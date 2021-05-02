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Новости Коронавирус и карантин
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Израиль вакцинировал от коронавируса 75% взрослого населения, - Минздрав страны

Израиль вакцинировал от коронавируса 75% взрослого населения, - Минздрав страны

В Израиле полностью вакцинировали от коронавируса (ввели две дозы) уже 75% взрослого населения (люди старше 16 лет). Всего в стране две дозы вакцины получили 5 миллионов 94 тысяч 785 человек.

Как сообщает Newsru.co.il, об этом свидетельствуют данные Министерстве здравоохранения Израиля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Только за вчера в Израиле привили первой дозой 2 тысячи человек, второй - около 4 тысяч. С начала кампании по вакцинации первую прививку сделали 5 млн 405 тысяч 523 людям - 58% от общего населения страны и 79% взрослого населения.

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 99% граждан, двумя дозами привили 94%. В других категориях ситуация следующая:

  • 80-89 лет - 96-92%;
  • 70-79 лет - 98-95%;
  • 60-69 лет - 90-86%;
  • 50-59 лет - 89-85%;
  • 40-49 лет - 85-80%;
  • 30-39 лет - 81-76%;
  • 20-29 лет - 76-70%;
  • моложе 20 (но не младше 10 лет) - 22-20%.

Израиль является лидером в мире по темпам вакцинации.

Читайте также: За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса менее 2,7 тыс. человек, - Минздрав

Автор: 

вакцина (3815) Израиль (1922) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Ну давай по чесноку, в Израиле никогда бы не избрали клоуна президентом, в особенности того, который всю жизнь обсерал евгеев.
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02.05.2021 16:11
+7
Нет поголовье у вас в Лаптестане, поэтому вас лупить ОМОН вы являетесь перегноем для земель Сирии, ЦАР и Украины и вас не вакцинируют просто нахрена на вас денег тратить?!
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02.05.2021 16:00
+7
Обратите внимание, криворогульное чучело со свое телкой в обуты, а девушка по центру - без обуви. У клоунов комплекс неполноценного роста?!
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02.05.2021 16:15
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Израиль вакцинировал от коронавируса 75% взрослого населения, - Минздрав страны

Ур-а-а-а! Поголовье в безопасности.
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02.05.2021 15:57 Ответить
Нет поголовье у вас в Лаптестане, поэтому вас лупить ОМОН вы являетесь перегноем для земель Сирии, ЦАР и Украины и вас не вакцинируют просто нахрена на вас денег тратить?!
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02.05.2021 16:00 Ответить
А тебя, дурачка,уже двинули. судя по активности?
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02.05.2021 16:02 Ответить
Ясный хрен, даже скажу больше я денег дал что-бы Пайзером вакцинировали! Потому что мне совсем не улыбается легкие выплёвывать. А ты и дальше верь лаптеногое что на тебя ***** не насрать!
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02.05.2021 16:04 Ответить
И денег он дал... Капец. Не оскудеет украинская земля дураками. Та я вижу. И это ж тебе только один раз всунули. Вперёд, дорогой. Оздоравливайся.
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02.05.2021 16:08 Ответить
А чего ты ватник так боишься вакцинации? Видно тебе Ахмед сунул но открою тебе секрет это была совсем не вакцинация!
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02.05.2021 16:14 Ответить
Та мне похер твоя вакцинация, Валера. Глотай её с утра до вечера, перепуганный.
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02.05.2021 16:18 Ответить
Иди куличи ешь. Горе чебоксарское. ))
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02.05.2021 16:47 Ответить
По идее все могли бы снять маски и жить спокойно, но этого не происходит.
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02.05.2021 16:00 Ответить
Так індуси не сплять - нову заразу підкинули. Іди знай, чи вакцина проти неї працює. Потім ще хтось виростить.
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02.05.2021 16:03 Ответить
У них президент не Организм,поэтому не подает подобного примера

Израиль вакцинировал от коронавируса 75% взрослого населения, - Минздрав страны - Цензор.НЕТ 6496
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02.05.2021 16:09 Ответить
Обратите внимание, криворогульное чучело со свое телкой в обуты, а девушка по центру - без обуви. У клоунов комплекс неполноценного роста?!
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02.05.2021 16:15 Ответить
Ні. Це музей, килимки раритетні. Гід роззулася, а криворіжське бидло прошльопало в кроссах.
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02.05.2021 16:24 Ответить
Чого ж ні праісходіт? Ось вам фото з святкування на горі Мерон 29 квітня за пару годин до трагедії (44 загиблих, в тому числі діти). Зібралося близько 100 тис. Як бачите, всі без масок. Влада маски не вимагала. Правда розраховували, що буде до 10 тис. чоловік.https://www.bbc.com/ukrainian/news-56940081
bbc.com - Тиснява на святі в Ізраїлі: десятки загиблих і поранених

