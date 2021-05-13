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Новости Происшествия ДТП
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На Буковине перевернулся трактор: погибла 6-летняя девочка. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На Буковине полицейские расследуют ДТП, в котором погиб ребенок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

По данным полиции, сообщение о ДТП поступило в полицию от фельдшера первичной медико-санитарной помощи села Байрак.

Предварительно правоохранители установили, что 43-летний житель села Большая Буда Черновицкого района, управляя трактором, допустил его опрокидывание.

На Буковине перевернулся трактор: погибла 6-летняя девочка 01
Фото: сайт полиции

Во время ДТП погибла 6-летняя пассажирка транспортного средства.

По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что по данным ТСН, это были отец и дочь. Мужчина не пострадал, во время ДТП он был трезв.
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І завжди гинуть невинні ,а не ті хто спричинив аварію,дуже жаль.
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13.05.2021 14:49 Ответить
бідне дитя...
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13.05.2021 15:03 Ответить
Біда.
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13.05.2021 15:08 Ответить
це не трактор, це рухлять
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13.05.2021 15:14 Ответить
видно колесо отпало, все из-за бедности, на такой рухляди ездить самому опасно не то что детей возить, поддержки аграриев государством как было нулевое так и осталось.
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13.05.2021 23:33 Ответить
 
 