Президентка Словаччини Чапутова братиме участь у саміті "Кримської платформи", - Кулеба

Президентка Словаччини Зузанна Чапутова підтвердила свою участь в установчому саміті "Кримської платформи", який відбудеться в серпні цього року.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час брифінгу з Міністром закордонних справ Словаччини Іваном Корчоком у Братиславі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Словаччина є однією з перших держав Європи і світу, яка продемонструвала свою солідарність з Україною в період нарощування Росією своєї присутності на кордоні в останні тижні. Ми дуже цінуємо це. Я хочу також подякувати окремо Словаччині і президентці Словаччини Зузані Чапутовій за її підтвердження участі в установчому саміті Кримської платформи, який відбудеться в серпні цього року в Києві. Ми ніколи не маємо забувати про український Крим, докладати максимальних зусиль для його неминучої деокупації", - сказав Дмитро Кулеба.

Глава МЗС України також подякував Словаччині за "беззастережну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, підтримку санкційної політики щодо Росії".

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Як повідомлялося, "Кримська платформа" - це новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною. Він має на меті підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму; відповіді викликам безпеки; посилення міжнародного тиску на Росію; запобігання подальшим порушенням прав людини; захист жертв окупаційного режиму; і зрештою, деокупацію Криму. Україна активно пропонує іншим долучитися до цієї міжнародної ініціативи.

Перший саміт міжнародної "Кримської платформи" запланований на 23 серпня в Києві. Нині триває підготовча робота в цьому напрямку.