На Буковині перекинувся трактор: загинула 6-річна дівчинка. ФОТОрепортаж

На Буковині поліцейські розслідують ДТП, у якій загинула дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецькій області.

За даними поліції, повідомлення про ДТП надійшло до поліції від фельдшера первинної медико-санітарної допомоги села Байрак.

Попередньо правоохоронці встановили, що 43-річний житель села Велика Буда Чернівецького району, керуючи трактором, допустив його перекидання.



Фото: сайт полиции

Під час ДТП загинула 6-річна пасажирка транспортного засобу.

За цим фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Зазначимо, що за даними ТСН, це були батько і дочка. Чоловік не постраждав, під час ДТП він був тверезий.