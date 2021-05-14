УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13878 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
10 840 6
Ізраїль (1230) Ліван (76) ракети (2817)

Ізраїль обстріляли ракетами з території Лівану

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ізраїль обстріляли ракетами з території Лівану

По ненаселеному району на півночі Ізраїлю з території Лівану було випущено три ракети, в обстрілі підозрюють одне з палестинських угруповань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на The Times of Israel.

За словами ізраїльських військових, оскільки ракети було випущено по незаселеному району, сирени оповіщення та система ППО не спрацювали. У результаті ракети впали у воду, не завдавши жодної шкоди.

Видання зазначає, що, за інформацією військового джерела в Лівані, терористичне угруповання "Хезболла" не має стосунку до обстрілу - його начебто вчинило якесь маргінальне палестинське угруповання.

Також дивіться: Три дні ескалації: "Хамас" із Сектору Гази випустив по ізраїльських містах понад тисячу ракет, Ізраїль відповів сотнями ракетних і авіаударів. ВIДЕО

Нагадаємо, ракетні удари між Ізраїлем і Сектором Гази тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні, на Ізраїль. Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді запровадили надзвичайний стан.

Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом у Секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.

Одна з ракет, випущених терористичним угрупуванням ХАМАС по території Ізраїлю, пробила систему захисту "Залізний купол".

Влада Ізраїлю повідомила про загибель 16 членів збройного підрозділу ХАМАС у результаті обстрілу Сектору Гази. За даними органів охорони здоров'я Палестини, з моменту початку ескалації конфлікту в Газі було вбито щонайменше 56 осіб. В Ізраїлі, за даними влади, загинули шестеро людей.

Арабська меншина становить приблизно 21% ізраїльських громадян - переважно це люди, які жили в країні ще до створення держави Ізраїль у 1948 році і залишилися у своїх містах.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так-так-так, - клекотав кулемет... Ливан , готовься.
показати весь коментар
14.05.2021 05:17 Відповісти
Евреи на чужой земле!пусть уходят.добра им там никогда не будет.
показати весь коментар
14.05.2021 05:19 Відповісти
А где их земля тогда?
показати весь коментар
14.05.2021 07:34 Відповісти
Та они как цыгане,нет земли.
показати весь коментар
14.05.2021 07:43 Відповісти
в спам, рузькє
показати весь коментар
14.05.2021 07:39 Відповісти
Кто уж точно на чужой земле - так это кацапня с паспортами РФ в Крыму и ОРДЛО и добра ей точно не будет.
показати весь коментар
14.05.2021 07:39 Відповісти
 
 