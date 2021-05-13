На Буковине перевернулся трактор: погибла 6-летняя девочка. ФОТОрепортаж
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На Буковине полицейские расследуют ДТП, в котором погиб ребенок.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.
По данным полиции, сообщение о ДТП поступило в полицию от фельдшера первичной медико-санитарной помощи села Байрак.
Предварительно правоохранители установили, что 43-летний житель села Большая Буда Черновицкого района, управляя трактором, допустил его опрокидывание.
Во время ДТП погибла 6-летняя пассажирка транспортного средства.
По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Отметим, что по данным ТСН, это были отец и дочь. Мужчина не пострадал, во время ДТП он был трезв.
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