Ізраїль через обстріли призиває 9000 резервістів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Командування Армії оборони Ізраїлю оголосило про призов 9 000 резервістів. Вони мають прибути на бази у повній готовності до участі у бойових діях.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
Призов резервістів пов'язаний з проведенням у Секторі Гази антитерористичної операції "Страж стін".
11 травня вже повідомлялося, що Міноборони Ізраїлю призиває 7000 резервістів.
Разом із тим прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав арабські і єврейські народи до припинення повстань і до миру.
"Ніщо не виправдовує лінчування арабів серед євреїв, і ніщо не виправдовує лінчування євреїв арабами. Ми цього не сприймаємо. Ми не повинні використовувати це насильство. Ми повернемо контроль і управління в країні. У всіх містах, у змішаних містах, в єврейських містах - всюди. Давайте об'єднаємося, щоб виконати завдання, яке ми маємо виконувати як громадяни нашої країни: відновити управління, усунути цю анархію, зберегти і відновити безпеку і мир, яких ми всі заслуговуємо", - закликав Нетаньяху.
Раніше сьогодні ХАМАС відновив обстріл території Ізраїлю. За три дні радикали випустили з сектору Гази по Ізраїлю понад 1600 ракет. У відповідь Армія оборони Ізраїлю вразила понад 600 військових цілей ХАМАС.
Ізраїльські військові розробляють кілька варіантів наземної операції проти угруповання ХАМАС, але рішення поки не прийнято.
Будь ласка, зачекайте...
У мене одне питання, коли Ізраїль визнає голодомор в Україні ?!
так что с этого ?
Ох уже эти "маленькие победоносные войны" престарелых мачо, сколько они уже бед натворили в истории, сколько еще натворят! А все ради выбросов тестостерона, которого так мало осталось в яичках, и не только у Хутина, не только у Эрдогана, не только у Мадуро, но и и у пидстаркуватого десантника Нетаньяху. Поставить на карту спокойную и достойную жизнь граждан Израиля ради того, чтобы аденомный полутруп могу почувствовать себя мужиком. А начало эту моду Берлускони, напомню Хутин был его соседом в Сардинии в начале 2000-х .
Из Википедии
По словам Реувена Ривлина,(президента Израиля) он понимает, что в обществе существуют серьезные разногласия по поводу вопроса о том, может ли человек, находящийся под судом, возглавлять правительство.
Речь идет о трех судебных делах Биньямина Нетаньяху. Его обвиняют во взятках и подрыве общественного доверия. Накануне в суде начался опрос свидетелей. Премьер-министра, который хотел увильнуть от присутствия в зале суда, обязали лично выслушать вступительное слово государственного обвинителя Лиат Бен-Ари. В нем прозвучало, что Биньямин Нетаньяху «использовал власть для достижения своих личных целей», в частности заставлял СМИ освещать ситуацию в выгодном ему свете. Об этом говорил и первый допрошенный свидетель - бывший гендиректор новостного портала Walla Илан Иехошуа
И война вновь сменяется войной!
Cтрашный век, век неверия и зла!
О Аллах, лишь в Джихаде жизнь ясна!
На земле есть святыня - божий храм,
О Аллах, дай его увидеть нам.
Ведь сейчас там собрались силы зла,
Об одном молим мы теперь Тебя:
Иерусалим, Иерусалим!
Иерусалим, Иерусалим!
О Аллах, мы живем тем самым днем,
Днем когда к одному Тебе придем!
Жизни путь пусть закончится для нас
Лишь тогда, когда будет взят Аль - Акс!
Этот храм будет взят и зло уйдет,
Солнца диск на закате вдруг взойдет.
И огонь вдруг низвергнут небеса,
Божий храм озарит пророк Иса!
Мы тебя освободим,
Богу души отдадим,
Взор к Аллаху обратим,
Будет наш Иерусалим!
Горы пепла и огня,
В храм войдут Твои войска,
Ты молитвам их внемли,
Души в вечность забери!
Иерусалим, Иерусалим!
Иерусалим, Иерусалим!
О Аллах, дай нам истину понять,
В трудный час дай нам силы устоять.
В мире все - искуситель сатана,
Лишь Джихад, лишь в джихаде жизнь ясна!
Впереди ждут жестокие бои,
Впереди ждут даджаловы полки.
И в огне будет долго мир пылать,
О Аллах, будут все к Тебе взывать!2раза
Мы тебя освободим,
Богу души отдадим,
Взор к Аллаху обратим,
Будет наш Иерусалим!
Горы пепла и огня,
В храм войдут Твои войска,
Ты молитвам их внемли,
Души в вечность забери!
Иерусалим, Иерусалим!
Иерусалим, Иерусалим!
О Аллах, Ты возвысил этот храм,
Божий дар здесь пророкам многим дан.
Здесь исток обетованной земли,
Но сейчас здесь приют нашли враги!
Недалёк день, когда к тебе придем,
Черный флаг мы над храмом вознесем!
В этот день ты к Всевышнему взывай,
Пусть Аль - Акс станет
нам дорогой в рай!
Мы тебя освободим,
Богу души отдадим,
Взор к Аллаху обратим,
Будет наш Иерусалим!
Горы пепла и огня,
В храм войдут Твои войска,
Ты молитвам их внемли,
Души в вечность забери!
На земле есть святыня - божий храм,
О Аллах, дай его увидеть нам!
Ведь сейчас там собрались силы зла,
Об одном молим мы сейчас Тебя!
Этот храм будет взят и зло уйдёт,
Солнца диск на закате вдруг взойдёт!
В этот день ты к Всевышнему взывай,
Пусть Аль - Акс станет
нам дорогой в рай!
Мы тебя освободим,
Богу души отдадим,
Взор к Аллаху обратим
Будет наш Иерусалим!
Горы пепла и огня,
В храм войдут Твои войска,
Ты молитвам их внемли,
Души в вечность забери...
и Шо рабиновича тоже ?
Проф. Преображенский
Путинские "патриоты" абсолютно уверены, что:
1. Боевики-исламисты, атакующие Сирию - это очень плохие люди, "бармалеи", их надо уничтожать.
2. Боевики-исламисты, атакующие Израиль - это очень хорошие люди, их надо поддерживать и принимать в Москве.
Но был Евреем Иисус Христос. (с)
В Новом Завете Иисус Христос рассказывает притчу о Добром самарянине - жителе Самарии, который, увидев еврея, ограбленного разбойниками и брошенного умирать на дороге, спас его, несмотря на традиционную межэтническую рознь.
1) Моцарт австриец (на самом деле немец)
2) Гитлер немец (на самом деле австриец)
Причому палестинці старший БРАТ.
Українці теж мають БРАТА і теж старшого.
везде........