Ізраїль вакцинував проти коронавірусу 75% дорослого населення, - МОЗ країни - Цензор.НЕТ 3082
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02.05.2021 17:14 Ответить
Так эти и не носили.
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02.05.2021 17:51 Ответить
Щось не помітно на фото жодної маски.
Невже страшний "коронавірусь" не бере євгеїв?
Дивна ж в нього вибірковість ))
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02.05.2021 22:47 Ответить
Зато в Украине у евгея степашки - куртка за 600тыс, а у евгея - зельцмана - откат 30% от вэликого будивныцтва. Поэтому у нас меньше 1% вакцинированных.
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02.05.2021 16:02 Ответить
Из Степашки такой еврей, как из тебя балерина)
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02.05.2021 22:10 Ответить
Потому, что в Израиле, степашку с подельниками (до самого верха) давно бы разоблачили и показательно разорвали на площади под аплодисменты публики...
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02.05.2021 16:03 Ответить
Ага и скормили бы свиньям. Пусть принисет хоть в этом пользу!
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02.05.2021 16:06 Ответить
Ну давай по чесноку, в Израиле никогда бы не избрали клоуна президентом, в особенности того, который всю жизнь обсерал евгеев.
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02.05.2021 16:11 Ответить
Так я с этим и не спорю... Даже подписываюсь... Последние выборы нарИда - это национальный позор.
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02.05.2021 16:16 Ответить
Ну еще бы, Пфайзером-то. Которого у нас не сыщешь. Так сказать, наши преимущества банановой республики.
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02.05.2021 16:03 Ответить
скажите ..и шо израиль уже здоровый???ОН ..этот израиль....СМОЖЕТ РАЗМНАЖИВАТЬСЯ???
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02.05.2021 16:10 Ответить
Степанова на них нет
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02.05.2021 16:08 Ответить
Это не прибавит хорошего отношения к евреям.
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02.05.2021 16:09 Ответить
А евреям плевать на мнение таких идиотов как ты...
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02.05.2021 16:11 Ответить
Вероятно. Но это не оправдывает твоё пещерное хамство по отношениют к другому форумчанину.
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02.05.2021 16:15 Ответить
Утешай себя этим зебил...и тебе обязательно полегчает...
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02.05.2021 16:17 Ответить
Утешаешь сейчас ты себя, считая, что твоё хамство как-то влияет на меня,
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02.05.2021 16:20 Ответить
С моей стороны хамства нет...есть лишь констатация факта...так что обтекай скот..
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02.05.2021 16:21 Ответить
Особенно когда президент твой страны - чистокровный евгей. И сделал все для того, чтобы тупые малоросы не прививались нормальной вакциной вовремя.
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02.05.2021 16:13 Ответить
Это ответственность его и тех, кто его выбрал.
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02.05.2021 16:18 Ответить
А прикинь, если окажется, что он все правильно сделал?
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02.05.2021 16:20 Ответить
А зачем ему делать по другому?? Если так такие пассивные идиоты как товаришЧ выше ..аплодируют ему стоя??
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02.05.2021 16:20 Ответить
У тебя галлюцинации. Очевидно от хамства всем подряд.
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02.05.2021 16:29 Ответить
Где то в углу тихо завыл степашка закутавшись в теплое пальто...
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02.05.2021 16:12 Ответить
Еще по укольчику-другому, и можно будет снимать намордники в помещениях. Надо только немного потерпеть.
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02.05.2021 16:13 Ответить
Зато у Степанова есть модная куртка.....
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02.05.2021 16:25 Ответить
Куртка степанова ест обои со стен понимая сколько денег можно было украсть но не вышло
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02.05.2021 16:43 Ответить
срочно ищу в мужья израильтянина !
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02.05.2021 17:08 Ответить
А все потому, что в Израиле евреи выбрали президентом еврея, и это логично, и в Украине выбрали президентом еврея, а где логика здесь? А ее нет, ибо украинцы были в меньшинстве, выбирало большинство тупых хохломалороссов.
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02.05.2021 17:53 Ответить
Не, погоди. Еврей и олигарх - это Порошенко, а патриот и не-еврей - это Зеленский и Коломойский. Разве нет?
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02.05.2021 18:37 Ответить
По логике зебилов, да.
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03.05.2021 10:41 Ответить
- Израиль говорит, что всех уже дважды провакцинировал.
- И вы говорите.
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02.05.2021 19:10 Ответить
А в маски не отменили ,но не штрафуют.
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02.05.2021 19:44 Ответить
Ваш прем*єр ще в березні оголосив, що Ізраїль переміг вірус.
Чи зняті обмеження ? Все відкрито ?
Повідомляли лише, що скасували маски на вулиці.
Комендантської години вже нема ?
Дякую.
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02.05.2021 22:08 Ответить
Да все работает в штатном режиме кроме аэропорта . И да в общественные места не пускают без масок.
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03.05.2021 07:09 Ответить
А ресторани, кінотеатри, музеї ?
Чи формують групи ? Чи пускають всіх ?
В автобусах теж - 50% пасажирів чи повністю зайняті ?
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03.05.2021 07:57 Ответить
А сколько комментаторов тут заливали о 95% в феврале.
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02.05.2021 21:25 Ответить
Ізраїльський переполох! Великий спалах і захисту немає
https://www.youtube.com/watch?v=d32bnXTE1Uk&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B0
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03.05.2021 11:35 Ответить
Никаких ограничений, только нет полетов в некоторые страны и ношение масок в общественных местах ,пособия потерявшим работу из за ковида урезаются.
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04.05.2021 12:58 Ответить
 
 