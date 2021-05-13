Перший турецький безпілотник Bayraktar цього року отримають ВМС України

Військово-морські сили України цього року отримають перший комплект безпілотного комплексу Bayraktar. Його збираються застосовувати як у Чорному, так і Азовському морях.

Про це під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни" повідомив командувач ВМС контрадмірал Олексій Неїжпапа, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Військово-морські сили, як і інші види/роди військ Збройних сил, як і весь цивілізований світ, переходять на безпілотні технології. Це крок вперед. І в цьому році у складі ВМС ми будемо мати перший комплект безпілотного комплексу Bayraktar, який буде застосовуватись як в Чорному, так і Азовському морях в інтересах як надводних сил, так і морської піхоти. В подальшому ми плануємо закупати в інтересах ВМС безпілотні протимінні системи, які дуже оптимальні і по ціні, і по ефективності застосування", - заявив Неїжпапа.

Він наголосив, що надалі приділятиметься більше уваги безпілотним можливостям Військово-морських сил ЗСУ.

Bayraktar TB2 - турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Розробка і виробництво компанії "Байкар Макина".