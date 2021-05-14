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Епідзонування України: Миколаївську область повернули в "помаранчеву" зону, дев'ять регіонів відповідають "зеленій" зоні за епідпорогом, - МОЗ

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Епідзонування України: Миколаївську область повернули в

Миколаївську область через добу повернули в "помаранчеву" зону карантину. В регіоні перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

Про це свідчать дані МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Так, у Миколаївській області коефіцієнт виявлення нових випадків становить 20,6% за норми не більш ніж 20%. Область є єдиним регіоном у "помаранчевій" зоні карантину і єдиним регіоном, де перевищено показники щодо COVID-19.

Водночас дев'ять регіонів уже відповідають "зеленій" зоні за відсотком від епідемічного порогу: Київ, Волинська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська область.

Зазначимо, вчора Миколаївську і Черкаську області перевели в "жовту" зону карантину. Вони залишалися останніми регіонами в "помаранчевій" зоні. "Помаранчева" зона є попереджувальною. Нових обмежень у ній не запроваджується.

Епідзонування України: Миколаївську область повернули в помаранчеву зону, девять регіонів відповідають зеленій зоні за епідпорогом, - МОЗ 01

Автор: Наталя Джума
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14.05.2021 10:07 Відповісти
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14.05.2021 10:25 Відповісти
 
 