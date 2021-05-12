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Первый турецкий беспилотник Bayraktar в этом году получат ВМС Украины

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Первый турецкий беспилотник Bayraktar в этом году получат ВМС Украины

Военно-морские силы Украины в этом году получат первый комплект беспилотного комплекса Bayraktar. Его собираются применять как в Черном, так и Азовском морях.

Об этом в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" сообщил командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Военно-морские силы, как и другие виды/рода войск Вооруженных сил, как и весь цивилизованный мир, переходят на беспилотные технологии. Это шаг вперед. И в этом году в составе ВМС мы будем иметь первый комплект беспилотного комплекса Bayraktar, который будет применяться как в Черном, так и Азовском морях в интересах как надводных сил, так и морской пехоты. В дальнейшем мы планируем закупать в интересах ВМС беспилотные противоминные системы, которые очень оптимальны и по цене, и по эффективности применения", - заявил Неижпапа.

Также на Цензор.НЕТ: "Bayraktar TB2 впервые совершил вылет в зону ООС, пока что с целью наблюдения", - Мысягин

Он пообещал, что в дальнейшем больше внимания будет уделяться беспилотным возможностям Военно-морских сил ВСУ.

Bayraktar TB2 - турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Разработка и производство компании "Байкар Макина".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+14
Первый турецкий беспилотник Bayraktar в этом году получат ВМС Украины - Цензор.НЕТ 783
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12.05.2021 19:25
+9
Йшов 7 рік війни....... І 30 рік тотального грабунку держави внутрішніми ворогами.
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12.05.2021 19:24
+5
Первый! На седьмом году войны! Один на все ВМС!
Грёбаный стыд!...
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12.05.2021 19:48
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Правила форума Совет форумчан
Йшов 7 рік війни....... І 30 рік тотального грабунку держави внутрішніми ворогами.
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12.05.2021 19:24 Ответить
Тролли устали 7 лет нести пургу!!!!
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12.05.2021 19:29 Ответить
так була ж інформація, що в Україні повно байрактарів!! Так їх ще нема??? Як і українських новітніх ракетних комплексів, які мали були бути у військах ще 2 роки тому!!! То до чого ми готові?? До знищення ВСУ??
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12.05.2021 20:27 Ответить
Що встигли купити за Пороха те і є. Нового більше нічого немає.
А встигли купити нажаль дуже мало так як все треба, а бюджет в України не резиновий.
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12.05.2021 22:23 Ответить
Первый турецкий беспилотник Bayraktar в этом году получат ВМС Украины - Цензор.НЕТ 783
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12.05.2021 19:25 Ответить
Так же по количеству упавших на месте старта и на собственных сограждан!
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12.05.2021 19:44 Ответить
Ну, хоть в чем-то вы лапти обогнали Палестину Первый турецкий беспилотник Bayraktar в этом году получат ВМС Украины - Цензор.НЕТ 5630
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12.05.2021 20:24 Ответить
Ты идиот?
Вопрос риторический.
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12.05.2021 20:27 Ответить
получат
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12.05.2021 19:28 Ответить
Заголовок писал магистр Йода?
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12.05.2021 19:29 Ответить
Если б не поголовная корупция в Украине и кровососы олегархи, то люди б не знали куда деньги девать ! В Украине для этого есть всё - плодородные чернозёмы, полезные ископаемые и т.д.
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12.05.2021 19:39 Ответить
не будет этих олигархов и коррупционеров, на их место придут другие, самые активные из людей, которые щаз яростно выступают за правду и справедливость...
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12.05.2021 20:22 Ответить
да, мы с нашими ресурсами и положением страны должны жить на уровне финнов и уж лучше, чем штатники. Но кровососы выпивают всю кровь.
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12.05.2021 20:34 Ответить
Аббревиатуру ВМС слабО осилить?
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12.05.2021 19:42 Ответить
Ага...
то нієпімама собі іграшку купив? - будуть в ангарі тримати, комісіям показувати...
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12.05.2021 19:46 Ответить
Первый! На седьмом году войны! Один на все ВМС!
Грёбаный стыд!...
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12.05.2021 19:48 Ответить
згадалась Задунайська січ.
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12.05.2021 19:48 Ответить
чим?
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12.05.2021 20:24 Ответить
Це складний асоціативний процес.
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12.05.2021 20:27 Ответить
але, хоч, ланцюжок послідовний?
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12.05.2021 20:32 Ответить
боротьба українців з кацапською імперією
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12.05.2021 20:40 Ответить
Спасибо тебе, США
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12.05.2021 19:53 Ответить
Я не специалист, но мне непонятно зачем Байрактар в ВМС? Он что может нести какую то серьезную противокорабельную ракету, способную уничтожить крейсер или десантный корабль?
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12.05.2021 20:47 Ответить
******* корита які по помилці називають бойовими кораблями тонуть від зіткнень не те що від ракети.
ФАКТ в тому що всі ******* кораблі це скляні пушки знищити які можна навіть маленькою ракетою бпла. Одне попадання і корабель виведено із бою, а там він сам потоне бо це тупо доказаний факт на десятках прикладів.
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12.05.2021 22:21 Ответить
Це хто доказав? Недооцiнка ворога може стати страшною помилкою.
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12.05.2021 22:33 Ответить
Це доказали баржі, круїзні судна та інші які після зіткнень топлять майже всі військові кораблі які би це нові кораблі крутих країн не були, при чому самі цивільні кораблі не отримують майже ніяких пошкоджень. Тупо факт.
А вислів про скляні пушки це навіть не те що факт це те як всі ******* військові кораблі задумуються та будуються. Саме тому всі цивілізовані країни намагаються як найшвидше перейти на дрони.

