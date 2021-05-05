Израиль запретил въезд гражданам Украины из-за COVID-19
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Израиль запретил въезд в страну гражданам ряда стран в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также отменил выданные ранее разрешения на въезд.
Об этом сообщает посольство Украины в Израиле, информирует Цензор.НЕТ.
"Согласно решению компетентных органов государства Израиль, с 4 мая 2021 года в страну запрещается въезд иностранцев с территории Украины (в т.ч. граждан Украины), Эфиопии, ЮАР, Индии, Мексики и Турции", - сказано в сообщении.
Также израильская сторона отменила специальные разрешения, выданные для въезда в страну до 1 мая 2021 года.
"Для оформления нового разрешения заявитель должен повторно обратиться в компетентные органы государства Израиль", - пояснили в посольстве.
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Против вакцинации выступают и немцы, и французы - у них и уровень жизни высок,
и средняя продолжительность повыше.
Главное - у них всё в порядке с головой.
И я не видел уверенных в себе привитых - они по-прежнему боятся непривитых.
Страус может клюнуть нехило, озабоченные известной позой почему-то про это забывают.
І потім ще раз - задля надійності.
Більшість має нормальний імунітет і не збирається його нищити якимись уколами.
Но кто хочет уколоться - пожалуйста, колитесь хоть каждый месяц утром и вечером.
May 6 (GMT)
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61 new cases and 4 new deaths in Israel [source]
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6,038 new cases and 374 new deaths in Ukraine [source]