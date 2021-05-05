Ізраїль заборонив в'їзд громадянам України через COVID-19
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Ізраіль заборонив в'їзд в країну громадянам низки країн у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції, а також скасував видані раніше дозволи на в'їзд.
Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі, інформує Цензор.НЕТ.
"Згідно з рішенням компетентних органів держави Ізраїль, з 4 травня 2021 року в країну забороняється в'їзд іноземців з території України (в т.ч. громадян України), Ефіопії, ПАР, Індії, Мексики і Туреччини", - сказано в повідомленні.
Також ізраїльська сторона скасувала спеціальні дозволи, видані для в'їзду в країну до 1 травня 2021 року.
"Для оформлення нового дозволу заявник має повторно звернутися в компетентні органи держави Ізраїль", - пояснили в посольстві.
Топ коментарі
+38 jklpqrs
показати весь коментар05.05.2021 18:43
+33 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар05.05.2021 18:44
+22 Людмила Терещенко fed37fc8
показати весь коментар05.05.2021 18:46
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Будь ласка, зачекайте...
Против вакцинации выступают и немцы, и французы - у них и уровень жизни высок,
и средняя продолжительность повыше.
Главное - у них всё в порядке с головой.
И я не видел уверенных в себе привитых - они по-прежнему боятся непривитых.
Страус может клюнуть нехило, озабоченные известной позой почему-то про это забывают.
І потім ще раз - задля надійності.
Більшість має нормальний імунітет і не збирається його нищити якимись уколами.
Но кто хочет уколоться - пожалуйста, колитесь хоть каждый месяц утром и вечером.
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61 new cases and 4 new deaths in Israel [source]
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6,038 new cases and 374 new deaths in Ukraine [source]