Так ось ворогів недооцінюють ті хто вірить що якесь корито в морі може зробити щось ворогу, а не буде банально взяте ворогом на абордаж чи взагалі потоплене маленькою ******** ракетою чи торпедою. Ворогів недооцінюють ті хто переносять методи ведення війни яка була років сто назад в ******** світ де зявились сотні видів нового озброєння яке повністю міняє всі правила гри.
А взагалі назвіть мені ******* морські бої, зіткнення, застосоване озброєння та наслідки.
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13.05.2021 13:18 Ответить
А пам'ятаєте казки Зеленського про сотні Оплотів, які б могла Україна виробити, якби Порошенко всьо не вкрав?!Первый турецкий беспилотник Bayraktar в этом году получат ВМС Украины - Цензор.НЕТ 4665
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12.05.2021 21:55 Ответить
Вони самі винні - голосували за Зе.
Я так думаю тут поможуть тільки масові розстріли виборців щоб в живих залишились тільки 25% і тоді не буде ніяких проблем. Але ж нам так не можна ми типу толерантні прагнемо до цивілізації, а ось в ссср так робили - всіх хто був здатен думати розстріляли як наслідок маємо тепер проблему, маємо наслідки негативної селекції.
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12.05.2021 22:18 Ответить
С беспилотниками научились бороться при помощи таких же беспилотников Запускаешь свои и сбиваешь все чужие.
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13.05.2021 03:02 Ответить
Є вже бпла винищувачі??
Я вам відкрию секрет їх немає в жодної країни на озброєнні. Є багато в кого прототипи, но дальше через імбецильність та закостеніння мізків нічого не йшло.
І я так думаю першою країною яка поставить їх на озброєння буде Туреччина.

Но навіть якщо і так, а що це тоді дасть? Тоді вийде що замість людей гинутимуть дрони. А в цього нічого поганого немає, і війни закінчуватимуться тоді коли і ресурси.
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13.05.2021 13:24 Ответить
самая научная страна мира - Украина - так и не смогла наладить производство ни одной нормальной техники... бараны? нет... долбодятлы с научными степенями...
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13.05.2021 07:24 Ответить
Совки, негативна селекція і гора ворогів в державній системі.
Що смішно в приватників все виходить зразу і легко, но якщо за це береться держава то їй треба неміряно ресурсів, роки часу і в кінці ще може нічого не вийти.
Треба оборонку передавати повністю в приватні руки і дозволяти приватникам виготовляти озброєння, ударних дронів, ракети, мати свої приватні склади із снарядами (як в Чехії) і так далі. Тоді майже зразу все в Україні появиться бо не всі люди то дурні...
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13.05.2021 13:29 Ответить
Ви все знаєте... але чому мовчали раніше?
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14.05.2021 07:14 Ответить
Вот когда получат, тогда и пишите об этом. А так это просто намерение, а не сверху мы ийся факт.
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13.05.2021 08:23 Ответить
 
 