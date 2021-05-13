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На Буковині перекинувся трактор: загинула 6-річна дівчинка. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

На Буковині поліцейські розслідують ДТП, у якій загинула дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецькій області.

За даними поліції, повідомлення про ДТП надійшло до поліції від фельдшера первинної медико-санітарної допомоги села Байрак.

Попередньо правоохоронці встановили, що 43-річний житель села Велика Буда Чернівецького району, керуючи трактором, допустив його перекидання.

На Буковині перекинувся трактор: загинула 6-річна дівчинка 01
Фото: сайт полиции

Під час ДТП загинула 6-річна пасажирка транспортного засобу.

За цим фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Зазначимо, що за даними ТСН, це були батько і дочка. Чоловік не постраждав, під час ДТП він був тверезий.

Автор: Наталя Джума
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І завжди гинуть невинні ,а не ті хто спричинив аварію,дуже жаль.
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13.05.2021 14:49 Відповісти
бідне дитя...
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13.05.2021 15:03 Відповісти
Біда.
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13.05.2021 15:08 Відповісти
це не трактор, це рухлять
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13.05.2021 15:14 Відповісти
видно колесо отпало, все из-за бедности, на такой рухляди ездить самому опасно не то что детей возить, поддержки аграриев государством как было нулевое так и осталось.
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13.05.2021 23:33 Відповісти
 
 