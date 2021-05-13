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В Украине почти закончилась COVID-вакцина AstraZeneca, предназначенная для первой дозы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине почти закончилась COVID-вакцина AstraZeneca, предназначенная для первой дозы

Прививочные пункты использовали почти всю вакцину AstraZeneca – и индийскую, и южнокорейскую, – предназначенную для иммунизации украинцев против COVID-19 первой дозой, 26 тысяч доз зарезервированы для введения второй дозы.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 12 мая 2021 года в пунктах прививок по всей Украине использовали почти всю вакцину AstraZeneca (Covishield и SKBio) против COVID-19, предназначенную для иммунизации первой дозой. Часть этой вакцины (всего 26 тыс. доз) зарезервирована для введения второй дозы тем пациентам, прививки которых началось с 24 февраля", - сообщили изданию в ведомтсве.

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Вакцина для первой дозы закончилась в прививочных пунктах Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и города Киева.

Вакцинация первой дозой в прививочных пунктах этих областей возобновится после получения новой партии вакцины.

Сейчас продолжается иммунизация против COVID-19 мобильными бригадами, которые используют препараты: CoronaVac производства Sinovac Biotech и Comirnaty от Pfizer и BioNTech.

Ими прививают медиков и работников учреждений здравоохранения, жителей и персонал домов престарелых и специализированных интернатов, участников Операции объединенных сил на востоке Украины, социальных работников, священнослужителей, олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году, педагогов, привлеченных к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО), сотрудников патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников.
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В Украине почти закончилась COVID-вакцина AstraZeneca, предназначенная для первой дозы - Цензор.НЕТ 7340
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13.05.2021 12:52 Ответить
А прєпіздєнту пох.... В Украине почти закончилась COVID-вакцина AstraZeneca, предназначенная для первой дозы - Цензор.НЕТ 218
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13.05.2021 12:56 Ответить
Патамушта він лох.
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13.05.2021 12:58 Ответить
Нє,він не лох. Він,*****- ЛОШАРА!
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13.05.2021 13:01 Ответить
Это, конечно, верно сказано. А как в таком случае его избирателей называть?
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13.05.2021 13:06 Ответить
Та так і називайте. Бо лошари вибрали лошару.
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13.05.2021 13:17 Ответить
«Очень много времени отнимала перепродажа полученного сырья на госзаводы по удесятеренной цене, и поглощали множество энергии валютные дела на черной бирже, у подножия памятника героям Плевны.»(с)
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13.05.2021 12:59 Ответить
і те саме із пфайзером - 4 200 злишилось на першу дозу.
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13.05.2021 15:41 Ответить
 
 