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Ізраїль через обстріли призиває 9000 резервістів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ізраїль через обстріли призиває 9000 резервістів

Командування Армії оборони Ізраїлю оголосило про призов 9 000 резервістів. Вони мають прибути на бази у повній готовності до участі у бойових діях.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Призов резервістів пов'язаний з проведенням у Секторі Гази антитерористичної операції "Страж стін".

11 травня вже повідомлялося, що Міноборони Ізраїлю призиває 7000 резервістів.

Разом із тим прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав арабські і єврейські народи до припинення повстань і до миру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Небо Ізраїлю - все в ракетах. Потрібно негайно зупинити ескалацію заради життя людей, - Зеленський

"Ніщо не виправдовує лінчування арабів серед євреїв, і ніщо не виправдовує лінчування євреїв арабами. Ми цього не сприймаємо. Ми не повинні використовувати це насильство. Ми повернемо контроль і управління в країні. У всіх містах, у змішаних містах, в єврейських містах - всюди. Давайте об'єднаємося, щоб виконати завдання, яке ми маємо виконувати як громадяни нашої країни: відновити управління, усунути цю анархію, зберегти і відновити безпеку і мир, яких ми всі заслуговуємо", - закликав Нетаньяху.

Раніше сьогодні ХАМАС відновив обстріл території Ізраїлю. За три дні радикали випустили з сектору Гази по Ізраїлю понад 1600 ракет. У відповідь Армія оборони Ізраїлю вразила понад 600 військових цілей ХАМАС.

Ізраїльські військові розробляють кілька варіантів наземної операції проти угруповання ХАМАС, але рішення поки не прийнято.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Три дні ескалації: "Хамас" із Сектору Гази випустив по ізраїльських містах понад тисячу ракет, Ізраїль відповів сотнями ракетних і авіаударів. ВIДЕО
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Топ коментарі
+16
Израиль из-за обстрелов призывает 9000 резервистов - Цензор.НЕТ 5971
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13.05.2021 21:18
+10
Якось паралельно шо там у Ізраелі, який пропутінський на 100% !
У мене одне питання, коли Ізраїль визнає голодомор в Україні ?!
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13.05.2021 21:12
+8
...а тікток вапще китайська мулька

Израиль из-за обстрелов призывает 9000 резервистов - Цензор.НЕТ 7353
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13.05.2021 21:08
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...а тікток вапще китайська мулька

