Ізраїль обстріляли ракетами з території Лівану

По ненаселеному району на півночі Ізраїлю з території Лівану було випущено три ракети, в обстрілі підозрюють одне з палестинських угруповань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на The Times of Israel.

За словами ізраїльських військових, оскільки ракети було випущено по незаселеному району, сирени оповіщення та система ППО не спрацювали. У результаті ракети впали у воду, не завдавши жодної шкоди.

Видання зазначає, що, за інформацією військового джерела в Лівані, терористичне угруповання "Хезболла" не має стосунку до обстрілу - його начебто вчинило якесь маргінальне палестинське угруповання.

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Нагадаємо, ракетні удари між Ізраїлем і Сектором Гази тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні, на Ізраїль. Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді запровадили надзвичайний стан.

Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом у Секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.

Одна з ракет, випущених терористичним угрупуванням ХАМАС по території Ізраїлю, пробила систему захисту "Залізний купол".

Влада Ізраїлю повідомила про загибель 16 членів збройного підрозділу ХАМАС у результаті обстрілу Сектору Гази. За даними органів охорони здоров'я Палестини, з моменту початку ескалації конфлікту в Газі було вбито щонайменше 56 осіб. В Ізраїлі, за даними влади, загинули шестеро людей.

Арабська меншина становить приблизно 21% ізраїльських громадян - переважно це люди, які жили в країні ще до створення держави Ізраїль у 1948 році і залишилися у своїх містах.