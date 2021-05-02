Ізраїль вакцинував проти коронавірусу 75% дорослого населення, - МОЗ країни

В Ізраїлі повністю вакцинували проти коронавірусу (ввели дві дози) вже 75% дорослого населення (люди старші 16 років). Загалом у країні дві дози вакцини отримали 5 мільйонів 94 тисячі 785 осіб.

Як повідомляє Newsru.co.il, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Тільки за вчора в Ізраїлі щепили першою дозою 2 тисячі людей, другою - близько 4 тисяч. Від початку вакцинальної кампанії перше щеплення зробили 5 млн 405 тис. 523 людям - 58% від загального населення країни і 79% дорослого населення.

У віковій категорії 90+ першу дозу вакцини отримали 99% громадян, двома дозами щеплено 94%. В інших категоріях ситуація наступна:

80-89 років - 96%/92%;

70-79 років - 98%/95%;

60-69 років - 90%/86%;

50-59 років - 89%/85%;

40-49 років - 85%/80%;

30-39 років - 81%/76%;

20-29 років - 76%/70%;

молодші за 20 (але не молодші за 10 років) - 22%/20%.

Ізраїль - лідер у світі за темпами вакцинації.

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