Первый турецкий беспилотник Bayraktar в этом году получат ВМС Украины
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Военно-морские силы Украины в этом году получат первый комплект беспилотного комплекса Bayraktar. Его собираются применять как в Черном, так и Азовском морях.
Об этом в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" сообщил командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Военно-морские силы, как и другие виды/рода войск Вооруженных сил, как и весь цивилизованный мир, переходят на беспилотные технологии. Это шаг вперед. И в этом году в составе ВМС мы будем иметь первый комплект беспилотного комплекса Bayraktar, который будет применяться как в Черном, так и Азовском морях в интересах как надводных сил, так и морской пехоты. В дальнейшем мы планируем закупать в интересах ВМС беспилотные противоминные системы, которые очень оптимальны и по цене, и по эффективности применения", - заявил Неижпапа.
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Он пообещал, что в дальнейшем больше внимания будет уделяться беспилотным возможностям Военно-морских сил ВСУ.
Bayraktar TB2 - турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Разработка и производство компании "Байкар Макина".
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А встигли купити нажаль дуже мало так як все треба, а бюджет в України не резиновий.
Вопрос риторический.
А це що було???"Укроборонпром" закупив для українського війська ударні турецькі БПЛА Bayraktar TB2 56 017 переглядів•12 січ. 2019 р. 623 26
то нієпімама собі іграшку купив? - будуть в ангарі тримати, комісіям показувати...
Грёбаный стыд!...
ФАКТ в тому що всі ******* кораблі це скляні пушки знищити які можна навіть маленькою ракетою бпла. Одне попадання і корабель виведено із бою, а там він сам потоне бо це тупо доказаний факт на десятках прикладів.
А вислів про скляні пушки це навіть не те що факт це те як всі ******* військові кораблі задумуються та будуються. Саме тому всі цивілізовані країни намагаються як найшвидше перейти на дрони.
Так ось ворогів недооцінюють ті хто вірить що якесь корито в морі може зробити щось ворогу, а не буде банально взяте ворогом на абордаж чи взагалі потоплене маленькою ******** ракетою чи торпедою. Ворогів недооцінюють ті хто переносять методи ведення війни яка була років сто назад в ******** світ де зявились сотні видів нового озброєння яке повністю міняє всі правила гри.
А взагалі назвіть мені ******* морські бої, зіткнення, застосоване озброєння та наслідки.
Я так думаю тут поможуть тільки масові розстріли виборців щоб в живих залишились тільки 25% і тоді не буде ніяких проблем. Але ж нам так не можна ми типу толерантні прагнемо до цивілізації, а ось в ссср так робили - всіх хто був здатен думати розстріляли як наслідок маємо тепер проблему, маємо наслідки негативної селекції.
Я вам відкрию секрет їх немає в жодної країни на озброєнні. Є багато в кого прототипи, но дальше через імбецильність та закостеніння мізків нічого не йшло.
І я так думаю першою країною яка поставить їх на озброєння буде Туреччина.
Но навіть якщо і так, а що це тоді дасть? Тоді вийде що замість людей гинутимуть дрони. А в цього нічого поганого немає, і війни закінчуватимуться тоді коли і ресурси.
Що смішно в приватників все виходить зразу і легко, но якщо за це береться держава то їй треба неміряно ресурсів, роки часу і в кінці ще може нічого не вийти.
Треба оборонку передавати повністю в приватні руки і дозволяти приватникам виготовляти озброєння, ударних дронів, ракети, мати свої приватні склади із снарядами (як в Чехії) і так далі. Тоді майже зразу все в Україні появиться бо не всі люди то дурні...