Израиль из-за обстрелов призывает 9000 резервистов - Цензор.НЕТ 7353
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13.05.2021 21:08 Відповісти
...не гони чертила...все совсем не так там происходило и происходит..))) Израиль из-за обстрелов призывает 9000 резервистов - Цензор.НЕТ 886
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13.05.2021 21:28 Відповісти
неЧертила, а ну ка расскажи как?
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13.05.2021 21:29 Відповісти
только за отдельную плату...на шару-ищи дурнее себя... Ізраїль через обстріли призиває 9000 резервістів - Цензор.НЕТ 2692
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13.05.2021 21:34 Відповісти
так уже нашёл, тебя! Ізраїль через обстріли призиває 9000 резервістів - Цензор.НЕТ 9881
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13.05.2021 21:42 Відповісти
не дорос еще до меня, школота ушастая Ізраїль через обстріли призиває 9000 резервістів - Цензор.НЕТ 1087 ...уроки ото учи,историю особенно и будешь вэри клэвэ.. Ізраїль через обстріли призиває 9000 резервістів - Цензор.НЕТ 195
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13.05.2021 21:46 Відповісти
******, так давай прямо сейчас откроем дискуссию) но ведь ты ссыцкло, прямо сейчас сольёшься Ізраїль через обстріли призиває 9000 резервістів - Цензор.НЕТ 7297
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13.05.2021 21:49 Відповісти
сиди на бутылке молча, торговец мозжечком! Ізраїль через обстріли призиває 9000 резервістів - Цензор.НЕТ 9862 ты за отдельную плату можешь только у своего чеченского мужа отсосать Ізраїль через обстріли призиває 9000 резервістів - Цензор.НЕТ 9222
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14.05.2021 02:27 Відповісти
...або в позу "Zю" стати.
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14.05.2021 06:45 Відповісти
Яка люта діч. Сутички почалися з мечеті Аль-Акса, де Ізраїль почав стрілянину, а зовсім не тому, що хтось комусь натовк пику на дискотеці. Ось відео тих подій.
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14.05.2021 02:03 Відповісти
Набутылочный кацап, тебя заставляют учить українську мову? Ізраїль через обстріли призиває 9000 резервістів - Цензор.НЕТ 5050
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14.05.2021 02:28 Відповісти
Якось паралельно шо там у Ізраелі, який пропутінський на 100% !
У мене одне питання, коли Ізраїль визнає голодомор в Україні ?!
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13.05.2021 21:12 Відповісти
да никогда!...ни для кого не секрет кто его организовал и реализовывал...!)))
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13.05.2021 21:25 Відповісти
а кто если не секрет? Израиль из-за обстрелов призывает 9000 резервистов - Цензор.НЕТ 6943
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13.05.2021 21:28 Відповісти
читай историю..и выключи дурака...))
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13.05.2021 21:32 Відповісти
историк ты комнатный, даю тебе фору, просвещай Ізраїль через обстріли призиває 9000 резервістів - Цензор.НЕТ 524
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13.05.2021 22:08 Відповісти
учи малой уроки, на горшок и спать, поздно уже, утром в школу опоздаешь...)) Ізраїль через обстріли призиває 9000 резервістів - Цензор.НЕТ 7461
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13.05.2021 22:26 Відповісти
дичь, давай по существу) ты же шляпа, ничего кроме "уроки, спать, горшок" из себя выдавить не можешь Ізраїль через обстріли призиває 9000 резервістів - Цензор.НЕТ 1814 убогий, ты же просто насрал "ни о чём" и заикнулся про история, так вот, давай про историю и поговорим... лошара, ты сел в лужу, не на того попал Ізраїль через обстріли призиває 9000 резервістів - Цензор.НЕТ 6155
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13.05.2021 22:37 Відповісти
я по инету историю не читаю, особенно на всю голову больным))..научись с гуглом работать, он подскажет, если интересно...а сейчас селедки сьешь, молочком запей, может попустит... Ізраїль через обстріли призиває 9000 резервістів - Цензор.НЕТ 7393 ))
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13.05.2021 22:41 Відповісти
вошь, ну что ж ты такая никчёмная) мне класть как и где ты читаешь историю, я тебе по факту, а ты голову в кусты, но жопа твоя всё равно торчит Ізраїль через обстріли призиває 9000 резервістів - Цензор.НЕТ 4175
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13.05.2021 22:47 Відповісти
...и что не попускает селедка с молочком!?)..подожди немного, должно сработать...))
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13.05.2021 22:52 Відповісти
