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В Україні майже закінчилася COVID-вакцина AstraZeneca, призначена для першої дози

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В Україні майже закінчилася COVID-вакцина AstraZeneca, призначена для першої дози

Пункти щеплення використали майже всю вакцину AstraZeneca - і індійську, і південнокорейську, - призначену для імунізації українців проти COVID-19 першою дозою, 26 тисяч доз зарезервовано для введення другої дози.

Про це пише Українська правда із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 12 травня 2021 року в пунктах щеплень по всій Україні використали майже всю вакцину AstraZeneca (Covishield та SKBio) проти COVID-19, призначену для імунізації першою дозою. Частину цієї вакцини (загалом 26 тис. доз) зарезервовано для введення другої дози тим пацієнтам, щеплення яких розпочалося з 24 лютого", - повідомили виданню у відомстві.

Вакцина для першої дози закінчилася в пунктах щеплення Вінницької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та міста Києва.

Вакцинація першою дозою в пунктах щеплень цих областей поновиться після отримання нової партії вакцини.

Наразі триває імунізація проти COVID-19 мобільними бригадами, які використовують інші препарати: CoronaVac виробництва Sinovac Biotech та Comirnaty від Pfizer BioNTech.

Ними щеплюють медиків і працівників закладів охорони здоров’я, мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, учасників Операції об'єднаних сил на сході України, соціальних працівників, священнослужителів, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році, освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників.

Автор: Наталя Джума
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В Украине почти закончилась COVID-вакцина AstraZeneca, предназначенная для первой дозы - Цензор.НЕТ 7340
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13.05.2021 12:52 Відповісти
А прєпіздєнту пох.... В Украине почти закончилась COVID-вакцина AstraZeneca, предназначенная для первой дозы - Цензор.НЕТ 218
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13.05.2021 12:56 Відповісти
Патамушта він лох.
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13.05.2021 12:58 Відповісти
Нє,він не лох. Він,*****- ЛОШАРА!
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13.05.2021 13:01 Відповісти
Это, конечно, верно сказано. А как в таком случае его избирателей называть?
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13.05.2021 13:06 Відповісти
Та так і називайте. Бо лошари вибрали лошару.
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13.05.2021 13:17 Відповісти
«Очень много времени отнимала перепродажа полученного сырья на госзаводы по удесятеренной цене, и поглощали множество энергии валютные дела на черной бирже, у подножия памятника героям Плевны.»(с)
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13.05.2021 12:59 Відповісти
і те саме із пфайзером - 4 200 злишилось на першу дозу.
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13.05.2021 15:41 Відповісти
 
 