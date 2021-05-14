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На Черкащині за систематичне хабарництво затримали майора поліції. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Черкаській області внутрішня безпека Нацполіції затримала на хабарі старшого інспектора сектора поліцейської діяльності м. Городище.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

На Черкащині за систематичне хабарництво затримали майора поліції 01

Майор поліції вимагав та отримував щомісячну "данину" за непритягнення до відповідальності одного з мешканців м. Городище, який керував транспортним засобом без необхідних документів і займався виловом риби в місцевих водоймах у нерестовий період. Оперативники задокументували отримання поліцейським упродовж двох місяців 24 тис. гривень "відкупних".

Відразу після отримання ще одного хабаря співробітника поліції затримали.

На Черкащині за систематичне хабарництво затримали майора поліції 02

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На Черкащині за систематичне хабарництво затримали майора поліції 03

Зараз слідчі ДБР готують вручення підозри фігуранту у ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.
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ФИО этого хряка в студию!
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13.05.2021 16:39 Відповісти
та када уже вы им зарплату поднимете?
вчытэлям подняли, врачам взвинтили, а мусорилы,чем хуже?
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13.05.2021 16:58 Відповісти
Особенно нравится формулировка "систематическое"....
Одной взятки мало что бы посадить скота....двух мало....на третьей типа взяли...
А может надо было еще годик подождать а??? Вдруг трех взяток не хватит что бы посадить??
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13.05.2021 17:29 Відповісти
С языка снял...
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13.05.2021 18:21 Відповісти
Пацюк.
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13.05.2021 17:34 Відповісти
С ПОЛКОВНИКОМ НЕ ДЕЛИЛСЯ !)
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13.05.2021 18:09 Відповісти
 
 