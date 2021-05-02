Ізраїль вакцинував проти коронавірусу 75% дорослого населення, - МОЗ країни
В Ізраїлі повністю вакцинували проти коронавірусу (ввели дві дози) вже 75% дорослого населення (люди старші 16 років). Загалом у країні дві дози вакцини отримали 5 мільйонів 94 тисячі 785 осіб.
Як повідомляє Newsru.co.il, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Тільки за вчора в Ізраїлі щепили першою дозою 2 тисячі людей, другою - близько 4 тисяч. Від початку вакцинальної кампанії перше щеплення зробили 5 млн 405 тис. 523 людям - 58% від загального населення країни і 79% дорослого населення.
У віковій категорії 90+ першу дозу вакцини отримали 99% громадян, двома дозами щеплено 94%. В інших категоріях ситуація наступна:
80-89 років - 96%/92%;
70-79 років - 98%/95%;
60-69 років - 90%/86%;
50-59 років - 89%/85%;
40-49 років - 85%/80%;
30-39 років - 81%/76%;
20-29 років - 76%/70%;
молодші за 20 (але не молодші за 10 років) - 22%/20%.
Ізраїль - лідер у світі за темпами вакцинації.
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bbc.com - Тиснява на святі в Ізраїлі: десятки загиблих і поранених
Невже страшний "коронавірусь" не бере євгеїв?
Дивна ж в нього вибірковість ))
- И вы говорите.
Чи зняті обмеження ? Все відкрито ?
Повідомляли лише, що скасували маски на вулиці.
Комендантської години вже нема ?
Дякую.
Чи формують групи ? Чи пускають всіх ?
В автобусах теж - 50% пасажирів чи повністю зайняті ?
https://www.youtube.com/watch?v=d32bnXTE1Uk&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B0