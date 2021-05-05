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Ізраїль заборонив в'їзд громадянам України через COVID-19

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ізраїль заборонив в'їзд громадянам України через COVID-19

Ізраіль заборонив в'їзд в країну громадянам низки країн у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції, а також скасував видані раніше дозволи на в'їзд.

Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з рішенням компетентних органів держави Ізраїль, з 4 травня 2021 року в країну забороняється в'їзд іноземців з території України (в т.ч. громадян України), Ефіопії, ПАР, Індії, Мексики і Туреччини", - сказано в повідомленні.

Також ізраїльська сторона скасувала спеціальні дозволи, видані для в'їзду в країну до 1 травня 2021 року.

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"Для оформлення нового дозволу заявник має повторно звернутися в компетентні органи держави Ізраїль", - пояснили в посольстві.

Ізраїль заборонив вїзд громадянам України через COVID-19 01
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Топ коментарі
+38
Это антисемитизм или еще нет?)
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05.05.2021 18:43
+33
це зелений безвіз.
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05.05.2021 18:44
+22
Первый пошел. Поскольку у нас в стране нет вакцин, зарегистрированных в ЕС (кроме Пфайзера, которого очень мало, все попрививаются индийскими и китайскими, которые в ЕС не зарегистрированы и следовательно вакцинами не считаются, а посему граждане Украины не будут иметь права на въезд в Европу.
С чем население, голосовавшее за эту власть и поздравляю.
В общем, Порошенко обеспечил безвиз, но мудрому нариду это не понравилось и он решил сделать властью тех, кто обеспечит ему безвыезд.
Будем все сидеть в своём чумном бараке.
Но зато не Порошенко.
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05.05.2021 18:46
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Да можешь еще и капсом написать. А толку? Израиль уже не болеет. А тебе светит еще месяц "отдыха" осенью, а может быть и следующей весной.
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06.05.2021 07:03 Відповісти
Я этот ковид особо и не заметил, как и большинство здоровых людей.
Против вакцинации выступают и немцы, и французы - у них и уровень жизни высок,
и средняя продолжительность повыше.
Главное - у них всё в порядке с головой.
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06.05.2021 07:26 Відповісти
я нєвідєл трупов на уліцах-значіт нікто нє умірает/Кольт в позє страуса Ізраїль заборонив в'їзд громадянам України через COVID-19 - Цензор.НЕТ 9255
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06.05.2021 17:18 Відповісти
Я не видел очередей за прививкой - значит, доверия к прививателям нет.
И я не видел уверенных в себе привитых - они по-прежнему боятся непривитых.
Страус может клюнуть нехило, озабоченные известной позой почему-то про это забывают.
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07.05.2021 02:24 Відповісти
приєднуюсь! Нема чого українцям їздити в ту клоаку.....
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06.05.2021 01:46 Відповісти
Європа теж заборонить в'їзд українцям. Нехай Зебіли по домівках сидять, досить відпочивати за кордоном, у вас для цього є місцеві річки-смердючки. Антиковідники та антиваксери недарма ж так тролять, їм добре, коли нам погано.
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06.05.2021 01:51 Відповісти
Кому погано - нехай вколе собі все, що забажає, в усі хворі місця.
І потім ще раз - задля надійності.
Більшість має нормальний імунітет і не збирається його нищити якимись уколами.
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06.05.2021 06:49 Відповісти
Уничтожать "нормальный" иммунитет прививками? Вас правильно скоро не будут в цивилизованные страны пускать. В нашей стране умирала в том числе и молодежь, чего практически не было в цивилизованных странах, а Вы рассказываете о нормальном иммунитете. Не смешно? Мы лидеры по заболеваниям, которых практически нет в развитом мире, у нас практически самая низкая продолжительность жизни в Европе, а Вы рассказываете об иммунитете...
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06.05.2021 07:01 Відповісти
Продолжительность жизни - это одно, а ковидная истерия - совершенно другое.
Но кто хочет уколоться - пожалуйста, колитесь хоть каждый месяц утром и вечером.
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06.05.2021 07:23 Відповісти
Обколотые жертвы ковидного психоза - такие же переносчики вируса, как и все остальные.
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06.05.2021 07:35 Відповісти
А факты говорят, что Вы врете

May 6 (GMT)
Updates

61 new cases and 4 new deaths in Israel [source]

May 6 (GMT)
Updates

6,038 new cases and 374 new deaths in Ukraine [source]
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07.05.2021 08:02 Відповісти
С УМАНИ СЕБИТЕСЬ ПОХОРОШЕМУ !)
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06.05.2021 09:20 Відповісти
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