Ізраїль через обстріли призиває 9000 резервістів

Командування Армії оборони Ізраїлю оголосило про призов 9 000 резервістів. Вони мають прибути на бази у повній готовності до участі у бойових діях.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Призов резервістів пов'язаний з проведенням у Секторі Гази антитерористичної операції "Страж стін".

11 травня вже повідомлялося, що Міноборони Ізраїлю призиває 7000 резервістів.

Разом із тим прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав арабські і єврейські народи до припинення повстань і до миру.

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"Ніщо не виправдовує лінчування арабів серед євреїв, і ніщо не виправдовує лінчування євреїв арабами. Ми цього не сприймаємо. Ми не повинні використовувати це насильство. Ми повернемо контроль і управління в країні. У всіх містах, у змішаних містах, в єврейських містах - всюди. Давайте об'єднаємося, щоб виконати завдання, яке ми маємо виконувати як громадяни нашої країни: відновити управління, усунути цю анархію, зберегти і відновити безпеку і мир, яких ми всі заслуговуємо", - закликав Нетаньяху.

Раніше сьогодні ХАМАС відновив обстріл території Ізраїлю. За три дні радикали випустили з сектору Гази по Ізраїлю понад 1600 ракет. У відповідь Армія оборони Ізраїлю вразила понад 600 військових цілей ХАМАС.

Ізраїльські військові розробляють кілька варіантів наземної операції проти угруповання ХАМАС, але рішення поки не прийнято.

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