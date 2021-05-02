Израиль вакцинировал от коронавируса 75% взрослого населения, - Минздрав страны
В Израиле полностью вакцинировали от коронавируса (ввели две дозы) уже 75% взрослого населения (люди старше 16 лет). Всего в стране две дозы вакцины получили 5 миллионов 94 тысяч 785 человек.
Как сообщает Newsru.co.il, об этом свидетельствуют данные Министерстве здравоохранения Израиля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Только за вчера в Израиле привили первой дозой 2 тысячи человек, второй - около 4 тысяч. С начала кампании по вакцинации первую прививку сделали 5 млн 405 тысяч 523 людям - 58% от общего населения страны и 79% взрослого населения.
В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 99% граждан, двумя дозами привили 94%. В других категориях ситуация следующая:
- 80-89 лет - 96-92%;
- 70-79 лет - 98-95%;
- 60-69 лет - 90-86%;
- 50-59 лет - 89-85%;
- 40-49 лет - 85-80%;
- 30-39 лет - 81-76%;
- 20-29 лет - 76-70%;
- моложе 20 (но не младше 10 лет) - 22-20%.
Израиль является лидером в мире по темпам вакцинации.
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Невже страшний "коронавірусь" не бере євгеїв?
Дивна ж в нього вибірковість ))
- И вы говорите.
Чи зняті обмеження ? Все відкрито ?
Повідомляли лише, що скасували маски на вулиці.
Комендантської години вже нема ?
Дякую.
Чи формують групи ? Чи пускають всіх ?
В автобусах теж - 50% пасажирів чи повністю зайняті ?
https://www.youtube.com/watch?v=d32bnXTE1Uk&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B0