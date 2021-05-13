В Україні майже закінчилася COVID-вакцина AstraZeneca, призначена для першої дози

Пункти щеплення використали майже всю вакцину AstraZeneca - і індійську, і південнокорейську, - призначену для імунізації українців проти COVID-19 першою дозою, 26 тисяч доз зарезервовано для введення другої дози.

Про це пише Українська правда із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 12 травня 2021 року в пунктах щеплень по всій Україні використали майже всю вакцину AstraZeneca (Covishield та SKBio) проти COVID-19, призначену для імунізації першою дозою. Частину цієї вакцини (загалом 26 тис. доз) зарезервовано для введення другої дози тим пацієнтам, щеплення яких розпочалося з 24 лютого", - повідомили виданню у відомстві.

Вакцина для першої дози закінчилася в пунктах щеплення Вінницької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та міста Києва.

Вакцинація першою дозою в пунктах щеплень цих областей поновиться після отримання нової партії вакцини.

Наразі триває імунізація проти COVID-19 мобільними бригадами, які використовують інші препарати: CoronaVac виробництва Sinovac Biotech та Comirnaty від Pfizer BioNTech.

Ними щеплюють медиків і працівників закладів охорони здоров’я, мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, учасників Операції об'єднаних сил на сході України, соціальних працівників, священнослужителів, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році, освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників.