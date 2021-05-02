Израиль вакцинировал от коронавируса 75% взрослого населения, - Минздрав страны

В Израиле полностью вакцинировали от коронавируса (ввели две дозы) уже 75% взрослого населения (люди старше 16 лет). Всего в стране две дозы вакцины получили 5 миллионов 94 тысяч 785 человек.

Как сообщает Newsru.co.il, об этом свидетельствуют данные Министерстве здравоохранения Израиля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Только за вчера в Израиле привили первой дозой 2 тысячи человек, второй - около 4 тысяч. С начала кампании по вакцинации первую прививку сделали 5 млн 405 тысяч 523 людям - 58% от общего населения страны и 79% взрослого населения.

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 99% граждан, двумя дозами привили 94%. В других категориях ситуация следующая:

80-89 лет - 96-92%;

70-79 лет - 98-95%;

60-69 лет - 90-86%;

50-59 лет - 89-85%;

40-49 лет - 85-80%;

30-39 лет - 81-76%;

20-29 лет - 76-70%;

моложе 20 (но не младше 10 лет) - 22-20%.

Израиль является лидером в мире по темпам вакцинации.

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