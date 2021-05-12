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МЗС рекомендує українцям уникати поїздок в Ізраїль і Палестину

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МЗС рекомендує українцям уникати поїздок в Ізраїль і Палестину

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Ізраїлю та на палестинські території у зв’язку з ескалацією ізраїльсько-палестинського протистояння, що супроводжується ракетно-мінометними обстрілами населених пунктів та масовими заворушеннями в багатьох містах Ізраїлю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Тим громадянам, які перебувають на території Ізраїлю та Палестини, слід дотримуватися правил особистої безпеки, уважно відстежувати повідомлення та роз’яснення місцевих компетентних органів та їх представників, а також неухильно виконувати їхні вимоги та інструкції", - говориться в рекомендаціях.

У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію або виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, необхідно звертатися до Посольства України в Державі Ізраїль (телефон екстреного зв’язку +972-546-676-782), дипломатичної установи України в Палестині (телефон екстреного зв’язку: +972-59-969-95-61) або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України за телефоном: +38 044 238-16-57.

У МЗС нагадали, що залишається чинним рішення уряду Держави Ізраїль щодо заборони в’їзду на територію країни іноземців з території України, в т.ч. громадян України, у контексті епідеміологічної ситуації.

Як повідомлялося, 10 травня почалися масовані обстріли території Ізраїлю з Гази. За даними Міноборони Ізраїлю, радикали бойового крила ХАМАС Бригади Іззеддіна аль-Кассама і Ісламського джихаду випустили понад 1000 ракет. За повідомленнями, внаслідок обстрілу загинуло понад 40 палестинців, зокрема 13 дітей, і щонайменше шість ізраїльтян, близько 500 осіб зазнали поранень.
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Топ коментарі
+3
***
- как зовут вашего котика?
- днем? или в 2 часа ночи ?
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12.05.2021 21:40
+2
Не знаю как в Израиль, а вот в Палестину прям сегодня собирался.... но нельзя так нельзя.
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12.05.2021 22:01
+2
Ізраїль і без вас не пускає до себе з України. МИД рекомендует украинцам избегать поездок в Израиль и Палестину - Цензор.НЕТ 8657
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12.05.2021 22:18
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12.05.2021 21:27 Відповісти
а что там ? я не в курсе
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12.05.2021 21:27 Відповісти
всё просто, в израиле- евреи, в палестине- палестинцы
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12.05.2021 21:32 Відповісти
Не парся, просто с евреями связываться не надо, впрочем как и с чурками тоже.
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12.05.2021 22:02 Відповісти
судя по твоему лексикону ты предлагаешь связываться исключительно с кацапами? МИД рекомендует украинцам избегать поездок в Израиль и Палестину - Цензор.НЕТ 1189
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12.05.2021 23:11 Відповісти
та шо ви гаварітє!

МИД рекомендует украинцам избегать поездок в Израиль и Палестину - Цензор.НЕТ 2954
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12.05.2021 21:28 Відповісти
***
- как зовут вашего котика?
- днем? или в 2 часа ночи ?
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12.05.2021 21:40 Відповісти
МИД рекомендует украинцам избегать поездок в Израиль/ но желающих на исторической родине бить арабов и спасать Израиль это не остановит.
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12.05.2021 21:36 Відповісти
Одна падлюка від війни у Нас та від Мене там сховалася.... не єврей....
До євреїв-з Повагою...
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12.05.2021 21:37 Відповісти
так израиль прибежище всех украинских ворюг
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12.05.2021 21:43 Відповісти
формулируйте правильно: всеx ворюг в Украине МИД рекомендует украинцам избегать поездок в Израиль и Палестину - Цензор.НЕТ 8462
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12.05.2021 23:12 Відповісти
Та Израиль без соплей разворачивает самолеты!
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12.05.2021 21:53 Відповісти
Не знаю как в Израиль, а вот в Палестину прям сегодня собирался.... но нельзя так нельзя.
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12.05.2021 22:01 Відповісти
МИД рекомендует украинцам избегать поездок в Израиль и Палестину - Цензор.НЕТ 5409 жжжёщь *****
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12.05.2021 22:11 Відповісти
Ізраїль і без вас не пускає до себе з України. МИД рекомендует украинцам избегать поездок в Израиль и Палестину - Цензор.НЕТ 8657
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12.05.2021 22:18 Відповісти
А евреям??)))
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12.05.2021 22:40 Відповісти
По данным внешнеполитического ведомства РФ, заместитель главы МИД Михаил Богданов провел телефонные переговоры с главой политбюро ХАМАСа Мусой Абу-Марзук. Представитель палестинских радикалов заявил, что ХАМАС готов прекратить боевые действия на обоюдной основе. "Это должно произойти при том понимании, что международное сообщество окажет необходимое давление на израильскую сторону для пресечения силовых акций в комплексе мечети "Аль-Акса" в Восточном Иерусалиме и противоправных мер в отношении его коренных арабских жителей",

Перевожу Русские сами себе вырыли могилу.Израиль это не та страна что всё схавает.Там ответочка всегда прилетит.И прилетит так что Кремль захлебнётся в своей моче.
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12.05.2021 23:57 Відповісти
 
 