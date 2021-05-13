Росія перекинула танки й артилерію в окупований Крим, - місія США при ОБСЄ
Новини Цензор.НЕТ Політика України Події Війна в Україні
У місії США при Організації з безпеки і співробітництва в Європі заявляють про перекидання Російською Федерацією важких видів озброєння до окупованого Криму.
Про це сьогодні повідомила виконувачка обов'язків заступника голови місії США при ОБСЄ Елізабет Розенсток-Сіллер на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Американський дипломат заявила, що хоча Росія оголосила про скорочення чисельності військ вздовж кордонів з Україною, РФ "нещодавно перемістила десантно-штурмові елементи до Криму, разом з бойовими танками T-72Б3, 120-мм мінометами, 122-мм гаубицями і бронетехнікою, а також іншим обладнанням і технікою".
"Більше того, Росія продовжує призивати тисячі молодих мешканців Криму у свою армію, деякі з яких були переведені у російські воєнні підрозділи для здійснення плану Кремля в Україні", - заявила Розенсток-Сіллер.
Вона закликала Росію припинити репресії у Криму і звільнити усіх українських бранців, яких утримує РФ.
"Ми також закликаємо Росію припинити мілітаризацію і окупацію Криму та прибрати всі її сили і озброєння зі сходу України", - наголосила дипломат.
Будь ласка, зачекайте...
Nazar Tokar@dedushkaa 18 ч
Стильний молодіжний @hotlineua виклав карту України без Криму.
Жодної реакції на помилку немає. Якщо так, пропоную показати їм, що поганий піар існує - за жодних умов не користуватися цим сервісом та не співпрацювати з ними.
У мене все.
тот что по шею - помогите, спасите....
тот что по губы - слышь ты не поднимай волну......
так и существуют мирно с кремлём.......
лее слабого а слабому не дают стать настолько сильным что бы снять вопрос силового давле
ния на слабого.... правда интересно ???
Доблестный японский императорский флот , под командованием адмирала Того - полностью разгромил и пустил на дно Цусимского пролива - корабли лапотного и технически отсталого улуса моцковицкего !!!