МИД рекомендует украинцам избегать поездок в Израиль и Палестину

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Израиль и на палестинские территории в связи с эскалацией израильско-палестинского противостояния, который сопровождается ракетно-минометными обстрелами населенных пунктов и беспорядками во многих городах Израиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Тем гражданам, которые находятся на территории Израиля и Палестины, следует соблюдать правила личной безопасности, внимательно отслеживать сообщения и разъяснения местных компетентных органов и представителей, а также неукоснительно выполнять их требования и инструкции", - говорится в рекомендациях.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию или возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, советуют обращаться в посольство Украины в Израиле (телефон экстренной связи +972-546-676-782), дипломатическое учреждение Украины в Палестине (телефон экстренной связи: +972-59-969-95-61) или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины по телефону: +38 044 238-16-57.

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В МИД напомнили, что остается в силе решение израильского правительства о запрете въезда на территорию страны иностранцев с территории Украины, в том числе граждан Украины, в контексте эпидемиологической ситуации.

Как сообщалось, 10 мая начались массированные обстрелы территории Израиля из Газы. По данным Минобороны Израиля, радикалы боевого крыла ХАМАС Бригады Иззэддина аль-Кассама и Исламского джихада выпустили свыше 1000 ракет. По сообщениям, в результате обстрелов погибли более 40 палестинцев, в том числе 13 детей, и по меньшей мере шесть израильтян, около 500 человек получили ранения.