РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8107 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом
1 426 18
Израиль (1759) МИД (6653) Палестина (152)

МИД рекомендует украинцам избегать поездок в Израиль и Палестину

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

МИД рекомендует украинцам избегать поездок в Израиль и Палестину

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Израиль и на палестинские территории в связи с эскалацией израильско-палестинского противостояния, который сопровождается ракетно-минометными обстрелами населенных пунктов и беспорядками во многих городах Израиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Тем гражданам, которые находятся на территории Израиля и Палестины, следует соблюдать правила личной безопасности, внимательно отслеживать сообщения и разъяснения местных компетентных органов и представителей, а также неукоснительно выполнять их требования и инструкции", - говорится в рекомендациях.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию или возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, советуют обращаться в посольство Украины в Израиле (телефон экстренной связи +972-546-676-782), дипломатическое учреждение Украины в Палестине (телефон экстренной связи: +972-59-969-95-61) или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины по телефону: +38 044 238-16-57.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль запретил въезд гражданам Украины из-за COVID-19

В МИД напомнили, что остается в силе решение израильского правительства о запрете въезда на территорию страны иностранцев с территории Украины, в том числе граждан Украины, в контексте эпидемиологической ситуации.

Как сообщалось, 10 мая начались массированные обстрелы территории Израиля из Газы. По данным Минобороны Израиля, радикалы боевого крыла ХАМАС Бригады Иззэддина аль-Кассама и Исламского джихада выпустили свыше 1000 ракет. По сообщениям, в результате обстрелов погибли более 40 палестинцев, в том числе 13 детей, и по меньшей мере шесть израильтян, около 500 человек получили ранения.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
***
- как зовут вашего котика?
- днем? или в 2 часа ночи ?
показать весь комментарий
12.05.2021 21:40
+2
Не знаю как в Израиль, а вот в Палестину прям сегодня собирался.... но нельзя так нельзя.
показать весь комментарий
12.05.2021 22:01
+2
Ізраїль і без вас не пускає до себе з України. МИД рекомендует украинцам избегать поездок в Израиль и Палестину - Цензор.НЕТ 8657
показать весь комментарий
12.05.2021 22:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та, сезон открывать, го, го
показать весь комментарий
12.05.2021 21:27 Ответить
а что там ? я не в курсе
показать весь комментарий
12.05.2021 21:27 Ответить
всё просто, в израиле- евреи, в палестине- палестинцы
показать весь комментарий
12.05.2021 21:32 Ответить
Не парся, просто с евреями связываться не надо, впрочем как и с чурками тоже.
показать весь комментарий
12.05.2021 22:02 Ответить
судя по твоему лексикону ты предлагаешь связываться исключительно с кацапами? МИД рекомендует украинцам избегать поездок в Израиль и Палестину - Цензор.НЕТ 1189
показать весь комментарий
12.05.2021 23:11 Ответить
та шо ви гаварітє!

МИД рекомендует украинцам избегать поездок в Израиль и Палестину - Цензор.НЕТ 2954
показать весь комментарий
12.05.2021 21:28 Ответить
***
- как зовут вашего котика?
- днем? или в 2 часа ночи ?
показать весь комментарий
12.05.2021 21:40 Ответить
МИД рекомендует украинцам избегать поездок в Израиль/ но желающих на исторической родине бить арабов и спасать Израиль это не остановит.
показать весь комментарий
12.05.2021 21:36 Ответить
Одна падлюка від війни у Нас та від Мене там сховалася.... не єврей....
До євреїв-з Повагою...
показать весь комментарий
12.05.2021 21:37 Ответить
так израиль прибежище всех украинских ворюг
показать весь комментарий
12.05.2021 21:43 Ответить
формулируйте правильно: всеx ворюг в Украине МИД рекомендует украинцам избегать поездок в Израиль и Палестину - Цензор.НЕТ 8462
показать весь комментарий
12.05.2021 23:12 Ответить
Та Израиль без соплей разворачивает самолеты!
показать весь комментарий
12.05.2021 21:53 Ответить
Не знаю как в Израиль, а вот в Палестину прям сегодня собирался.... но нельзя так нельзя.
показать весь комментарий
12.05.2021 22:01 Ответить
МИД рекомендует украинцам избегать поездок в Израиль и Палестину - Цензор.НЕТ 5409 жжжёщь *****
показать весь комментарий
12.05.2021 22:11 Ответить
Ізраїль і без вас не пускає до себе з України. МИД рекомендует украинцам избегать поездок в Израиль и Палестину - Цензор.НЕТ 8657
показать весь комментарий
12.05.2021 22:18 Ответить
А евреям??)))
показать весь комментарий
12.05.2021 22:40 Ответить
По данным внешнеполитического ведомства РФ, заместитель главы МИД Михаил Богданов провел телефонные переговоры с главой политбюро ХАМАСа Мусой Абу-Марзук. Представитель палестинских радикалов заявил, что ХАМАС готов прекратить боевые действия на обоюдной основе. "Это должно произойти при том понимании, что международное сообщество окажет необходимое давление на израильскую сторону для пресечения силовых акций в комплексе мечети "Аль-Акса" в Восточном Иерусалиме и противоправных мер в отношении его коренных арабских жителей",

Перевожу Русские сами себе вырыли могилу.Израиль это не та страна что всё схавает.Там ответочка всегда прилетит.И прилетит так что Кремль захлебнётся в своей моче.
показать весь комментарий
12.05.2021 23:57 Ответить
 
 