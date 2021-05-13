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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Кулеба Дмитро (3175) Чапутова Зузана (41) Кримська платформа (314)

Президентка Словаччини Чапутова братиме участь у саміті "Кримської платформи", - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президентка Словаччини Чапутова братиме участь у саміті

Президентка Словаччини Зузанна Чапутова підтвердила свою участь в установчому саміті "Кримської платформи", який відбудеться в серпні цього року.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час брифінгу з Міністром закордонних справ Словаччини Іваном Корчоком у Братиславі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Словаччина є однією з перших держав Європи і світу, яка продемонструвала свою солідарність з Україною в період нарощування Росією своєї присутності на кордоні в останні тижні. Ми дуже цінуємо це. Я хочу також подякувати окремо Словаччині і президентці Словаччини Зузані Чапутовій за її підтвердження участі в установчому саміті Кримської платформи, який відбудеться в серпні цього року в Києві. Ми ніколи не маємо забувати про український Крим, докладати максимальних зусиль для його неминучої деокупації", - сказав Дмитро Кулеба.

Глава МЗС України також подякував Словаччині за "беззастережну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, підтримку санкційної політики щодо Росії".

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Як повідомлялося, "Кримська платформа" - це новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною. Він має на меті підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму; відповіді викликам безпеки; посилення міжнародного тиску на Росію; запобігання подальшим порушенням прав людини; захист жертв окупаційного режиму; і зрештою, деокупацію Криму. Україна активно пропонує іншим долучитися до цієї міжнародної ініціативи.

Перший саміт міжнародної "Кримської платформи" запланований на 23 серпня в Києві. Нині триває підготовча робота в цьому напрямку.

Автор: Наталя Джума
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Какие мощные у неё платформы Президент Словакии Чапутова будет участвовать в саммите "Крымской платформы", - Кулеба - Цензор.НЕТ 4448
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13.05.2021 02:17 Відповісти
И в Европе случаются политики с яйцами а не только озабоченные.Молодец!
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13.05.2021 08:04 Відповісти
Бронетанкове замовлення для ЗСУ на 2021рік знову під загрозою
На ХКБМ планують перейти на скорочений робочий тиждень
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Президент Словакии Чапутова будет участвовать в саммите "Крымской платформы", - Кулеба - Цензор.НЕТ 2580
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13.05.2021 02:58 Відповісти
А представники справжніх жителів Криму будуть в цій "платформі"?
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13.05.2021 04:32 Відповісти
*******, рязанцы, псковцы обскрепленые и отхромосомленые?
не - дыши ровно, кацапа...
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13.05.2021 05:04 Відповісти
рано тебя, малька, выпустили с кацапской ботофермы....
не подготовлен, не привит...
мямлишь и не соблюдаешь - я бы тебя уволил как тупого кацапского барана.
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13.05.2021 05:34 Відповісти
 
 