клоп, что ж так сливаешься не по-мужски? Ізраїль через обстріли призиває 9000 резервістів - Цензор.НЕТ 2316 ты же дичь, про историю поговорить хотела? как я понимаю, про историю "арабо-израильского" конфликта, так начинай) не спрыгивай на "селёдку с молочком", ты и без неё уже обосрался Ізраїль через обстріли призиває 9000 резервістів - Цензор.НЕТ 129
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13.05.2021 22:58 Відповісти
...я тебе все уже написал...можешь еще кефира попробовать..))
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13.05.2021 23:00 Відповісти
лошара, "написал" ты под себя, думаю уже раз несколько, слив засчитан Ізраїль через обстріли призиває 9000 резервістів - Цензор.НЕТ 3140
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13.05.2021 23:02 Відповісти
угу))..скоро уже попустить должно... Ізраїль через обстріли призиває 9000 резервістів - Цензор.НЕТ 2891 Ізраїль через обстріли призиває 9000 резервістів - Цензор.НЕТ 293
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13.05.2021 23:05 Відповісти
ох же ты и лохмандей Ізраїль через обстріли призиває 9000 резервістів - Цензор.НЕТ 3345 Ізраїль через обстріли призиває 9000 резервістів - Цензор.НЕТ 3386
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13.05.2021 23:07 Відповісти
все ок пройдет, испей молочка еще Ізраїль через обстріли призиває 9000 резервістів - Цензор.НЕТ 882 ..и облегчение сразу придет...жди..
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13.05.2021 23:13 Відповісти
чмошник, а я вижу ты опытный Ізраїль через обстріли призиває 9000 резервістів - Цензор.НЕТ 8878
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13.05.2021 23:15 Відповісти
можешь еще вареньица ложку закинуть.. Ізраїль через обстріли призиває 9000 резервістів - Цензор.НЕТ 1447..знающие говорят до остатков моска прошибает сей набор Ізраїль через обстріли призиває 9000 резервістів - Цензор.НЕТ 1447в твоем случае проще, извилин там немного по ходу осталось..))
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13.05.2021 23:19 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_організаторів_Голодомору#:~:text=13%20січня%202010%20року%20своїм,Лазарем%20Кагановичем%2C%20Павлом%20Постишевим%2C%20Станіславом. Читай
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14.05.2021 05:45 Відповісти
лікуй голову Израиль из-за обстрелов призывает 9000 резервистов - Цензор.НЕТ 5835
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13.05.2021 21:26 Відповісти
В Украине, до сих пор есть целая партия с приличной поддержкой избирателей, которая отрицает Голодомор.
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13.05.2021 21:33 Відповісти
в Израиле часть хасидов не признают государство Израиль.
так что с этого ?
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13.05.2021 23:04 Відповісти
Когда эта часть хасидов, начнет оказывать хоть минимальное влияние на жизнь Израиля, вот тогда и поговорим.
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13.05.2021 23:17 Відповісти
Темпы роста там отличные, а работать - западло. В краткосрочной перспективе нескольких лет проблема будет в полный рост, когда они начнут наполнять места во власти.
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14.05.2021 03:34 Відповісти
Бандерівець, хочеш щоб той, хто організував голодомор, визнав свій злочин?
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14.05.2021 08:36 Відповісти
Вони й не визнають, як і раша, бо наші вороги.
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14.05.2021 09:04 Відповісти
Израиль из-за обстрелов призывает 9000 резервистов - Цензор.НЕТ 5971
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13.05.2021 21:18 Відповісти
во времена Голды Мейер его бы просто расстреляли или забили камнями
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14.05.2021 08:11 Відповісти
А шот там у Нетаньяху с четвертым премьерством.? Хаха - теперь будет!
Ох уже эти "маленькие победоносные войны" престарелых мачо, сколько они уже бед натворили в истории, сколько еще натворят! А все ради выбросов тестостерона, которого так мало осталось в яичках, и не только у Хутина, не только у Эрдогана, не только у Мадуро, но и и у пидстаркуватого десантника Нетаньяху. Поставить на карту спокойную и достойную жизнь граждан Израиля ради того, чтобы аденомный полутруп могу почувствовать себя мужиком. А начало эту моду Берлускони, напомню Хутин был его соседом в Сардинии в начале 2000-х .
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13.05.2021 21:30 Відповісти
"24 мая 2020 года начался судебный процесс по трем делам против Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия. Действующий глава израильского правительства впервые оказался на скамье подсудимых. Нетаньяху лично прибыл в окружной суд, возле которого проходили демонстрации его сторонников и противников. Выступая в суде, премьер-министр отверг все обвинения."

