.2021 13:29 Відповісти
Ви все знаєте... але чому мовчали раніше?
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14.05.2021 07:14 Відповісти
Вот когда получат, тогда и пишите об этом. А так это просто намерение, а не сверху мы ийся факт.
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13.05.2021 08:23 Відповісти
 
 