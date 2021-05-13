УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13385 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
11 092 13
армія РФ (13505) Крим (12757) Росія (47263) США (14488)

Росія перекинула танки й артилерію в окупований Крим, - місія США при ОБСЄ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події Війна в Україні

Росія перекинула танки й артилерію в окупований Крим, - місія США при ОБСЄ

У місії США при Організації з безпеки і співробітництва в Європі заявляють про перекидання Російською Федерацією важких видів озброєння до окупованого Криму.

Про це сьогодні повідомила виконувачка обов'язків заступника голови місії США при ОБСЄ Елізабет Розенсток-Сіллер на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Американський дипломат заявила, що хоча Росія оголосила про скорочення чисельності військ вздовж кордонів з Україною, РФ "нещодавно перемістила десантно-штурмові елементи до Криму, разом з бойовими танками T-72Б3, 120-мм мінометами, 122-мм гаубицями і бронетехнікою, а також іншим обладнанням і технікою".

"Більше того, Росія продовжує призивати тисячі молодих мешканців Криму у свою армію, деякі з яких були переведені у російські воєнні підрозділи для здійснення плану Кремля в Україні", - заявила Розенсток-Сіллер.

Читайте також: Військові дипломати посольства США відвідали Донбас, - пресцентр ООС. ФОТОрепортаж

Вона закликала Росію припинити репресії у Криму і звільнити усіх українських бранців, яких утримує РФ.

"Ми також закликаємо Росію припинити мілітаризацію і окупацію Криму та прибрати всі її сили і озброєння зі сходу України", - наголосила дипломат.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+8


Nazar Tokar@dedushkaa 18 ч

Стильний молодіжний @hotlineua виклав карту України без Криму.
Жодної реакції на помилку немає. Якщо так, пропоную показати їм, що поганий піар існує - за жодних умов не користуватися цим сервісом та не співпрацювати з ними.
У мене все.

Росія перекинула танки й артилерію в окупований Крим, - місія США при ОБСЄ - Цензор.НЕТ 8147
показати весь коментар
13.05.2021 19:54
+2
...вместо моря-плавающая там канализация!!!..в унитазах воды нет, носите с моря!))) Росія перекинула танки й артилерію в окупований Крим, - місія США при ОБСЄ - Цензор.НЕТ 9456 Росія перекинула танки й артилерію в окупований Крим, - місія США при ОБСЄ - Цензор.НЕТ 9456 Росія перекинула танки й артилерію в окупований Крим, - місія США при ОБСЄ - Цензор.НЕТ 9456
показати весь коментар
13.05.2021 21:37
+1
поднять стаи беспилотов и за час в металолом превратить эти пукалки.. Росія перекинула танки й артилерію в окупований Крим, - місія США при ОБСЄ - Цензор.НЕТ 2405...и остальные прикопанные туда же... Росія перекинула танки й артилерію в окупований Крим, - місія США при ОБСЄ - Цензор.НЕТ 2405
показати весь коментар
13.05.2021 20:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан


Nazar Tokar@dedushkaa 18 ч

Стильний молодіжний @hotlineua виклав карту України без Криму.
Жодної реакції на помилку немає. Якщо так, пропоную показати їм, що поганий піар існує - за жодних умов не користуватися цим сервісом та не співпрацювати з ними.
У мене все.

Росія перекинула танки й артилерію в окупований Крим, - місія США при ОБСЄ - Цензор.НЕТ 8147
показати весь коментар
13.05.2021 19:54 Відповісти
поднять стаи беспилотов и за час в металолом превратить эти пукалки.. Росія перекинула танки й артилерію в окупований Крим, - місія США при ОБСЄ - Цензор.НЕТ 2405...и остальные прикопанные туда же... Росія перекинула танки й артилерію в окупований Крим, - місія США при ОБСЄ - Цензор.НЕТ 2405
показати весь коментар
13.05.2021 20:22 Відповісти
"Туристи",блін,у Крим на відпочинок поспішають,а заодно і мертветчука із неволеньки виручають.
показати весь коментар
13.05.2021 20:56 Відповісти
В Крыму начинается пляжный сезон: отдыхающие бегут с пляжей.
показати весь коментар
13.05.2021 21:11 Відповісти
...вместо моря-плавающая там канализация!!!..в унитазах воды нет, носите с моря!))) Росія перекинула танки й артилерію в окупований Крим, - місія США при ОБСЄ - Цензор.НЕТ 9456 Росія перекинула танки й артилерію в окупований Крим, - місія США при ОБСЄ - Цензор.НЕТ 9456 Росія перекинула танки й артилерію в окупований Крим, - місія США при ОБСЄ - Цензор.НЕТ 9456
показати весь коментар
13.05.2021 21:37 Відповісти
призвала - молодец, можешь идти в кассу
показати весь коментар
13.05.2021 22:04 Відповісти
Цікаво скільки танк може по воді проплисти.
показати весь коментар
13.05.2021 22:18 Відповісти
є такі що плавають але повільно і є чудовою ціллю
показати весь коментар
14.05.2021 08:08 Відповісти
стоят два расейских либерала(опозиция) в дерьме, первый по шею второму по губам достаёт.....
тот что по шею - помогите, спасите....
тот что по губы - слышь ты не поднимай волну......
так и существуют мирно с кремлём.......
показати весь коментар
13.05.2021 23:06 Відповісти
А на фото древние совковіе танки даже без ДЗ.
показати весь коментар
14.05.2021 00:29 Відповісти
Готуються здихати? Чи думала хоч одна кацапська мавпа в тому танку,що життя її за тією бронею скорочується до миті? Що,здохнути за якогось чмошного "окурка",то є сама ганебна і нікчемна смерть?
показати весь коментар
14.05.2021 07:22 Відповісти
на 8 год войны просматривается тенденция когда явно более сильному не дают победить бо-
лее слабого а слабому не дают стать настолько сильным что бы снять вопрос силового давле
ния на слабого.... правда интересно ???
показати весь коментар
14.05.2021 08:09 Відповісти
14 мая , по старому стилю , 1905 года произошло Цусимское сражение…
Доблестный японский императорский флот , под командованием адмирала Того - полностью разгромил и пустил на дно Цусимского пролива - корабли лапотного и технически отсталого улуса моцковицкего !!!
показати весь коментар
14.05.2021 08:10 Відповісти
 
 