Из Википедии



По словам Реувена Ривлина,(президента Израиля) он понимает, что в обществе существуют серьезные разногласия по поводу вопроса о том, может ли человек, находящийся под судом, возглавлять правительство.
Речь идет о трех судебных делах Биньямина Нетаньяху. Его обвиняют во взятках и подрыве общественного доверия. Накануне в суде начался опрос свидетелей. Премьер-министра, который хотел увильнуть от присутствия в зале суда, обязали лично выслушать вступительное слово государственного обвинителя Лиат Бен-Ари. В нем прозвучало, что Биньямин Нетаньяху «использовал власть для достижения своих личных целей», в частности заставлял СМИ освещать ситуацию в выгодном ему свете. Об этом говорил и первый допрошенный свидетель - бывший гендиректор новостного портала Walla Илан Иехошуа
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13.05.2021 22:10 Відповісти
О Аллах, Мир окутан страшной мглой!

И война вновь сменяется войной!
Cтрашный век, век неверия и зла!
О Аллах, лишь в Джихаде жизнь ясна!
На земле есть святыня - божий храм,
О Аллах, дай его увидеть нам.
Ведь сейчас там собрались силы зла,

Об одном молим мы теперь Тебя:

Иерусалим, Иерусалим!
Иерусалим, Иерусалим!

О Аллах, мы живем тем самым днем,

Днем когда к одному Тебе придем!
Жизни путь пусть закончится для нас
Лишь тогда, когда будет взят Аль - Акс!
Этот храм будет взят и зло уйдет,
Солнца диск на закате вдруг взойдет.
И огонь вдруг низвергнут небеса,

Божий храм озарит пророк Иса!

Мы тебя освободим,
Богу души отдадим,
Взор к Аллаху обратим,
Будет наш Иерусалим!
Горы пепла и огня,
В храм войдут Твои войска,
Ты молитвам их внемли,
Души в вечность забери!
Иерусалим, Иерусалим!
Иерусалим, Иерусалим!
О Аллах, дай нам истину понять,

В трудный час дай нам силы устоять.
В мире все - искуситель сатана,
Лишь Джихад, лишь в джихаде жизнь ясна!
Впереди ждут жестокие бои,
Впереди ждут даджаловы полки.
И в огне будет долго мир пылать,

О Аллах, будут все к Тебе взывать!2раза

Мы тебя освободим,
Богу души отдадим,
Взор к Аллаху обратим,
Будет наш Иерусалим!
Горы пепла и огня,
В храм войдут Твои войска,
Ты молитвам их внемли,
Души в вечность забери!
Иерусалим, Иерусалим!
Иерусалим, Иерусалим!
О Аллах, Ты возвысил этот храм,
Божий дар здесь пророкам многим дан.
Здесь исток обетованной земли,
Но сейчас здесь приют нашли враги!
Недалёк день, когда к тебе придем,
Черный флаг мы над храмом вознесем!
В этот день ты к Всевышнему взывай,
Пусть Аль - Акс станет

нам дорогой в рай!

Мы тебя освободим,
Богу души отдадим,
Взор к Аллаху обратим,
Будет наш Иерусалим!
Горы пепла и огня,
В храм войдут Твои войска,
Ты молитвам их внемли,
Души в вечность забери!
На земле есть святыня - божий храм,
О Аллах, дай его увидеть нам!
Ведь сейчас там собрались силы зла,
Об одном молим мы сейчас Тебя!
Этот храм будет взят и зло уйдёт,
Солнца диск на закате вдруг взойдёт!
В этот день ты к Всевышнему взывай,
Пусть Аль - Акс станет
нам дорогой в рай!
Мы тебя освободим,
Богу души отдадим,
Взор к Аллаху обратим
Будет наш Иерусалим!
Горы пепла и огня,
В храм войдут Твои войска,
Ты молитвам их внемли,

Души в вечность забери...
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13.05.2021 21:36 Відповісти
Ізраїль через обстріли призиває 9000 резервістів - Цензор.НЕТ 504
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13.05.2021 21:54 Відповісти
шо, неужели Брейвик евреев стрелял? Ізраїль через обстріли призиває 9000 резервістів - Цензор.НЕТ 7422
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14.05.2021 02:29 Відповісти
перемогли ковід, щоб померти від снардів ((((
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13.05.2021 21:55 Відповісти
Так они именно для этого и победили вирус) . Чтоб продолжить воевать. Ну нравится Израилю это делать и, надо отдать должное, у него это хорошо получается )))
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13.05.2021 22:21 Відповісти
так той, хто хоче воювати, спочатку збирає армію, як раша. а тут навпаки, вже після обстрілів, як Україна.
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13.05.2021 22:49 Відповісти
мне кажется , что армия Израиля собрана уже давненько ,воевать не разучилась несмотря на пандемию и в любой момент готова к любому развитию событий.)
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14.05.2021 01:19 Відповісти
мова за збір тієї армії. велика різниця, коли вона нападає, і коли захищається. коли нападає - вона вже зібрана, коли захищається - то збір після нападу ворога.
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14.05.2021 08:29 Відповісти
кажется началось
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13.05.2021 21:57 Відповісти
Командование Армии обороны Израиля объявило о призыве 9000 резервистов Источник: https://censor.net/ru/n3265150

и Шо рабиновича тоже ? Ізраїль через обстріли призиває 9000 резервістів - Цензор.НЕТ 3802
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13.05.2021 22:19 Відповісти
рабіновіч тупой, у нього лише школа із освіти.
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13.05.2021 22:50 Відповісти


Проф. Преображенский



Путинские "патриоты" абсолютно уверены, что:
1. Боевики-исламисты, атакующие Сирию - это очень плохие люди, "бармалеи", их надо уничтожать.
2. Боевики-исламисты, атакующие Израиль - это очень хорошие люди, их надо поддерживать и принимать в Москве.
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13.05.2021 22:36 Відповісти
И я бы любил Арабов до слёз,
Но был Евреем Иисус Христос. (с)
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13.05.2021 22:44 Відповісти
когда был Xристос (если был) - никаки "евреев" и близко не было Ізраїль через обстріли призиває 9000 резервістів - Цензор.НЕТ 9695
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14.05.2021 02:31 Відповісти
Иудеи были?
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14.05.2021 09:43 Відповісти
Иисус Христос был не евреем, а самаритянином


В Новом Завете Иисус Христос рассказывает притчу о Добром самарянине - жителе Самарии, который, увидев еврея, ограбленного разбойниками и брошенного умирать на дороге, спас его, несмотря на традиционную межэтническую рознь.
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13.05.2021 23:09 Відповісти
это как анекдот(на самом деле нет) про австрицев, две главные заслуги которыx в том, что они убедили весь мир что:
1) Моцарт австриец (на самом деле немец)
2) Гитлер немец (на самом деле австриец)
Ізраїль через обстріли призиває 9000 резервістів - Цензор.НЕТ 9324
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14.05.2021 02:33 Відповісти
Кожен копає історію, як йому вигідно.
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14.05.2021 06:53 Відповісти
Так євреї і палестинці БРАТЬЯ по Старому Заповіту Ізраїль через обстріли призиває 9000 резервістів - Цензор.НЕТ 6330
Причому палестинці старший БРАТ.
Українці теж мають БРАТА і теж старшого.
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14.05.2021 06:52 Відповісти
потому что у каждого своя правда...... пока не будет общей правды будет война........ и это так
везде........
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14.05.2021 08:12 Відповісти
Ми теж, як і хитрі євреі, висловлюємо велике занепокоєння подіями в Ізраілі. Цікаво чи євреям від нашого "занепокоєнняя" стало легше ?
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14.05.2021 08:30 Відповісти
Давайте висловимо велике занепокоєння! Може просто перестати стріляти і всьо вирішиться?!
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15.05.2021 10:53 Відповісти
 
 